Erwerbsminderungsrente bei GdB 30: Reicht das für die Rente aus?

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Viele gehen davon aus, dass ein festgestellter Grad der Behinderung, kurz GdB, automatisch auch einen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente auslösen kann. Diese Annahme liegt nahe, weil beide Themen mit gesundheitlichen Einschränkungen zusammenhängen.

Tatsächlich handelt es sich jedoch um zwei unterschiedliche sozialrechtliche Bereiche mit verschiedenen Voraussetzungen, unterschiedlichen Prüfmaßstäben und voneinander getrennten Verfahren. Wer einen GdB von 30 hat, erhält deshalb nicht allein wegen dieser Feststellung eine Erwerbsminderungsrente.

Die Antwort lautet: Mit 30 GdB kann man grundsätzlich eine Erwerbsminderungsrente bekommen, aber nicht wegen des GdB an sich. Maßgeblich ist vielmehr, ob die betroffene Person aus gesundheitlichen Gründen nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr arbeiten kann und ob die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Der GdB kann im Verfahren eine gewisse Rolle spielen, ist aber nicht die eigentliche Grundlage für die Rentenbewilligung.

Was der Grad der Behinderung überhaupt aussagt

Der Grad der Behinderung beschreibt, wie stark eine gesundheitliche Beeinträchtigung das Leben eines Menschen insgesamt beeinflusst. Er wird in Zehnerschritten festgestellt, also etwa mit 20, 30, 40, 50 oder mehr. Zuständig sind in der Regel die Versorgungsämter beziehungsweise die jeweils zuständigen Landesbehörden. Ein GdB von 30 bedeutet, dass eine gesundheitliche Beeinträchtigung anerkannt wurde, aber noch keine Schwerbehinderung vorliegt. Als schwerbehindert gilt man erst ab einem GdB von 50.

Der GdB hat vor allem Bedeutung im Schwerbehindertenrecht. Er kann etwa für steuerliche Nachteilsausgleiche, bestimmte arbeitsrechtliche Schutzvorschriften oder eine Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen wichtig sein. Gerade die Gleichstellung spielt bei einem GdB von 30 häufig eine Rolle, wenn der Arbeitsplatz wegen der gesundheitlichen Einschränkungen gefährdet ist. Für die Frage der Erwerbsminderungsrente ist der GdB dagegen nur ein möglicher Hinweis auf gesundheitliche Probleme, aber kein Beweis dafür, dass jemand nicht mehr arbeiten kann.

Das ist deshalb wichtig, weil der GdB die Auswirkungen einer Erkrankung oder Behinderung auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bewertet. Die gesetzliche Rentenversicherung prüft hingegen etwas anderes: nämlich, wie viele Stunden eine Person unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch arbeiten kann.

Worauf es bei der Erwerbsminderungsrente tatsächlich ankommt

Die Erwerbsminderungsrente richtet sich nicht danach, wie hoch der GdB ist, sondern danach, ob die Erwerbsfähigkeit erheblich eingeschränkt ist. Die Deutsche Rentenversicherung prüft dabei vor allem das verbliebene Leistungsvermögen im Arbeitsleben. Es geht also nicht in erster Linie um die Diagnose oder die Behinderung als solche, sondern um die konkrete Frage, ob und in welchem Umfang noch gearbeitet werden kann.

Dabei gelten klare zeitliche Grenzen. Wer aus gesundheitlichen Gründen weniger als drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kann, gilt in der Regel als voll erwerbsgemindert. Wer noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich arbeiten kann, kommt unter Umständen für eine teilweise Erwerbsminderungsrente in Betracht. Wer sechs Stunden oder mehr täglich arbeitsfähig ist, erfüllt die medizinischen Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente normalerweise nicht.

Diese Einteilung zeigt bereits, warum ein GdB von 30 allein nicht ausreicht. Auch jemand mit einem höheren GdB kann unter Umständen noch sechs Stunden oder mehr arbeiten. Umgekehrt ist es denkbar, dass eine Person mit einem vergleichsweise niedrigeren GdB im rentenrechtlichen Sinn erwerbsgemindert ist, wenn die Arbeitsfähigkeit erheblich gesunken ist. Beide Systeme greifen also auf unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe zurück.

