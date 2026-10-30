GdB 30 und Zuschuss zum Auto: Antrag auf Kraftfahrzeughilfe stellen

Ein Auto kann darüber entscheiden, ob ein Mensch mit Behinderung seinen Arbeitsplatz überhaupt erreicht. Auch mit einem Grad der Behinderung von 30 kommt dafür Kraftfahrzeughilfe infrage, wenn die gesundheitlichen Einschränkungen die Fahrt zur Arbeit oder Ausbildung dauerhaft nur mit einem Auto ermöglichen.

Für die Anschaffung gilt grundsätzlich ein Bemessungshöchstbetrag von 22.000 Euro. Wie viel davon tatsächlich gezahlt wird, hängt unter anderem vom Einkommen, dem Fahrzeugpreis und einem vorhandenen Altwagen ab.

GdB 30 schließt den Zuschuss nicht aus

Die berufliche Kraftfahrzeughilfe setzt nach § 3 der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung keinen bestimmten GdB voraus. Auch eine Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen ist für diese Rehabilitationsleistung keine allgemeine Voraussetzung; die persönlichen und versicherungsrechtlichen Bedingungen des zuständigen Trägers müssen allerdings erfüllt sein.

Der GdB-Bescheid allein beantwortet deshalb noch nicht, ob ein Zuschuss zusteht. Geprüft wird, weshalb gerade die Behinderung ein Auto für den Arbeits- oder Ausbildungsweg erforderlich macht.

Eine Gleichstellung kann unabhängig davon sinnvoll sein, wenn die Behinderung den Arbeitsplatz gefährdet oder die Stellensuche erschwert. Welche weiteren Möglichkeiten sie eröffnet, erklärt unser Beitrag über die Vorteile einer Gleichstellung bei GdB 30 oder 40.

Es kommt auf die tatsächlichen Schwierigkeiten auf dem Arbeitsweg an

Die Bundesagentur für Arbeit erläutert im Bundesportal, dass Betroffene die Strecke wegen ihrer Behinderung nicht zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder anderweitig zurücklegen können müssen. Ein langer Arbeitsweg oder eine schlechte Busverbindung begründen für sich genommen noch keinen behinderungsbedingten Anspruch.

Hilfreich ist deshalb eine genaue Beschreibung des Weges: Welche Strecke liegt zwischen Wohnung und Haltestelle, wie oft muss umgestiegen werden und woran scheitert die Nutzung gesundheitlich? Ärztliche Unterlagen sollten die Einschränkungen und ihre voraussichtliche Dauer nachvollziehbar beschreiben.

Nach den Auslegungshinweisen der Deutschen Rentenversicherung bedeutet „nicht nur vorübergehend“ grundsätzlich einen Bedarf von mehr als sechs Monaten. Auch wiederkehrende Beschwerden eines Dauerleidens können berücksichtigt werden.

Die betroffene Person muss das Fahrzeug sicher führen können oder eine verlässlich verfügbare Fahrperson haben. Ist beides nicht gewährleistet, können unter den Voraussetzungen der Härtefallregelung stattdessen Zuschüsse zu einem Beförderungsdienst infrage kommen.

22.000 Euro sind die Berechnungsgrenze für das Fahrzeug

Nach § 5 KfzHV wird grundsätzlich der Kaufpreis berücksichtigt, höchstens jedoch 22.000 Euro. Kostet das geeignete Auto weniger, bildet der niedrigere Preis die Ausgangsbasis.

Davon werden gegebenenfalls der Verkehrswert eines Altwagens und vorrangige öffentlich-rechtliche Zuschüsse abgezogen. Erst auf den verbleibenden Bemessungsbetrag wird der einkommensabhängige Fördersatz angewendet.

Ein höherer Bemessungsbetrag ist möglich, wenn Art oder Schwere der Behinderung ein teureres Fahrzeug zwingend erforderlich machen. Das kann etwa relevant werden, wenn ein Fahrzeug wegen notwendiger Umbauten besondere Abmessungen haben muss.

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Tabelle: So hoch kann der Zuschuss 2026 ausfallen

Die Deutsche Rentenversicherung veröffentlicht für 2026 folgende Einkommensgrenzen. Die Höchstbeträge setzen einen anrechenbaren Bemessungsbetrag von 22.000 Euro voraus.

