Diese 7 Zuschüsse können Rentner 2026 zusätzlich zur Rente erhalten

Viele Rentnerinnen und Rentner haben neben ihrer gesetzlichen Rente Anspruch auf weitere Leistungen. Sie reichen vom Wohngeld über Zuschüsse zur Krankenversicherung bis zur Übernahme von Kosten für Zahnersatz oder einen altersgerechten Wohnungsumbau.

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Welche Hilfe infrage kommt, hängt von der Rentenhöhe, den Wohnkosten, dem Versicherungsstatus und einer möglichen Pflegebedürftigkeit ab. Nicht alle Leistungen können gleichzeitig bezogen werden.

Die sieben Hilfen für Rentner im Überblick

Leistung Höhe und Beantragung Wohngeld Individueller Miet- oder Lastenzuschuss; Antrag bei der Wohngeldbehörde Grundsicherung im Alter Ausgleich des Fehlbetrags zwischen Einkommen und anerkanntem Bedarf; Antrag beim Sozialamt Grundrentenzuschlag Individuelle Erhöhung der gesetzlichen Rente; Prüfung erfolgt automatisch Krankenversicherungszuschuss Bei freiwillig oder privat Versicherten abhängig von Rente und Beitrag; Antrag bei der Rentenversicherung Härtefallzuschuss zum Zahnersatz Bis zur vollständigen Übernahme der Regelversorgung; Antrag bei der Krankenkasse Zuschuss zum Wohnungsumbau Bis zu 4.180 Euro je Maßnahme; Antrag bei der Pflegekasse Zuschlag im Pflegeheim 15 bis 75 Prozent des pflegebedingten Eigenanteils; Abrechnung über Pflegekasse und Heim

1. Wohngeld kann die monatlichen Wohnkosten senken

Rentner mit einem niedrigen oder mittleren Einkommen können Wohngeld erhalten, wenn sie ihre Wohnkosten grundsätzlich noch aus eigenen Mitteln bestreiten können. Mieter bekommen einen Mietzuschuss, während Eigentümer einer selbst genutzten Immobilie einen Lastenzuschuss beantragen können.

Die Höhe hängt von der Zahl der Haushaltsmitglieder, dem Gesamteinkommen, der zuschussfähigen Miete und der örtlichen Mietenstufe ab. Eine feste Einkommensgrenze, die für ganz Deutschland und jeden Haushalt gleichermaßen gilt, gibt es deshalb nicht.

Beim Lastenzuschuss können unter anderem Kreditzinsen, Tilgungsleistungen, Grundsteuer sowie Pauschalen für Instandhaltung und Betriebskosten berücksichtigt werden. Voraussetzung ist, dass das Wohneigentum selbst genutzt wird, wie das Bundesbauministerium zum Lastenzuschuss erläutert.

Wer bereits Grundsicherung im Alter bezieht, erhält normalerweise kein Wohngeld. Die angemessenen Wohnkosten werden in diesem Fall bereits bei der Grundsicherung berücksichtigt.

Wohngeld wird in der Regel erst ab dem Monat gezahlt, in dem der Antrag bei der Behörde eingeht. Rentner sollten deshalb nicht warten, bis sämtliche Nachweise vollständig vorliegen, sondern den Antrag möglichst früh stellen und fehlende Unterlagen nachreichen.

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2. Grundsicherung schließt die Lücke bei einer sehr niedrigen Rente

Reichen Rente und weitere Einkünfte nicht für den notwendigen Lebensunterhalt, kann Grundsicherung im Alter beansprucht werden. Die Leistung wird nicht von der Rentenversicherung, sondern vom zuständigen Sozialamt gezahlt.

Für alleinstehende Personen gilt 2026 weiterhin ein monatlicher Regelbedarf von 563 Euro. Hinzu kommen die anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie mögliche Mehrbedarfe.

Das Sozialamt stellt diesem Bedarf das anrechenbare Einkommen gegenüber. Ist der anerkannte Bedarf höher als die verfügbare Rente, wird der Unterschiedsbetrag als Grundsicherung ausgezahlt.

Die tatsächliche Anspruchsgrenze liegt deshalb häufig deutlich über 563 Euro. Bei einer anerkannten Warmmiete von beispielsweise 650 Euro kann sich bereits ein Bedarf von mehr als 1.200 Euro ergeben, bevor mögliche Mehrbedarfe eingerechnet werden.