Warum 30 GdB kein automatischer Rentenanspruch ist

Ein GdB von 30 bescheinigt eine anerkannte gesundheitliche Beeinträchtigung. Daraus folgt jedoch nicht automatisch, dass die betroffene Person auf Dauer nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten kann. Viele Menschen mit einem GdB von 30 stehen weiterhin im Berufsleben, teils mit Anpassungen am Arbeitsplatz, teils mit Unterstützung durch den Arbeitgeber oder mit bestimmten Schutzrechten. Genau deshalb ist der GdB für sich genommen nicht ausreichend, um einen Rentenanspruch zu begründen.

Im Rentenverfahren wird vielmehr geprüft, welche Tätigkeiten noch möglich sind, wie belastbar die Person im Alltag und im Erwerbsleben ist, welche gesundheitlichen Einschränkungen medizinisch nachgewiesen sind und ob eine Besserung erwartet werden kann. Die Rentenversicherung schaut dabei sehr genau hin. Ärztliche Unterlagen, Reha-Berichte, Krankenhausbefunde und Gutachten spielen eine erhebliche Rolle. Ein Bescheid über einen GdB von 30 kann mit eingereicht werden, ersetzt aber keine rentenrechtliche Leistungsbeurteilung.

Für Antragsteller ist das oft enttäuschend. Wer über Jahre gesundheitlich stark belastet war und einen anerkannten GdB erhalten hat, erwartet nicht selten, dass dieser Status auch bei der Rente eine unmittelbare Wirkung entfaltet. In der Praxis ist das aber nicht so. Die Rentenversicherung trifft eine eigenständige Entscheidung.

Die Prüfung: Entscheidend ist die tägliche Arbeitsfähigkeit

Im Mittelpunkt des Rentenverfahrens steht die medizinische Beurteilung. Dabei reicht es nicht aus, auf Schmerzen, Erschöpfung, chronische Erkrankungen oder eine Behinderung allgemein hinzuweisen. Entscheidend ist, wie sich diese Einschränkungen konkret auf das Arbeitsvermögen auswirken.

Die Rentenversicherung prüft unter anderem, ob die betroffene Person noch sitzen, stehen, gehen, heben, tragen, sich konzentrieren, Termine einhalten oder unter Zeitdruck arbeiten kann. Auch psychische Erkrankungen werden berücksichtigt, sofern sie medizinisch ausreichend belegt sind. Nicht selten wird ein ärztliches Gutachten angeordnet. Dabei geht es weniger um die formale Frage, ob ein GdB besteht, sondern vielmehr darum, welche Tätigkeiten in welchem Umfang noch zumutbar sind.

Besonders häufig kommt es auf die Dauerhaftigkeit der Einschränkung an. Vorübergehende gesundheitliche Probleme führen nicht ohne Weiteres zu einer Erwerbsminderungsrente. Die Beeinträchtigung muss so gravierend sein, dass sie auf nicht absehbare Zeit die Erwerbsfähigkeit mindert. Deshalb spielen auch Rehabilitationsmaßnahmen eine große Rolle. Nach dem Grundsatz „Reha vor Rente“ prüft die Rentenversicherung zunächst, ob medizinische oder berufliche Rehabilitation helfen kann, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen oder zu verbessern.

Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen werden oft übersehen

Selbst wenn die gesundheitlichen Voraussetzungen vorliegen, reicht das für eine Erwerbsminderungsrente noch nicht aus. Zusätzlich müssen versicherungsrechtliche Bedingungen erfüllt sein. Genau dieser Punkt wird in vielen Diskussionen unterschätzt.

In der Regel muss die betroffene Person die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt haben. Außerdem müssen in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung grundsätzlich mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit vorhanden sein. Es gibt hiervon Ausnahmen, doch im Normalfall müssen beide Anforderungen nachweisbar sein.