Berücksichtigtes monatliches Einkommen 2026 Fördersatz Zuschuss bei 22.000 Euro Bemessungsbetrag Bis 1.585 Euro 100 Prozent 22.000 Euro Über 1.585 bis 1.780 Euro 88 Prozent 19.360 Euro Über 1.780 bis 1.980 Euro 76 Prozent 16.720 Euro Über 1.980 bis 2.180 Euro 64 Prozent 14.080 Euro Über 2.180 bis 2.375 Euro 52 Prozent 11.440 Euro Über 2.375 bis 2.575 Euro 40 Prozent 8.800 Euro Über 2.575 bis 2.770 Euro 28 Prozent 6.160 Euro Über 2.770 bis 2.970 Euro 16 Prozent 3.520 Euro Über 2.970 Euro Regulär kein Anschaffungszuschuss nach der Staffel Härtefallleistungen gesondert prüfen

Zum Einkommen gehören nach § 6 KfzHV das monatliche Nettoarbeitsentgelt, Nettoarbeitseinkommen und vergleichbare Lohnersatzleistungen. Für jeden tatsächlich unterhaltenen Familienangehörigen wird ein Abzugsbetrag berücksichtigt, der 2026 aufgerundet 475 Euro beträgt.

Wer beispielsweise 2.300 Euro netto verdient und einen Familienangehörigen unterhält, kann dadurch auf ein berücksichtigtes Einkommen von 1.825 Euro kommen. Bei einem Bemessungsbetrag von 22.000 Euro ergibt das rechnerisch einen Zuschuss von 16.720 Euro.

Notwendige Umbauten werden gesondert finanziert

Für behinderungsbedingt erforderliche Zusatzausstattung sieht § 7 KfzHV die vollständige Kostenübernahme vor. Dazu gehören auch Einbau, technische Überprüfung und die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit dieser Ausstattung.

Diese Förderung erfolgt unabhängig vom Einkommen und zusätzlich zur Förderung des Grundfahrzeugs. Deshalb kann eine notwendige Handbedienung oder Einstiegshilfe auch dann bezuschusst werden, wenn das Einkommen für einen regulären Anschaffungszuschuss zu hoch ist.

Auch der Führerschein kann gefördert werden, wobei § 8 KfzHV eine eigene Einkommensstaffel vorsieht. Weitere Einzelheiten erläutert unser Ratgeber dazu, wie Kraftfahrzeughilfe für Autokauf, Umbau und Führerschein funktioniert.

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Ein vorhandenes Auto und Gebrauchtwagen werden genau geprüft

Ein Anschaffungszuschuss setzt nach § 4 KfzHV voraus, dass kein geeignetes Fahrzeug vorhanden ist, dessen weitere Nutzung zumutbar wäre. Ein vorhandenes Auto schließt die Hilfe daher nicht automatisch aus, muss aber in die Prüfung einbezogen werden.

Auch ein Gebrauchtwagen kann gefördert werden, wenn er den behinderungsbedingten Anforderungen entspricht und sein Verkehrswert noch mindestens die Hälfte seines damaligen Neuwagenpreises beträgt. Ein besonders günstiges älteres Fahrzeug erfüllt diese Voraussetzung nicht zwangsläufig.

Der Antrag gehört vor den Kaufvertrag

Nach § 10 KfzHV sollen die Leistungen vor Abschluss des Kaufvertrags, vor Beauftragung der Zusatzausstattung und vor Beginn einer geförderten Führerscheinausbildung beantragt werden. Wer zuerst verbindlich bestellt, riskiert deshalb die spätere Kostenübernahme.

Für die Planung empfiehlt es sich, zunächst unverbindliche Angebote einzuholen und die Entscheidung des Trägers abzuwarten. Der Antrag sollte den beruflichen Bedarf, die gesundheitlichen Einschränkungen und die Kosten des geeigneten Fahrzeugs nachvollziehbar machen.

Dazu passen ärztliche Befunde, Angaben zu Arbeitsplatz oder Ausbildung, Einkommensnachweise und eine Beschreibung des Arbeitswegs. Bei notwendigen Umbauten sollten Fahrzeugangebot und Angebot für die Zusatzausstattung getrennt ausgewiesen werden.

Wer zuständig ist, hängt von der persönlichen Situation ab

Als Kostenträger kommen insbesondere die Deutsche Rentenversicherung, die Bundesagentur für Arbeit und bei Folgen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit die gesetzliche Unfallversicherung infrage. Welche Stelle leisten muss, richtet sich nach dem Versicherungsverlauf, der Ursache der Behinderung und den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen.

