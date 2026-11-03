Deutsche Bahn verlängert Last-Minute-Tickets und bietet eine Million zusätzliche Sparpreise

Ein Besuch bei den Enkeln, die Fahrt zu Freunden oder ein paar Tage unterwegs können mit der Bahn günstiger werden. Vom 3. bis 6. November 2026 stellt die Deutsche Bahn eine Million zusätzliche Sparpreistickets ab 6,99 Euro bereit.

Wer kurzfristig reisen möchte, bekommt mehrere Gelegenheit dazu. Die Last-Minute-Angebote bleiben bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2027 bestehen.

Der niedrige Einstiegspreis gilt allerdings nicht für jede Verbindung. Entscheidend ist, welche günstigen Plätze für die gewünschte Fahrt noch verfügbar sind. Gerade bei knappem Budget lohnt es sich deshalb, mehrere Abfahrtszeiten zu vergleichen.

Zusätzliche Sparpreistickets vom 3. bis 6. November

Die viertägige Aktion richtet sich auch an Menschen, die ihre Reise länger im Voraus planen. Nach der Ankündigung der Bahn können die zusätzlichen Tickets für Fahrten bis zu einem Jahr im Voraus gebucht werden. Erhältlich sind sie über die üblichen DB-Verkaufskanäle.

Eine Million zusätzliche Tickets bedeutet dabei nicht eine Million Fahrkarten zum einheitlichen Preis von 6,99 Euro. Die Bahn nennt diesen Betrag als Einstiegspreis. Welcher Preis für die eigene Strecke angeboten wird, zeigt sich bei der Verbindungssuche.

Wer bereits einen festen Besuchstermin kennt, kann während der Aktion Hin- und Rückfahrt getrennt prüfen. Ein günstiger Preis auf dem Hinweg sagt noch nichts darüber aus, was die Rückreise kostet.

Last-Minute-Tickets bleiben bis Dezember 2027

Unabhängig von der Novemberaktion verlängert die Bahn ihre Last-Minute-Sparpreise. Diese werden samstags und sonntags für Reisen in der darauffolgenden Woche angeboten. Sie gelten auf ausgewählten Fernverkehrsverbindungen mit freien Kapazitäten.

Damit stehen zwei unterschiedliche Angebote nebeneinander. Die Novemberaktion ermöglicht eine frühzeitige Buchung. Die Last-Minute-Tickets richten sich an Reisende, die erst wenige Tage vor der Abfahrt buchen können oder möchten.

Beim Super Sparpreis Last Minute beginnen die Preise bei 6,99 Euro für eine einfache Fahrt in der zweiten Klasse innerhalb Deutschlands. Gebucht werden kann unter anderem auf der Bahn-Internetseite und im DB Navigator.

Der günstige Preis bindet an den gebuchten Zug

Beim Super Sparpreis Last Minute gilt im Fernverkehr Zugbindung. Wer sich für eine bestimmte Verbindung entscheidet, kann nicht nach Belieben einen früheren oder späteren ICE nehmen.

Auch eine reguläre Stornierung oder ein Umtausch ist bei diesem Tarif ausgeschlossen. Die gesonderten Regeln zur Sofortstornierung digitaler Tickets und die gesetzlichen Fahrgastrechte bleiben davon unberührt.

Wer seinen Reisetermin möglicherweise noch ändern muss, sollte vor dem Kauf die Bedingungen des angezeigten Angebots lesen.

Für Menschen mit wenig Geld zählt deshalb neben dem Preis auch die Verlässlichkeit der Planung. Ein günstiges Ticket hilft wenig, wenn es wegen eines verschobenen Termins ungenutzt bleibt und eine neue Fahrkarte gekauft werden muss.

Kinder können kostenlos mitfahren

Für Familien kann die kostenlose Kindermitnahme den Gesamtpreis deutlich senken. Kinder von sechs bis einschließlich 14 Jahren fahren im Fernverkehr ohne eigenen Fahrpreis mit, wenn ihre Begleitperson mindestens 15 Jahre alt ist. Sie müssen bei der Buchung angegeben werden. Pro Ticket können bis zu vier Kinder mitgenommen werden.

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Kinder unter sechs Jahren reisen ebenfalls kostenlos. Für ein zusätzlich benötigtes City-Ticket können andere Bedingungen und Kosten gelten. Die kostenlose Mitfahrt im Fernzug deckt daher nicht jede anschließende Fahrt mit Bus oder Straßenbahn ab.

