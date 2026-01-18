Erwerbsminderungsrente mit 57 Jahren – Das musst Du ab 2026 beachten

Lesedauer 9 Minuten

Mit 57 Jahren ist das Rentenalter noch weit entfernt – und doch geraten viele Menschen genau in dieser Lebensphase in eine existenzielle Schieflage. Chronische Erkrankungen, psychische Belastungen, Folgen von Unfällen oder fortschreitende körperliche Einschränkungen können dazu führen, dass Arbeit nicht mehr so möglich ist wie früher.

Die Erwerbsminderungsrente soll dann das Einkommen ersetzen oder ergänzen. In der Praxis ist sie jedoch kein „automatischer Rettungsring“, sondern ein komplexes Verfahren mit medizinischen, versicherungsrechtlichen und finanziellen Stellschrauben. Wer sich mit 57 damit befasst, steht häufig zugleich unter Zeitdruck: Krankengeld läuft aus, Arbeitgeber drängen auf Klärung, und die Frage nach dem „Wie weiter?“ wird drängender.

Erwerbsminderung ist nicht Berufsunfähigkeit – der entscheidende Unterschied

Ein häufiges Missverständnis entsteht schon beim Begriff. In der gesetzlichen Rentenversicherung geht es nicht darum, ob jemand seinen erlernten Beruf oder die bisherige Stelle noch ausüben kann. Maßgeblich ist, ob überhaupt noch irgendeine Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt in einem bestimmten zeitlichen Umfang möglich ist.

Die Deutsche Rentenversicherung beschreibt das ausdrücklich so: Entscheidend ist die Leistungsfähigkeit „nicht nur in Ihrer, sondern in allen Tätigkeiten“. Für viele Betroffene ist das ein harter Perspektivwechsel, weil die eigene berufliche Identität im Verfahren kaum eine Rolle spielt.

Für Menschen, die heute 57 sind, ist außerdem wichtig: Der besondere Schutz über eine „Berufsunfähigkeitsrente“ gilt nur für ältere Jahrgänge, die vor 1961 geboren wurden. Wer mit 57 im Jahr 2026 lebt, gehört in der Regel zu den Jahrgängen 1968 oder 1969 und fällt nicht darunter. In dieser Altersgruppe wird Erwerbsminderung strikt nach Stundenvermögen beurteilt.

Die Stundenlogik: Voll, teilweise – und der graue Bereich dazwischen

Die gesetzliche Systematik ist klar, auch wenn die Lebenswirklichkeit oft nicht dazu passt. Volle Erwerbsminderung liegt vor, wenn wegen Krankheit oder Behinderung weniger als drei Stunden täglich gearbeitet werden kann. Teilweise Erwerbsminderung liegt vor, wenn noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich möglich sind. Das klingt nach Mathematik, ist aber in Wahrheit Ergebnis medizinischer Bewertung, Gutachten und oftmals widersprüchlicher Befundlagen.

Gerade bei 57-Jährigen spielt zudem häufig ein Sonderfall hinein, der vielen erst spät begegnet: Wer medizinisch nur teilweise erwerbsgemindert ist, aber keinen passenden Teilzeitarbeitsplatz findet, kann unter bestimmten Voraussetzungen dennoch eine Rente wegen voller Erwerbsminderung erhalten.

Die Rentenversicherung beschreibt das als Situation, in der ein entsprechender Teilzeitarbeitsplatz nicht vorhanden ist. Diese Konstellation ist praktisch bedeutsam, weil sie zeigt, dass nicht nur Medizin, sondern auch Arbeitsmarktbedingungen in das Ergebnis hineinwirken können.

Die versicherungsrechtlichen Hürden: Wartezeit und Pflichtbeiträge

Neben der Gesundheit entscheidet die Versicherungsbiografie. Grundvoraussetzung ist, dass die allgemeine Wartezeit erfüllt ist, also mindestens fünf Jahre Versicherung in der Deutschen Rentenversicherung vor Eintritt der Erwerbsminderung. Hinzu kommt grundsätzlich, dass in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge gezahlt wurden – typischerweise aus Beschäftigung. Diese zweite Bedingung ist oft der Knackpunkt bei unterbrochenen Erwerbsbiografien, längeren Selbständigkeitsphasen ohne Pflichtbeiträge oder längerer familiärer Auszeit.

