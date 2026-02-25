Lesedauer 4 Minuten

Freier Eintritt mit dem Schwerbehindertenausweis: Was wirklich gilt – und wo Sie realistisch Chancen haben

Wer einen Schwerbehindertenausweis hat, möchte unkompliziert wissen, wo der Eintritt kostenlos ist. Die ernüchternde, aber wichtige Vorbemerkung lautet jedoch: Für Kultur- und Freizeiteinrichtungen gibt es in Deutschland in der Regel keinen bundesweit einheitlichen Rechtsanspruch auf kostenlosen Eintritt allein wegen des Schwerbehindertenausweises.

Viele Ermäßigungen oder Freikarten beruhen auf freiwilligen Regelungen der jeweiligen Einrichtung oder des Betreibers und können sich daher von Ort zu Ort deutlich unterscheiden. Das ist der Grund, warum die Antwort fast immer lautet: Es kommt darauf an, was genau im Ausweis steht und welche Eintrittsordnung die Einrichtung festgelegt hat.

Warum der Ausweis allein nicht automatisch „gratis“ bedeutet

Der Schwerbehindertenausweis weist zunächst die Schwerbehinderung nach, also einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50. Für Eintrittspreise ist das zwar häufig die Eintrittskarte zu Rabatten, aber nicht automatisch zu kostenfreiem Zugang.

Viele Museen, Theater, Kinos, Schwimmbäder, Tierparks oder Veranstalter gewähren Ermäßigungen, manche auch freien Eintritt – nur ist das meist eine hausinterne Regelung, keine Pflicht. In der Praxis bedeutet das: Selbst wenn zwei Einrichtungen in derselben Stadt ähnliche Angebote haben, können die Konditionen komplett unterschiedlich sein.

Der entscheidende Unterschied: „Begleitperson frei“ ist oft wahrscheinlicher als „Inhaber frei“

In vielen Fällen ist nicht der Eintritt der schwerbehinderten Person selbst kostenlos, sondern der Eintritt der Begleitperson. Das hängt vor allem am Merkzeichen „B“ im Schwerbehindertenausweis. „B“ steht für die Berechtigung, eine Begleitperson mitzunehmen.

Im Verkehr ist diese Mitnahme rechtlich besonders klar geregelt; im Freizeitbereich übernehmen viele Anbieter die Logik freiwillig und lassen die Begleitung kostenfrei hinein, weil die Begleitung für den Besuch nötig sein kann.

Gerade bei Kinos und Bühnen ist das ein verbreitetes Modell: Die schwerbehinderte Person zahlt regulär oder ermäßigt, die Begleitperson erhält eine Freikarte oder wird im Buchungssystem als kostenfreie Begleitung geführt. Berliner Kinos kommunizieren diese Regelung beispielsweise ausdrücklich.

Tabelle: Freier Eintritt bei Schwerbehinderung

Einrichtung (Ort) Bedingung für kostenlosen Eintritt (für Schwerbehinderte) Museen des Stadtmuseums Berlin (Berlin) Besucherinnen und Besucher mit Schwerbehindertenausweis erhalten in allen Museen des Stadtmuseums Berlin freien Eintritt. Münchener Tierpark Hellabrunn (München) Kostenloser Eintritt für Erwachsene mit einem Grad der Behinderung ab 90; außerdem kostenloser Eintritt für schwerbehinderte Kinder bis einschließlich 14 Jahre mit Grad der Behinderung bis einschließlich 100, jeweils gegen Vorlage des Original-Ausweises an der Kasse. Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe (Karlsruhe) Wenn das Merkzeichen „H“ im Schwerbehindertenausweis eingetragen ist, erhalten sowohl die ausweisinhabende Person als auch eine Begleitperson freien Eintritt. Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten (Stuttgart) Freier Eintritt für Menschen mit Behinderungen bei gültigem Ausweis mit den Merkzeichen „H“, „B“ oder „BL“, jeweils einschließlich einer Begleitperson.

Öffentlicher Verkehr: Hier gibt es klare Rechtsgrundlagen

Am deutlichsten ist die Lage bei Bus und Bahn. Wenn im Ausweis das Merkzeichen „B“ eingetragen ist und die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson nachgewiesen ist, hat die Begleitperson im Nah- und Fernverkehr Anspruch auf unentgeltliche Beförderung. Das ist im Sozialrecht geregelt und wird von Verkehrsunternehmen entsprechend umgesetzt.

Für Bahnreisen hat die Deutsche Bahn zudem eigene Service-Regelungen, die in der Praxis relevant sind: Unter bestimmten Voraussetzungen sind kostenfreie Sitzplatzreservierungen im Fernverkehr für die schwerbehinderte Person und die Begleitperson möglich; außerdem werden Hinweise zur Buchung und zur notwendigen Dokumentation gegeben.

Warum ist das für die Frage „freier Eintritt“ wichtig? Weil viele Freizeit- und Kultureinrichtungen ihre Regeln an dieser Logik ausrichten: Wenn eine Begleitung nötig ist, soll sie nicht zusätzlich bezahlen müssen. Ein Anspruch wie im Verkehr entsteht daraus zwar nicht automatisch, aber die Chance steigt deutlich, wenn „B“ im Ausweis steht.

