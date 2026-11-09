Eingliederungshilfe muss Begleitung für Schwimmunterricht bezahlen

Benötigt eine an Epilepsie erkrankte Schülerin für die Teilnahme am Schulschwimmunterricht eine Begleitung, ist hierfür regelmäßig die Eingliederungshilfe zur Finanzierung der Maßnahme zuständig. Dies gilt zumindest dann, wenn die Tätigkeit der Betreuungskraft nur auf die Beaufsichtigung und das Eingreifen in möglichen Notsituationen beschränkt ist und sie weder für die medizinische Überwachung noch medizinisch-pflegerische Maßnahmen verantwortlich ist, entschied das Landessozialgericht (LSG) Sachsen-Anhalt in Halle in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 1. September 2026 (Az.: L 8 SO 36/23).

Der konkrete Fall

Im konkreten Fall beantragten die Eltern beim örtlichen Eingliederungshilfeträger für ihre damals achtjährige Tochter eine Begleitung für den schulischen Schwimmunterricht Schuljahr 2019/2020.

Ihre Tochter sei an Epilepsie erkrankt und benötige während des Schwimmunterrichts eine Begleitperson, die sie währen dieser Zeit kontinuierlich im Auge behalte und bei einem epileptischen Anfall sich aus dem Wasser retten und Hilfe holen könne. Die Eltern legten eine entsprechende Verordnung häuslicher Krankenpflege vor.

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Der Eingliederungshilfeträger leitete den Antrag an die seiner Meinung nach zuständige Krankenkasse weiter. Diese übernahm zwar für den Streitzeitraum vom 19. August 2019 bis zum 9. März 2020 die Kosten für die Begleitperson in Höhe von insgesamt 720,44 Euro.

Die Krankenkasse holte jedoch noch eine sozialmedizinische Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen ein und stellte daraufhin fest, dass die Begleitung zum Schwimmkurs ein Ausgleich einer Behinderung darstelle. Die Krankasse klagte auf Erstattung der übernommenen Kosten.

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Der Eingliederungshilfeträger argumentierte, dass sich ein epileptischer Anfall während des Schwimmunterrichts als lebensbedrohlich erweisen könne, so dass die Beobachtung der Schülerin „krankheitsbedingt“ erfolgt sei. Damit handele es sich um eine medizinische Rehabilitation, für die die Krankenkasse aufkommen müsse.

LSG Halle: An Epilepsie erkranktes Kind sollte nur überwacht werden

Sowohl das Sozialgericht Magdeburg als nun auch das LSG urteilten, dass die Beobachtung der an Epilepsie erkrankten behinderten Schülerin während des Schwimmunterrichts der „Teilhabe am schulischen Leben“ diente und damit der Eingliederungshilfeträger zuständig sei.

Anderes gilt dem LSG zufolge nur, wenn mit der Maßnahme „eine pflegerische Tätigkeit mit medizinisch-pflegerischer Zielrichtung gedeckt werden soll“. „Erforderlich ist danach eine Beobachtung des körperlichen Zustands mit der Befugnis und Fähigkeit, bei gesundheitlichen Veränderungen fachgerecht und gegebenenfalls unmittelbar medizinisch-pflegerisch zu intervenieren“.

Dies sei hier aber nicht der Fall. Die Schülerin benötigte die Begleitung, damit diese sie bei einem epileptischen Anfall aus dem Wasser retten und weitere Hilfe holen kann. Damit diente die Begleitung nicht der Absicherung des Behandlungserfolgs, sondern der Ermöglichung und Absicherung der Teilnahme am Schwimmunterricht. Der Eingliederungshilfeträger sei daher für die Übernahme der Kosten zuständig, so das LSG. fle