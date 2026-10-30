EM-Rente: 500 Meter Fußweg entscheiden über den Anspruch

Wer kaum noch laufen kann, bekommt deshalb nicht direkt eine Erwerbsminderungsrente. Selbst das Merkzeichen aG für eine außergewöhnliche Gehbehinderung im Schwerbehindertenausweis reicht dafür allein nicht aus. Denn bei der Rente gelten andere Regeln als im Schwerbehindertenrecht.

Entscheidend ist unter anderem, ob Betroffene trotz ihrer gesundheitlichen Einschränkungen noch einen Arbeitsplatz erreichen können. Wer das nicht mehr schafft, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Erwerbsminderungsrente erhalten. Dafür müssen die Schwierigkeiten konkret nachgewiesen werden. Umgekehrt kann eine solche Wegeunfähigkeit auch ohne das Merkzeichen aG vorliegen.

Ein BSG-Beschluss zeigt die Grenzen des Vergleichs

Ein Beschluss des Bundessozialgerichts vom 10. September 2026 verdeutlicht, wie wichtig die Unterscheidung der Rechtsgebiete ist. Nach den zugänglichen Auszügen setzte sich eine Beschwerde nicht ausreichend mit der rentenrechtlichen Wegefähigkeit auseinander und berief sich auf eine Entscheidung zum Merkzeichen aG. (BSG, Beschluss vom 10.09.2026 – B 5 R 40/26 B)

Das BSG beanstandete, dass der Kläger den Unterschied zwischen dieser Entscheidung des Schwerbehindertenrechts und den Voraussetzungen der Erwerbsminderungsrente nicht berücksichtigte.

Außergewöhnliche Gehbehinderung beantwortet eine andere Frage

Für das Merkzeichen aG muss die mobilitätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung einem Grad der Behinderung von mindestens 80 entsprechen. Betroffene können sich wegen der Schwere ihrer Einschränkungen außerhalb eines Kraftfahrzeugs dauerhaft nur mit fremder Hilfe oder großer Anstrengung bewegen.

Im Rentenrecht geht es dagegen um die gesundheitliche Fähigkeit, einen Arbeitsplatz zu erreichen. Deshalb ersetzt die Anerkennung einer außergewöhnlichen Gehbehinderung nicht die Prüfung der rentenrechtlichen Wegefähigkeit.

Eine Erwerbsminderungsrente wegen Wegeunfähigkeit setzt umgekehrt kein Merkzeichen aG voraus.

Mehr als 500 Meter – viermal am Tag

Für Versicherte ohne Arbeitsplatz und ohne konkretes Arbeitsplatzangebot legt die Rechtsprechung einen allgemeinen Vergleichsmaßstab an. Danach müssen sie viermal täglich eine Strecke von jeweils mehr als 500 Metern in zumutbarer Zeit zu Fuß bewältigen und zweimal täglich während der Hauptverkehrszeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen können.

Als zeitliche Orientierung gelten etwa 20 Minuten je Fußweg; notwendige Pausen gehören in die Bewertung. Es reicht deshalb nicht, bei einer einmaligen Untersuchung irgendwie 500 Meter zu schaffen, wenn die erforderliche Wiederholung im Tagesverlauf gesundheitlich nicht möglich ist.

Schmerzen und Gefahren zählen ebenfalls

Die Prüfung darf sich nicht auf Entfernung und Stoppuhr beschränken. Nach der Rechtsprechung kann ein Fußweg auch dann unzumutbar sein, wenn erhebliche Schmerzen auftreten, übermäßige körperliche Anstrengungen notwendig sind oder besondere Gesundheitsgefahren entstehen.

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Ob Atemnot, Schwindel, Schmerzen oder Erschöpfung den Weg begrenzen, muss sich aus den medizinischen Unterlagen nachvollziehbar ergeben.

Ein nutzbares Auto kann den Unterschied machen

Eine eingeschränkte Gehfähigkeit bedeutet noch nicht, dass jeder Arbeitsweg ausgeschlossen ist. Rentenversicherung und Gerichte berücksichtigen auch Hilfsmittel und Möglichkeiten der Beförderung, darunter ein vorhandenes, gesundheitlich sicher nutzbares Auto.

Ein Führerschein allein ersetzt diese Prüfung nicht: Entscheidend ist auch, ob ein geeignetes Fahrzeug zur Verfügung steht und Sie es trotz Ihrer Erkrankungen benutzen können.

Ebenso muss die Beurteilung berücksichtigen, ob Hilfsmittel wie Gehstützen Ihre Mobilität ausreichend verbessern.

Sechs Stunden arbeitsfähig und trotzdem erwerbsgemindert

Fehlende Wegefähigkeit kann eine volle Erwerbsminderung begründen, obwohl jemand am Arbeitsplatz selbst noch mindestens sechs Stunden täglich arbeiten könnte.

