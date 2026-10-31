EM-Rente: Gericht darf die DRV nicht einfach zur Entscheidung zwingen

Wer seit Monaten auf seine Erwerbsminderungsrente wartet, kann die Deutsche Rentenversicherung nicht ohne Weiteres im Eilverfahren zu einer Entscheidung verpflichten lassen. Das zeigt ein Beschluss des Landessozialgerichts Baden-Württemberg. Gegen eine ausbleibende Entscheidung ist grundsätzlich die Untätigkeitsklage vorgesehen.

Auch eine vorläufige Rentenzahlung lässt sich nicht allein damit begründen, dass das Verfahren lange dauert oder die erwartete Rente höher als das Bürgergeld wäre. Betroffene müssen zusätzlich darlegen, weshalb ihnen ohne sofortige Hilfe schwere, unzumutbare Nachteile drohen.

Wichtig ist: Bürgergeld schließt gerichtlichen Eilrechtsschutz nicht ausnahmslos aus. Es kommt darauf an, ob der Lebensunterhalt tatsächlich gesichert ist und welche besonderen Nachteile im konkreten Fall glaubhaft gemacht werden.

Was der Antragsteller von der Rentenversicherung verlangte

Der Mann hatte Anfang August 2025 eine Erwerbsminderungsrente beantragt. Weil eine Entscheidung ausblieb, erhob er am 19. Mai 2026 beim Sozialgericht Freiburg Untätigkeitsklage. Zwei Tage später beantragte er zusätzlich eine einstweilige Anordnung.

Die Rentenversicherung sollte ihm vorläufig eine volle Erwerbsminderungsrente zahlen. Hilfsweise verlangte er, dass sie innerhalb von vier Wochen über seinen Rentenantrag entscheidet.

Er begründete die Dringlichkeit mit gesundheitlichen Beschwerden, finanziellen Belastungen und Existenzängsten. Nach seiner Darstellung würde die ihm zustehende Rente erheblich über dem Bürgergeld liegen. Außerdem verschlechtere der anhaltende Stress seine Erkrankungen.

Das Sozialgericht lehnte den Eilantrag ab. Mit seinem Beschluss vom 3. Juli 2026, Aktenzeichen L 10 R 2189/26 ER-B, bestätigte das Landessozialgericht diese Entscheidung. Weder die vorläufige Rentenzahlung noch die verlangte Entscheidung innerhalb von vier Wochen setzte der Antragsteller durch. Der LSG-Beschluss war nicht anfechtbar.

Warum das Bürgergeld gegen eine besondere Eilbedürftigkeit sprach

Für eine vorläufige Zahlung genügt es nicht, einen möglichen Rentenanspruch darzustellen. Zusätzlich muss eine sofortige gerichtliche Regelung notwendig sein, um wesentliche Nachteile abzuwenden. Diese besondere Dringlichkeit nennen die Gerichte „Anordnungsgrund“.

Nach den Feststellungen des LSG bezog der Antragsteller laufend Bürgergeld und war gesetzlich krankenversichert. Das Gericht sah deshalb seine wirtschaftliche Existenz und seine Krankenversorgung als gesichert an. Besondere Umstände, die ein weiteres Abwarten unzumutbar machten, hatte er aus Sicht des Gerichts nicht hinreichend glaubhaft gemacht.

Der allgemeine Hinweis auf besondere medizinische Bedarfe reichte dafür nicht. Es fehlte an einer konkreten Darstellung, weshalb gerade die sofortige Rentenzahlung erforderlich war. Allein die Aussicht auf eine höhere Sozialversicherungsleistung begründet nach dem Beschluss grundsätzlich noch keinen Eilfall.

Die mögliche deutsche Rente betrug nur 92,45 Euro

Ein Detail des Falls sprach zudem gegen die erwartete höhere Zahlung: Nach Angaben der Rentenversicherung hätte sich ein möglicher deutscher Rentenanspruch lediglich auf 92,45 Euro monatlich belaufen. Das LSG stellte diesem Betrag einen im Bürgergeldbescheid ausgewiesenen monatlichen Zahlbetrag von 563 Euro gegenüber.

Ob zusätzlich ein höherer Anspruch aus der spanischen Rentenversicherung bestehen könnte, war für die beantragte vorläufige Zahlung aus der deutschen Rentenversicherung nicht entscheidend. Der Antragsteller hatte auch in Spanien Versicherungszeiten zurückgelegt.

Hat das Gericht den Anspruch auf Erwerbsminderungsrente abgelehnt?