Das bedeutet: Auch wer schwer krank ist oder einen anerkannten GdB von 30, 40 oder 50 hat, bekommt keine Erwerbsminderungsrente, wenn die notwendigen Versicherungszeiten fehlen. Betroffen sind davon beispielsweise Menschen mit längeren Unterbrechungen im Erwerbsleben, Selbstständige ohne Pflichtbeiträge oder Personen, die über längere Zeit nicht rentenversicherungspflichtig beschäftigt waren.

Gerade bei jüngeren Betroffenen oder bei lückenhaften Versicherungsverläufen ist es deshalb sinnvoll, frühzeitig eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung vorzunehmen. Denn im Streitfall kommt es auf jeden einzelnen Versicherungsmonat an.

Welche Rolle ein GdB von 30 im Rentenantrag dennoch spielen kann

Auch wenn ein GdB von 30 keinen automatischen Rentenanspruch vermittelt, ist er im Verfahren nicht bedeutungslos. Der Bescheid über den GdB kann dokumentieren, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen offiziell anerkannt wurden. Er kann Hinweise auf die Schwere und Dauer der Erkrankung geben und damit das Gesamtbild abrunden.

Vor allem dann, wenn im Feststellungsbescheid konkrete Funktionsbeeinträchtigungen beschrieben sind, kann das für das Rentenverfahren hilfreich sein. Allerdings ist die Rentenversicherung an die Bewertung des Versorgungsamtes nicht gebunden. Sie kann also trotz eines festgestellten GdB zu dem Ergebnis kommen, dass eine Erwerbsminderung rentenrechtlich nicht vorliegt.

Umgekehrt ist auch denkbar, dass jemand keinen hohen GdB hat oder noch gar keinen Antrag auf Feststellung des GdB gestellt hat und dennoch eine Erwerbsminderungsrente erhält. Das unterstreicht noch einmal den Unterschied beider Verfahren. Wer die beiden Begriffe gleichsetzt, läuft Gefahr, die Erfolgsaussichten des eigenen Rentenantrags falsch einzuschätzen.

Teilweise oder volle Erwerbsminderung: Wo die Unterschiede liegen

In der öffentlichen Wahrnehmung wird häufig nur von „Erwerbsminderungsrente“ gesprochen. Tatsächlich gibt es aber unterschiedliche Abstufungen. Bei voller Erwerbsminderung geht die Rentenversicherung davon aus, dass weniger als drei Stunden tägliche Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt möglich sind. Bei teilweiser Erwerbsminderung liegt das Leistungsvermögen zwischen drei und unter sechs Stunden täglich.

Gerade in Fällen mit einem GdB von 30 kann es vorkommen, dass gesundheitliche Einschränkungen zwar anerkannt sind, das Leistungsvermögen aber nicht so weit abgesunken ist, dass eine volle Erwerbsminderung vorliegt. Dann stellt sich unter Umständen die Frage nach einer teilweisen Erwerbsminderungsrente. Diese ist allerdings ebenfalls an strenge Voraussetzungen gebunden und führt nicht automatisch zu einer existenzsichernden Absicherung. Viele Betroffene müssen in solchen Fällen weiter in Teilzeit arbeiten oder andere sozialrechtliche Leistungen in Betracht ziehen.

Hinzu kommt, dass der allgemeine Arbeitsmarkt geprüft wird. Es kommt also nicht nur darauf an, ob der bisherige Beruf noch ausgeübt werden kann. Wer seinen bisherigen Arbeitsplatz aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr schafft, ist deshalb noch nicht automatisch erwerbsgemindert. Die Rentenversicherung bewertet vielmehr, ob überhaupt noch irgendeine Tätigkeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes in einem bestimmten zeitlichen Umfang möglich ist.