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Ein theoretisches Leistungsvermögen hilft nämlich wenig, wenn Einschränkungen schon das Erreichen einer Arbeitsstelle verhindern und keine ausreichende Beförderungsmöglichkeit besteht.

Dieser Zusammenhang erklärt, weshalb eine Erwerbsminderungsrente trotz sechs Stunden Arbeitsfähigkeit möglich sein kann. Dass am Wohnort selten ein Bus fährt oder die nächste Haltestelle besonders weit entfernt liegt, begründet für sich genommen dagegen keine gesundheitliche Wegeunfähigkeit.

Befunde müssen die Einschränkung greifbar machen

Für Ihren Rentenantrag sollten ärztliche Berichte die mögliche Gehstrecke, den Zeitbedarf, notwendige Pausen und die Wiederholbarkeit der Wege beschreiben.

Hinzu kommen konkrete Angaben dazu, ob Sie öffentliche Verkehrsmittel während der Hauptverkehrszeit oder ein Fahrzeug gesundheitlich nutzen können.

Ein Befund gewinnt an Aussagekraft, wenn er beschreibt, welche Beschwerden bei welcher Belastung auftreten und weshalb diese das Erreichen eines Arbeitsplatzes verhindern oder erschweren.

Auch die Versicherungszeiten müssen stimmen

Selbst eine nachgewiesene Wegeunfähigkeit ersetzt nicht andere formale Voraussetzungen einer Erwerbsminderungsrente. Im Regelfall müssen Versicherte die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllen und innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre Pflichtbeiträge nachweisen; gesetzliche Ausnahmen und Verlängerungen können hinzukommen.

Deshalb zählt auch, seit wann die gesundheitlichen Einschränkungen bestehen. Lassen Sie eine Verschlechterung möglichst zeitnah dokumentieren, damit sich später nicht nur ihr Ausmaß, sondern auch ihr Beginn nachvollziehen lässt.

FAQ: Wegeunfähigkeit und Erwerbsminderungsrente

Beweist eine Schwerbehinderung bereits die Wegeunfähigkeit?

Nein, die Anerkennung einer Schwerbehinderung ersetzt nicht die rentenrechtliche Prüfung. Entscheidend ist, ob Sie unter Berücksichtigung Ihrer gesundheitlichen Einschränkungen und verfügbarer Beförderungsmöglichkeiten einen Arbeitsplatz erreichen können.

Muss ich für Wegeunfähigkeit das Merkzeichen aG haben?

Nein, eine vorherige Anerkennung von aG ist keine Voraussetzung. Entscheidend sind Ihre tatsächlichen gesundheitlichen Einschränkungen und die Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz zu erreichen.

Was bedeutet der Maßstab von mehr als 500 Metern?

Er betrifft vier Fußwege pro Tag mit einem zumutbaren Zeitaufwand von jeweils etwa 20 Minuten. Daneben gehört zur Prüfung, ob Sie zweimal täglich öffentliche Verkehrsmittel während der Hauptverkehrszeit nutzen können.

Kann ein eigenes Auto gegen Wegeunfähigkeit sprechen?

Ja, wenn es Ihnen tatsächlich zur Verfügung steht und Sie damit einen Arbeitsplatz gesundheitlich zumutbar erreichen können. Der bloße Besitz einer Fahrerlaubnis beantwortet diese Frage nicht.

Kann ich trotz sechsstündiger Arbeitsfähigkeit eine volle EM-Rente bekommen?

Ja, fehlende Wegefähigkeit kann eine volle Erwerbsminderung begründen. Die übrigen Rentenvoraussetzungen müssen ebenfalls erfüllt sein.

Hat das BSG mit dem Beschluss neue Rentenvoraussetzungen geschaffen?

Aus den zugänglichen Auszügen ergibt sich das nicht. Sie betreffen die Anforderungen an die Beschwerdebegründung und zeigen, weshalb ein Verweis auf Rechtsprechung zum Merkzeichen aG die Auseinandersetzung mit dem Rentenrecht nicht ersetzt.

Quellen

Bundessozialgericht: Beschluss vom 10. September 2026 – B 5 R 40/26 B; zugängliche Entscheidungsauszüge bei dejure, vollständige Gründe für diesen Beitrag nicht abrufbar.

Bundessozialgericht: Urteil vom 17. Dezember 1991 – 13/5 RJ 73/90; Zumutbarkeit von Fußwegen.

Bundessozialgericht: Urteil vom 28. August 2002 – B 5 RJ 12/02 R; Wegefähigkeit und Beförderungsmöglichkeiten.

Deutsche Rentenversicherung: Rechtliche Arbeitsanweisungen zu § 43 SGB VI, Abschnitt „Eingeschränkte Wegefähigkeit“.

Gesetze im Internet: § 43 SGB VI – Rente wegen Erwerbsminderung.

Gesetze im Internet: § 229 Absatz 3 SGB IX – Außergewöhnliche Gehbehinderung.