Nein. Der Beschluss entscheidet nicht abschließend darüber, ob der Mann eine Erwerbsminderungsrente erhalten muss. Das LSG bewertete den Ausgang des Rentenverfahrens als offen.

Es verwies allerdings auf ein ärztliches Attest, das leichte körperliche Tätigkeiten unter bestimmten Einschränkungen weiterhin in Vollzeit für möglich hielt. Das LSG wertete diese Einschätzung als Hinweis gegen eine Erwerbsminderung. Eine abschließende medizinische Beurteilung nahm es im Eilverfahren jedoch nicht vor.

Auch die Versicherungszeiten waren zuvor zu klären gewesen. Der spanische Sozialversicherungsträger hatte die dort zurückgelegten Zeiten erst Ende April 2026 bestätigt. Anschließend waren nach den Feststellungen des Gerichts weitere medizinische Ermittlungen erforderlich.

Die dokumentierten Ermittlungen zeigen, dass der Antrag bearbeitet wurde. Ob sie die gesamte Verfahrensdauer rechtfertigten, entschied das LSG damit jedoch nicht. Auch bei laufender Bearbeitung kann eine Untätigkeitsklage Erfolg haben, wenn eine Entscheidung ohne zureichenden Grund ausbleibt.

Warum der Eilantrag auf einen Bescheid unzulässig war

Der Antragsteller wollte zumindest erreichen, dass die DRV innerhalb von vier Wochen entscheidet. Diesen Hilfsantrag hielt das LSG für unzulässig, weil gegen eine ausbleibende Entscheidung grundsätzlich die Untätigkeitsklage zur Verfügung steht. Eine solche Klage hatte der Mann bereits erhoben.

Mit einer Untätigkeitsklage lässt sich unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Entscheidung der Behörde durchsetzen. Sie garantiert jedoch keine Rentenbewilligung: Der Bescheid kann den Antrag auch ablehnen.

Wer bereits vor der endgültigen Entscheidung eine Rentenzahlung erreichen möchte, muss dies mit einem gesonderten Eilantrag auf vorläufige Leistung verfolgen. Darin müssen der Rentenanspruch und die besondere Dringlichkeit glaubhaft gemacht werden.

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Ab wann ist eine Untätigkeitsklage möglich?

Nach § 88 Sozialgerichtsgesetz ist eine Untätigkeitsklage wegen eines noch nicht beschiedenen Antrags grundsätzlich nicht vor Ablauf von sechs Monaten zulässig. Voraussetzung ist, dass die Behörde ohne zureichenden Grund nicht innerhalb angemessener Frist entschieden hat.

Die sechs Monate sind deshalb keine Garantie, dass danach sofort ein Urteil gegen die Rentenversicherung ergeht. Liegt ein zureichender Grund für die ausstehende Entscheidung vor, kann das Gericht das Verfahren aussetzen und der Behörde eine weitere Frist einräumen.

Bei einem noch nicht entschiedenen Widerspruch beträgt die gesetzliche Wartefrist grundsätzlich drei Monate. Auch hier wird geprüft, weshalb die Entscheidung ausbleibt.

Vor einer Klage ist es sinnvoll, schriftlich nach dem Bearbeitungsstand und fehlenden Unterlagen zu fragen. Betroffene sollten ihre Mitwirkung dokumentieren und eine angemessene Frist zur Entscheidung setzen. So lässt sich später nachvollziehen, welche Schritte bereits unternommen wurden.

Wann trotz Bürgergeld ein Eilantrag in Betracht kommt

Trotz laufenden Bürgergeldbezugs können besondere, konkret glaubhaft gemachte Nachteile einen Eilantrag rechtfertigen.

Wer gesundheitliche Gefahren geltend macht, sollte mit ärztlichen Unterlagen erläutern, welche Verschlechterung unmittelbar droht und weshalb ein Abwarten unzumutbar ist. Dabei muss nachvollziehbar sein, warum gerade eine vorläufige Rentenzahlung diese Gefahr abwenden könnte. Ein allgemeiner Hinweis auf Erkrankungen oder belastende Ungewissheit genügt dafür regelmäßig nicht.

Bei finanziellen Gefahren helfen aktuelle Nachweise über Einkommen, vorhandene Mittel, notwendige Ausgaben und unmittelbar bevorstehende Folgen. Auch solche Unterlagen führen nicht automatisch zu einer vorläufigen Rente. Das Gericht prüft zusätzlich, wie wahrscheinlich der Rentenanspruch ist und ob die beantragte Zahlung die drohenden Nachteile abwenden kann.

