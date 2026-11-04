Das lohnt sich für Menschen mit Behinderung im November

Im November 2026 gibt es für Menschen mit Behinderung zahlreiche Möglichkeiten, kostenlos oder vergünstigt an Veranstaltungen teilzunehmen. Dazu gehören kostenlose Museumsbesuche, Kunstausstellungen mit Gebärdensprachübersetzung und inklusive Sportangebote, bei denen Interessierte neue Sportarten ausprobieren können.

Wer diese Angebote nutzen möchte, sollte sich frühzeitig informieren, denn einige Anmeldefristen enden bereits am 31. Oktober oder Anfang November. Neben den Eintrittspreisen und Vergünstigungen für Menschen mit Schwerbehinderung lohnt es sich, auch die Barrierefreiheit, Anreisemöglichkeiten und mögliche Assistenzangebote zu prüfen.

München: Kostenlos ins Deutsche Museum – auch die Begleitung

Ein besonders attraktiver Termin ist der 22. November: Das Deutsche Museum auf der Münchner Museumsinsel veranstaltet von 9 bis 17 Uhr einen Aktionstag im Zeichen der Inklusion. Menschen mit Schwerbehindertenausweis und eine Begleitperson erhalten an diesem Tag freien Eintritt.

Ganz ohne Ticket geht es trotzdem nicht: Die kostenlose Eintrittskarte erhalten Sie vor Ort an der Information oder an den Kassen. Auch für Kinder mit nachgewiesener Schwerbehinderung und ihre Begleitung nennt das Museum freien Eintritt.

Angekündigt sind Führungen zum Tasten und Hören, Übersetzungen in Deutsche Gebärdensprache, Hörverstärkung und Angebote in Leichter Sprache. Die einzelnen Programmpunkte waren bei der Recherche noch nicht auf der Veranstaltungsseite hinterlegt.

Der Aktionstag geht damit über die sonst üblichen Eintrittsermäßigungen für Menschen mit Schwerbehindertenausweis hinaus. Wer eine bestimmte Führung besuchen möchte, sollte deren Uhrzeit vor der Anreise nochmals prüfen.

Witten: Kunstführung in Gebärdensprache ohne Eintritt und Anmeldung

Das Märkische Museum Witten lädt am 15. November um 15 Uhr zu einer öffentlichen Führung mit Gebärdensprachdolmetscherin ein. Sowohl der Museumseintritt als auch die Teilnahme sind kostenlos; eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Treffpunkt ist das Foyer, die Führung dauert etwa eine Stunde. Kunstvermittler Philipp Neugebauer stellt ausgewählte Arbeiten aus den aktuellen Ausstellungen vor.

Hier müssen gehörlose Besucher die Übersetzung nicht selbst organisieren. Wer bei anderen privaten Anlässen Kommunikationsunterstützung benötigt, findet in unserem Beitrag über Hilfen zur Verständigung und sozialen Teilhabe Hinweise zu möglichen Leistungen und deren Voraussetzungen.

Münster: Rollstuhltanz und inklusive Wettbewerbe bei freiem Eintritt

Am 14. November lädt der Tanzsportverein „Die Residenz Münster“ zu „Inclusive Dancing Friendships“ ein. Das Tanzsportzentrum ist nach Veranstalterangaben barrierefrei, der Eintritt ist frei.

Für Tanzpaare und Gruppen mit geistiger Behinderung gibt es eigene Wettbewerbe. Rollstuhltänzer können unter anderem an einem Wettbewerb für Einsteiger teilnehmen; weitere inklusive Wettbewerbe bringen Menschen mit und ohne Behinderung zusammen.

Wer selbst mittanzen möchte, muss die jeweiligen Meldebedingungen beachten. Freier Eintritt für die Veranstaltung bedeutet nicht, dass eine aktive Wettbewerbsteilnahme ohne Anmeldung möglich ist.

Landsberg und Igling: Kino kostenlos, Disco mit Betreuungskosten

Die Lebenshilfe Landsberg bietet am 7. November einen Filmabend mit „Was ist schon normal“ und anschließender Diskussion an. Der Treff findet von 16 bis 18.15 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte in der Lechstraße 5 statt und ist kostenlos; Geld benötigen Sie für Getränke und Popcorn.

Am selben Abend folgt von 19 bis 23.30 Uhr ein begleiteter Disco-Abend im Sommerkeller in Igling. Dafür nennt das Programm acht Euro Betreuungskosten sowie zusätzliche Ausgaben für Getränke und Snacks.

