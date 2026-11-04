Freund nutzt ihr Konto für Betrug: Frau muss knapp 6.000 Euro zurückzahlen

Sie helfen Ihrem Partner aus der Klemme und geben ihm Ihre Bankkarte. Wenig später verlangt ein Fremder fast 6.000 Euro von Ihnen zurück, obwohl Sie mit einem Betrug angeblich nichts zu tun hatten. Genau das ist einer Frau aus Wuppertal passiert, deren damaliger Freund ihr Bankkonto für eine Betrugsmasche genutzt hatte.

Das Landgericht Frankenthal verurteilte die Frau zur Rückzahlung. Ob sie von der Straftat wusste oder selbst von dem Geld profitierte, ließen die Richter offen. Entscheidend war, dass sie ihrem damaligen Partner die Nutzung ihres Kontos ermöglicht hatte (Urteil vom 18. September 2026, 9 O 46/25).

So gelangten knapp 6.000 Euro auf das Konto der Frau

Ein Mann aus Grünstadt erhielt zunächst eine gefälschte SMS und anschließend einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Dieser forderte ihn auf, angeblich notwendige Aktualisierungen seines Online-Bankings vorzunehmen.

Der Mann folgte den Anweisungen. Kurz darauf wurden ohne sein Wissen knapp 6.000 Euro von seinem Konto auf das Sparkassenkonto einer Frau aus Wuppertal überwiesen.

Nach Darstellung der Frau steckte ihr damaliger Freund hinter dem Betrug. Er habe das Geld selbst abgehoben und ausgegeben. Sie erklärte, ihm lediglich ihre Bankkarte überlassen zu haben, weil er behauptet hatte, in Schwierigkeiten zu stecken.

Der geschädigte Bankkunde wollte sein Geld zurück und verklagte die Kontoinhaberin. Sie wehrte sich gegen die Forderung und bestritt, an der Straftat beteiligt gewesen zu sein.

Warum die Frau auch ohne nachgewiesene Beteiligung zahlen muss

Das Landgericht Frankenthal gab dem geschädigten Mann recht. Die Richter entschieden, dass die Frau das Geld zurückzahlen muss, obwohl nicht geklärt wurde, ob sie von dem Betrug wusste.

Ausschlaggebend war, dass die knapp 6.000 Euro ohne rechtlichen Grund auf ihrem Konto eingegangen waren. Zwischen dem geschädigten Mann und der Kontoinhaberin bestand keine Vereinbarung, die diese Zahlung gerechtfertigt hätte.

Hinzu kam ein weiterer entscheidender Umstand. Die Frau hatte ihrem damaligen Freund freien Zugang zu ihrem Konto ermöglicht. Deshalb musste sie sich nach Auffassung des Gerichts so behandeln lassen, als hätte sie selbst von der kriminellen Herkunft des Geldes gewusst.

Ihre Erklärung, der Freund habe das Geld längst abgehoben und ausgegeben, änderte am Ergebnis nichts. Das Urteil ist rechtskräftig.

Das Bürgerliche Gesetzbuch erlaubt die Rückforderung

Rechtlich geht es um eine sogenannte ungerechtfertigte Bereicherung. Nach § 812 BGB muss jemand einen Vermögensvorteil herausgeben, den er ohne rechtlichen Grund auf Kosten eines anderen erhalten hat.

Dabei kommt es nicht allein darauf an, ob die betreffende Person das Geld selbst ausgegeben hat. Auch eine Gutschrift auf dem eigenen Bankkonto kann einen solchen Vermögensvorteil darstellen.

Allerdings gibt es im Bereicherungsrecht eine wichtige Einschränkung. Nach § 818 Absatz 3 BGB kann die Verpflichtung zur Rückzahlung entfallen, soweit jemand nicht mehr bereichert ist.

Das kann beispielsweise eine Rolle spielen, wenn Geld tatsächlich nicht mehr vorhanden ist und die betroffene Person sich auf den Wegfall der Bereicherung berufen darf.

Im entschiedenen Fall half diese Einwendung der Frau jedoch nicht. Weil das Gericht ihr das Wissen ihres damaligen Freundes zurechnete, musste sie nach den Regeln der verschärften Haftung für die Rückzahlung einstehen.

Warum die Ausrede mit dem verschwundenen Geld nicht half

Der entscheidende Unterschied liegt in der Kenntnis von der unberechtigten Zahlung. Nach § 819 Absatz 1 BGB gelten strengere Haftungsregeln, wenn jemand weiß, dass er das Geld ohne rechtlichen Grund erhalten hat, oder später davon erfährt.

