EM-Rente: Wer stellt die dauerhafte Erwerbsminderung fest?

Wer dauerhaft erwerbsgemindert ist, entscheidet nicht der Hausarzt, nicht das Jobcenter und auch nicht allein das Sozialamt. Die Feststellung trifft in der Regel die Deutsche Rentenversicherung, wenn es um eine Rente wegen Erwerbsminderung oder um die sozialhilferechtliche Einstufung als dauerhaft voll erwerbsgemindert geht.

Ärztinnen und Ärzte haben dabei trotzdem großes Gewicht. Sie liefern Befunde, Diagnosen, Krankenhausberichte und Einschätzungen zur Belastbarkeit. Die rechtliche Bewertung, ob daraus eine volle, teilweise oder dauerhafte Erwerbsminderung folgt, erfolgt aber durch den zuständigen Leistungsträger.

Was bedeutet Erwerbsminderung überhaupt?

Erwerbsminderung beschreibt nicht einfach eine Krankheit oder eine Behinderung. Entscheidend ist, wie viele Stunden ein Mensch unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch arbeiten kann.

Voll erwerbsgemindert ist, wer wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann. Teilweise erwerbsgemindert ist, wer noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich arbeiten kann. Wer sechs Stunden oder mehr arbeiten kann, gilt rentenrechtlich grundsätzlich nicht als erwerbsgemindert.

Dabei wird nicht nur der bisherige Beruf betrachtet. Maßstab ist der allgemeine Arbeitsmarkt. Das bedeutet, dass die Rentenversicherung prüft, ob irgendeine zumutbare Tätigkeit unter normalen Arbeitsbedingungen noch möglich wäre.

Die Deutsche Rentenversicherung trifft die Feststellung

Bei einem Antrag auf Erwerbsminderungsrente prüft die Deutsche Rentenversicherung die medizinischen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen. Dazu gehören Befundberichte behandelnder Ärzte, Klinikunterlagen, Reha-Berichte und gegebenenfalls ein eigenes Gutachten.

Die Entscheidung steht am Ende in einem Rentenbescheid. Darin kann eine volle oder teilweise Erwerbsminderung anerkannt werden. Außerdem kann die Rente befristet oder unbefristet bewilligt werden.

Eine dauerhafte volle Erwerbsminderung liegt vor, wenn nach medizinischer Einschätzung nicht zu erwarten ist, dass sich die Erwerbsfähigkeit wieder so weit bessert, dass eine Tätigkeit von mindestens drei Stunden täglich möglich wird. Deshalb werden viele Erwerbsminderungsrenten zunächst nur befristet gezahlt. Erst wenn eine Besserung unwahrscheinlich erscheint, kommt eine unbefristete Bewilligung in Betracht.

Was machen Hausarzt, Facharzt und Gutachter?

Der Hausarzt kann eine Erwerbsminderung nicht verbindlich feststellen. Er kann aber dokumentieren, welche Erkrankungen bestehen, welche Therapien ausgeschöpft wurden und welche Einschränkungen im Alltag und Berufsleben bestehen.

Fachärzte sind besonders wichtig, wenn es um konkrete Leistungsgrenzen geht. Bei psychischen Erkrankungen können etwa psychiatrische oder psychotherapeutische Unterlagen herangezogen werden. Bei orthopädischen, neurologischen, internistischen oder onkologischen Erkrankungen zählen entsprechende Fachbefunde.

Die Rentenversicherung kann zusätzlich einen Gutachter einschalten. Dieser untersucht die betroffene Person und bewertet, welche Arbeiten noch möglich sind. Die Rentenversicherung ist an eine einzelne ärztliche Meinung nicht automatisch gebunden, muss ihre Entscheidung aber nachvollziehbar begründen.

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Was gilt bei Grundsicherung wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung?

Eine besondere Bedeutung hat die Feststellung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch. Diese Leistung kommt für Menschen in Betracht, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenem Einkommen oder Vermögen sichern können.