Wer mit 57 erkrankt, hat zwar häufig lange Versicherungszeiten, aber der Blick auf die „letzten fünf Jahre“ kann trotzdem problematisch werden, wenn in dieser Zeit etwa längere unbezahlte Auszeiten, bestimmte Auslandsphasen oder nicht versicherungspflichtige Tätigkeiten lagen. In der Beratungspraxis zeigt sich: Nicht selten hängt ein Verfahren an Details im Versicherungsverlauf, die Betroffene für erledigt hielten.

„Reha vor Rente“: Warum das Verfahren oft mit Rehabilitation beginnt

Bevor eine Rente bewilligt wird, prüft die Rentenversicherung regelmäßig, ob Leistungen zur Rehabilitation oder Teilhabe helfen können, die Erwerbsfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen. Dieser Grundsatz ist politisch und sozialrechtlich gewollt und in der Kommunikation der Rentenversicherung fest verankert. Zunächst wird geprüft, ob die Erwerbsfähigkeit durch medizinische oder berufliche Rehabilitation verbessert werden kann.

Für Betroffene kann das entlastend sein, weil Reha real helfen kann. Es kann aber auch als zusätzliche Hürde empfunden werden, wenn sich die Gesundheit bereits deutlich verschlechtert hat und die Kraft für Maßnahmen fehlt. Wichtig ist die praktische Konsequenz: Wer die Erwerbsminderungsrente beantragt, sollte damit rechnen, dass zunächst Reha- oder Teilhabeleistungen geprüft oder angestoßen werden.

In diesem Zusammenhang ist auch eine sozialrechtliche Regelung wichtig: Ein Antrag auf Reha oder Leistungen zur Teilhabe kann unter bestimmten Voraussetzungen als Rentenantrag gelten, wenn Erwerbsminderung vorliegt und Reha nicht erfolgversprechend ist oder nicht erfolgreich war. Das ist keine Kleinigkeit, weil es beim Rentenbeginn – und damit beim Geld – auf Antragsdaten ankommt.

Der Weg zum Antrag: digital möglich, aber inhaltlich anspruchsvoll

Die Deutsche Rentenversicherung bietet inzwischen klare digitale Wege. Anträge können online gestellt werden; Nachweise lassen sich digital einreichen.

Das senkt Hemmschwellen, ersetzt aber nicht die inhaltliche Arbeit: Diagnosen, Befunde, Therapieverläufe, Krankenhaus- und Reha-Berichte, Medikation, Funktionsbeeinträchtigungen im Alltag und die Entwicklung über Zeit sind im Verfahren regelmäßig entscheidend.

Hinzu kommt, dass die Rentenversicherung medizinische Unterlagen auswertet und – wenn nötig – weitere Gutachten veranlasst. Sie arbeitet dafür auch mit standardisierten Befundberichten, die behandelnde Ärztinnen und Ärzte ausfüllen.

Für viele Betroffene ist das eine sensible Stelle: Nicht die Diagnose „an sich“ entscheidet, sondern die konkrete funktionale Einschränkung. Wer beispielsweise „Depression“ oder „Bandscheibenvorfall“ im Befund hat, bekommt die Rente nicht automatisch; es geht darum, was im Arbeitsalltag realistisch noch möglich ist – und wie stabil diese Einschätzung über mindestens sechs Monate ist.

Ab wann wird gezahlt – und warum der Zeitfaktor so oft unterschätzt wird

Viele rechnen damit, dass eine bewilligte Rente „sofort“ beginnt. Tatsächlich ist das System anders gebaut. Nach einem DRV-Lexikon-Eintrag beginnt die Erwerbsminderungsrente seit 2001 grundsätzlich sechs Monate nach Eintritt der Erwerbsminderung.

Das wirkt technisch, ist aber für die finanzielle Planung entscheidend – gerade, wenn Krankengeld, Übergangsgeld oder Arbeitslosengeld parallel auslaufen oder ineinander übergehen sollen.

Befristung ist der Regelfall: Warum viele Bescheide zunächst auf Zeit kommen

Ein weiterer Realitätscheck: Erwerbsminderungsrenten werden häufig zunächst befristet bewilligt. Die DRV erläutert, dass eine Erwerbsminderungsrente am Anfang höchstens für drei Jahre gezahlt wird und anschließend erneut befristet werden kann.

In der Praxis kommt es nicht selten zu mehreren Verlängerungen. In Beratungsinformationen aus dem DRV-Umfeld wird außerdem darauf hingewiesen, dass Befristungen aus medizinischen Gründen insgesamt maximal neun Jahre dauern können, bevor sich die Frage einer unbefristeten Leistung stellt.

