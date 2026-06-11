GEZ-Vollstreckung: So stoppt man die Rundfunkbeitrags-Pfändung

Wer Post vom Gerichtsvollzieher oder der Stadtkasse wegen offener Rundfunkbeiträge erhält, aber keine Mahnung bekommen hat, kann die Vollstreckung gerichtlich stoppen lassen. Das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen hat mit Beschluss vom 06.06.2025 (8 ME 116/24) klargestellt:

Ohne nachgewiesenen Zugang der Mahnung beim Schuldner fehlt die gesetzliche Grundlage für jede Vollstreckungsmaßnahme. Wer den Erhalt der Mahnung bestreitet, muss das nicht weiter beweisen. Der Beitragsservice trägt die Beweislast.

Mahnung beim Rundfunkbeitrag: Pflichtvoraussetzung, nicht Formalie

Viele nehmen an, der Beitragsservice habe die Mahnung abgeschickt und damit sei seine Pflicht getan. Das ist falsch. Nach § 3 Abs. 1 NVwVG ist die vorherige Mahnung des Schuldners eine zwingende Vollstreckungsvoraussetzung. Ohne nachgewiesenen Zugang dieser Mahnung darf keine Vollstreckungsmaßnahme eingeleitet werden.

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 29.11.2023 (BVerwG 6 C 3.22) grundlegend entschieden: Wer bestreitet, eine Mahnung erhalten zu haben, muss das nur einfach sagen. Eine weitere Begründung ist nicht nötig, weil die Umstände der Postzustellung außerhalb der eigenen Sphäre liegen.

Der Beitragsservice hingegen hat es in der Hand, durch ein Einschreiben den Zugang rechtssicher zu dokumentieren. Wenn er darauf aus Kostengründen verzichtet, trägt er das prozessuale Risiko.

Dazu kommt: Die Zugangsvermutung, auf die sich Behörden bei förmlichen Bescheiden berufen können, gilt bei Mahnungen nach dem OVG-Beschluss ohnehin nicht sicher, weil eine Mahnung kein Verwaltungsakt ist. Der Beitragsservice kann sich also nicht einmal auf die Vermutungsregel stützen, die ihm bei Festsetzungsbescheiden noch helfen würde.

Beweislast im Vollstreckungsverfahren: Diese Kriterien entscheiden

Das Bestreiten des Mahnzugangs ist kein Freibrief. Die Gerichte prüfen, ob der Vortrag glaubhaft ist. Aus der Rechtsprechung des OVG Niedersachsen und des Bundesverwaltungsgerichts lassen sich drei Kriterien ableiten, die die Glaubhaftigkeit entscheidend stärken:

Frühzeitiges Bestreiten: Im Fall 8 ME 116/24 hatte die Frau den fehlenden Mahnzugang nicht erst in der Klageschrift behauptet, sondern bereits unmittelbar nach Erhalt der Vollstreckungsankündigung schriftlich gegenüber der Vollstreckungsbehörde geltend gemacht. Das Gericht wertete das als klares Zeichen, dass es sich nicht um eine nachträgliche Strategie handelte.

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Selektives Bestreiten: Wer behauptet, ausgerechnet nur diesen einen Brief nicht erhalten zu haben, während andere Schreiben unstreitig zugegangen sind, ist schwer als unglaubhaft abzutun. Das OVG hat ausdrücklich festgestellt, dass das Bestreiten eines einzelnen Schreibens glaubhafter ist als das Bestreiten sämtlicher Postsendungen.

Kein Rücklauf beweist nichts: Fehlender Rücklauf bedeutet nicht, dass das Schreiben den Briefkasten erreicht hat. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass einzelne Briefe auf dem Postweg verloren gehen. Das entspricht allgemeiner Lebenserfahrung und ist kein Sonderfall.

Wann das Bestreiten scheitert: Das Gegenteil aus demselben Gericht

Derselbe Senat des OVG Niedersachsen hat nach übereinstimmenden Medienberichten 2026 in einem weiteren Beschluss (8 ME 42/26) die Vollstreckung zugelassen, obwohl der Betroffene ebenfalls behauptete, keine Mahnung erhalten zu haben.