Auch hier ist die Rentenversicherung regelmäßig die Stelle, die die dauerhafte volle Erwerbsminderung fachlich feststellt. Der Sozialhilfeträger kann die Rentenversicherung um eine gutachterliche Stellungnahme ersuchen. Liegt bereits eine passende Feststellung der Rentenversicherung vor, etwa durch einen Rentenbescheid, kann diese für das Sozialamt bindend sein.

Das Jobcenter kann dagegen nicht abschließend festlegen, dass jemand dauerhaft voll erwerbsgemindert ist. Es kann Zweifel an der Erwerbsfähigkeit haben und Verfahren anstoßen. Die endgültige medizinisch-rechtliche Einordnung erfolgt aber nicht allein durch das Jobcenter.

Erwerbsminderung ist nicht dasselbe wie Schwerbehinderung

Häufig werden Schwerbehinderung und Erwerbsminderung verwechselt. Ein Grad der Behinderung sagt aus, wie stark die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Er sagt aber nicht automatisch aus, wie viele Stunden jemand täglich arbeiten kann.

Es ist möglich, einen hohen Grad der Behinderung zu haben und trotzdem rentenrechtlich nicht voll erwerbsgemindert zu sein. Umgekehrt kann eine Person voll erwerbsgemindert sein, ohne einen besonders hohen Grad der Behinderung zu besitzen. Beide Verfahren folgen unterschiedlichen Regeln und werden von unterschiedlichen Stellen durchgeführt.

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Auch Pflegegrad und Erwerbsminderung sind nicht identisch. Ein Pflegegrad beschreibt Unterstützungsbedarf im Alltag. Die Erwerbsminderung betrifft dagegen die Fähigkeit, unter üblichen Arbeitsmarktbedingungen einer Tätigkeit nachzugehen.

Welche Stelle ist wofür zuständig?

Stelle Aufgabe bei Erwerbsminderung Deutsche Rentenversicherung Prüft und stellt fest, ob eine teilweise, volle oder dauerhafte Erwerbsminderung vorliegt. Hausarzt und Fachärzte Liefern medizinische Befunde, Diagnosen und Einschätzungen zur Belastbarkeit. Gutachter der Rentenversicherung Bewerten das verbliebene Leistungsvermögen im Auftrag der Rentenversicherung. Sozialamt Prüft Grundsicherungsleistungen und kann die Rentenversicherung um eine Feststellung bitten. Jobcenter Kann Zweifel an der Erwerbsfähigkeit aufgreifen, trifft aber keine abschließende Feststellung über dauerhafte volle Erwerbsminderung. Versorgungsamt Stellt einen Grad der Behinderung fest, entscheidet aber nicht über Erwerbsminderung.

Wie läuft die Prüfung ab?

Am Anfang steht meist ein Antrag. Das kann ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente bei der Deutschen Rentenversicherung sein. Bei Menschen ohne ausreichenden Rentenanspruch kann auch ein Antrag auf Grundsicherung beim Sozialamt der Auslöser sein.

Die zuständige Stelle sammelt medizinische Unterlagen. Betroffene sollten deshalb aktuelle Befundberichte, Entlassungsberichte aus Kliniken, Reha-Unterlagen und Nachweise über Therapien bereithalten. Je genauer die gesundheitlichen Einschränkungen dokumentiert sind, desto besser kann das tatsächliche Leistungsvermögen beurteilt werden.

Die Prüfung konzentriert sich nicht nur auf Diagnosen. Wichtig ist, welche Folgen die Erkrankungen im Arbeitsalltag haben. Dazu gehören Belastbarkeit, Konzentrationsfähigkeit, Gehstrecke, Sitz- und Stehvermögen, psychische Stabilität, Schmerzbelastung und die Fähigkeit, regelmäßig zu erscheinen.

Befristet oder dauerhaft: Wo liegt der Unterschied?

Viele Renten wegen Erwerbsminderung werden zunächst befristet bewilligt. Das geschieht, wenn eine Besserung nicht ausgeschlossen werden kann. Nach Ablauf der Befristung muss die Rente verlängert werden, wenn die Einschränkungen fortbestehen.