Für 57-Jährige ist das doppelt relevant: Zum einen bleibt bis zur Regelaltersgrenze noch eine lange Zeitspanne, in der sich Gesundheitszustände verändern können. Zum anderen sind wiederkehrende Verlängerungsanträge psychisch belastend – nicht wenige Betroffene erleben sie als ständigen „Neubeweis“ ihrer Erkrankung.

Wie hoch fällt die Erwerbsminderungsrente aus? Zurechnungszeit, Abschläge und ein wichtiger Zuschlag

Die Rentenhöhe hängt an der individuellen Versicherungsbiografie – und an einer Rechengröße, die in den letzten Jahren politisch immer wieder angepasst wurde: der Zurechnungszeit. Sie sorgt dafür, dass Betroffene so gestellt werden, als hätten sie bis zu einem bestimmten Alter mit ihrem bisherigen durchschnittlichen Einkommen weitergearbeitet.

In den Änderungen zum 1. Januar 2026 erklärt die Deutsche Rentenversicherung, dass die Zurechnungszeit bei Rentenbeginn 2026 bis 66 Jahre und 3 Monate reicht, also einen Monat länger als zuvor, was die Rente erhöht.

Neben dieser aufwertenden Komponente gibt es jedoch Abschläge. Auch bei Erwerbsminderung gilt: Wer früher eine Rente bezieht, muss grundsätzlich Kürzungen hinnehmen, die lebenslang wirken. Die Bundesregierung fasst das in ihrer aktuellen FAQ so zusammen, dass der Abschlag nie höher als 10,8 Prozent ist.

Für Betroffene ist dabei wichtig zu verstehen: Diese Kürzung verschwindet nicht automatisch, wenn später die Altersrente beginnt; sie prägt den weiteren Rentenverlauf, auch wenn es beim Übergang Schutzmechanismen gibt.

Zusätzlich hat der Gesetzgeber für bestimmte Bestands-Erwerbsminderungsrenten einen Zuschlag eingeführt. Seit Juli 2024 erhalten berechtigte Personen einen Zuschlag; ab Dezember 2025 ändert sich das Auszahlungsverfahren, weil der Zuschlag dann in die laufende Rentenzahlung integriert wird und auf Basis der persönlichen Entgeltpunkte berechnet wird.

Wer mit 57 neu in Erwerbsminderung rutscht, gehört typischerweise nicht zu den klassischen „Bestandsfällen“ dieses Zuschlags, sollte aber wissen, dass Rentenbescheide dadurch komplizierter geworden sind – und dass sich bei Hinterbliebenenrenten oder Einkommensanrechnungen daraus Folgeeffekte ergeben können.

Hinzuverdienst mit Erwerbsminderungsrente: Arbeiten ist möglich – aber nicht grenzenlos

Viele wollen oder müssen trotz Einschränkung weiterarbeiten, sei es stundenweise oder in einer weniger belastenden Tätigkeit. Das ist grundsätzlich möglich, aber an Hinzuverdienstgrenzen gekoppelt. Für 2026 nennt die Deutsche Rentenversicherung in ihrer Jahreswechsel-Übersicht konkrete Größenordnungen:

Bei voller Erwerbsminderung liegt die jährliche Hinzuverdienstgrenze ab Januar bei rund 20.700 Euro; bei teilweiser Erwerbsminderung beträgt sie mindestens rund 41.500 Euro.

Diese Werte sind nicht nur Zahlen. Sie sind eine Leitplanke dafür, wie viel wirtschaftliche Aktivität neben der Rente noch möglich ist, ohne dass es zu Kürzungen kommt. Wer mit 57 überlegt, langsam wieder einzusteigen, sollte deshalb nicht nur medizinisch, sondern auch finanziell sorgfältig planen – idealerweise bevor ein Arbeitsvertrag unterschrieben oder eine Selbständigkeit reaktiviert wird.

Die Brücke über Krankengeld und Arbeitslosengeld: Nahtlosigkeit als Sicherheitsnetz

Selten beginnt die Erwerbsminderungsrente „aus dem Stand“. Häufig stehen davor Monate oder Jahre mit Arbeitsunfähigkeit. Krankengeld ist dabei zeitlich begrenzt. Das Gesetz legt fest, dass Krankengeld wegen derselben Krankheit längstens 78 Wochen innerhalb von drei Jahren gezahlt wird.

Wenn diese Phase endet und die Erwerbsfähigkeit weiterhin ungeklärt oder stark eingeschränkt ist, entsteht eine Lücke, in der viele Betroffene finanziell abrutschen könnten.