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Berufsunfähigkeit und Erwerbsminderung sind nicht dasselbe

Ein weiterer häufiger Irrtum betrifft die Unterscheidung zwischen Berufsunfähigkeit und Erwerbsminderung. Viele Menschen sagen umgangssprachlich, sie seien berufsunfähig, wenn sie ihren bisherigen Beruf nicht mehr ausüben können. Im gesetzlichen Rentenrecht führt dies aber nicht automatisch zu einer Rente. Maßgeblich ist nicht, ob der erlernte oder zuletzt ausgeübte Beruf noch machbar ist, sondern ob überhaupt noch gearbeitet werden kann.

Nur für bestimmte ältere Jahrgänge gelten noch besondere Regeln beim Berufsschutz. Für die meisten Versicherten entscheidet jedoch allein die Frage, ob eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in ausreichendem Umfang möglich ist. Auch deshalb kann ein GdB von 30 allein nicht die Antwort auf die Rentenfrage liefern.

Für Betroffene bedeutet das oft eine harte Realität. Wer jahrelang körperlich schwer gearbeitet hat und diese Tätigkeit wegen Krankheit nicht mehr ausüben kann, fühlt sich verständlicherweise erwerbsunfähig. Rentenrechtlich kann dennoch argumentiert werden, dass andere, leichtere Tätigkeiten noch möglich seien. Genau an dieser Stelle scheitern viele Anträge.

Warum Anträge auf Erwerbsminderungsrente häufig abgelehnt werden

Die Erwerbsminderungsrente gehört zu den Leistungen, bei denen die Hürden hoch sind. Ablehnungen sind keine Seltenheit. Das liegt häufig daran, dass die gesundheitlichen Einschränkungen zwar vorhanden sind, aus Sicht der Rentenversicherung aber nicht ausreichend belegen, dass das tägliche Leistungsvermögen unter die maßgeblichen Stundengrenzen gefallen ist.

Oft sind ärztliche Unterlagen zu allgemein formuliert. Manchmal wird die Diagnose ausführlich beschrieben, ohne die konkreten Auswirkungen auf das Arbeitsvermögen nachvollziehbar darzustellen. In anderen Fällen fehlen aktuelle Befunde oder Reha-Berichte. Auch Widersprüche zwischen verschiedenen ärztlichen Einschätzungen können problematisch sein.

Ein GdB-Bescheid wird in solchen Konstellationen zwar berücksichtigt, er kann die fehlende rentenrechtliche Begründung aber nicht ersetzen. Wer etwa einen GdB von 30 wegen orthopädischer Beschwerden hat, muss im Rentenverfahren dennoch darlegen können, warum selbst leichte Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur noch unterhalb der maßgeblichen Zeitgrenzen möglich sind.

Was Betroffene bei einem Antrag beachten sollten

Wer mit einem GdB von 30 über einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente nachdenkt, sollte die medizinische Dokumentation besonders sorgfältig vorbereiten. Wichtig sind nicht nur Diagnosen, sondern möglichst genaue Angaben dazu, wie sich die Beschwerden auf Belastbarkeit, Konzentration, Mobilität, Ausdauer und regelmäßige Arbeitsfähigkeit auswirken. Auch wiederholte Krankheitszeiten, stationäre Behandlungen, Reha-Maßnahmen und fachärztliche Stellungnahmen können erheblich sein.

Hilfreich ist es außerdem, zwischen Schwerbehindertenrecht und Rentenrecht gedanklich sauber zu trennen. Der GdB-Bescheid kann als ergänzender Nachweis dienen, sollte aber nicht als Hauptargument verstanden werden. Wer den Antrag allein mit der Begründung stellt, ein GdB von 30 liege bereits vor, wird in aller Regel keine ausreichende Begründung für eine Rentengewährung liefern.

Ebenso wichtig ist der Blick auf den Versicherungsverlauf. Sind die notwendigen Pflichtbeiträge vorhanden? Gibt es Lücken? Wurden Kindererziehungszeiten, Krankengeldzeiten oder andere rentenrechtlich relevante Zeiten korrekt erfasst? Solche Fragen können im Ergebnis genauso wichtig sein wie die medizinische Bewertung.

