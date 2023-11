Früher in Rente wegen einer chronischen Krankheit

Lesedauer 2 Minuten

Das Renteneintrittsalter in Deutschland wurde stufenweise auf 67 Jahre angehoben, was weltweit zu den höchsten Regelaltersgrenzen zählt. Es hängt vom Geburtsjahrgang ab, wann Versicherte in Rente gehen können.

Doch was geschieht, wenn chronische Krankheiten die Arbeitsfähigkeit einschränken? In diesem Beitrag erläutert Rentenexperte und Rechtsanwalt Peter Knöppel, wie Menschen aufgrund chronischer Krankheiten früher in Rente gehen können.

Das Renteneintrittsalter in Deutschland

Das gesetzliche Renteneintrittsalter in Deutschland wird schrittweise auf 67 Jahre erhöht und variiert je nach Geburtsjahrgang. Für Menschen, die zwischen 1947 und 1963 geboren wurden, liegt das Renteneintrittsalter zwischen dem 65. und 66. Lebensjahr. Ab dem Jahrgang 1964 beträgt die Regelaltersgrenze bereits 67 Jahre.

Das gesetzliche Rentenrecht ermöglicht es jedoch Arbeitnehmern, nach langjähriger Beitragszahlung früher in Rente zu gehen.

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erlaubt es denjenigen, die zwischen 1953 und 1963 geboren wurden, vor ihrem 67. Geburtstag in Rente zu gehen, ohne Abschläge in Kauf nehmen zu müssen.

Bei Personen, die nach 1964 geboren wurden, ist eine abschlagsfreie Rente erst ab dem 65. Lebensjahr möglich, selbst nach 45 Jahren Beitragszahlung.

Renteneintritt bei chronischen Krankheiten

Für Menschen mit chronischen Erkrankungen besteht die Möglichkeit, früher in Rente zu gehen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Wenn die Krankheit die Arbeitsfähigkeit einschränkt, kann eine Erwerbsminderungsrente beantragt werden. Diese Form der Frührente soll das fehlende Erwerbseinkommen aufgrund voller oder teilweiser Erwerbsminderung ausgleichen.

Wichtig: Die Erwerbsminderungsrente kann nur in Anspruch genommen werden, wenn die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht wurde.

Die Anforderungen, um eine Erwerbsminderungsrente zu erhalten, sind jedoch hoch. Dazu gehören medizinische Gutachten, Nachweise über Rehabilitationsmaßnahmen und eine Wartezeit von fünf Jahren in der Deutschen Rentenversicherung.

Rente bei Behinderung

Menschen mit Behinderungen können auch die Altersrente für schwerbehinderte Menschen beantragen.

Hierfür müssen drei Bedingungen erfüllt sein: das maßgebende Lebensalter muss erreicht sein, der Grad der Behinderung muss mindestens 50 betragen, und die Mindestversicherungszeit von 35 Jahren muss erfüllt sein.

In Fällen, in denen beide Rentenarten in Frage kommen, sollten Versicherte sorgfältig abwägen, welche Rente für sie am vorteilhaftesten ist.

Aufgrund der finanziellen Aufwertung der Erwerbsminderungsrente seit 2019 kann es sinnvoll sein, diese Option in Betracht zu ziehen. Eine individuelle Beratung durch einen unabhängigen Rentenberater kann hierbei hilfreich sein, so Knöppel.

Früher in Rente wegen dieser Chronische Krankheiten

Chronische Krankheiten, wie sie vom Robert Koch-Institut definiert werden, sind langanhaltende Erkrankungen, die nicht vollständig geheilt werden können und eine kontinuierliche oder wiederkehrende Inanspruchnahme des Gesundheitssystems erfordern.

Dazu zählen beispielsweise:

Diabetes,

Rheuma,

neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Parkinson,

psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen,

chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD),

chronische Nierenerkrankungen

und neuerdings auch Long-Covid oder Post-Covid sowie chronische Fatigue.

Wer aufgrund einer chronischen Erkrankung nicht mehr arbeiten können, hat demnach die Möglichkeit, einen vorzeitigen Renteneintritt zu wählen, entweder durch die Altersrente für schwerbehinderte Menschen oder die Erwerbsminderungsrente.

Sich unabhängig von einem Rentenexperten beraten lassen

Beide Optionen unterliegen jedoch hohen Zugangshürden, daher ist eine sorgfältige Beratung und gegebenenfalls Vertretung unerlässlich.

Insgesamt steht fest, dass Menschen mit chronischen Krankheiten, die ihre Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen, Möglichkeiten haben, früher in den Ruhestand zu gehen, jedoch sind diese Entscheidungen komplex und erfordern eine gründliche Prüfung der individuellen Umstände und Optionen.