Der Unterschied war ein einziger Umstand: Ihm waren im fraglichen Zeitraum andere einfache Briefe an dieselbe Adresse nachweislich zugegangen. Er hatte gegen einen Festsetzungsbescheid fristgerecht Widerspruch eingelegt. Diesen Widerspruch konnte er nur eingelegt haben, wenn ihm das Schreiben zugegangen war.

Das Gericht schloss: Wer andere Schreiben unter derselben Adresse empfangen hat, kann nicht glaubhaft behaupten, ausgerechnet die Mahnung nicht erhalten zu haben.

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Das OVG wertete das Bestreiten als Schutzbehauptung und ließ die Vollstreckung zu. Pauschales Bestreiten ohne Substanz kann das Verfahren verteuern, ohne es zu gewinnen. Die Verfahrenskosten trägt dann derjenige, der unterliegt.

Vorbeugende Klage: Nicht auf die Kontopfändung warten

Wer eine Vollstreckungsankündigung erhält, ohne zuvor eine Mahnung bekommen zu haben, muss nicht warten, bis das Konto gesperrt wird. Das OVG Niedersachsen hat in 8 ME 116/24 ausdrücklich bestätigt: Bereits mit dem Vollstreckungsschreiben der Vollstreckungsbehörde ist gerichtlicher Rechtsschutz zulässig.

Eine Pfändungsmaßnahme informiert Dritte und verursacht Rufschäden, die auch bei späterem Erfolg oft nicht vollständig rückgängig zu machen sind. Warten bis zur Vollstreckungshandlung ist weder rechtlich noch praktisch notwendig.

Der konkrete Weg: Zunächst schriftlich gegenüber der Vollstreckungsbehörde widersprechen. Das Schreiben dokumentiert den Zeitpunkt des Bestreitens und stärkt die spätere Glaubhaftigkeit.

Es sollte enthalten: Beitragsnummer, Datum des Vollstreckungsschreibens, den klaren Satz, dass die Mahnung nicht zugegangen ist, und die Aufforderung, die Vollstreckung einzustellen. Wenn die Behörde nicht reagiert oder ablehnt, kann beim Verwaltungsgericht ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt werden.

Häufige Fragen zur GEZ-Vollstreckung ohne Mahnung

Gilt das Urteil nur in Niedersachsen?

Formal gilt das NVwVG nur in Niedersachsen. Die übergeordneten Grundsätze, also keine Zugangsvermutung für formlose Briefe und Beweislast beim Absender, beruhen aber auf Bundesrecht und bundesweiter Rechtsprechung von BVerwG und BVerfG.

Verwaltungsgerichte in anderen Bundesländern wenden dieselben Grundsätze an. Das OVG-Urteil ist kein niedersächsisches Sonderrecht.

Was ist, wenn ich die Vollstreckung bestreite, aber andere Schreiben erhalten habe?

Dann sollte das Bestreiten sehr gut begründet sein. Das OVG 8 ME 42/26 zeigt, dass Gerichte prüfen, ob die Gesamtsituation mit dem Bestreiten vereinbar ist.

Wer Fristen aus anderen Schreiben kennt und auf diese reagiert hat, hat eine deutlich schwächere Position. In diesem Fall ist anwaltliche Beratung vor einem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz dringend empfohlen.

Welche Frist gilt für den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz?

Eine starre Antragsfrist gibt es nicht, solange die Vollstreckung noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Wer wartet, bis das Konto bereits gepfändet wurde, kämpft gegen eine bereits vollzogene Maßnahme. Sobald das Vollstreckungsschreiben vorliegt, kann und sollte gehandelt werden.

Quellen

OVG Niedersachsen: Beschluss vom 06.06.2025, Az. 8 ME 116/24

Bundesverwaltungsgericht: Urteil vom 29.11.2023, Az. BVerwG 6 C 3.22

Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz: § 3 Abs. 1 NVwVG

BVerfG: Beschluss vom 15.05.1991, Az. 1 BvR 1441/90