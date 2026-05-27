DRV-Brief ignoriert – 54-Jähriger verlor Erwerbsminderungsrente

Wer schwer krank ist oder eine befristete Erwerbsminderungsrente bezieht, bekommt von der Deutschen Rentenversicherung Post, die nichts mit einer freundlichen Information gemein hat. Seit Januar 2026 schreibt die DRV mehr Versicherte an als je zuvor, und sie tut das aus drei vollkommen unterschiedlichen Gründen.

Wer nicht weiß, welcher Brief was bedeutet, und antwortet nicht, riskiert entweder die spätere Bewilligung einer Erwerbsminderungsrente oder verliert eine laufende Rente von einem Monat auf den anderen.

Drei Briefe, drei Risiken: Warum der DRV-Brief im Briefkasten nicht wartet

Bis Ende 2025 war die Deutsche Rentenversicherung vor allem eine Antragsbehörde: Sie reagierte auf Eingaben. Seit dem 1. Januar 2026 agiert sie gesetzlich verpflichtet auch proaktiv. Das SGB-VI-Anpassungsgesetz hat die Rentenversicherung erstmals verpflichtet, schwer kranke Versicherte aktiv anzuschreiben, zu koordinieren und zu begleiten.

Diese Verschiebung von reaktiver zu aktiver Behörde klingt nach Bürgerservice. In der Praxis bedeutet sie: Der DRV-Brief im Briefkasten ist jetzt seltener Formalität und häufiger Handlungsaufforderung mit Frist.

Drei Brieftypen laufen 2026 im EM-Renten-System: das Fallmanagement-Angebot für Versicherte, die noch keine Rente beziehen, die Gutachten-Ladung für Antragsteller oder Renten-Bezieher in laufenden Verfahren, und die Weitergewährungsaufforderung für Bezieher befristeter Erwerbsminderungsrenten. Alle drei sehen von außen ähnlich aus. Alle drei haben vollkommen unterschiedliche Konsequenzen, wenn sie ignoriert werden.

Typ 1: Das Fallmanagement-Angebot – freiwillig, aber folgenreich für Ihre DRV-Akte

Seit Jahresbeginn 2026 haben DRV-Träger erstmals die gesetzliche Pflicht, Versicherten mit besonderem Unterstützungsbedarf bei der Wiedereingliederung ein persönliches Fallmanagement anzubieten: einen festen Ansprechpartner, der Reha, Arbeitgeberkontakte und Behördenabstimmung koordiniert.

Das DRV-Fallmanagement nach § 13a SGB VI ist eine Ermessensleistung, kein Rechtsanspruch, und richtet sich ausschließlich an Menschen, die noch keine laufende Erwerbsminderungsrente beziehen. Wer bereits EM-Rente bezieht, ist gesetzlich vom Fallmanagement ausgeschlossen.

Die entscheidende Frage ist nicht, ob das Angebot nützt, sondern was das Ignorieren des Briefs dokumentiert. Wer nicht antwortet, schafft einen Akteneintrag: Die DRV hat Unterstützung angeboten, der Versicherte hat nicht reagiert.

Bei einem späteren Rentenantrag kann die Rentenversicherung auf diesen Eintrag verweisen und argumentieren, nicht alle zumutbaren Möglichkeiten zur Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit seien ausgeschöpft worden. Das Fallmanagement folgt dem gesetzlichen Grundsatz Prävention vor Reha vor Rente.

Wer auf eine Erwerbsminderungsrente hinarbeitet und sich über die strategischen Konsequenzen der Teilnahme nicht sicher ist, sollte vorher Beratung bei VdK, SoVD oder einem Fachanwalt für Sozialrecht einholen, bevor ein Förderplan unterschrieben wird.

Typ 2: Die Gutachten-Ladung – wer nicht erscheint, verliert den Anspruch

Die Gutachten-Ladung ist der Brief, bei dem Schweigen am teuersten ist. Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, ist verpflichtet, sich auf Verlangen des Leistungsträgers ärztlichen Untersuchungen zu unterziehen, soweit diese für die Entscheidung erforderlich sind.

Diese Pflicht gilt sowohl im Antragsprozess als auch bei laufenden, befristeten Renten, wenn die Rentenversicherung die Erwerbsminderung überprüft.