Museen und Ausstellungen: Von „Rabatt“ bis „komplett frei“ – je nach Träger

Museen sind ein Bereich, in dem sich die Unterschiede besonders gut beobachten lassen. Viele Häuser gewähren bei GdB ab 50 einen reduzierten Eintritt. Bei den Staatlichen Museen zu Berlin wird eine Ermäßigung für Schwerbehinderte (GdB mindestens 50) ausdrücklich ausgewiesen.

Daneben gibt es Häuser, die noch weiter gehen und Menschen mit Schwerbehindertenausweis freien Eintritt einräumen. Das Stadtmuseum Berlin nennt als Regel ausdrücklich freien Eintritt für Besucherinnen und Besucher mit Schwerbehindertenausweis.

Auch große Museen arbeiten häufig mit Mischmodellen: Das Deutsche Museum in München nennt freien Eintritt für bestimmte Gruppen und führt zugleich die kostenfreie Begleitperson bei eingetragenem „B“ an.

Für den Inhaber hängt es oft von Alter, Ticketkategorie oder Sonderregelungen ab, während die Begleitung bei „B“ vergleichsweise häufig kostenfrei ist.

Kino, Theater, Konzerte: Häufig eine Freikarte für die Begleitung – aber nicht überall

Im Kulturbereich ist die Bandbreite groß. Manche Betreiber geben die Freikarte für die Begleitperson offen an und haben dafür klare Abläufe, auch online. Der Zoo Palast Berlin beschreibt beispielsweise die Möglichkeit, bei Merkzeichen „B“ eine kostenfreie Begleitung zu buchen.

Andere Ketten oder Häuser regeln es ähnlich; die Yorck Kinos in Berlin weisen die freie Begleitung gegen Vorlage eines Ausweises mit Merkzeichen „B“ explizit aus.

Gleichzeitig existieren auch Kulturorte, die statt einer Freikarte „nur“ eine Ermäßigung anbieten oder die Begleitperson nicht kostenlos, sondern ebenfalls ermäßigt einlassen. Das ist rechtlich zulässig, weil es sich außerhalb klar geregelter Bereiche meist um freiwillige Konditionen handelt.

Schwimmbäder, Zoos, Tierparks, Freizeitparks: Sehr oft Ermäßigung, manchmal „Begleitung frei“

Bei kommunalen Bädern, Zoos oder Tierparks lohnt sich besonders der Blick in die Preislisten, weil Städte und kommunale Betriebe häufig sozialpolitische Ziele verfolgen und entsprechende Tarife anbieten.

Gleichzeitig arbeiten auch viele private Anbieter mit Rabatten, die an GdB oder Merkzeichen geknüpft sind. Generell gilt: Freier Eintritt ist möglich, aber statistisch seltener als ermäßigte Tickets; die kostenfreie Begleitperson bei Merkzeichen „B“ ist häufig der praktischere Hebel.

Urlaubsort und Kurtaxe: Nicht Eintritt, aber oft spürbare Entlastung

Wer „freien Eintritt“ sagt, meint oft allgemein Entlastung bei Kosten am Urlaubsort. Ein typisches Beispiel ist der Kurbeitrag beziehungsweise die Kurtaxe. Hier sind Ermäßigungen oder Befreiungen verbreitet, aber nicht einheitlich, weil die Grundlage kommunale Satzungen sind.

Einige Behördenportale weisen ausdrücklich darauf hin, dass Schwerbehinderte je nach Gemeinde Ermäßigungen erhalten können.

Das ist kein Eintritt in eine Einrichtung, wirkt sich aber unmittelbar auf die Urlaubskosten aus und ist deshalb ein Punkt, den viele Betroffene erst spät entdecken.

So finden Sie zuverlässig heraus, ob es wirklich freien Eintritt gibt

In der Praxis funktioniert die Suche am besten über die Eintritts- und Barrierefreiheitsseiten der jeweiligen Einrichtung, weil dort die Bedingungen meist konkret genannt werden. Entscheidend ist, ob die Einrichtung nur den GdB berücksichtigt oder zusätzlich Merkzeichen wie „B“ einbezieht.

Wenn Sie die Information nicht online finden, lohnt sich ein kurzer Anruf an der Kasse, denn häufig gibt es Sonderfälle, die online nicht sauber abgebildet sind, etwa bei Sonderausstellungen, Premieren, externen Veranstaltern im Haus oder bei Kombitickets.

Hilfreich ist auch, sich bewusst zu machen, dass ein „freier Eintritt“ in der Praxis mehrere Formen haben kann: manchmal ist nur die Begleitperson frei, manchmal gilt die Freikarte nur bei nachgewiesener Notwendigkeit, manchmal wird statt „gratis“ ein stark ermäßigter Sozialtarif angeboten. Für die konkrete Planung macht das am Ende einen großen Unterschied.