Das Landgericht behandelte die Kontoinhaberin aufgrund der besonderen Umstände so, als hätte sie von der kriminellen Herkunft gewusst. Dadurch konnte sie sich nicht erfolgreich darauf berufen, dass ihr Ex-Freund das Geld bereits ausgegeben habe.

Diese Bewertung lässt sich allerdings nicht auf jede gemeinsame Kontonutzung übertragen. Wer einem Partner seine IBAN nennt oder eine gewöhnliche Überweisung für ihn entgegennimmt, haftet deshalb nicht allein wegen dieser Handlung für dessen mögliche Straftaten.

Entscheidend sind die konkreten Umstände, insbesondere die Art des Kontozugangs, die Herkunft des Geldes und die Frage, welche Kenntnisse der Kontoinhaberin oder dem Kontoinhaber rechtlich zugerechnet werden können.

Auch Angehörige und Bekannte können ein finanzielles Risiko darstellen

Der Fall zeigt ein Problem, das nicht auf Partnerschaften beschränkt ist. Auch Freunde, Verwandte oder Bekannte bitten gelegentlich darum, das Konto einer anderen Person für bestimmte Zahlungen nutzen zu dürfen.

Manchmal lautet die Begründung, das eigene Konto sei gesperrt oder eine Überweisung müsse dringend abgewickelt werden. Wer darauf eingeht, kann unbemerkt in fremde Geldgeschäfte hineingezogen werden.

Die Polizei warnt seit Jahren vor solchen Konstellationen. Kriminelle nutzen fremde Konten als Zwischenstation, um Geld aus Betrugsstraftaten weiterzuleiten.

Die Betroffenen werden als Finanzagenten bezeichnet. Ihnen können neben zivilrechtlichen Rückforderungen unter bestimmten Voraussetzungen auch strafrechtliche Ermittlungen wegen Geldwäsche drohen.

Dabei muss zwischen strafrechtlicher Verantwortung und einer zivilrechtlichen Zahlungspflicht unterschieden werden. Das Urteil aus Frankenthal betraf einen zivilrechtlichen Rückzahlungsanspruch. Eine strafrechtliche Verurteilung der Frau ergibt sich daraus nicht.

Kann die Frau das Geld von ihrem Ex-Freund zurückfordern?

Das Landgericht wies ausdrücklich darauf hin, dass die Frau möglicherweise eigene Ansprüche gegen ihren ehemaligen Partner geltend machen kann.

Hat dieser das Geld tatsächlich an sich genommen und ausgegeben, könnte sie versuchen, den entstandenen finanziellen Schaden von ihm zurückzufordern. Ob ein solcher Anspruch besteht und durchgesetzt werden kann, müsste jedoch gesondert geprüft werden.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Selbst ein erfolgreicher Prozess würde noch nicht bedeuten, dass die Frau das Geld tatsächlich erhält. Wenn der Ex-Freund nicht zahlen kann oder über kein pfändbares Vermögen verfügt, könnte die Kontoinhaberin trotz eines eigenen Anspruchs auf dem Schaden sitzen bleiben.

Für die Rückforderung des betrogenen Bankkunden war dies unerheblich. Er musste sich nach der Entscheidung des Landgerichts nicht darauf verweisen lassen, sein Geld ausschließlich vom damaligen Freund der Frau einzufordern.

Was Betroffene bei unbekannten Geldeingängen tun sollten

Wer plötzlich eine größere Summe auf seinem Konto entdeckt, die sich nicht erklären lässt, sollte das Geld vorerst nicht ausgeben oder an andere Personen weiterleiten.

Besonders verdächtig ist es, wenn jemand verlangt, den Betrag sofort abzuheben oder auf ein anderes Konto zu überweisen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Masche, bei der angeblich versehentlich überwiesenes Geld auf eine andere Bankverbindung zurückgeschickt werden soll.

Betroffene sollten sich stattdessen unmittelbar an ihre Bank wenden und den ungewöhnlichen Zahlungseingang melden. Eine mögliche Rückabwicklung sollte mit dem Kreditinstitut geklärt werden.

Wer bereits einer anderen Person Zugriff auf sein Konto gegeben hat und einen Missbrauch vermutet, sollte diesen Zugang unverzüglich beenden lassen. Dazu können die Sperrung der Bankkarte, die Änderung von Zugangsdaten und die Überprüfung bestehender Vollmachten gehören.

Bei einem konkreten Betrugsverdacht sollten außerdem Kontoauszüge, Nachrichten und andere Belege gesichert und die Polizei eingeschaltet werden.