Die Gleichstellung bei 30 GdB: Ein anderer Weg des Schutzes

Bei einem GdB von 30 spielt häufig weniger die Erwerbsminderungsrente eine Rolle als vielmehr die Möglichkeit der Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen. Diese kann bei der Agentur für Arbeit beantragt werden, wenn wegen der Behinderung der Arbeitsplatz gefährdet ist oder ein geeigneter Arbeitsplatz sonst nicht erlangt werden kann.

Die Gleichstellung verschafft keinen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente, kann aber arbeitsrechtlich sehr bedeutsam sein. Sie kann etwa beim Kündigungsschutz, bei der Arbeitsplatzsicherung oder bei Unterstützungsleistungen im Berufsleben helfen. Für viele Betroffene ist das in der Praxis der wichtigere Schritt, wenn sie trotz gesundheitlicher Einschränkungen weiter arbeiten möchten oder müssen.

Gerade daran zeigt sich, dass das Sozialrecht unterschiedliche Instrumente für unterschiedliche Lebenslagen bereithält. Nicht jede gesundheitliche Beeinträchtigung führt aus dem Erwerbsleben heraus. Manchmal geht es eher darum, das Arbeitsverhältnis zu stabilisieren und passende Unterstützung zu erhalten. Ein GdB von 30 kann in diesem Zusammenhang mehr Bedeutung haben als im Rentenrecht.

Was gilt bei psychischen Erkrankungen oder chronischen Leiden?

Auch bei psychischen Erkrankungen, chronischen Schmerzen, Erschöpfungssyndromen oder anderen langwierigen Leiden gilt derselbe Grundsatz: Nicht der GdB entscheidet über die Erwerbsminderungsrente, sondern das tatsächlich verbliebene Arbeitsvermögen. Gerade in diesen Bereichen kommt es häufig zu Missverständnissen, weil die Auswirkungen im Alltag sehr erheblich sein können, sich aber im Rentenverfahren nur schwer in klare zeitliche Leistungsgrenzen übersetzen lassen.

Wer etwa an Depressionen, Angststörungen, Long-Covid-Folgen, rheumatischen Erkrankungen oder schweren Rückenleiden leidet, kann durchaus einen GdB von 30 erhalten. Ob daraus auch eine Erwerbsminderung folgt, hängt davon ab, ob die Beschwerden so stark sind, dass selbst unter Berücksichtigung möglicher Anpassungen keine ausreichende tägliche Arbeitsleistung mehr erbracht werden kann. Entscheidend sind nachvollziehbare Befunde, fachärztliche Einschätzungen und eine schlüssige Darstellung des tatsächlichen Leistungsbildes.

Befristet oder dauerhaft: Auch das ist im Rentenrecht wichtig

Selbst wenn eine Erwerbsminderungsrente bewilligt wird, geschieht das häufig zunächst nur befristet. Die Rentenversicherung geht in vielen Fällen davon aus, dass sich der Gesundheitszustand noch verbessern könnte. Deshalb werden Erwerbsminderungsrenten oft für einen bestimmten Zeitraum gewährt und später erneut überprüft.

Für Antragsteller bedeutet das: Die Bewilligung einer Rente ist nicht automatisch eine endgültige Entscheidung bis zum Rentenalter. Vielmehr kann die Rentenversicherung zu einem späteren Zeitpunkt erneut ärztliche Unterlagen anfordern oder eine weitere Begutachtung veranlassen. Auch hier spielt der GdB nur eine untergeordnete Rolle. Er kann sich ebenfalls ändern, sagt aber nicht zwingend etwas über die weitere rentenrechtliche Beurteilung aus.

Beispiel aus der Praxis: Ablehnung der Erwerbsminderungsrente trotz GdB 30

Herr M. ist 52 Jahre alt und arbeitet seit vielen Jahren im Lager. Wegen einer chronischen Rücken­erkrankung und dauerhaften Schmerzen wurde bei ihm ein Grad der Behinderung von 30 festgestellt. Er geht deshalb zunächst davon aus, dass er nun auch automatisch Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente hat.