Genau dafür gibt es die Nahtlosigkeitsregelung im Arbeitslosengeldrecht. § 145 SGB III ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen Arbeitslosengeld auch dann, wenn jemand wegen einer länger als sechsmonatigen Minderung der Leistungsfähigkeit dem Arbeitsmarkt eigentlich nicht wie üblich zur Verfügung steht.

Das ist praktisch: Er soll den Übergang absichern, bis über Reha, Erwerbsminderung und Rentenansprüche entschieden ist. In der Realität ist das Verfahren anspruchsvoll, weil Mitwirkungspflichten, ärztliche Einschätzungen und Fristen ineinandergreifen.

Steuern und Sozialabgaben: Was von der Rente am Ende bleibt

Erwerbsminderungsrenten gehören steuerlich zu den Rentenarten, die grundsätzlich einkommensteuerpflichtig sind. Wie hoch der steuerpflichtige Anteil ist, hängt vom Jahr des Rentenbeginns ab. Durch das Wachstumschancengesetz steigt der Besteuerungsanteil seit 2023 pro neuem Rentnerjahrgang nur noch um 0,5 Prozentpunkte, was die Deutsche Rentenversicherung in einer eigenen Meldung erklärt.

Für 2026 ist der steuerliche Rahmen konkret benannt: Der steuerpflichtige Anteil für Neurentner steigt auf 84 Prozent; 16 Prozent der ersten vollen Bruttojahresrente bleiben steuerfrei. Das teilt die Deutsche Rentenversicherung in ihrer Übersicht zu den Änderungen ab 1. Januar 2026 mit.

Ob tatsächlich Steuern zu zahlen sind, hängt danach von weiteren Einkünften, Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und dem Grundfreibetrag ab, der 2026 bei 12.348 Euro liegt.

Neben Steuern spielen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung eine Rolle, weil sie – je nach Status – von der Bruttorente abgehen können. Bei 57-Jährigen, die oft noch familiäre Verpflichtungen und laufende Kredite haben, entscheidet diese Netto-Perspektive darüber, ob das Budget trägt oder ob ergänzende Leistungen nötig werden.

Was passiert später: Übergang in die Altersrente – und warum 57 hier eine besondere Perspektive hat

Wer 57 ist, hat bis zur Regelaltersgrenze noch einen langen Weg. Für die Jahrgänge ab 1964 gilt 67 Jahre als reguläre Altersgrenze; das erläutert die Rentenversicherung ebenfalls in ihrer Übersicht für 2026.

Für eine heute 57-jährige Person bedeutet das: Im Normalfall könnten rund zehn Jahre bis zur Regelaltersrente überbrückt werden müssen.

Wichtig ist dabei: Mit Erreichen der Regelaltersgrenze wird die Erwerbsminderungsrente automatisch durch die Altersrente ersetzt. Die Bundesregierung beschreibt außerdem, dass sichergestellt wird, dass die Leistungen aus der Altersrente nicht unter denen der Erwerbsminderungsrente liegen.

Rechtsgrundlagen sehen zudem vor, dass anschließend eine Regelaltersrente zu leisten ist, wenn bis zur Regelaltersgrenze eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bezogen wurde.

Für Betroffene ist das beruhigend, weil es Kontinuität schafft. Gleichzeitig bedeutet es nicht, dass alle finanziellen Nachteile verschwinden. Abschläge und die individuelle Entgeltpunkt-Basis bleiben prägend. Umso mehr Gewicht erhält bei 57 der Gedanke, ob und wie lange noch Teilhabe am Arbeitsleben möglich ist – nicht als moralischer Appell, sondern als nüchterne Frage der finanziellen Tragfähigkeit.

Wenn der Bescheid nicht überzeugt: Widerspruch, Klage und die Bedeutung guter Akten

Ablehnungen sind bei Erwerbsminderungsrenten keine Ausnahme. Wer einen Bescheid erhält, der nicht nachvollziehbar erscheint, hat das Recht auf Widerspruch. Die Rentenversicherung hält im Rentenlexikon fest: Wer in Deutschland lebt, hat dafür einen Monat Zeit; im Ausland sind es drei Monate.

Auch die gesetzliche Fristregelung im Sozialgerichtsgesetz nennt für den Widerspruch die Monatsfrist.

Die DRV weist außerdem darauf hin, dass sowohl Widerspruch als auch Klage kostenfrei sind und vor dem Sozialgericht kein Anwaltszwang besteht.

