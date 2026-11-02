Deutsches Nachbarland zahlt 13. Rente aus doch es fehlt an Finanzierung

Die Schweiz zahlt im Dezember 2026 erstmals eine 13. AHV-Altersrente an rund 2,6 Millionen Menschen aus. Doch während die zusätzliche Zahlung feststeht, wird über einen Teil ihrer Finanzierung erst am 29. November abgestimmt.

Für Rentner bedeutet das zunächst mehr Geld zum Jahresende, für die Politik eine Rechnung, die noch nicht aufgeht. Denn selbst die geplante Mehrwertsteuererhöhung würde die zusätzlichen Ausgaben nur teilweise decken.

Die erste Auszahlung hängt nicht vom Abstimmungsergebnis ab

Die Einführung der zusätzlichen Altersrente haben die Schweizer Stimmberechtigten bereits am 3. März 2024 beschlossen. Nach den Angaben des Bundesamts für Sozialversicherungen erfolgt die erste Auszahlung Anfang Dezember 2026 als Zuschlag zur Dezemberrente.

Die Abstimmung am 29. November entscheidet deshalb nicht darüber, ob die erste Zusatzrente überhaupt überwiesen wird. Wie auch das Schweizer Radio und Fernsehen erläutert, erfolgt diese Zahlung unabhängig vom Ausgang der Abstimmung aus dem AHV-Fonds.

Offen ist die dauerhafte Absicherung der höheren Ausgaben. Eine beschlossene Leistung und eine ausreichende Finanzierung sind zwei Entscheidungen, die in diesem Fall zeitlich auseinanderfallen.

So wird die 13. Rente tatsächlich berechnet

Die Zusatzrente entspricht einem Zwölftel der Summe der im jeweiligen Kalenderjahr ausgezahlten AHV-Altersrenten. Wer von Januar bis Dezember dieselbe Altersrente erhält, bekommt damit grundsätzlich eine weitere Monatsrente.

Beginnt die Rente erst während des Jahres, fällt die zusätzliche Zahlung entsprechend kleiner aus. Auch Veränderungen der Rentenhöhe innerhalb des Jahres beeinflussen den Betrag, wie die Informationsstelle AHV/IV erklärt.

Die folgenden vereinfachten Beispiele unterstellen gleichbleibende Monatsbeträge ohne gesonderte Zuschläge.

Monatliche AHV-Altersrente Rentenbezug im Kalenderjahr Summe der Altersrenten Zusätzliche 13. Rente 1.800 Franken Januar bis Dezember 21.600 Franken 1.800 Franken 2.200 Franken Januar bis Dezember 26.400 Franken 2.200 Franken 2.200 Franken Juli bis Dezember 13.200 Franken 1.100 Franken

Kinder- und Zusatzrenten sowie der besondere Rentenzuschlag für Frauen der Übergangsgeneration AHV 21 werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die zuständige Ausgleichskasse berechnet den Betrag nach den gesetzlichen Vorgaben; sie kann die Berechnungsweise nicht frei festlegen.

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Witwen-, Witwer- und Invalidenrenten bleiben bei zwölf Zahlungen

Der Begriff „13. AHV-Rente“ kann zu einem Missverständnis führen, weil die AHV auch Hinterlassenenrenten umfasst. Die neue Zahlung gilt jedoch ausschließlich für Altersrenten.

Witwen-, Witwer- und Waisenrenten sowie Renten der Schweizer Invalidenversicherung werden weiterhin zwölfmal jährlich ausgezahlt. Darauf weist auch die Eidgenössische Ausgleichskasse ausdrücklich hin.

Mehr als vier Milliarden Franken zusätzliche Ausgaben

Die zusätzliche Altersrente kostet nach den Berechnungen des Bundesamts für Sozialversicherungen im Jahr 2026 mehr als vier Milliarden Franken. Ab 2035 werden jährlich mehr als fünf Milliarden Franken erwartet, weil die Zahl der Rentenbeziehenden steigt und die Renten regelmäßig angepasst werden.

Der Schweizer Bund trägt gut ein Fünftel der AHV-Ausgaben und beteiligt sich deshalb auch an den Kosten der 13. Rente. Allein dafür muss er anfangs mehr als 800 Millionen Franken pro Jahr aufbringen.

Die übrigen Kosten verschwinden dadurch nicht aus der Rechnung. Ohne ausreichende zusätzliche Einnahmen werden die Reserven stärker beansprucht, aus denen die Versicherung ihre Zahlungen abwickelt.