Dauerhaft bedeutet, dass eine wesentliche Besserung aus medizinischer Sicht unwahrscheinlich ist. Diese Einschätzung ist besonders bei schweren chronischen Erkrankungen, fortgeschrittenen Behinderungen oder dauerhaft fehlender Belastbarkeit relevant. Auch dann prüft die Rentenversicherung den Einzelfall.

Eine befristete volle Erwerbsminderungsrente ist daher nicht automatisch eine Feststellung dauerhafter voller Erwerbsminderung. Für bestimmte Sozialleistungen kann genau dieser Unterschied wichtig sein. Besonders bei der Grundsicherung wird geprüft, ob die volle Erwerbsminderung nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft besteht.

Was Betroffene beachten sollten

Betroffene sollten nicht davon ausgehen, dass ein ärztliches Attest allein genügt. Ein Satz wie „Patient ist nicht arbeitsfähig“ ersetzt keine Prüfung der Erwerbsminderung. Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsminderung sind rechtlich verschiedene Dinge.

Arbeitsunfähigkeit bezieht sich meist auf den aktuellen Beruf oder die zuletzt ausgeübte Tätigkeit. Erwerbsminderung betrifft dagegen die Frage, ob auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch gearbeitet werden kann. Deshalb kann jemand lange krankgeschrieben sein, ohne automatisch eine Erwerbsminderungsrente zu erhalten.

Wichtig ist auch, Fristen einzuhalten. Gegen einen ablehnenden Bescheid kann Widerspruch eingelegt werden. In vielen Fällen lohnt es sich, den Bescheid genau zu prüfen und fehlende medizinische Unterlagen nachzureichen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine 54-jährige Frau leidet nach mehreren Operationen an schweren Rückenbeschwerden und zusätzlich an Depressionen. Ihr Hausarzt schreibt sie seit Monaten arbeitsunfähig und empfiehlt, einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente zu stellen. Die Frau reicht Befunde des Orthopäden, einen Reha-Bericht und Unterlagen der psychiatrischen Behandlung bei der Deutschen Rentenversicherung ein.

Die Rentenversicherung beauftragt zusätzlich ein Gutachten. Danach kommt sie zu dem Ergebnis, dass die Frau unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann. Weil die Gutachter aber noch eine mögliche Stabilisierung durch weitere Behandlung sehen, wird die volle Erwerbsminderungsrente zunächst befristet bewilligt.

Nach mehreren Verlängerungen zeigen die neuen Befunde, dass sich der Gesundheitszustand nicht verbessert hat. Die Rentenversicherung kann dann zu dem Ergebnis kommen, dass die volle Erwerbsminderung dauerhaft besteht. Erst diese Feststellung ist für Leistungen wie die Grundsicherung wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung besonders bedeutsam.

Fazit

Die dauerhafte Erwerbsminderung wird in der Regel von der Deutschen Rentenversicherung festgestellt. Ärzte, Kliniken und Gutachter liefern die medizinische Grundlage, entscheiden aber nicht allein über den rechtlichen Status. Sozialamt und Jobcenter können Verfahren anstoßen oder Leistungen prüfen, sind bei der fachlichen Feststellung jedoch regelmäßig auf die Rentenversicherung angewiesen.

Für Betroffene ist deshalb eine vollständige medizinische Dokumentation besonders wichtig. Entscheidend ist nicht die Diagnose allein, sondern das verbleibende tägliche Leistungsvermögen. Wer weniger als drei Stunden täglich unter normalen Arbeitsmarktbedingungen arbeiten kann und bei wem eine Besserung unwahrscheinlich ist, kann als dauerhaft voll erwerbsgemindert gelten.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Informationen zur Erwerbsminderungsrente. Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Fragen und Antworten zur Erwerbsminderungsrente. § 43 SGB VI: Rente wegen Erwerbsminderung.