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Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat 2025 in zwei Verfahren bestätigt, was auf dem Spiel steht. Im Verfahren L 10 R 3159/21 wurde die Ablehnung einer Erwerbsminderungsrente bestätigt, weil der Kläger mehrfach angeordnete Untersuchungen nicht wahrnahm und keine nachvollziehbaren Gründe geltend machte.

Im Verfahren L 8 R 1138/23 endete die Weitergewährung einer befristeten EM-Rente aus demselben Grund. Die Richter konnten den Gesundheitszustand mangels Mitwirkung nicht aufklären und wiesen die Klagen ab.

Viele Betroffene glauben: Meine Krankheit ist durch Arztberichte klar dokumentiert, ein Gutachten kann daran nichts ändern. Das ist ein teurer Irrtum. Entscheidend für die Erwerbsminderungsrente ist nicht die Diagnose, sondern das tatsächliche Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Ein Gutachter bewertet, wie viele Stunden täglich noch möglich sind. Wer an dieser Bewertung nicht mitwirkt, lässt der DRV keine Grundlage für eine Bewilligung und damit auch keine Grundlage für eine positive Entscheidung.

Die Versagung nach diesem Rechtsmechanismus ist zunächst vorläufig und kann durch Nachholung der Mitwirkung aufgehoben werden, aber nur wenn sofort gehandelt wird: den Termin absagen mit ärztlichem Nachweis, schriftlich Ersatztermin beantragen.

Typ 3: Die Weitergewährungsaufforderung – wer zögert, steht plötzlich ohne Einkommen da

Befristete Erwerbsminderungsrenten enden automatisch mit dem im Bewilligungsbescheid genannten Datum. Kein Erinnerungsbrief, keine automatische Verlängerung. Mit dem letzten Bewilligungsmonat, dem sogenannten Wegfallmonat, stellt die Rentenversicherung die Zahlung ein.

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Das gilt auch dann, wenn der Weitergewährungsantrag bereits gestellt ist und die DRV noch nicht entschieden hat. Die Zahlungslücke zwischen Befristungsende und neuer Bewilligung ist rechtlich zulässig und trifft Betroffene finanziell ohne Vorwarnung.

Klaus B., 54, aus Gelsenkirchen, bezieht seit 2023 eine befristete volle Erwerbsminderungsrente von 970 Euro monatlich. Im Februar 2026 kommt ein Brief der DRV: Aufforderung zur Antragstellung auf Weiterzahlung, Wegfallmonat August 2026. Klaus legt den Brief beiseite. Im Juli fragt seine Sozialberaterin bei der DRV nach.

Das Formular R0120 muss ausgefüllt werden, neue Befundberichte werden angefordert, der ärztliche Dienst wird eingeschaltet. Die DRV entscheidet im Oktober, rückwirkend ab September. August: keine Zahlung. September: keine Zahlung. Erst Ende Oktober kommen 1.940 Euro Nachzahlung für zwei Monate auf sein Konto. Das Konto war acht Wochen im Minus.

Die Weitergewährungsaufforderung kommt bei gut geführten DRV-Verfahren sechs Monate vor dem Befristungsende. Das Formular R0120 sollte innerhalb weniger Wochen ausgefüllt werden, dazu aktuelle Arztberichte, möglichst nicht älter als drei Monate. Wer keine Post erhalten hat und der Wegfallmonat näher rückt: drei Monate vor dem Befristungsdatum selbst bei der DRV anrufen und Unterlagen anfordern.

Widerspruch und Beratung: Was noch zu retten ist

Wer einen DRV-Brief nicht beantwortet hat, ist nicht automatisch verloren. Beim versäumten Gutachtertermin gilt: sofort schriftlich melden, ärztlichen Nachweis nachreichen und Ersatztermin beantragen. Die Mitwirkungspflicht kann nachgeholt werden.

Beim versäumten Weitergewährungsantrag: Formular R0120 umgehend einreichen und die Zahlungslücke für vergangene Monate rückwirkend schließen lassen, sobald die Neubewilligung kommt. Wurde bereits ein Ablehnungsbescheid zugestellt, läuft eine Widerspruchsfrist von einem Monat ab Zustellung. VdK, SoVD und EUTB-Beratungsstellen bereiten Widersprüche kostenlos vor.