Wie Kriminelle mit gefälschten Banknachrichten arbeiten, zeigt auch unser Beitrag über betrügerische Sparkassen-Mails mit angeblichen Rückzahlungen.

Auch beim Bürgergeld können fremde Geldeingänge Probleme verursachen

Wer Leistungen vom Jobcenter erhält, muss bei ungewöhnlichen Kontoeingängen mit zusätzlichen Fragen rechnen. Das Jobcenter kann prüfen, woher das Geld stammt und ob es sich um anrechenbares Einkommen handelt.

Dabei ist eine zivilrechtliche Rückzahlungspflicht von der sozialrechtlichen Einkommensprüfung zu unterscheiden. Nicht jeder Geldbetrag, der auf einem Konto eingeht, darf ohne weitere Prüfung als Einkommen berücksichtigt werden.

Umso wichtiger ist es, fremde Zahlungseingänge und deren Herkunft nachvollziehbar zu dokumentieren. Welche Unterlagen bei solchen Fragen helfen können, erklären wir im Beitrag Einzahlungen aufs Konto beim Jobcenter richtig erklären.

Auch Betrugsopfer sollten ihre Bank sofort einschalten

Für Menschen, von deren Konto durch einen Betrug Geld abgebucht wurde, gelten weitere Schutzvorschriften. Nach § 675u BGB muss die Bank einen nicht autorisierten Zahlungsvorgang unter den gesetzlichen Voraussetzungen erstatten.

Dabei muss geprüft werden, ob der Kunde die Zahlung tatsächlich autorisiert hat und ob der Bank möglicherweise eigene Ersatzansprüche zustehen. Eine Rolle kann beispielsweise spielen, ob Zugangsdaten oder Zahlungsfreigaben grob fahrlässig weitergegeben wurden.

Die mögliche Erstattung durch die Bank und eine Rückforderung gegenüber der Person, auf deren Konto das Geld gelangt ist, sind unterschiedliche rechtliche Fragen. Ein Geschädigter kann denselben Schaden jedoch nicht mehrfach ersetzt verlangen.

Deshalb sollten Betroffene unbekannte Kontobewegungen unverzüglich ihrer Bank melden und den Sachverhalt dokumentieren.

Häufige Fragen zur Haftung bei fremdem Geld auf dem Konto

Muss ich Geld zurückzahlen, das mein Partner ohne mein Wissen auf mein Konto überweisen ließ?

Das kann der Fall sein. Im Verfahren vor dem Landgericht Frankenthal musste die Kontoinhaberin knapp 6.000 Euro zurückzahlen, obwohl ihre Beteiligung an der Straftat nicht festgestellt wurde. Entscheidend war, dass sie ihrem Partner freien Zugang zum Konto gegeben hatte und ihr dessen Wissen zugerechnet wurde.

Kann ich mich darauf berufen, dass mein Partner das Geld bereits ausgegeben hat?

Unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt § 818 Absatz 3 BGB den Einwand, dass eine Bereicherung nicht mehr vorhanden ist. Im entschiedenen Fall scheiterte die Frau damit jedoch an der verschärften Haftung. Ob dieser Einwand in anderen Fällen greift, hängt von den rechtlichen und tatsächlichen Umständen ab.

Was sollte ich tun, wenn ein Bekannter mein Konto für Überweisungen nutzen möchte?

Überlassen Sie anderen Personen nicht unkontrolliert Ihre Bankkarte, Zugangsdaten oder den Zugriff auf Ihr Konto. Sollen Zahlungen über Ihr Konto abgewickelt werden, sollten Herkunft und Zweck vorher geklärt werden. Bei unbekannten oder verdächtigen Zahlungseingängen ist es sicherer, unmittelbar die Bank einzuschalten, statt das Geld selbst weiterzuleiten.

Quellen

Landgericht Frankenthal (Pfalz), Pressemitteilung vom 29. Oktober 2026, Urteil vom 18. September 2026 (9 O 46/25), rechtskräftig

§ 812 BGB, Herausgabeanspruch bei ungerechtfertigter Bereicherung

§ 818 BGB, Umfang des Bereicherungsanspruchs

§ 819 BGB, Verschärfte Haftung bei Kenntnis

§ 675u BGB, Haftung bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen

§ 675v BGB, Haftung des Zahlers bei missbräuchlicher Nutzung eines Zahlungsinstruments

Polizeiliche Kriminalprävention, Warnung vor Finanzagenten und der Nutzung fremder Bankkonten

Verbraucherzentrale, Finanztransfers für Dritte und die Risiken vermeintlicher Jobangebote, 7. August 2026