So einfach ist es jedoch nicht. Im Rentenverfahren prüft die Deutsche Rentenversicherung nicht in erster Linie den GdB, sondern die Frage, wie viele Stunden Herr M. trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen noch arbeiten kann. Ein ärztliches Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass er keine schweren körperlichen Arbeiten mehr verrichten kann, leichte Tätigkeiten im Sitzen oder Wechsel zwischen Sitzen und Stehen aber noch mehr als sechs Stunden täglich möglich sind.

Die Folge: Obwohl ein GdB von 30 anerkannt wurde, erhält Herr M. keine Erwerbsminderungsrente. Der festgestellte Behinderungsgrad allein reicht dafür nicht aus. Anders wäre es nur, wenn seine gesundheitlichen Einschränkungen so stark wären, dass er auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weniger als sechs oder sogar weniger als drei Stunden täglich arbeiten könnte.

Praxisbeispiel: Erwerbsminderungsrente mit GdB 30 bewilligt

Frau S. ist 49 Jahre alt und war viele Jahre als Verkäuferin tätig. Seit längerer Zeit leidet sie an einer schweren depressiven Erkrankung, massiven Erschöpfungszuständen und starken Konzentrationsproblemen. Zusätzlich bestehen Schlafstörungen und wiederkehrende Angstzustände. Vom Versorgungsamt wurde bei ihr ein GdB von 30 festgestellt.

Trotz dieses vergleichsweise niedrigen GdB kann Frau S. eine Erwerbsminderungsrente erhalten. Im Rentenverfahren kommt es nämlich nicht darauf an, ob eine Schwerbehinderung vorliegt, sondern darauf, wie stark die Erwerbsfähigkeit tatsächlich eingeschränkt ist. Mehrere fachärztliche Berichte, Klinikunterlagen und ein Gutachten zeigen, dass Frau S. wegen ihrer psychischen Erkrankung auf absehbare Zeit nicht mehr in der Lage ist, regelmäßig mindestens drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu arbeiten.

Die Deutsche Rentenversicherung bewilligt ihr deshalb eine volle Erwerbsminderungsrente. Ausschlaggebend ist in diesem Fall nicht der GdB von 30, sondern die medizinisch belegte Tatsache, dass ihre tägliche Leistungsfähigkeit erheblich gesunken ist. Das Beispiel zeigt, dass auch bei einem GdB von 30 eine Erwerbsminderungsrente möglich sein kann, wenn die gesundheitlichen Einschränkungen im Arbeitsleben besonders schwer wiegen und zudem die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Fazit: Mit 30 GdB ist eine Erwerbsminderungsrente möglich, aber nicht wegen des GdB

Wer einen GdB von 30 hat, kann durchaus eine Erwerbsminderungsrente erhalten. Der entscheidende Punkt ist jedoch nicht der anerkannte Behinderungsgrad, sondern die Frage, ob aus gesundheitlichen Gründen nur noch weniger als sechs beziehungsweise weniger als drei Stunden täglich gearbeitet werden kann. Zusätzlich müssen die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein.

Der GdB von 30 ist deshalb kein automatischer Türöffner für die Erwerbsminderungsrente. Er kann das Vorliegen gesundheitlicher Einschränkungen belegen und im Verfahren unterstützend wirken, ersetzt aber weder die medizinische Prüfung der Erwerbsfähigkeit noch die rentenrechtlichen Anforderungen. Wer die Erfolgsaussichten realistisch einschätzen will, sollte beide Bereiche klar voneinander trennen.

Für viele Betroffene ist es sinnvoller, bei einem GdB von 30 zunächst an arbeitsplatzsichernde Maßnahmen, eine Gleichstellung oder Rehabilitationsleistungen zu denken. Eine Erwerbsminderungsrente kommt erst dann in Betracht, wenn die gesundheitlichen Einschränkungen so weit reichen, dass eine regelmäßige Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur noch stark eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich ist.