Die gesetzliche Grundlage ist § 86b Absatz 2 Sozialgerichtsgesetz. Ein Eilantrag ist auch schon vor Erhebung einer Klage möglich. Die sechsmonatige Wartefrist der Untätigkeitsklage gilt dafür nicht.

Welcher Rechtsweg passt zu welcher Situation?

Situation Passender rechtlicher Schritt Über den Rentenantrag liegt noch kein Bescheid vor. Grundsätzlich kommt nach sechs Monaten eine Untätigkeitsklage in Betracht, wenn kein zureichender Grund für die Verzögerung besteht. Über einen Widerspruch wird nicht entschieden. Eine Untätigkeitsklage ist grundsätzlich nach drei Monaten möglich, ebenfalls abhängig vom Grund der Verzögerung. Ohne sofortige Leistung drohen schwere, unzumutbare Nachteile. Ein Eilantrag auf vorläufige Leistung kann geprüft werden. Anspruch und besondere Dringlichkeit müssen glaubhaft gemacht werden. Die DRV hat den Rentenantrag abgelehnt. Gegen den Bescheid ist grundsätzlich zunächst Widerspruch einzulegen. Auch der Widerspruch wurde zurückgewiesen. Die Rentenablehnung kann mit einer Klage beim Sozialgericht angegriffen werden.

Nach einer Rentenablehnung läuft eine andere Frist

Sobald ein Ablehnungsbescheid vorliegt, geht es nicht mehr nur um die Dauer der Bearbeitung. Wer die Entscheidung angreifen möchte, muss grundsätzlich Widerspruch einlegen. Bei Bekanntgabe im Inland und ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung beträgt die Frist regelmäßig einen Monat.

Eine zunächst kurze, fristwahrende Erklärung kann verhindern, dass die Frist verstreicht. Die ausführliche Begründung lässt sich anschließend nachreichen. Hinweise dazu enthält unser Beitrag „Erwerbsminderungsrente abgelehnt: Was Sie jetzt tun sollten“, der auch auf medizinische Unterlagen und die Prüfung des Versicherungsverlaufs eingeht.

Wird der Widerspruch zurückgewiesen, beträgt die Klagefrist bei Bekanntgabe im Inland und ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung regelmäßig ebenfalls einen Monat. Ein bereits gestellter Eilantrag ersetzt weder den Widerspruch noch die Klage gegen die Ablehnung. Betroffene sollten deshalb die Rechtsbehelfsbelehrung jedes neu eingehenden Bescheids sorgfältig lesen.

Fragen und Antworten zur Erwerbsminderungsrente im Eilverfahren

Bekomme ich nach sechs Monaten Wartezeit automatisch Erwerbsminderungsrente?

Nein. Die sechsmonatige Frist betrifft grundsätzlich die Zulässigkeit einer Untätigkeitsklage. Sie ersetzt weder die medizinischen noch die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen der Rente.

Kann das Sozialgericht die DRV zu einer Entscheidung verpflichten?

Ja, dafür ist bei einer Verzögerung ohne zureichenden Grund grundsätzlich die Untätigkeitsklage vorgesehen. Im besprochenen Fall hielt das LSG einen Eilantrag, der lediglich eine Bescheiderteilung erzwingen sollte, für unzulässig.

Ist ein Eilantrag ausgeschlossen, wenn ich Bürgergeld bekomme?

Nein. Ist die Existenz durch Bürgergeld gesichert, fehlt allerdings häufig die besondere Dringlichkeit. Besondere, konkret glaubhaft gemachte Nachteile können eine andere Bewertung rechtfertigen.

Reicht die Aussicht auf eine höhere Rente für einen Eilantrag?

Für sich genommen grundsätzlich nicht. Zusätzlich muss nachvollziehbar sein, weshalb das Abwarten schwere, unzumutbare Nachteile verursachen würde.

Verliere ich durch einen abgelehnten Eilantrag meinen Rentenanspruch?

Die Ablehnung wegen fehlender Dringlichkeit entscheidet nicht abschließend über den Rentenanspruch. Im besprochenen Fall blieb ausdrücklich offen, ob die Voraussetzungen einer Erwerbsminderungsrente vorlagen.

Quellen und Rechtsgrundlagen

Der Beschluss des LSG Baden-Württemberg vom 3. Juli 2026 – L 10 R 2189/26 ER-B behandelt die vorläufige Rentenzahlung und den Hilfsantrag auf Bescheiderteilung.

Das Sozialgerichtsgesetz regelt in § 86b den einstweiligen Rechtsschutz und in § 88 die Untätigkeitsklage. Die Fristen für Widerspruch und Klage ergeben sich aus § 84 und § 87 Sozialgerichtsgesetz.