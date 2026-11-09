EM-Rente bei Depressionen: Wie lässt sich die Erwerbsminderung durchsetzen?

Klara M., 54, ist wegen wiederkehrender Depressionen seit Monaten krankgeschrieben und schafft selbst einfache Aufgaben häufig nur mit langen Unterbrechungen. Trotzdem lehnt die Rentenversicherung ihren Antrag ab, weil sie noch mindestens sechs Stunden täglich leichte Tätigkeiten ausüben könne.

Klaras Psychiater hatte die Diagnose bestätigt, aber kaum beschrieben, wie stark Konzentration, Antrieb und Ausdauer eingeschränkt sind.

Genau solche Lücken können im EM-Rentenverfahren aber entscheidend werden: Die Erkrankung muss mit ihren Folgen für das tägliche Leistungsvermögen nachvollziehbar belegt sein.

Die Diagnose eröffnet die Prüfung – sie entscheidet sie noch nicht

Depressionen können einen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente begründen. Einen Automatismus gibt es jedoch auch bei einer schweren Erkrankung nicht.

Nach § 43 SGB VI kommt es darauf an, wie lange Versicherte unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch arbeiten können. Geprüft wird grundsätzlich auch die Fähigkeit zu anderen Tätigkeiten als dem bisherigen Beruf.

Wer seine bisherige Arbeit nicht mehr bewältigt, ist deshalb noch nicht automatisch erwerbsgemindert. Für vor dem 2. Januar 1961 Geborene besteht allerdings eine besondere Regelung zur teilweisen Erwerbsminderungsrente bei Berufsunfähigkeit.

Tägliches Leistungsvermögen Grundsätzliche Einordnung Weniger als drei Stunden Volle Erwerbsminderung aus medizinischen Gründen Mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden Teilweise Erwerbsminderung Mindestens sechs Stunden Grundsätzlich keine Erwerbsminderung nach § 43 SGB VI

Bei einem Leistungsvermögen von drei bis unter sechs Stunden kann eine volle Rente infrage kommen, wenn kein entsprechender Teilzeitarbeitsplatz zur Verfügung steht. Diese sogenannte Arbeitsmarktrente erläutert die Deutsche Rentenversicherung in ihren Informationen zur Erwerbsminderung.

Krankschreibung und Erwerbsminderung sind verschiedene Prüfungen

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ersetzt die sozialmedizinische Prüfung für eine EM-Rente nicht. Auch eine lange Krankschreibung belegt für sich allein noch nicht, dass selbst andere geeignete Tätigkeiten zeitlich ausreichend eingeschränkt sind.

Die Einschränkung muss voraussichtlich länger als sechs Monate bestehen. Es geht um eine medizinische Prognose, nicht um eine pauschale Wartefrist, die vor jedem Antrag ablaufen müsste.

Ebenso wenig müssen Betroffene beweisen, dass ihre Depression lebenslang bestehen wird. Nach § 102 SGB VI werden Erwerbsminderungsrenten grundsätzlich befristet bewilligt; eine unbefristete Rente setzt weitere Voraussetzungen voraus.

Auch die Versicherungszeiten müssen stimmen

Zusätzlich zu den gesundheitlichen Voraussetzungen müssen Versicherte grundsätzlich die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllen und in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge haben. Die Regelaltersgrenze darf noch nicht erreicht sein.

Gesetzliche Ausnahmen und eine Verlängerung des Fünfjahreszeitraums können einen Anspruch auch bei zunächst lückenhaft erscheinenden Beitragszeiten ermöglichen.

Lassen Sie deshalb Ihren Versicherungsverlauf prüfen, bevor Sie wegen längerer Krankheit oder anderer Unterbrechungen von einem aussichtslosen Antrag ausgehen.

Was bei Depressionen tatsächlich nachgewiesen werden muss

Die aktuellen Begutachtungshinweise der Rentenversicherung zu depressiven Störungen verlangen eine Bewertung der Befunde, des Krankheitsverlaufs, des Tagesablaufs und der beobachteten Fähigkeiten. Relevant sind auch wiederkehrende Episoden und zusätzliche körperliche oder psychische Erkrankungen.

Für den Antrag sollte deshalb deutlich werden, wie sich die Beschwerden auf Konzentration, Arbeitstempo, Durchhaltevermögen und den Umgang mit anderen Menschen auswirken. Eine Diagnosebezeichnung oder die allgemeine Feststellung „nicht belastbar“ lässt diese Fragen offen.