Ein vorhandenes Schonvermögen von grundsätzlich 10.000 Euro bei Alleinstehenden verhindert den Anspruch nicht. Bei Ehepaaren und Partnerschaften liegt der gemeinsame Betrag regelmäßig bei 20.000 Euro.

Kinder werden erst dann wegen Unterhalts in Anspruch genommen, wenn ihr jährliches Gesamteinkommen mehr als 100.000 Euro beträgt. Ausführliche Angaben enthält die aktuelle Broschüre der Deutschen Rentenversicherung zur Grundsicherung.

Besonders wichtig ist der Freibetrag für Menschen mit mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten. Von der gesetzlichen Rente bleiben 100 Euro sowie 30 Prozent des darüberliegenden Betrags anrechnungsfrei, höchstens jedoch 281,50 Euro im Monat.

Dieser Freibetrag kann auch beansprucht werden, wenn kein Grundrentenzuschlag ausgezahlt wird. Weitere Informationen bietet der Beitrag über den Freibetrag nach § 82a SGB XII.

3. Der Grundrentenzuschlag wird ohne Antrag geprüft

Der Grundrentenzuschlag richtet sich an Menschen, die lange versichert waren, aber während ihres Arbeitslebens nur unterdurchschnittlich verdient haben. Berücksichtigt werden beispielsweise Pflichtbeitragszeiten, Kindererziehungszeiten und anerkannte Pflegezeiten.

Ein Anspruch kann ab 33 Jahren mit Grundrentenzeiten entstehen. Die vollständige Aufwertung ist erst bei mindestens 35 Jahren möglich.

Die Höhe wird für jeden einzelnen Versicherungsmonat berechnet. Es gibt daher keinen einheitlichen Betrag, den alle anspruchsberechtigten Rentner erhalten.

Die Rentenversicherung prüft den Anspruch automatisch. Ein besonderer Antrag auf Grundrente ist nicht erforderlich, allerdings sollten Versicherte darauf achten, dass Kindererziehungs-, Pflege- und Beschäftigungszeiten vollständig im Rentenkonto gespeichert sind.

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Auch das Einkommen wird berücksichtigt. Mit dem seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro ergeben sich rechnerisch Freibeträge von rund 1.555 Euro für Alleinstehende und rund 2.425 Euro für Ehepaare oder eingetragene Lebenspartnerschaften.

Oberhalb dieser Beträge wird Einkommen zunächst zu 60 Prozent auf den Zuschlag angerechnet. Ab rund 1.990 Euro bei Alleinstehenden und rund 2.861 Euro bei Paaren wird der weitere übersteigende Betrag vollständig berücksichtigt.

Die Berechnung folgt aus der gesetzlichen Verknüpfung der Freibeträge mit dem aktuellen Rentenwert. Die Deutsche Rentenversicherung informiert über die Voraussetzungen der Grundrente.

4. Zuschuss zur privaten oder freiwilligen Krankenversicherung

Wer als Rentner freiwillig gesetzlich oder privat krankenversichert ist, muss den Zuschuss zur Krankenversicherung beantragen. Am besten wird der Antrag bereits zusammen mit dem Rentenantrag eingereicht.

Bei freiwillig gesetzlich Versicherten übernimmt die Rentenversicherung die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes von 14,6 Prozent. Das entspricht 7,3 Prozent der Bruttorente, hinzu kommt die Hälfte des individuellen Zusatzbeitrags der jeweiligen Krankenkasse.

Bei privat krankenversicherten Rentnern nennt die Deutsche Rentenversicherung für 2026 einen Zuschuss von derzeit 8,55 Prozent der Bruttorente. Er ist jedoch auf die Hälfte der tatsächlichen Versicherungsprämie begrenzt.

Bei einer Bruttorente von 1.500 Euro würden 8,55 Prozent rechnerisch 128,25 Euro ergeben. Kostet die private Krankenversicherung allerdings nur 220 Euro, wäre der Zuschuss auf 110 Euro begrenzt.

Beiträge zur Pflegeversicherung müssen Rentner grundsätzlich selbst tragen. Der Krankenversicherungszuschuss darf daher nicht mit einem Zuschuss zur Pflegeversicherung gleichgesetzt werden.