Ein bei einem Rehabilitationsträger gestellter Antrag darf nicht einfach an einer Zuständigkeitsfrage hängen bleiben. Nach § 14 SGB IX muss dieser grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen seine Zuständigkeit prüfen und den Antrag erforderlichenfalls weiterleiten.

Für reine Alltagsmobilität gelten andere Voraussetzungen

Die hier dargestellte Förderung soll die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen. Wer ein Auto ausschließlich für private Erledigungen, Besuche oder Freizeit benötigt, muss mögliche Leistungen zur sozialen Teilhabe gesondert prüfen lassen.

Über die Eingliederungshilfe kann nach § 114 SGB IX ebenfalls Fahrzeughilfe infrage kommen, wenn die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind und Betroffene für die Teilhabe am Gemeinschaftsleben ständig auf ein Auto angewiesen sind. Die Einkommensstaffel aus der Tabelle gilt für diese Leistung nicht.

Praxisbeispiel: Mit GdB 30 sind 16.720 Euro Zuschuss möglich

Ein fiktives Beispiel: Anna hat einen GdB von 30, verdient monatlich 1.920 Euro netto und unterhält keine Familienangehörigen. Ihre ärztlich belegten Einschränkungen verhindern auf Dauer die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für den Arbeitsweg, während sie ein geeignetes Auto sicher fahren kann.

Der zuständige Rehabilitationsträger erkennt den beruflichen Bedarf und die übrigen Voraussetzungen an; ein anrechenbarer Altwagen ist nicht vorhanden. Für ein geeignetes Fahrzeug zum Preis von 22.000 Euro ergibt sich bei einem Fördersatz von 76 Prozent ein Zuschuss von 16.720 Euro und ein Eigenanteil von 5.280 Euro.

Sieben Fragen und Antworten zur Kraftfahrzeughilfe bei GdB 30

Reicht ein GdB von 30 für einen Zuschuss zum Auto?

Ein GdB von 30 kann mit einem Anspruch auf Kraftfahrzeughilfe vereinbar sein. Zusätzlich müssen insbesondere der behinderungsbedingte Bedarf für den beruflichen Weg und die Voraussetzungen des zuständigen Rehabilitationsträgers vorliegen.

Muss vorher eine Gleichstellung beantragt werden?

Für die berufliche Kraftfahrzeughilfe eines Rehabilitationsträgers ist eine Gleichstellung keine allgemeine Voraussetzung. Sie kann daneben für den Schutz des Arbeitsplatzes und weitere arbeitsbezogene Hilfen sinnvoll sein.

Bekommt jeder Berechtigte 22.000 Euro ausgezahlt?

Die tatsächliche Förderung wird aus dem berücksichtigungsfähigen Fahrzeugpreis und dem einkommensabhängigen Fördersatz berechnet. Die 22.000 Euro bilden grundsätzlich den Bemessungshöchstbetrag; Altwagen und vorrangige Zuschüsse können die Berechnungsbasis vermindern.

Kann auch bei höherem Einkommen ein Umbau bezahlt werden?

Die erforderliche behinderungsbedingte Zusatzausstattung wird nach § 7 KfzHV unabhängig vom Einkommen finanziert. Voraussetzung bleibt, dass die allgemeinen Bedingungen der Kraftfahrzeughilfe erfüllt und die Maßnahmen als notwendig anerkannt sind.

Ist ein Zuschuss für einen Gebrauchtwagen möglich?

Das Fahrzeug muss geeignet sein und noch einen Verkehrswert von mindestens 50 Prozent seines damaligen Neuwagenpreises haben. Deshalb sollte die Förderfähigkeit vor einer verbindlichen Kaufentscheidung geklärt werden.

Kann ich das Auto erst kaufen und danach den Antrag stellen?

Das birgt ein erhebliches Risiko für die Förderung, weil der Antrag nach § 10 KfzHV grundsätzlich vor dem Kaufvertrag gestellt werden soll. Empfehlenswert ist, auch die Bewilligung vor der verbindlichen Bestellung abzuwarten.

Können auch Rentner Kraftfahrzeughilfe erhalten?

Bei einem Bedarf außerhalb des Arbeitslebens kommen unter eigenen Voraussetzungen Leistungen zur sozialen Teilhabe infrage. Ein GdB von 30 oder der Rentenbezug allein begründen dafür keinen Anspruch.