Grundsicherung im Alter: Rentner sollen ab 2027 einen Tag weniger Essen

Die 74-jährige Helga M. stockt ihre kleine Rente mit Grundsicherung im Alter auf. Nach Abzug der anerkannten Wohn- und Heizkosten stehen ihr im vereinfachten Beispiel 563 Euro für den übrigen Lebensunterhalt zur Verfügung.

Würde ihr Regelbedarf um sieben Euro sinken, blieben bei ansonsten unveränderten Verhältnissen 556 Euro.

Union drängt auf Kürzung, SPD will die bisherigen Beträge erhalten

Hintergrund ist der Streit über die Regelbedarfe für 2027: Nach einem Bericht der „Bild am Sonntag“ sollen neue Berechnungen für Erwachsene und Kinder fünf bis sieben Euro unter den bisherigen Monatsbeträgen liegen. Die zugrunde liegende Berechnung ist bislang nicht vollständig veröffentlicht.

Dem Bericht zufolge drängt die Union auf niedrigere Leistungen, während die SPD die bisherigen Beträge erhalten will. Eine gemeinsame Entscheidung der Koalition für eine solche Kürzung liegt bislang nicht vor.

Auch Rentner mit Grundsicherung wären betroffen

Die Debatte wird häufig unter dem Schlagwort Bürgergeld geführt, obwohl die Regelbedarfsstufen auch für die Sozialhilfe gelten. Bei der Grundsicherung im Alter gehören die entsprechenden Regelsätze nach § 42 SGB XII zum anerkannten Bedarf.

Eine allgemeine Absenkung dieser Regelbedarfsstufen würde daher auch ältere Menschen erfassen, deren Rente zum Leben nicht reicht. Für Alleinstehende beträgt der monatliche Regelbedarf 2026 weiterhin 563 Euro; das bestätigt die Bundesregierung in ihrem Überblick zu den Sozialleistungen.

Die eigene Rente schützt vor dem Verlust nicht: Sinken der anerkannte Bedarf und damit die ergänzende Leistung bei unverändertem anrechenbarem Einkommen, steht entsprechend weniger Geld zur Verfügung. Bei einer Rentnerin im Regelrentenalter erklärt ein Hinweis auf stärkere Arbeitsanreize jedenfalls nicht, weshalb ihr notwendiger Lebensunterhalt günstiger geworden sein soll.

Rechnerisch rund 6,50 Euro täglich für Essen und Getränke

Wie knapp die Größenordnung ist, zeigt der Lebensmittelanteil: In der bisherigen Berechnungsgrundlage stehen 150,93 Euro für Nahrungsmittel und Getränke einer Gesamtsumme von 434,96 Euro gegenüber. Die Werte sind in § 5 des Regelbedarfsermittlungsgesetzes aufgeführt.

Überträgt man diesen Anteil proportional auf die heute geltenden 563 Euro, ergeben sich rund 195,36 Euro monatlich. Bei einem Rechenmonat mit 30 Tagen sind das rund 6,51 Euro täglich für Essen und Getränke.

📚 Lesen Sie auch: Pflegegeld: Die Ersatzpflege soll zukünftig das gemeinsame Budget belasten

Dieser Wert ist eine rechnerische Orientierung; einen gesondert ausgezahlten oder verbindlich zweckgebundenen Lebensmittel-Tagessatz gibt es nicht. Das Bundesarbeitsministerium beschreibt den Regelbedarf als monatliches Budget, über dessen Verwendung Leistungsberechtigte selbst entscheiden.

Sieben Euro weniger entsprechen damit rechnerisch etwas mehr als einem solchen Ernährungstag. Das bedeutet keine gesetzlich angeordnete Streichung sämtlicher Mahlzeiten an einem bestimmten Datum, sondern einen entsprechend großen Verlust im verfügbaren Monatsbudget.

Was fünf bis sieben Euro weniger im Alltag bedeuten

Monatliche Kürzung Verlust in zwölf Monaten Vergleich mit dem rechnerischen Lebensmittelbudget 5 Euro 60 Euro Etwa 0,8 Tage pro Monat 6 Euro 72 Euro Etwa 0,9 Tage pro Monat 7 Euro 84 Euro Etwa 1,1 Tage pro Monat

Die Tabelle zeigt Rechenszenarien anhand von rund 6,51 Euro täglich, keine beschlossenen Kürzungsbeträge. Sie macht sichtbar, weshalb ein kleiner Eurobetrag für Menschen am Existenzminimum eine spürbare Einschränkung sein kann.

Wer sieben Euro verliert, kann den Ausgleich auf mehrere Einkäufe verteilen, eine notwendige Anschaffung verschieben oder an anderer Stelle verzichten. Bezahlt wird die Kürzung trotzdem aus demselben knappen Budget.

