Erwerbsminderungsrente leichter erhalten: Experte fordert neue Regeln

Wer seinen Beruf wegen einer Erkrankung nicht mehr schafft, bekommt deshalb noch keine Erwerbsminderungsrente. Denn die Rentenversicherung prüft auch, ob andere Tätigkeiten möglich wären. Gerade für ältere Beschäftigte soll der Zugang zur Rente einfacher werden.

Bei einer Bundestagsanhörung am 2. November 2026 schlug Sozialrechtsexperte Felix Welti neue Regeln vor. Er brachte einen früheren Rentenzugang auch bei einem Grad der Behinderung (GdB) unter 50 ins Gespräch und forderte weniger Rentenabschläge. Beschlossen ist davon bislang nichts.

Warum der frühere Beruf oft nicht zählt

Nach § 43 SGB VI entscheidet das verbliebene Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Bei weniger als drei Stunden täglich liegt volle, bei drei bis unter sechs Stunden teilweise Erwerbsminderung vor. Wer noch mindestens sechs Stunden arbeiten kann, hat nach dieser Vorschrift keinen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente.

Das trifft etwa Beschäftigte, die ihren körperlich belastenden Beruf aufgeben müssen, gesundheitlich aber noch leichte Arbeiten verrichten könnten. Der Verlust des bisherigen Berufs allein reicht dann nicht aus.

Früher in Rente möglicherweise schon ab GdB 30

Welti kritisierte die schwierige Beurteilung der täglichen Arbeitsfähigkeit. Statt neuer aufwendiger Gutachten hält er eine Erweiterung der Altersrente für schwerbehinderte Menschen für sinnvoll. Denkbar seien niedrigere Altersgrenzen, gestaffelt nach dem GdB, möglicherweise bereits ab 30.

Heute sind für diese Altersrente ein GdB von mindestens 50 und 35 Versicherungsjahre nötig. Ab Jahrgang 1964 ist die Rente mit 65 abschlagsfrei oder ab 62 mit Abschlägen möglich. Eine arbeitsrechtliche Gleichstellung bei GdB 30 oder 40 genügt hierfür nicht.

Auch 18 Monate Krankschreibung im Gespräch

Als weitere Möglichkeit nannte Welti einen Rentenzugang nach mindestens 18 Monaten Arbeitsunfähigkeit auf Grundlage eines Hausarztberichts. Das ist lediglich eine Reformidee. Auch lange Krankschreibungen reichen derzeit nicht für eine EM-Rente aus.

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Ein GdB oder eine Diagnose allein begründen ebenfalls keinen Anspruch. Das erläutert etwa das Fachportal Autismus Wissen zur Erwerbsminderungsrente für Menschen mit Autismus.

Abschläge von bis zu 10,8 Prozent in der Kritik

Welti fordert zudem, Abschläge bei Erwerbsminderungsrenten zu senken oder abzuschaffen. Derzeit sind Kürzungen um bis zu 10,8 Prozent möglich. Bei rechnerisch 1.500 Euro Monatsrente wären das 162 Euro weniger vor weiteren Abzügen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hält einen leichteren Zugang ebenfalls für nötig. Er kritisiert jedoch, dass eine diskutierte Überlastungsschutzrente erst kurz vor der Regelaltersgrenze einsetzen könnte. Arbeitgebervertreter sehen keinen zusätzlichen Reformbedarf.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Die Anhörung behandelte einen Antrag der Grünen. Ein entsprechendes Gesetz wurde nicht beschlossen, ein Starttermin steht nicht fest. Betroffene sollten bestehende Ansprüche deshalb nach heutigem Recht prüfen lassen.

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Wichtig sind aussagekräftige ärztliche Befunde und ein vollständiger Versicherungsverlauf. Bei Ablehnung der Rente sollte die medizinische Begründung geprüft und die Widerspruchsfrist beachtet werden. Über weitere Reformvorschläge zur Erwerbsminderungsrente haben wir berichtet.

Häufige Fragen zur Reform

Reicht künftig ein GdB von 30 für die frühere Rente?

Bislang ist das nur ein Vorschlag. Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist weiterhin ein GdB von mindestens 50 nötig.

Reichen 18 Monate Krankschreibung für eine EM-Rente?

Nein. Für die EM-Rente gelten weiterhin die medizinischen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nach § 43 SGB VI.

Werden die Abschläge abgeschafft?

Das wird diskutiert, ist aber nicht beschlossen. Der mögliche Abschlag beträgt weiterhin bis zu 10,8 Prozent.

Quellen

Deutscher Bundestag, Anhörung zur Erwerbsminderungsrente vom 2. November 2026

Professor Felix Welti, schriftliche Stellungnahme vom 29. Oktober 2026, Ausschussdrucksache 21(11)137

§ 43 SGB VI, Rente wegen Erwerbsminderung

§ 37 SGB VI, Altersrente für schwerbehinderte Menschen

§ 77 SGB VI, Zugangsfaktor und Rentenabschläge

Autismus Wissen, Erwerbsminderungsrente und Grundsicherung