Beschreiben Sie beispielsweise, ob Sie nach kurzer Beschäftigung den Faden verlieren, Aufgaben abbrechen oder sich nach einer Belastung lange erholen müssen. Solche Angaben helfen bei der Prüfung, müssen aber zum ärztlich dokumentierten Krankheitsbild passen.

Weitere Hintergründe erklärt unser Beitrag EM-Rente wegen Depressionen: Warum die Diagnose allein nicht ausreicht.

Gute Befunde beschreiben mehr als eine Diagnose

Geben Sie im Antrag die behandelnden Praxen und Kliniken vollständig an und reichen Sie vorhandene aktuelle Befunde ein. Aussagekräftig sind insbesondere psychiatrische Befundberichte, psychotherapeutische Verlaufsberichte sowie Entlassungsberichte aus Krankenhaus und Rehabilitation.

Die Unterlagen sollten erkennen lassen, seit wann die Einschränkungen bestehen, welche Behandlungen erfolgt sind und wie sich der Zustand entwickelt hat. Auch tatsächlich aufgetretene Nebenwirkungen von Medikamenten und die Auswirkungen weiterer Erkrankungen gehören in die medizinische Bewertung.

Besprechen Sie mit Ihrer behandelnden Ärztin oder Ihrem Arzt, ob der Bericht die Auswirkungen auf eine regelmäßige Erwerbstätigkeit ausreichend erklärt. Eine Einschätzung zur möglichen täglichen Arbeitsdauer sollte mit Befunden und einer Prognose begründet sein.

Welche Angaben dabei erwartet werden, zeigt die Orientierungshilfe der Rentenversicherung zur Gutachtenerstellung. Über den Rentenanspruch entscheidet anschließend die Rentenversicherung, im Streitfall das Gericht.

Den Alltag vollständig schildern

Der freiwillige Selbsteinschätzungsbogen R0215 bietet Raum, die eigenen Einschränkungen darzustellen. Eine kurze schriftliche Übersicht über typische Tagesabläufe kann zusätzlich helfen, beim Antrag oder Untersuchungstermin nichts Wesentliches zu vergessen.

Halten Sie dabei fest, was gelingt, wobei Sie Hilfe benötigen und wie häufig bessere oder schlechtere Tage auftreten. Wenn Sie einkaufen oder kochen können, erläutern Sie gegebenenfalls auch den Zeitaufwand, notwendige Unterbrechungen und die anschließende Erschöpfung.

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Eine kurze Alltagstätigkeit ist nicht ohne Weiteres mit mehrstündiger regelmäßiger Arbeit gleichzusetzen. Entscheidend bleibt eine schlüssige Gesamtbewertung; die eigene Schilderung ergänzt die medizinischen Befunde.

„Reha vor Rente“ verlangt eine individuelle Prüfung

Die Rentenversicherung prüft, ob medizinische oder berufliche Rehabilitation die Erwerbsfähigkeit erhalten oder verbessern kann. Deshalb sind bisherige Behandlungen, ihre Ergebnisse und weitere realistische Möglichkeiten für die Entscheidung wichtig.

Ist eine vorgeschlagene Maßnahme aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht möglich, sollten diese Gründe ärztlich dokumentiert werden. Die Begutachtungshinweise unterscheiden ausdrücklich zwischen Rehabilitationsbedarf, Rehabilitationsfähigkeit und der Aussicht auf eine Besserung.

Eine erfolglose Reha führt ebenfalls nicht automatisch zur Rente. Ihr Entlassungsbericht kann jedoch wichtige Erkenntnisse dazu enthalten, welche Belastungen noch möglich sind.

Beim Gutachter zählt das vollständige Bild

Schildern Sie Ihre Beschwerden wahrheitsgemäß und erklären Sie Schwankungen im Verlauf. Wenn Sie sich am Untersuchungstag besser fühlen, gehört dazu auch, wie häufig solche Tage sind und wie belastbar Sie über längere Zeit bleiben.

Für die Begutachtung gibt es keine Formulierung, die eine Bewilligung sichert. Hilfreich sind konkrete Angaben zu Ihren Fähigkeiten, Einschränkungen und Erholungszeiten sowie der Hinweis auf wichtige Befunde.

Nach den Qualitätsanforderungen der Rentenversicherung muss sich die Einschätzung des Leistungsvermögens nachvollziehbar aus dem Gutachten ergeben. Eine Momentaufnahme ist deshalb im Zusammenhang mit dem dokumentierten Verlauf zu bewerten.