Eine Faustregel: Je früher nach einem versäumten DRV-Brief gehandelt wird, desto besser die Chancen, ohne Einkommensverlust durch das Verfahren zu kommen. Wer erst nach einem Ablehnungsbescheid aktiv wird, kämpft mit der Zeit.

Welchen Brief habe ich erhalten – Brieftyp in 60 Sekunden bestimmen

Drei Fragen bringen Klarheit.

Erstens: Steht im Betreff oder im ersten Absatz „Fallmanagement” oder „Begleitung bei der Wiedereingliederung”? Dann handelt es sich um Typ 1, sofern keine laufende EM-Rente besteht.

Zweitens: Enthält der Brief einen Termin mit Datum, Uhrzeit und Adresse für eine ärztliche Untersuchung? Dann handelt es sich um Typ 2.

Drittens: Nennt das Schreiben einen „Wegfallmonat” oder bittet um das Formular R0120? Dann handelt es sich um Typ 3.

Passt keines davon: Briefkopf, Träger und Aktenzeichen notieren und telefonisch bei der zuständigen DRV-Stelle klären. Die DRV ist verpflichtet, über den Inhalt und die Rechtsfolgen eines Schreibens Auskunft zu geben.

Häufige Fragen zum DRV-Brief bei Erwerbsminderungsrente

Ich beziehe eine unbefristete EM-Rente. Kann mich die DRV trotzdem begutachten lassen?

Ja. Auch bei unbefristeter EM-Rente kann die DRV eine Überprüfung anordnen, wenn sich die Verhältnisse verändert haben. Die Mitwirkungspflicht bei ärztlichen Untersuchungen gilt unabhängig von der Befristung. Schweigen kann auch hier zur vorläufigen Einstellung der Rente führen.

Muss ich beim Gutachtertermin alle Beschwerden schildern, auch die, die sich gelegentlich verbessern?

Unbedingt. Gutachter beurteilen das tatsächliche Leistungsvermögen unter Alltagsbedingungen, nicht den besten Tag. Wer Symptome herunterspielt oder nur die akuten Beschwerden schildert, riskiert eine höhere Einstufung des Restleistungsvermögens, als medizinisch tatsächlich besteht. Vorher den behandelnden Arzt nach einer aktuellen schriftlichen Einschätzung fragen und diese mitbringen.

Kann ich das Fallmanagement-Angebot der DRV ablehnen, ohne meine EM-Renten-Chancen zu verschlechtern?

Formal ja. Das Fallmanagement ist freiwillig, die Ablehnung ist kein Versagungsgrund. Wer ablehnt, sollte das schriftlich tun und den Ablehnungsbrief aufbewahren, damit später dokumentiert ist, dass die Entscheidung bewusst getroffen wurde und nicht unbeantwortet blieb.

Der Weitergewährungsantrag liegt bei der DRV, aber ich höre seit acht Wochen nichts. Was tun?

Schriftlich nachfragen, das Datum des ursprünglichen Antragseingangs bestätigen lassen. Wenn der Wegfallmonat weniger als sechs Wochen entfernt ist, sofort telefonisch nachhaken und parallel schriftlich auf die Dringlichkeit hinweisen. Ein Einschreiben-Nachweis sichert das Antragsdatum für eine eventuelle rückwirkende Bewilligung.

Ich habe einen Gutachtertermin verpasst und einen Ablehnungsbescheid erhalten. Kann ich noch etwas tun?

Ja. Innerhalb eines Monats ab Zustellung Widerspruch einlegen und gleichzeitig den Nachweis nachreichen, warum der Termin nicht wahrgenommen werden konnte, plus Bereitschaft zu einem Ersatztermin signalisieren. Wenn die Ablehnung auch medizinische Einschätzungen enthält, diese Punkt für Punkt mit aktuellen Befundberichten widerlegen. VdK und SoVD unterstützen dabei kostenlos.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisung zu § 43 SGB VI (Rente wegen Erwerbsminderung)

Bundesgesetzblatt 2025 I Nr. 355: SGB VI-Anpassungsgesetz, verkündet 22. Dezember 2025 (§ 13a SGB VI)

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisung zu § 102 SGB VI (Befristung und Tod)