Pflichtversicherte Mitglieder der Krankenversicherung der Rentner müssen keinen gesonderten Antrag stellen. Bei ihnen beteiligt sich die Rentenversicherung automatisch an den Krankenversicherungsbeiträgen, wie die Deutsche Rentenversicherung zum Beitragszuschuss erklärt.

Weitere Hinweise zur privaten Absicherung enthält der Beitrag über den PKV-Zuschuss für Rentner im Jahr 2026.

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5. Krankenkasse kann Zahnersatz vollständig übernehmen

Gesetzlich Versicherte erhalten für medizinisch notwendigen Zahnersatz zunächst einen befundbezogenen Festzuschuss. Dieser deckt grundsätzlich 60 Prozent der Kosten der vorgesehenen Regelversorgung.

Mit einem über fünf Jahre lückenlos geführten Bonusheft steigt der Zuschuss auf 70 Prozent. Nach zehn Jahren regelmäßiger Vorsorge werden 75 Prozent übernommen.

Rentner mit geringem Einkommen können über die Härtefallregelung eine vollständige Kostenübernahme der Regelversorgung erreichen. Für Alleinstehende gilt 2026 eine monatliche Bruttoeinkommensgrenze von 1.582 Euro.

Bei einem Angehörigen im gemeinsamen Haushalt steigt die Grenze auf 2.175,25 Euro. Für jeden weiteren Angehörigen erhöht sie sich um 395,50 Euro, wie das Faktenblatt des GKV-Spitzenverbandes für 2026 ausweist.

Empfänger von Grundsicherung im Alter gelten ohne weitere Einkommensprüfung als Härtefall. Der Heil- und Kostenplan sollte vor Beginn der Behandlung bei der Krankenkasse eingereicht werden.

Die vollständige Übernahme bezieht sich nur auf die Regelversorgung. Entscheidet sich der Versicherte für Implantate, besondere Materialien oder eine andere teurere Versorgung, können erhebliche Eigenkosten verbleiben.

Wer die Einkommensgrenze nur geringfügig überschreitet, kann von der gleitenden Härtefallregelung profitieren. Die Krankenkasse beteiligt sich dann stärker als mit dem normalen Festzuschuss, ohne sämtliche Kosten übernehmen zu müssen.

6. Bis zu 4.180 Euro für den altersgerechten Wohnungsumbau

Pflegebedürftige Menschen können für Maßnahmen zur Verbesserung ihres Wohnumfelds bis zu 4.180 Euro von der Pflegekasse erhalten. Der Anspruch besteht bereits ab Pflegegrad 1.

Gefördert werden Maßnahmen, die die häusliche Pflege ermöglichen, erheblich erleichtern oder eine selbstständigere Lebensführung unterstützen. Dazu können der Einbau einer bodengleichen Dusche, breitere Türen, feste Rampen, Treppenlifte oder eine veränderte Raumaufteilung gehören.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch ein Umzug in eine besser geeignete Wohnung bezuschusst werden. Entscheidend ist, dass der Wechsel wegen der Pflegebedürftigkeit erforderlich oder für die weitere Versorgung deutlich vorteilhafter ist.

Leben mehrere anspruchsberechtigte Pflegebedürftige zusammen, können die Zuschüsse gebündelt werden. Die Pflegeversicherung sieht dann höchstens 16.720 Euro je gemeinsamer Maßnahme vor.

Der Antrag sollte vor der Auftragsvergabe gestellt werden. Wer Umbauten bereits ausführen lässt und erst danach die Rechnung einreicht, riskiert eine Ablehnung.

Die Leistungsübersicht des Bundesgesundheitsministeriums für 2026 bestätigt den Höchstbetrag von 4.180 Euro. Weitere Hinweise finden Betroffene im Beitrag über den Pflegekassenzuschuss für Umzug und Wohnungsanpassung.

7. Pflegeheimzuschlag senkt einen Teil des Eigenanteils

Bewohner eines vollstationären Pflegeheims erhalten zusätzlich zu den regulären Pflegeleistungen einen gestaffelten Leistungszuschlag. Seine Höhe richtet sich nach der Dauer des Aufenthalts.

Aufenthaltsdauer Zuschuss zum pflegebedingten Eigenanteil Erster bis zwölfter Monat 15 Prozent Nach mehr als zwölf Monaten 30 Prozent Nach mehr als 24 Monaten 50 Prozent Nach mehr als 36 Monaten 75 Prozent

Der Zuschlag bezieht sich ausschließlich auf den pflegebedingten Eigenanteil. Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Investitionen und mögliche Zusatzleistungen werden dadurch nicht entsprechend abgesenkt.