Für beide Angebote endet die Anmeldung am 1. November. Beim Disco-Abend gibt es ausdrücklich keinen Fahrservice; Treffpunkt und Abholung sind direkt am Sommerkeller.

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Benötigen Sie zusätzliche Begleitung, sollten Sie vorab klären, was die angebotene Betreuung umfasst und welche Assistenzleistungen für Freizeit und soziale Teilhabe gegebenenfalls gesondert organisiert werden müssen.

Diese Fristen sollten Sie nicht verpassen

Bei mehreren Angeboten liegt der Anmeldeschluss deutlich vor dem Veranstaltungstag. Die folgende Übersicht hilft, die Teilnahme rechtzeitig vorzubereiten.

Angebot im November 2026 Termin und Anmeldeschluss Workshop für Angehörige junger Erwachsener mit komplexer Behinderung in Köln Veranstaltung am 14. November; Anmeldung bis 31. Oktober Filmabend in Landsberg und Disco-Abend in Igling Veranstaltungen am 7. November; Anmeldung bis 1. November Onlineveranstaltung zum Studium mit Behinderung Veranstaltung am 11. November; Anmeldung bis 8. November, 12 Uhr Gebärdensprachführung im Märkischen Museum Witten Veranstaltung am 15. November; keine Anmeldung erforderlich

Die Fristen stammen aus den jeweiligen Veranstaltungsankündigungen. Eine fristgerechte Anfrage ersetzt bei anmeldepflichtigen Angeboten noch keine Teilnahmebestätigung.

Online: Mit Behinderung ins Studium starten

Am 11. November können sich Jugendliche von 17 bis 18.30 Uhr online über ein Studium mit Behinderung oder chronischer Erkrankung informieren. Angesprochen sind auch junge Menschen mit psychischen Erkrankungen, neurodivergente Jugendliche und interessierte Eltern.

Die Veranstaltung behandelt den Hochschulzugang einschließlich Härtefallanträgen, Nachteilsausgleiche und sozialrechtliche Fragen. Studierende mit Behinderung berichten von ihren Erfahrungen; außerdem werden Unterstützungsangebote sächsischer Hochschulen vorgestellt.

Die Anmeldung ist bis zum 8. November um 12 Uhr möglich, anschließend werden die Zugangsdaten per E-Mail verschickt. Eine Teilnahmegebühr nennt die Ankündigung nicht.

Für Familien kann der Termin helfen, offene Fragen vor der Bewerbung zu klären. Ergänzende Informationen bietet unser Beitrag zur finanziellen Unterstützung beim Studium mit Schwerbehinderung.

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Köln: Perspektiven bei hohem Unterstützungsbedarf

Was kommt nach der Schule, wenn ein junger Mensch umfangreiche Unterstützung benötigt und passende Angebote fehlen? Damit beschäftigt sich am 14. November der Workshop „Junge Erwachsene mit komplexer Behinderung – Perspektiven für ein gutes Leben“ in der Jugendherberge Köln-Riehl.

Von 10 bis 15.30 Uhr geht es um individuelle Wege zu Wohnen, Beschäftigung und sozialer Teilhabe. Der Workshop richtet sich vor allem an Angehörige und kostet 30 Euro; Menschen mit Behinderung und Mitglieder des lvkm.nrw zahlen ermäßigt 15 Euro.

Die Anmeldung muss bis zum 31. Oktober per E-Mail an info@lvkm-nrw.de erfolgen. Besondere Anforderungen an Barrierefreiheit oder Assistenz sollen bereits bei der Anmeldung angegeben werden.

Wie dringend passende Wohnangebote gebraucht werden, zeigt auch der Fall einer 32-jährigen Frau mit Behinderung, die im Seniorenheim lebt. Der Workshop verspricht keinen Wohnplatz, bietet aber Raum, mögliche Wege und Unterstützung zu besprechen.

Hennef: Unterstützung für den Alltag an einem Ort kennenlernen

Am 19. November beginnt um 10 Uhr der Inklusionstag in der Meys-Fabrik, Beethovenstraße 21 in Hennef. Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen können dort mit Einrichtungen, Diensten und Beratungsstellen ins Gespräch kommen.

Die Veranstaltung verbindet Informationsstände, Vorträge, Workshops und Mitmachangebote zu Wohnen, Pflege, Arbeit und Finanzierung. Ein Ruhebereich ist vorgesehen; ab 17.30 Uhr geht das Programm in einen offenen Ausklang über.

Für Betroffene ist ein solcher Termin dann besonders hilfreich, wenn sie konkrete Fragen oder einen ungeklärten Unterstützungsbedarf mitbringen. Bei bereits abgelehnten Leistungen kann zusätzlich der Beitrag über Widerspruchshilfen bei der Eingliederungshilfe Orientierung geben.

