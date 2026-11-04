Grundsicherung: Jobcenter darf Rentenzeiten nicht einfach streichen

Das Jobcenter storniert rückwirkend die Meldung an die Rentenversicherung – und plötzlich stehen sechs Monate im Versicherungsverlauf infrage. Eine Betroffene berichtet, dass die Meldung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2026 zurückgenommen worden sei, und fragt unsere Redaktion, ob sie das hinnehmen muss.

Die damit verbundene Annahme, Jobcenter dürften seit Einführung der neuen Grundsicherung selbst entscheiden, ob sie Bezugszeiten melden, trifft jedoch nicht zu. Die Reform zum 1. Juli 2026 hat die gesetzliche Meldepflicht nicht abgeschafft.

Auch die neue Grundsicherung kennt kein freies Wahlrecht

Nach § 193 SGB VI müssen Anrechnungszeiten und Zeiten, die für deren Anerkennung erheblich sein können, an die Rentenversicherung gemeldet werden. Für den Leistungsbezug konkretisiert § 39 Absatz 2 DEÜV diese Pflicht.

Seit dem 1. Juli 2026 nennt § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 SGB VI das Grundsicherungsgeld für erwerbsfähige Leistungsberechtigte als möglichen Anrechnungszeittatbestand. Ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, entscheidet über die Berücksichtigung der Zeit – nicht eine freie Auswahl des Jobcenters.

Auch die Bundesagentur für Arbeit erklärt ausdrücklich, dass das Jobcenter die entsprechenden Bezugszeiten übermittelt. Über deren rentenrechtliche Anerkennung entscheidet anschließend die Rentenversicherung.

Januar bis Juni 2026 sind ausdrücklich im Gesetz erfasst

Für das geschilderte erste Halbjahr ist § 252 Absatz 11 SGB VI besonders wichtig: Die Vorschrift erfasst Bürgergeldzeiten vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2026 ausdrücklich als Anrechnungszeiten. Ausgenommen sind insbesondere Zeiten mit ausschließlich darlehensweisem Bezug oder ausschließlich bestimmten einmaligen Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 SGB II.

Der Wechsel zum Grundsicherungsgeld lässt diese früheren Bürgergeldzeiten also nicht verschwinden. Ein bloßer Hinweis auf das neue Gesetz wäre keine ausreichende Erklärung dafür, warum rechtmäßig bezogene und berücksichtigungsfähige Monate aus dem ersten Halbjahr gestrichen werden sollen.

Das konkrete Schreiben liegt für diese Prüfung allerdings nicht vor. Deshalb lässt sich noch nicht beurteilen, ob tatsächlich eine unberechtigte Streichung vorliegt oder eine zulässige Meldekorrektur mitgeteilt wurde.

Eine Stornierung ist noch keine endgültige Rentenentscheidung

Eine Stornierung kann bedeuten, dass eine bisherige Meldung durch eine berichtigte Meldung ersetzt wird. Dann muss geklärt werden, welche Daten anschließend übermittelt wurden und ob der Zeitraum weiterhin vollständig erfasst ist.

Die Meldung selbst entscheidet noch nicht verbindlich über die Anerkennung einer Anrechnungszeit. Das Bundessozialgericht hat diese Trennung zwischen Meldung und rentenrechtlicher Entscheidung bereits im Urteil vom 9. Februar 1994, Aktenzeichen 11 RAr 49/93, erläutert.

Aus dem Wort „Stornierung“ allein lässt sich deshalb weder ein endgültiger Verlust noch die Rechtmäßigkeit des Vorgangs ableiten. Betroffene sollten sich den Grund und eine gegebenenfalls erfolgte Ersatzmeldung schriftlich erklären lassen.

Wann eine rückwirkende Korrektur berechtigt sein kann

Wurde der Leistungsanspruch für einen Zeitraum vollständig rückwirkend aufgehoben, kann auch die Meldung des Leistungsbezugs entfallen. Das gilt nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zur Rentenversicherung ebenso, wenn nach einer vorläufigen Bewilligung endgültig kein Anspruch besteht und die Leistung vollständig zurückgefordert wird.

Bei einer lediglich teilweisen Aufhebung bleibt die Meldung dagegen bestehen, sofern die übrigen Voraussetzungen weiterhin vorliegen. Eine Rückforderung bedeutet deshalb nicht automatisch, dass für die betroffenen Monate auch die gesamte Anrechnungszeit entfällt.

Weitere Ausschlüsse können sich aus der Leistungsart ergeben: Ausschließlich Darlehen oder bestimmte einmalige Hilfen begründen keine entsprechende Anrechnungszeit. Die rechtlichen Hinweise der Deutschen Rentenversicherung unterscheiden diese Fälle vom laufenden Grundsicherungsgeldbezug.

