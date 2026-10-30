Erwerbsminderungsrente: Nebenjob kann trotz erlaubtem Verdienst die Rente gefährden

Sie beziehen eine Erwerbsminderungsrente, arbeiten nebenbei und verdienen weniger als erlaubt. Trotzdem kann Ihre Rente in Gefahr sein. Denn die Rentenversicherung schaut nicht nur darauf, wie viel Geld Sie verdienen, sondern auch, wie viele Stunden Sie trotz Ihrer gesundheitlichen Einschränkungen arbeiten können.

Überschreiten Sie die jährliche Hinzuverdienstgrenze, wird Ihre Rente gekürzt. Dabei werden 40 Prozent des Betrags, der über der Jahresgrenze liegt, auf zwölf Monate verteilt und von der monatlichen Rente abgezogen. Bleiben Sie unter der Grenze, kann Ihr Rentenanspruch dennoch gefährdet sein, wenn Ihre Arbeitszeit nicht zu Ihrem festgestellten Leistungsvermögen passt.

Arbeitszeit gilt unabhängig vom Stundenlohn

Dramatischer sind die Folgen hingegen, wenn Sie regelmäßig die täglich bei einer Erwerbsminderung mögliche Arbeitsleistung überschreiten. Diese liegt bei einer vollen Erwerbsminderung bei unter drei Stunden, und bei einer teilweisen Erwerbsminderung bei drei bis zu weniger als sechs Stunden.

Deshalb sind wenige gut bezahlte Arbeitsstunden mit der Rente vereinbar, viele schlecht bezahlte Arbeitszeiten jedoch nicht.

Wenn Sie über die Grenze hinaus verdienen, wird die Rente gekürzt, Ihr Anspruch darauf besteht jedoch weiter. Wenn Sie jedoch die tägliche Arbeitszeit regelmäßig überschreiten, steht Ihre Berechtigung für eine Erwerbsminderungsrente selbst infrage.

Hinzuverdienst und Leistungsvermögen

Bei der Erwerbsminderungsrente müssen Sie zwei Prüfungen auseinanderhalten: Wie viel Einkommen rechnet die Rentenversicherung an, und besteht die Erwerbsminderung weiterhin? Eine eingehaltene Einkommensgrenze beantwortet nur die erste Frage.

Die Hinzuverdienstgrenze für 2026 beträgt bei voller Erwerbsminderung 20.763,75 Euro im Kalenderjahr und bei teilweiser Erwerbsminderung mindestens 41.527,50 Euro. Bei der teilweisen Erwerbsminderungsrente kann Ihre persönliche Grenze aufgrund früherer versicherter Verdienste höher liegen.

Weniger als drei Stunden bedeutet nicht bis zu drei Stunden

Genau drei Stunden gehören deshalb bereits zur teilweisen Erwerbsminderung, genau sechs Stunden sind keine Erwerbsminderung mehr. Die Rentenversicherung muss die tatsächlichen Verhältnisse prüfen und möglichen Schutz durch eine Arbeitserprobung berücksichtigen.

Gleiches Einkommen, unterschiedliche Arbeitszeit

Wie stark sich die Modelle unterscheiden, zeigt eine vereinfachte Rechnung mit fünf Arbeitstagen pro Woche und 52 bezahlten Wochen im Jahr. Beide Beschäftigungen bringen 15.600 Euro Jahresbrutto und bleiben damit unter der Hinzuverdienstgrenze einer vollen Erwerbsminderungsrente für 2026.

Arbeitsmodell Bedeutung für eine volle Erwerbsminderungsrente Zwei Stunden täglich zu 30 Euro: zehn Wochenstunden und 15.600 Euro Jahresbrutto. Der zeitliche Umfang bleibt unter drei Stunden täglich. Die konkreten Aufgaben und Arbeitsbedingungen müssen dennoch zum festgestellten Leistungsvermögen passen. Vier Stunden täglich zu 15 Euro: 20 Wochenstunden und ebenfalls 15.600 Euro Jahresbrutto. Die regelmäßige Arbeitszeit überschreitet das für eine medizinisch begründete volle Erwerbsminderung typische Leistungsvermögen. Eine geschützte Arbeitserprobung kommt in Betracht; eine dauerhafte Fortsetzung kann den Anspruch verändern.