Selbst nach mehr als drei Jahren im Heim müssen Bewohner deshalb weiterhin einen erheblichen Betrag selbst bezahlen. Reichen Rente, Pflegeleistungen und Vermögen nicht aus, kann ergänzend Hilfe zur Pflege beim Sozialamt beantragt werden.

Der Zuschlag wird normalerweise über die Pflegekasse und das Pflegeheim abgerechnet. Bewohner und Angehörige sollten dennoch prüfen, ob die bisherige Aufenthaltsdauer und der richtige Prozentsatz auf der Abrechnung berücksichtigt wurden.

Ein Antrag entscheidet häufig über mehrere Hundert Euro

Nur der Grundrentenzuschlag und die Beteiligung an den Krankenversicherungsbeiträgen pflichtversicherter Rentner werden grundsätzlich ohne gesonderten Antrag geprüft. Wohngeld, Grundsicherung, der Härtefallzuschuss zum Zahnersatz und die Wohnraumanpassung müssen dagegen beantragt werden.

Betroffene sollten Rentenbescheide, Mietverträge, Beitragsbescheinigungen und Pflegeunterlagen griffbereit halten. Bei unklarer Zuständigkeit können Sozialberatungsstellen, Pflegestützpunkte oder die Rentenberatung bei der Antragstellung helfen.

Besonders wichtig ist der Vergleich zwischen Wohngeld und Grundsicherung. Beide Leistungen werden nicht nebeneinander für dieselben Wohnkosten gezahlt, können aber zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Die 74-jährige Frau Berger lebt allein und verfügt über eine kleine Altersrente. Nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge bleiben ihr 1.180 Euro, während sie monatlich 620 Euro Warmmiete zahlen muss.

Die Wohngeldbehörde bewilligt ihr nach der individuellen Berechnung einen monatlichen Mietzuschuss. Da Frau Berger außerdem Pflegegrad 2 hat, übernimmt die Pflegekasse 4.180 Euro für den Umbau ihres Badezimmers.

Als später Zahnersatz erforderlich wird, liegt ihr anrechenbares Bruttoeinkommen unter der Härtefallgrenze von 1.582 Euro. Die Krankenkasse übernimmt deshalb die Kosten der genehmigten Regelversorgung vollständig, während Frau Berger die Kosten einer teureren Versorgung selbst tragen müsste.

Häufige Fragen und Antworten zu den Zuschüssen für Rentner

Können Rentner Wohngeld und Grundsicherung gleichzeitig erhalten?

Normalerweise nicht. Wer Grundsicherung im Alter bezieht, erhält die angemessenen Unterkunftskosten bereits über das Sozialamt und ist deshalb vom Wohngeld ausgeschlossen.

Muss der Grundrentenzuschlag beantragt werden?

Nein, die Rentenversicherung prüft den Anspruch automatisch. Rentner sollten jedoch prüfen, ob sämtliche Beschäftigungs-, Pflege- und Kindererziehungszeiten im Rentenkonto enthalten sind.

Wie hoch ist der Krankenversicherungszuschuss für privat versicherte Rentner?

Die Deutsche Rentenversicherung nennt 2026 derzeit 8,55 Prozent der Bruttorente. Gezahlt wird jedoch höchstens die Hälfte der tatsächlichen privaten Krankenversicherungsprämie.

Gibt es den Zuschuss zum Wohnungsumbau schon mit Pflegegrad 1?

Ja. Bis zu 4.180 Euro je Maßnahme können bereits bei Pflegegrad 1 bewilligt werden, wenn der Umbau die Pflege erleichtert oder die Selbstständigkeit verbessert.

Bezahlt die Krankenkasse bei niedriger Rente jeden Zahnersatz vollständig?

Nein. Die vollständige Kostenübernahme im Härtefall beschränkt sich auf die genehmigte Regelversorgung, während Mehrkosten für eine höherwertige Ausführung beim Versicherten verbleiben können.

Werden die sieben Hilfen automatisch ausgezahlt?

Nur ein Teil der Leistungen wird ohne Antrag berücksichtigt. Bei Wohngeld, Grundsicherung, Krankenversicherungszuschuss für freiwillig oder privat Versicherte, Zahnersatz und Wohnungsumbau müssen Rentner selbst tätig werden.