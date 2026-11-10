Durch brisante Passage gerät Rente für Schwerbehinderte unter Druck

Wer mit einer Schwerbehinderung seine Rente plant, braucht einen Termin, auf den er sich verlassen kann. Die Vorschläge zur Rentenreform werfen jedoch die Frage auf, ob auch dieser besondere Rentenzugang künftig nach hinten verschoben wird.

Brisante Passage betrifft alle Renten

Die Alterssicherungskommission hat im Juni 2026 insgesamt 33 Empfehlungen vorgelegt. Nach der Darstellung des Bundesarbeitsministeriums soll die Regelaltersgrenze nach 2031 an die weitere Entwicklung der Lebenserwartung angepasst werden.

Unter den dort beschriebenen Annahmen könnte sie zwischen 2031 und 2041 schrittweise von 67 auf etwa 67 Jahre und sechs Monate steigen. Das ist ein Reformmodell und keine bereits geltende neue Altersgrenze.

Für schwerbehinderte Versicherte ist die Erläuterung zu Empfehlung 8 besonders folgenreich: Spätere parallele Anhebungen sollen sämtliche Altersrenten erfassen.

Diese Passage im Bericht der Alterssicherungskommission würde bei entsprechender gesetzlicher Umsetzung auch ihren früheren Rentenzugang berühren.

Ein höheres Regelalter verschiebt diese Rente nicht automatisch

Im geltenden § 37 SGB VI stehen für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen feste Altersgrenzen: 65 Jahre für den abschlagsfreien und 62 Jahre für den vorgezogenen Beginn. Eine Änderung allein bei der allgemeinen Regelaltersgrenze würde diese Zahlen nicht von selbst ersetzen.

Der Gesetzgeber müsste deshalb auch die Vorschriften für diese Rentenart anpassen. Welche Jahrgänge betroffen wären, welche Übergänge gelten würden und wann einzelne Schritte beginnen könnten, müsste ein entsprechendes Gesetz bestimmen.

Der Kommissionsvorschlag zur höheren Regelaltersgrenze setzt bei den Geburtsjahrgängen 1965 und jünger an. Daraus lässt sich aber kein feststehender späterer Beginn der Schwerbehindertenrente für alle ableiten, die 2027 in den Ruhestand wechseln möchten.

Bei einer rein beispielhaften parallelen Verschiebung um sechs Monate lägen die Grenzen später bei 65 Jahren und sechs Monaten beziehungsweise 62 Jahren und sechs Monaten. Diese Zahlen beschreiben ein mögliches Ergebnis und gelten nicht als neue Rentenalter ab 2027.

Diese Altersgrenzen gelten heute

Für vor 1964 Geborene gelten abgestufte Altersgrenzen nach § 236a SGB VI. Die folgende Tabelle zeigt die allgemeinen Grenzen; besondere gesetzliche Vertrauensschutzregeln können im Einzelfall abweichen.

Altersrente für schwerbehinderte Menschen nach geltendem Recht Geburtsjahr Frühestens mit Abschlägen Ohne Abschläge 1960 61 Jahre und 4 Monate 64 Jahre und 4 Monate 1961 61 Jahre und 6 Monate 64 Jahre und 6 Monate 1962 61 Jahre und 8 Monate 64 Jahre und 8 Monate 1963 61 Jahre und 10 Monate 64 Jahre und 10 Monate 1964 und später 62 Jahre 65 Jahre

Zusätzlich müssen bei Rentenbeginn die anerkannte Schwerbehinderung und die erforderliche Versicherungszeit vorliegen. Der genaue erste Rentenmonat hängt auch vom Geburtstag und der rechtzeitigen Antragstellung ab.

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Ein Schwerbehindertenausweis allein genügt nicht

Für diese Altersrente müssen ein Grad der Behinderung von mindestens 50 und eine Wartezeit von 35 Jahren zusammenkommen. Eine Gleichstellung bei einem GdB von 30 oder 40 ersetzt die erforderliche Schwerbehinderung nicht.

Die 35 Jahre bestehen nicht ausschließlich aus Beschäftigungszeiten. Nach § 51 Absatz 3 SGB VI zählen alle Kalendermonate mit rentenrechtlichen Zeiten, also unter den jeweiligen Voraussetzungen beispielsweise auch Kindererziehung, Pflege und bestimmte Zeiten der Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Ausbildung.

Die Schwerbehinderteneigenschaft muss beim Rentenbeginn bestehen; ein späterer Wegfall lässt den Anspruch auf diese Altersrente bestehen. Wie Anerkennung, Geburtsjahr und Versicherungszeiten zusammenwirken, erläutert auch der Beitrag „Schwerbehinderung anerkannt – ab wann darf ich jetzt in Rente gehen?“.

Die Rente nach 45 Jahren ist ein anderer Anspruch

Die geplanten Eingriffe bei der sogenannten Rente mit 63 dürfen nicht auf die Schwerbehindertenrente übertragen werden. Die Kommission empfiehlt, den abschlagsfreien Zugang für besonders langjährig Versicherte nach 45 Versicherungsjahren abzuschaffen; das betrifft eine andere Rentenart.

Auch die vorgeschlagene Anhebung des frühesten Beginns von 63 auf 64 Jahre bezieht sich auf die Altersrente für langjährig Versicherte. Sie bedeutet für sich genommen keine Anhebung der heutigen 62-Jahre-Grenze für schwerbehinderte Menschen.