Davon müssen schließlich auch Kleidung, Körperpflege, gewöhnlicher Haushaltsstrom und weitere Alltagsausgaben finanziert werden. Welche Ausgaben die Pauschale abdecken soll, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „Das alles ist im Bürgergeld-Regelsatz 2026 enthalten“.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Wenig auszugeben heißt nicht, genug zu haben

Die statistische Ermittlung orientiert sich an den Verbrauchsausgaben ausgewählter Haushalte mit wenig Einkommen. Welche Ausgaben daraus als regelbedarfsrelevant anerkannt werden, entscheidet der Gesetzgeber.

Diese Methode verlangt eine kritische Prüfung: Wer aus Geldmangel auf frisches Obst, neue Schuhe oder einen Besuch bei Freunden verzichtet, hinterlässt entsprechend niedrige Ausgaben in der Statistik. Aus dem Verzicht lässt sich jedoch nicht ablesen, dass der Bedarf verschwunden wäre.

Ein niedrigerer Rechenwert ist deshalb noch keine Antwort auf die Frage, ob ältere Menschen mit weniger Geld ausreichend versorgt wären. Die aktuelle Auseinandersetzung und die Kritik an der Berechnung beschreibt Gegen-Hartz auch im Beitrag über die drohende Senkung der Regelsätze 2027.

Warum ein niedrigeres Rechenergebnis nicht automatisch weniger Geld bedeutet

Bereits für 2026 ergab die jährliche Fortschreibung rechnerisch nur 557 Euro für Alleinstehende. Ausgezahlt werden weiterhin 563 Euro, weil der gesetzliche Besitzschutz eine Absenkung bei dieser Fortschreibung verhindert.

Die entsprechende Regel steht in § 28a Absatz 5 SGB XII. Sie betrifft die jährliche Anpassung und beantwortet nicht abschließend, welche Beträge bei einer gesetzlichen Neuermittlung festgelegt werden.

Für 2027 geht es zugleich um eine neue statistische Grundlage und um Änderungen des Anpassungsverfahrens. Den Unterschied erläutert Gegen-Hartz im Beitrag zur geplanten Änderung der Regelsatz-Formel.

Wer kürzen will, muss erklären, wo der Spielraum liegt

Das Bundesverfassungsgericht verlangt eine tragfähige Bemessung der existenzsichernden Leistungen und einen tatsächlichen Ausgleich möglicher Unterdeckungen. Das ergibt sich aus seinem Beschluss vom 23. Juli 2014, unter anderem zum Aktenzeichen 1 BvL 10/12.

Ob eine konkrete Neuregelung diesen Anforderungen genügt, lässt sich erst anhand ihrer Ausgestaltung beurteilen. Politisch muss sich eine Kürzungsforderung aber schon jetzt daran messen lassen, welche notwendigen Ausgaben die Betroffenen künftig einsparen sollen.

Für Helga M. aus dem Rechenbeispiel wäre die Antwort unmittelbar im Portemonnaie spürbar. Wer ihr sieben Euro monatlich nehmen will, sollte erklären können, weshalb sie auf den Gegenwert eines Tages Essen verzichten kann.

Vier Fragen und Antworten zur möglichen Regelsatzkürzung

Ist die Kürzung für 2027 bereits beschlossen?

Nach dem hier zugrunde gelegten Berichtsstand vom 10. November 2026 ist eine entsprechende Absenkung nicht beschlossen. Berichtet wird über Berechnungen und einen Streit innerhalb der Koalition.

Würde eine Senkung auch Rentner betreffen?

Eine allgemeine Senkung der Regelbedarfsstufen würde auch Rentner mit ergänzender Grundsicherung im Alter betreffen. Wie stark die Auszahlung im Einzelfall sinkt, hängt von der gesetzlichen Regelung und den persönlichen Berechnungsdaten ab.

Gibt es einen festen Tagessatz für Lebensmittel?

Der Regelbedarf wird als monatliche Pauschale berücksichtigt, ohne verbindlich vorgeschriebenes Tagesbudget für Lebensmittel. Aus den bisherigen statistischen Anteilen lassen sich für Alleinstehende derzeit rund 6,51 Euro täglich bei einem Rechenmonat mit 30 Tagen ableiten.

Bedeutet eine Kürzung um sieben Euro tatsächlich einen Tag ohne Essen?

Sie entspricht rechnerisch etwas mehr als einem Tagesbudget für Nahrungsmittel und Getränke. Betroffene können den Verlust auf verschiedene Ausgaben verteilen, müssen insgesamt aber mit sieben Euro weniger auskommen.