Bochum: Sportcamp für blinde und sehbehinderte Kinder

Am 28. und 29. November veranstalten der Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen und der Deutsche Behindertensportverband ein Para-Sportcamp in Bochum-Wattenscheid. Teilnehmen können blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre.

Auf dem Programm stehen Leichtathletik, Schwimmen und Judo. Das Wochenende bietet Gelegenheit, verschiedene Sportarten und andere sportinteressierte Kinder kennenzulernen.

Die Anmeldung erfolgt über das auf der Veranstalterseite verlinkte Formular. Da die Ankündigung keine Teilnahmegebühr nennt, sollten Familien Kosten und organisatorische Einzelheiten vor einer verbindlichen Reisebuchung erfragen.

Online-Elterntreff: Unterstützung bei eingeschränkter Lautsprache

Am 30. November bietet die Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation von 19.30 bis 21 Uhr einen Online-Elterntreff an. Er richtet sich an Eltern und Bezugspersonen von Kindern mit eingeschränkter Lautsprache.

Besprochen werden Hilfsmittel, Therapien und Kommunikationsmöglichkeiten im Alltag. Der Austausch soll auch helfen, weitere Unterstützungsangebote kennenzulernen; Kosten und Anmeldefrist nennt der Kalendereintrag nicht.

Wer bewilligte Unterstützung selbst organisieren möchte, kann sich außerdem über Geldleistungen statt Sachleistungen bei Schwerbehinderung informieren. Ein Persönliches Budget ist allerdings keine pauschale zusätzliche Zahlung für Freizeit oder Hilfsmittel.

Vor der Buchung auch die Anreise klären

Ein kostenloses Angebot hilft wenig, wenn der Weg dorthin nicht bewältigt werden kann. Fragen Sie bei Bedarf nach stufenlosen Zugängen, nutzbaren Toiletten, Rückzugsmöglichkeiten und den Bedingungen für eine Begleitperson.

Für die Anfahrt können die Regeln zur unentgeltlichen Beförderung im öffentlichen Nahverkehr interessant sein. Prüfen Sie dabei Ihre eigene Fahrberechtigung getrennt von der Ihrer Begleitung und planen Sie benötigte Einstiegshilfen rechtzeitig.

Fragen und Antworten zu den November-Angeboten

Welche Angebote sind tatsächlich kostenlos?

Im Märkischen Museum Witten sind am 15. November Museumseintritt und Gebärdensprachführung kostenlos. Das Deutsche Museum gewährt am 22. November Menschen mit Schwerbehindertenausweis und einer Begleitperson freien Eintritt.

Muss ich mich für die Führung in Witten anmelden?

Nein, eine Anmeldung ist ausdrücklich nicht erforderlich. Treffpunkt ist am 15. November um 15 Uhr im Foyer des Märkischen Museums.

Brauche ich beim kostenlosen Museumsbesuch in München ein Ticket?

Ja, auch beim freien Eintritt benötigt jeder Besucher eine Eintrittskarte. Die kostenlosen Tickets erhalten Sie am Aktionstag vor Ort an der Information oder an den Kassen.

Welche Anmeldung ist besonders dringend?

Für den Kölner Workshop am 14. November endet die Anmeldung bereits am 31. Oktober. Für den Filmabend in Landsberg und den Disco-Abend in Igling am 7. November ist der 1. November der Anmeldeschluss.

Gibt es Angebote, für die ich nicht anreisen muss?

Ja, die Studieninformation am 11. November und der Elterntreff zur Unterstützten Kommunikation am 30. November finden online statt. Für die Studieninformation müssen Sie sich bis zum 8. November um 12 Uhr anmelden.

Für wen eignet sich das Sportcamp in Bochum?

Das Camp richtet sich an blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre. Am 28. und 29. November können sie Leichtathletik, Schwimmen und Judo kennenlernen.

Quellen

Behinderten- und Rehabilitationssportverband NRW: Para-Sportcamp für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen: Junge Erwachsene mit komplexer Behinderung – Perspektiven für ein gutes Leben

Deutsches Museum: Aktionstag im Zeichen der Inklusion

Kulturforum Witten: Öffentliche Führung in Gebärdensprache am 15. November 2026

Lebenshilfe Landsberg: Freizeitangebote November 202

Sächsisches Staatsministerium für Kultus: Informationsveranstaltung zum Studium mit Behinderung am 11. November 2026

Stadt Hennef: Inklusionstag 2026