Der Unterschied entsteht durch die Arbeitszeit, obwohl beide Beschäftigten gleich viel verdienen. Warum auch die Arbeitszeit den Rentenanspruch gefährden kann, sollten Sie deshalb vor der Aufnahme einer Tätigkeit klären.

Ein Minijob ist kein Freibrief

Auch ein Minijob neben der Erwerbsminderungsrente sagt zunächst etwas über den Verdienst aus. Die Bezeichnung belegt nicht, dass jede Verteilung der Arbeitsstunden mit Ihrem Rentenanspruch vereinbar ist.

Wenige längere Schichten können andere Fragen aufwerfen als kurze tägliche Einsätze, selbst wenn die Wochenarbeitszeit identisch bleibt. Die Entscheidung zwischen Minijob und Midijob sollten Sie nicht allein an den Abgaben ausrichten.

Es zählt, wie Sie tatsächlich arbeiten

Die Rentenversicherung kann aus einer ausgeübten Beschäftigung Rückschlüsse auf Ihre Belastbarkeit ziehen. Dabei kommt es auch darauf an, ob Sie unter üblichen Arbeitsbedingungen arbeiten oder etwa zusätzliche Pausen und besondere Unterstützung benötigen.

Dokumentieren Sie deshalb die tatsächlichen Einsatzzeiten, Aufgaben und gesundheitlich bedingten Einschränkungen. Auch eine unbefristete Erwerbsminderungsrente kann die Rentenversicherung erneut prüfen, wenn sich Hinweise auf veränderte Verhältnisse ergeben.

Bei der Arbeitsmarktrente liegt der Fall anders

Nicht jede volle Erwerbsminderungsrente beruht auf einem Leistungsvermögen von weniger als drei Stunden täglich. Eine volle Rente als Arbeitsmarktrente kommt auch bei drei bis unter sechs Stunden Leistungsvermögen in Betracht, wenn kein geeigneter Teilzeitarbeitsplatz zur Verfügung steht.

Wer einen passenden Teilzeitjob aufnimmt, kann deshalb den Anspruch auf die volle Zahlung verändern, obwohl sich die Gesundheit nicht verbessert hat. Nach den rechtlichen Anweisungen der Rentenversicherung kann auch bei einer solchen Arbeitsaufnahme der Schutz der Arbeitserprobung greifen.

Arbeitserprobung schützt den Versuch einer Rückkehr

Seit 2024 erlaubt § 43 Absatz 7 SGB VI eine Arbeitserprobung oberhalb des bislang zugrunde gelegten zeitlichen Leistungsvermögens. Der Anspruch auf die gewährte Rente bleibt dabei regelmäßig sechs Monate bestehen, soweit die Arbeitsaufnahme sonst den Wegfall auslösen würde.

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Bei einer medizinisch begründeten vollen Erwerbsminderungsrente betrifft das eine Tätigkeit ab drei Stunden täglich, bei teilweiser Erwerbsminderung ab sechs Stunden. Die Regelung umfasst Beschäftigte und Selbstständige sowie die Ausweitung einer bereits ausgeübten Tätigkeit.

Ein besonderer Formantrag ist nicht erforderlich; teilen Sie der Rentenversicherung aber die Tätigkeit, die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit sowie den erwarteten Verdienst mit.

Lassen Sie sich den konkreten Erprobungszeitraum bestätigen, statt aus der Diskussion über eine Verlängerung der Arbeitserprobung auf zwölf Monate einen bereits geltenden Anspruch abzuleiten.

Der Schutz betrifft den Rentenanspruch, setzt aber die Hinzuverdienstregeln nicht außer Kraft. Übersteigt Ihr anrechenbares Jahreseinkommen die persönliche Grenze, mindern 40 Prozent des auf einen Monat umgerechneten Überschreitungsbetrags die monatliche Rente.