Familien sollten gleich zu Beginn der Suche alle Mitreisenden mit ihrem Alter eintragen. So lässt sich der tatsächlich angebotene Gesamtpreis besser mit anderen Verbindungen vergleichen.

Kostenlose Jugend BahnCard wird ebenfalls verlängert

Auch die kostenlose Jugend BahnCard soll bis Dezember 2027 weiter angeboten werden. Sie richtet sich an Kinder und Jugendliche von sechs bis einschließlich 18 Jahren und bringt 25 Prozent Rabatt auf Flexpreise und Sparangebote.

Die Karte gilt jeweils ein Jahr und geht nicht in ein kostenpflichtiges Abonnement über. Besonders interessant ist sie für Jugendliche, die allein reisen oder wegen ihres Alters nicht mehr unter die kostenlose Kindermitnahme fallen. Eine kostenlose BahnCard bedeutet allerdings keine kostenlose Fahrkarte. Sie reduziert den Preis eines passenden Tickets.

Auch mit einer vorhandenen BahnCard lässt sich sparen

Beim Super Sparpreis Last Minute erhalten Inhaber einer BahnCard 25 oder BahnCard 50 einen weiteren Rabatt von 25 Prozent. Der Name BahnCard 50 bedeutet bei diesen Sparangeboten also nicht, dass sich der Ticketpreis halbiert.

Wer bereits eine passende Karte besitzt, sollte sie in der Buchungsmaske angeben. Für ältere Reisende lohnt außerdem der Vergleich mit speziellen Seniorenangeboten. Welche Möglichkeiten es gibt, erläutert unser Beitrag zum günstigeren Bahnfahren ab 65 Jahren.

Eine kostenpflichtige Rabattkarte nur wegen einer einzelnen günstigen Fahrt zu kaufen, sollte dagegen gut durchgerechnet werden. Ihre Anschaffungskosten müssen erst durch die Ersparnis bei den Fahrkarten ausgeglichen werden.

Nicht nur die erste Verbindung prüfen

Die Bestpreissuche auf der Bahn-Internetseite und im DB Navigator hilft dabei, günstigere Abfahrten für einen Reisetag zu finden. Über „Unsere Bestpreise“ lassen sich verfügbare Angebote nach dem Preis vergleichen. Die Funktion steht für zukünftige Reisetage zur Verfügung, nicht für den laufenden Tag.

Wer zeitlich beweglich ist, sollte auch eine frühere oder spätere Abfahrt ansehen. Dabei zählt der gesamte Reiseaufwand. Eine billigere Verbindung kann zusätzliche Umstiege, eine längere Fahrzeit oder eine ungünstige Ankunft am Ziel bedeuten.

Vor dem Bezahlen sollten daher Hin- und Rückfahrt, die eingetragenen Mitreisenden, mögliche Zusatzkosten und die Stornobedingungen feststehen. Erst dann lässt sich beurteilen, ob das Angebot zur eigenen Reise und zum verfügbaren Budget passt.

Häufige Fragen

Wann werden die zusätzlichen Sparpreistickets angeboten?

Die angekündigte Aktion läuft vom 3. bis 6. November 2026. In diesem Zeitraum stellt die Bahn eine Million zusätzliche Sparpreistickets bereit. Nicht jede Verbindung ist zum Einstiegspreis erhältlich.

Kann ich ein Last-Minute-Ticket für die nächste Woche buchen?

Ja, das Angebot ist dafür vorgesehen. Die Buchung erfolgt samstags oder sonntags für Reisen von Montag bis Sonntag der folgenden Woche. Voraussetzung ist, dass auf der gewünschten Verbindung ein entsprechendes Angebot verfügbar ist.

Ist die kostenlose Jugend BahnCard eine Freifahrkarte?

Nein. Sie gewährt Kindern und Jugendlichen von sechs bis einschließlich 18 Jahren einen Rabatt auf passende Fahrkarten. Für die Fahrt wird weiterhin ein Ticket benötigt, sofern keine kostenlose Kindermitnahme greift.

Quellen

Deutsche Bahn, Pressemitteilung vom 1. November 2026 zur Verlängerung der Angebote und zur Novemberaktion