Bei einer Ablehnung zuerst die Frist sichern

Gegen einen ablehnenden Bescheid können Sie nach § 84 SGG grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Beachten Sie die Rechtsbehelfsbelehrung und sorgen Sie für einen nachweisbaren fristgerechten Eingang.

Eine ausführliche Begründung kann nachgereicht werden. Für den fristwahrenden Widerspruch genügt zunächst etwa: „Hiermit lege ich gegen Ihren Bescheid vom [Datum] Widerspruch ein; meine Begründung reiche ich nach Akteneinsicht nach.“

Nennen Sie Ihre Versicherungsnummer und verwenden Sie beispielsweise einen unterschriebenen Brief oder einen zugelassenen elektronischen Übermittlungsweg. Eine einfache E-Mail erfüllt die gesetzlichen Formanforderungen regelmäßig nicht.

Die Ablehnung mit der Akte überprüfen

Beantragen Sie zugleich nach § 25 SGB X Akteneinsicht und bitten Sie um die entscheidungserheblichen medizinischen Unterlagen. Dazu können Gutachten, Befundberichte und sozialmedizinische Stellungnahmen gehören.

Prüfen Sie anschließend, ob aktuelle Befunde fehlen, Angaben falsch wiedergegeben wurden oder die angenommene Arbeitsdauer nicht nachvollziehbar begründet ist. Zeigen Sie in der Widerspruchsbegründung möglichst genau, welcher Befund welcher Feststellung widerspricht.

Ein neuer fachärztlicher Bericht hilft besonders, wenn er auf diese offenen Fragen eingeht. Unser Beitrag EM-Rente abgelehnt: Die Akte zeigt entscheidende Lücken erläutert die Prüfung der Entscheidungsgrundlagen.

Wann eine Klage helfen kann

Bleibt der Widerspruch erfolglos, kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids Klage beim Sozialgericht erhoben werden. Diese Frist ergibt sich aus § 87 SGG.

Das Gericht ermittelt nach § 103 SGG den Sachverhalt von Amts wegen und kann ein eigenes medizinisches Gutachten einholen. Es muss die vorhandenen Beweise selbst bewerten.

Vor dem Sozialgericht besteht kein Anwaltszwang; für Versicherte fallen nach § 183 SGG grundsätzlich keine Gerichtskosten an. Eigene Anwaltskosten oder Kosten für ein auf Antrag eingeholtes Gutachten nach § 109 SGG können dennoch entstehen.

Sozialverbände oder Fachanwälte für Sozialrecht können bei der Prüfung und Begründung unterstützen. Gerade wenn die Erkrankung bereits den Umgang mit Post und Terminen erschwert, kann diese Entlastung wichtig sein.

Während des Verfahrens die Existenz sichern

Ein laufender Rentenantrag sichert noch kein Einkommen. Läuft das Krankengeld aus, sollten Sie rechtzeitig mit der Agentur für Arbeit klären, ob Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung des § 145 SGB III infrage kommt.

Auch dafür müssen die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sein. Weitere Hinweise bietet unser Beitrag Krankengeld endet: Wer zahlt bei ungeklärter Erwerbsfähigkeit?

Vier Fragen und Antworten zur EM-Rente bei Depressionen

Reicht eine schwere Depression für die volle EM-Rente?

Die Diagnose allein genügt nicht. Für eine volle Erwerbsminderung aus medizinischen Gründen muss das Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf weniger als drei Stunden täglich gesunken sein und die Einschränkung voraussichtlich länger als sechs Monate bestehen.

Welche Unterlagen helfen bei einem Antrag?

Hilfreich sind aktuelle fachärztliche und psychotherapeutische Berichte sowie vorhandene Klinik- und Reha-Berichte. Sie sollten den Verlauf, die Behandlungsergebnisse und die konkreten Einschränkungen der Leistungsfähigkeit nachvollziehbar beschreiben.

Muss die Depression unheilbar sein?

Nein, eine lebenslange Erkrankung ist keine Voraussetzung. Eine EM-Rente kann befristet bewilligt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen und eine spätere Besserung noch möglich ist.

Was sollte ich nach einer Ablehnung zuerst tun?

Sichern Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids die Widerspruchsfrist und beantragen Sie Akteneinsicht. Nach Prüfung der Unterlagen können Sie die Begründung und ergänzende Befunde nachreichen.