Nach der Erprobung muss die Situation geklärt sein

Setzen Sie die umfangreichere Arbeit nach dem festgelegten Zeitraum fort, prüft die Rentenversicherung Ihren weiteren Anspruch. Je nach Leistungsvermögen kann die bisherige Rente entfallen oder statt einer vollen eine teilweise Erwerbsminderungsrente in Betracht kommen.

Müssen Sie die Arbeitserprobung aus gesundheitlichen Gründen abbrechen oder Ihre Stunden reduzieren, melden Sie das umgehend. Ohne Information geht die Rentenversicherung nach ihren Hinweisen davon aus, dass Sie unverändert weiterarbeiten.

Ein erfolgreiche rArbeitsversuch begründet keine Rückforderung der während der geschützten Erprobung rechtmäßig gezahlten Rente. Eine nachträgliche Einkommensanrechnung kann jedoch zu Überzahlungen führen.

Achten Sie auf das Ende einer befristeten Bewilligung, denn eine Arbeitserprobung verlängert diese nicht von selbst. Bei einem Antrag auf Weitergewährung der Erwerbsminderungsrente kann die tatsächlich ausgeübte Beschäftigung für die Beurteilung Ihrer Leistungsfähigkeit Bedeutung bekommen.

Beispiel: Weniger Stunden trotz gleichem Verdienst

Fiktives Beispiel: Ibrahim, 54, aus Berlin-Neukölln, bezieht eine volle Erwerbsminderungsrente und erhält zwei Angebote mit rechnerisch jeweils 1.300 Euro Monatsbrutto.

Für qualifizierte Büroarbeit soll er täglich zwei Stunden arbeiten, für eine andere Tätigkeit täglich vier Stunden.

Beide Angebote bleiben bei zwölf gleichen Monatszahlungen unter der Hinzuverdienstgrenze für 2026, doch nur das erste bleibt zeitlich unter drei Stunden täglich.

Möchte Ibrahim das zweite Angebot erproben, sollte er die Rentenversicherung vorher informieren und den geschützten Zeitraum klären lassen.

Vier Fragen und Antworten zu Erwerbsminderungsrente und Nebenverdienst

Ist meine Rente sicher, solange ich unter der Hinzuverdienstgrenze bleibe?

Nein, die Grenze betrifft die Anrechnung Ihres Einkommens. Zusätzlich muss die Rentenversicherung prüfen können, ob die Voraussetzungen weiterhin vorliegen.

Darf ich mit einer vollen Erwerbsminderungsrente drei Stunden täglich arbeiten?

Bei einer medizinisch begründeten vollen Erwerbsminderung liegt das zugrunde gelegte Leistungsvermögen unter drei Stunden täglich. Ab drei Stunden kann eine geschützte Arbeitserprobung greifen; bei einer Arbeitsmarktrente gelten andere Voraussetzungen.

Muss ich einen Nebenjob auch bei geringem Verdienst mitteilen?

Informieren Sie die Rentenversicherung auch dann über die Arbeitsaufnahme. Nennen Sie die Aufgaben, die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit sowie den erwarteten Verdienst.

Bekomme ich während einer Arbeitserprobung immer die bisherige Rentenhöhe?

Nein, der vorübergehende Schutz des Anspruchs verhindert keine Einkommensanrechnung. Auch während der Erprobung kann ein Hinzuverdienst oberhalb Ihrer Grenze die Auszahlung mindern.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Arbeitserprobung während der Erwerbsminderungsrente.

Deutsche Rentenversicherung: Erwerbsminderungsrente – Hinzuverdienstgrenzen, Arbeitserprobung, Mitteilung vom 22. Januar 2026.

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisungen zu § 43 SGB VI.

Deutsche Rentenversicherung: Hinzuverdienst und Einkommensanrechnung – Hinweise für Beziehende einer Erwerbsminderungsrente.

Sozialgesetzbuch VI: § 43 Rente wegen Erwerbsminderung; § 96a Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Hinzuverdienst.