Entscheidend ist in der Praxis die Qualität der Dokumentation: Wer seine gesundheitliche Entwicklung, Therapien, Einschränkungen und Arbeitsversuche nachvollziehbar belegen kann, verbessert die Chance, dass eine Neubewertung gelingt – unabhängig davon, ob man den Weg allein geht oder sich von Sozialverbänden oder spezialisierten Beratenden unterstützen lässt.

1. Habe ich mit 57 überhaupt Chancen auf eine Erwerbsminderungsrente?

Ja, das kommt auf die gesundheitliche Situation und die Versicherungszeiten an. Entscheidend ist, ob Sie aus medizinischer Sicht dauerhaft weniger als sechs Stunden täglich arbeiten können. Zusätzlich müssen in der Regel mindestens fünf Jahre Versicherungszeit vorliegen und innerhalb der letzten fünf Jahre rund drei Jahre Pflichtbeiträge. Liegen diese Voraussetzungen vor, lohnt sich ein Antrag — auch wenn das Verfahren manchmal längere Zeit dauert.

2. Reicht es, wenn ich meinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben kann?

Nein. Die gesetzliche Rentenversicherung prüft nicht nur den erlernten oder zuletzt ausgeübten Beruf. Maßgeblich ist, ob Sie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch einer Tätigkeit nachgehen könnten. Wer seinen Beruf nicht mehr schafft, aber theoretisch in einer anderen Tätigkeit länger als sechs Stunden einsetzbar wäre, gilt nicht als erwerbsgemindert.

3. Muss ich vor der Rente immer zuerst in die Reha?

Oft ja, denn der Grundsatz „Reha vor Rente“ gehört fest zum Verfahren. Die Rentenversicherung prüft, ob medizinische oder berufliche Rehabilitationsmaßnahmen Ihre Erwerbsfähigkeit verbessern können. Erst wenn das nicht möglich oder erfolglos ist, wird die Rente ernsthaft in Betracht gezogen. In manchen Fällen kann ein Reha-Antrag automatisch als Rentenantrag gelten.

4. Wird die Rente dauerhaft bewilligt?

In vielen Fällen zunächst nicht. Erwerbsminderungsrenten werden häufig befristet bewilligt, meist für bis zu drei Jahre. Danach wird erneut geprüft, ob die Einschränkungen weiter bestehen. Erst nach mehreren Verlängerungen oder bei eindeutig dauerhafter Beeinträchtigung kann eine unbefristete Rente folgen. Für Antragstellende bedeutet das, ärztliche Nachweise gut zu dokumentieren.

5. Darf ich mit Erwerbsminderungsrente noch arbeiten?

Ja, aber in begrenztem Umfang. Hinzuverdienst ist erlaubt, solange bestimmte Grenzen nicht überschritten werden. Werden diese überschritten, kann die Rente gekürzt werden. Besonders wichtig ist, dass die Tätigkeit zur gesundheitlichen Situation passt und die festgestellte Leistungsfähigkeit nicht infrage stellt. Vor Aufnahme einer Arbeit lohnt ein Gespräch mit der Rentenversicherung.

Fazit: Mit 57 ist die Erwerbsminderungsrente oft ein Langstrecken-Thema

Erwerbsminderungsrente mit 57 ist selten eine kurze Episode. Häufig ist sie eine Weichenstellung für viele Jahre bis zur Altersrente. Das Verfahren verlangt medizinische Klarheit, eine stabile versicherungsrechtliche Grundlage und einen realistischen Blick auf Einkommen, Abgaben und Hinzuverdienst. Wer früh die eigene Akte ordnet, Fristen im Blick behält und die Übergänge zwischen Krankengeld, Arbeitslosengeld und Rente sauber plant, verschafft sich Luft in einer Phase, die ohnehin von gesundheitlicher Belastung geprägt ist. Und wer sich beraten lässt, gewinnt nicht nur Informationen, sondern oft auch Struktur – etwas, das in Krisenzeiten fast so wichtig sein kann wie die Leistung selbst.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: „Erwerbsminderungsrenten“ (Anspruchsvoraussetzungen, Stundenkriterien, Teilzeitarbeitsplatz-Thema).

Deutsche Rentenversicherung: Pressemitteilung „Die Änderungen in der gesetzlichen Rentenversicherung zum 1. Januar 2026“ (Hinzuverdienstgrenzen 2026, Zurechnungszeit 2026, steuerpflichtiger Rentenanteil 2026, Grundfreibetrag-Hinweis).