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Die unterschiedlichen Vorschläge beschreibt die Bundesregierung in ihren Fragen und Antworten zur Reform. Welche Unterschiede schon heute praktisch wichtig sind, zeigt unser Vergleich zwischen Schwerbehindertenrente und Rente nach 45 Jahren.

Früher gehen kostet dauerhaft Rente

Nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung beträgt der Abschlag bei dieser Altersrente 0,3 Prozent für jeden Monat vor der persönlichen abschlagsfreien Altersgrenze. Bei drei Jahren Vorziehung entstehen deshalb dauerhaft 10,8 Prozent Abschlag.

Dieser Abzug endet nicht mit dem 65. oder 67. Geburtstag. Wer einen früheren Beginn plant, muss deshalb mit der gekürzten Rente auch für die späteren Ruhestandsjahre rechnen.

Eine Verschiebung der Altersgrenzen würde allerdings nicht zwingend einen höheren maximalen Abschlag bedeuten. Würden frühester und abschlagsfreier Zugang gleichermaßen nach hinten verlegt und bliebe die Berechnung unverändert, wäre weiterhin ein Vorziehen um höchstens 36 Monate möglich.

Eine neue Härtefallregelung ist noch kein gesicherter Ausweg

Die Kommission schlägt zugleich einen erleichterten Rentenzugang für ältere Versicherte vor, die nach individueller Gesundheitsprüfung ihr langjährig ausgeübtes Berufsfeld nicht mehr bewältigen können. Vorgesehen ist ein an die Schwerbehindertenrente angelehntes Modell mit mindestens 35 Versicherungsjahren, abschlagsfrei zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze und bis zu drei weitere Jahre früher mit Abschlägen.

Auch daraus entsteht bislang kein neuer gesetzlicher Anspruch. Für Betroffene wäre entscheidend, wie zugänglich eine solche Regelung tatsächlich wird und ob sie rechtzeitig greift, bevor eine Lücke zwischen Erwerbseinkommen und Altersrente entsteht.

Was Betroffene jetzt für ihre Planung klären sollten

Sinnvoll ist eine aktuelle Rentenauskunft mit einem geprüften Versicherungsverlauf. Fehlende Zeiten sollten geklärt werden, bevor ein Arbeitsverhältnis beendet oder ein verbindlicher Übergang in den Ruhestand vereinbart wird.

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Rentenantrag ungefähr drei Monate vor dem gewünschten Beginn zu stellen. Ein früher Antrag sichert jedoch nicht automatisch die Anwendung des bisherigen Rechts gegenüber jeder späteren Reform.

Ob eine Gesetzesänderung an den Antrag, den Rentenbeginn oder andere Voraussetzungen anknüpft, richtet sich nach ihren Übergangsvorschriften. Warum der Antrag allein keine pauschale Garantie schafft, erklärt unser Beitrag über bereits gestellte Anträge auf Schwerbehindertenrente und eine mögliche Rentenreform.

Für gesundheitlich eingeschränkte Beschäftigte sind einige zusätzliche Monate bis zur Rente keine bloße Rechengröße. Eine Reform müsste auch beantworten, wovon diejenigen leben sollen, die diesen Zeitraum nicht mehr durch Erwerbsarbeit überbrücken können.

Praxisbeispiel: Rentenbeginn im August 2027

Die Versicherte Claudia K. wird am 12. Juli 2027 62 Jahre alt, hat einen anerkannten GdB von 60 und bereits 38 anrechenbare Versicherungsjahre. Nach geltendem Recht kann ihre Altersrente für schwerbehinderte Menschen bei rechtzeitigem Antrag am 1. August 2027 beginnen.

Beträgt ihre zum frühen Rentenbeginn berechnete Monatsrente vor dem Abschlag 1.600 Euro brutto, werden wegen der Vorziehung um 36 Monate 172,80 Euro abgezogen. Es bleiben 1.427,20 Euro brutto vor Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie gegebenenfalls Steuern.

Claudia sollte ihren Rentenbeginn deshalb nach geltendem Recht prüfen lassen und die weitere Gesetzgebung verfolgen.

Fragen und Antworten zur Schwerbehindertenrente 2027

Müssen schwerbehinderte Menschen ab 2027 grundsätzlich länger arbeiten?

Eine solche pauschale Änderung ist nach dem geprüften Rechtsstand nicht beschlossen. Ob die Reform später den persönlichen Rentenbeginn verschiebt, hängt von den tatsächlich verabschiedeten Vorschriften und ihren Übergangsregeln ab.

Reichen ein GdB von 50 und 35 Versicherungsjahre für die Rente mit 62?

Für Versicherte ab Jahrgang 1964 ist dieser Zugang nach geltendem Recht möglich, wenn die Voraussetzungen bei Rentenbeginn erfüllt sind. Beim frühesten Beginn fällt grundsätzlich ein dauerhafter Abschlag von 10,8 Prozent an.

Schützt ein schon gestellter Rentenantrag vor neuen Altersgrenzen?

Der Antrag allein garantiert keinen umfassenden Schutz vor späteren Gesetzesänderungen. Ob bisheriges Recht weiter anzuwenden wäre, müsste anhand der konkreten Neuregelung und ihres Übergangsrechts geprüft werden.