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Warum auch Monate ohne Rentenbeiträge wichtig sind

Das Jobcenter zahlt während des Grundsicherungsgeldbezugs keine Rentenversicherungsbeiträge. Die Meldung verschafft deshalb keine zusätzlichen Rentenpunkte aus Beiträgen des Jobcenters, kann aber für den Zugang zu einer Rente wichtig sein.

Bei der Wartezeit von 35 Jahren zählen nach § 51 SGB VI auch Anrechnungszeiten mit. Die Bezugszeiten von Bürgergeld oder Grundsicherungsgeld zählen für sich genommen dagegen nicht zu den 45 Jahren für besonders langjährig Versicherte.

Auch beim Schutz vor Erwerbsminderung können solche Monate Bedeutung haben. Nach § 43 Absatz 4 SGB VI können Anrechnungszeiten den Zeitraum verlängern, in dem die erforderlichen Pflichtbeiträge vorhanden sein müssen; sie ersetzen diese Beiträge aber nicht.

Eine fehlende Meldung sollte daher auch dann geklärt werden, wenn dadurch zunächst keine niedrigere Monatsrente erkennbar ist. Wie sich solche Lücken aufdecken lassen, erläutert unser Beitrag zur Kontenklärung und zu fehlenden Zeiten im Versicherungsverlauf.

Ein Widerspruch muss sich gegen die richtige Entscheidung richten

Gegen einen belastenden Bescheid beträgt die Widerspruchsfrist bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung regelmäßig einen Monat nach Bekanntgabe. Das ergibt sich aus § 84 SGG; ein bloßes Telefonat wahrt diese Frist nicht.

Eine reine Stornierungsmitteilung ohne eigenen Regelungsgehalt ist dagegen regelmäßig kein Verwaltungsakt, gegen den ein Widerspruch der passende Rechtsbehelf wäre. Hier sollte die betroffene Person die Überprüfung und Berichtigung der Meldung verlangen und gleichzeitig das Versicherungskonto klären lassen.

Liegt zusätzlich ein Aufhebungsbescheid vor, ersetzt die Bitte um Erklärung keinen Widerspruch gegen diesen Bescheid. Orientierung für entsprechende Schreiben bietet unsere Übersicht mit Anträgen und Mustern.

Diese Erklärung können Betroffene vom Jobcenter verlangen

Eine schriftliche Nachfrage sollte den Zeitraum und das Datum der Stornierungsmitteilung genau benennen. Außerdem sollte sie klären, ob eine neue Meldung erfolgt ist und auf welcher tatsächlichen und rechtlichen Grundlage die bisherige Meldung zurückgenommen wurde.

Eine mögliche Formulierung lautet: „Bitte erläutern Sie die Stornierung der Rentenmeldung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2026 und teilen Sie mir mit, ob eine Ersatzmeldung erfolgt ist. Sollte keine vollständige Meldung meiner berücksichtigungsfähigen Bezugszeiten vorliegen, beantrage ich deren Überprüfung und Berichtigung.“

Parallel können Betroffene der Rentenversicherung das Schreiben sowie Bewilligungsbescheide und Zahlungsnachweise vorlegen und die Prüfung der Monate beantragen. Nach § 149 SGB VI soll die Rentenversicherung darauf hinwirken, dass das Versicherungskonto vollständig und geklärt ist.

Die Antwort auf die Ausgangsfrage lautet deshalb: Eine unzutreffende Streichung müssen Betroffene nicht hinnehmen. Ob die konkrete Korrektur fehlerhaft ist, lässt sich aber erst anhand des Schreibens, der Leistungsbescheide und der tatsächlich gespeicherten Zeiten beurteilen.

Beispiel aus der Praxis: Sechs Monate entscheiden über die Wartezeit

Sabine hat bis Ende 2025 insgesamt 34 Jahre und sechs Monate gesammelt, die auf die Wartezeit von 35 Jahren anrechenbar sind. Von Januar bis Juni 2026 bezieht sie rechtmäßig laufendes Bürgergeld als erwerbsfähige Leistungsberechtigte; Ausschlussgründe liegen nicht vor.

Mit diesen sechs Monaten erreicht sie die 35 Jahre, wobei für eine konkrete Altersrente zusätzlich die weiteren Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Erhält sie später eine Stornierungsmitteilung, sollte sie deshalb prüfen lassen, ob lediglich die Meldung ersetzt wurde oder die Monate tatsächlich im Konto fehlen.