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Höhere Mehrwertsteuer soll einen Teil der Lücke schließen

Das Parlament hat im Juni 2026 beschlossen, den normalen Mehrwertsteuersatz um 0,4 Prozentpunkte von 8,1 auf 8,5 Prozent anzuheben. Der Sondersatz für die Hotellerie soll von 3,8 auf 4 Prozent steigen, während der reduzierte Satz von 2,6 Prozent unverändert bleiben soll.

Damit würden beispielsweise Lebensmittel und Medikamente, soweit sie dem reduzierten Satz unterliegen, von dieser Steuererhöhung ausgenommen. Voraussetzung ist die Zustimmung bei der Volksabstimmung; wirksam werden könnte die Erhöhung frühestens Anfang 2028.

Für die zusätzlichen Rentenzahlungen 2026 und 2027 gibt es daher noch keine Einnahmen aus dieser geplanten Steuererhöhung. Das hält auch die Schweizer Regierung in ihren Abstimmungsinformationen fest.

Auch ein Ja würde die Finanzierung nicht vollständig sichern

Ab 2029 soll die Steuererhöhung nach den offiziellen Schätzungen rund 1,4 Milliarden Franken jährlich einbringen. Zusammen mit dem Bundesbeitrag wären damit ungefähr die Hälfte der zusätzlichen Kosten der 13. Rente gedeckt.

Auch bei Zustimmung rechnet der Bund für 2035 mit einem jährlichen AHV-Defizit von rund drei Milliarden Franken. Ohne die zusätzlichen Steuereinnahmen läge es nach diesen Prognosen bei annähernd fünf Milliarden Franken.

Das sind Schätzungen für die gesamte AHV und keine bereits feststehenden Fehlbeträge. Die geplante Steuererhöhung würde den Rückgang der Reserven bremsen, die finanzielle Schieflage aber nicht vollständig beseitigen.

Parallel arbeitet der Bundesrat an der Reform AHV2030, die voraussichtlich im Frühjahr 2027 dem Parlament vorgelegt werden soll. Nach den offiziellen Fragen und Antworten zur Finanzierung geht es dabei auch um Anreize, bis zum Rentenalter und darüber hinaus zu arbeiten.

Menschen mit wenig Geld dürfen den Zuschlag behalten

Für Beziehende Schweizer Ergänzungsleistungen ist eine Schutzregel vorgesehen: Die 13. Altersrente wird dort nicht als anrechenbare Einnahme berücksichtigt. Die Ergänzungsleistungen dürfen wegen dieser Zahlung weder gekürzt noch gestrichen werden.

Damit kommt die zusätzliche Rente auch bei Menschen an, deren reguläres Alterseinkommen den Lebensunterhalt nicht ausreichend deckt. Eine höhere Auszahlung würde ihnen wenig helfen, wenn an anderer Stelle derselbe Betrag abgezogen würde.

Was der Schweizer Beschluss für Rentner in Deutschland bedeutet

Aus der Schweizer Entscheidung entsteht kein Anspruch auf eine zusätzliche Zahlung der Deutschen Rentenversicherung. Wer in Deutschland lebt und eine Schweizer AHV-Altersrente bezieht, kann dagegen zu den Berechtigten gehören.

Die AHV-Altersrente kann auch bei Wohnsitz in einem EU-Staat ausgezahlt werden, wie das offizielle Informationsblatt zu Leistungen im Alter erläutert. Für die zusätzliche Zahlung gelten die Schweizer Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere der Altersrentenanspruch im Dezember.

Wer mit seiner deutschen Rente den Lebensunterhalt nicht bestreiten kann, sollte einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter prüfen lassen. Welche Einkommensanteile dabei geschützt sein können, erläutert der Beitrag über Freibeträge bei der Grundsicherung zur Rente.

Eine zusätzliche Monatsrente braucht eine dauerhafte Finanzierung

Die Schweizer Entscheidung zeigt, dass ein Ausbau gesetzlicher Altersleistungen politisch möglich ist. Sie zeigt ebenso, dass die Kosten nach einem Volksentscheid weiter bestehen und auf Dauer verteilt werden müssen.

Auch die Debatte darüber, ob wohlhabende Rentner ihre 13. Rente freiwillig an Bedürftige weitergeben, ändert daran nichts. Solche Spenden können einzelnen Menschen helfen, finanzieren aber nicht die gesetzlichen Ansprüche gegenüber der AHV.