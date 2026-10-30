Bürgergeld-Schulden beim Jobcenter: Für Volljährige kann die Rückzahlung aufgehoben werden

Volljährig werden und gleich mit einer alten Forderung des Jobcenters ins Erwachsenenleben starten: Das kann junge Menschen treffen, obwohl ihre Eltern damals die Anträge gestellt und das Geld verwaltet haben. Doch für solche Schulden gibt es einen gesetzlichen Schutz, der die Rückzahlung bis auf null begrenzen kann.

Wer seit dem 1. Januar 2023 volljährig geworden ist, darf bei dieser Prüfung grundsätzlich 15.000 Euro Vermögen behalten. Auch wer früher 18 wurde, kann sich gegen Forderungen aus seiner Kindheit wehren.

Wie Kinder überhaupt Schulden beim Jobcenter bekommen

In einer Bedarfsgemeinschaft hat jedes Familienmitglied einen eigenen Leistungsanspruch. Stellt sich später heraus, dass für ein Kind zu viel gezahlt wurde, kann deshalb eine Erstattungsforderung gegen das Kind entstehen.

Das ist etwa möglich, wenn Einkommen bei der ursprünglichen Berechnung noch nicht berücksichtigt wurde oder vorläufig bewilligte Leistungen nachträglich niedriger festgesetzt werden. Solange das Kind minderjährig ist, werden die entsprechenden Bescheide seiner gesetzlichen Vertretung bekannt gegeben.

Mit der Volljährigkeit wenden sich Jobcenter oder Inkasso-Service dann unmittelbar an den jungen Erwachsenen. Es geht dabei um dessen eigene überzahlte Leistungen, nicht um eine pauschale Übernahme sämtlicher Schulden der Eltern.

Eine junge Frau wehrt sich gegen die Vollstreckung

Wie weit eine solche Forderung reichen kann, zeigt der Jahresbericht 2025 des Bürgerbeauftragten von Mecklenburg-Vorpommern. Eine Frau, die im Mai 2022 volljährig geworden war, erhielt eine Vollstreckungsankündigung des Hauptzollamts wegen zu Unrecht gewährter Leistungen aus dem Jahr 2019.

Damals war sie noch minderjährig gewesen. Das Hauptzollamt räumte ihr zunächst mehr Zeit ein, damit sie die Angelegenheit mit dem Inkasso-Service der Bundesagentur für Arbeit klären konnte.

Auf Rat des Bürgerbeauftragten berief sie sich auf die beschränkte Minderjährigenhaftung. Ihre Vermögensaufstellung zeigte, dass sie beim Eintritt der Volljährigkeit kein Vermögen besessen hatte; daraufhin wurde die Vollstreckung eingestellt.

Die Forderung war also bereits im Vollstreckungsverfahren angekommen, obwohl der Frau ein wirksamer Schutz zustand. Für Betroffene ist das ein guter Grund, auch ein Schreiben des Hauptzollamts auf die Herkunft der verlangten Beträge zu prüfen.

Seit 2023 bleiben zusätzlich 15.000 Euro geschützt

Die rechtliche Grundlage bildet § 1629a BGB: Er begrenzt unter anderem die Haftung für Verpflichtungen, die Eltern als gesetzliche Vertreter für ihr Kind begründet haben. Für Rückforderungen nach dem SGB II erweitert § 40 Absatz 9 SGB II diesen Schutz um einen Freibetrag von 15.000 Euro.

Für Menschen, die am 1. Januar 2023 oder später 18 geworden sind, kommt damit nur das am Stichtag vorhandene Vermögen oberhalb dieser Grenze für die Haftung infrage. Betrug das zu berücksichtigende Vermögen höchstens 15.000 Euro, muss aus diesem Vermögen nichts auf die erfassten Altforderungen gezahlt werden.

Liegt es darüber, darf das Jobcenter nicht automatisch die gesamte Forderung einziehen. Die Haftung ist auf den überschießenden Betrag begrenzt, wie Gegen-Hartz auch zur Haftungsbeschränkung bei Jobcenter-Rückforderungen erläutert.

So wirkt sich die Grenze auf eine Forderung aus

Die folgende Tabelle zeigt vereinfachte Beispiele für eine offene Erstattungsforderung von 5.000 Euro aus der Minderjährigkeit. Vorausgesetzt sind Volljährigkeit seit dem 1. Januar 2023 und eine Forderung, die vollständig unter die Haftungsbeschränkung fällt.

Zu berücksichtigendes Vermögen am 18. Geburtstag Davon oberhalb des Freibetrags Haftung für die 5.000-Euro-Forderung höchstens 0 Euro 0 Euro 0 Euro 4.000 Euro 0 Euro 0 Euro 15.000 Euro 0 Euro 0 Euro 17.000 Euro 2.000 Euro 2.000 Euro 22.000 Euro 7.000 Euro 5.000 Euro

Auch ältere Hartz-IV-Forderungen können erfasst sein

Ob die damalige Leistung Bürgergeld oder noch Arbeitslosengeld II hieß, entscheidet nicht über den Schutz. Auch frühere Hartz-IV-Rückforderungen können unter die beschränkte Minderjährigenhaftung fallen.

Für den zusätzlichen Freibetrag zählt dagegen der Zeitpunkt der Volljährigkeit. Wer schon vor dem 1. Januar 2023 18 wurde, erhält die 15.000 Euro nicht allein deshalb, weil das Jobcenter erst heute Geld verlangt.

Die allgemeine Haftungsbeschränkung bleibt aber auch in diesen Fällen bestehen. Ohne Vermögen beim Eintritt der Volljährigkeit kann die Rückzahlung ebenfalls vollständig ausscheiden, wie der Fall aus Mecklenburg-Vorpommern zeigt.

Der heutige Kontostand beantwortet die falsche Frage

Bei dieser Prüfung geht es um den Vermögensbestand beim Eintritt der Volljährigkeit. Später selbst erarbeitetes Vermögen wird dadurch nicht nachträglich zu Vermögen vom 18. Geburtstag.

Das Bundessozialgericht hat diese Abgrenzung zwischen altem und neuem Vermögen im Urteil vom 21. Juni 2023 beschrieben, Aktenzeichen B 7 AS 3/22 R. Die Haftungsprüfung ist außerdem von der Frage zu unterscheiden, welches Vermögen beim laufenden Leistungsbezug geschützt wäre.

Die allgemeinen Vermögensfreibeträge des § 12 SGB II lassen sich nicht zusätzlich auf diese Prüfung übertragen. Gerade bei älteren Fällen ohne den 15.000-Euro-Schutz kann die genaue Bewertung vorhandener Guthaben deshalb entscheidend sein.

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Die Haftungsbeschränkung ausdrücklich geltend machen

Wer eine Zahlungsaufforderung wegen solcher Altforderungen erhält, sollte gegenüber der einziehenden Stelle ausdrücklich die beschränkte Minderjährigenhaftung geltend machen. Bei einem Schreiben des Inkasso-Service helfen die dort angegebene Vertragsgegenstandsnummer und die Bezeichnung der betroffenen Bescheide bei der Zuordnung.

Ein möglicher Satz lautet: „Für die Forderung aus meiner Minderjährigkeit berufe ich mich auf die Haftungsbeschränkung nach § 1629a BGB, gegebenenfalls in Verbindung mit § 40 Absatz 9 SGB II.“ Anschließend sollten das Datum der Volljährigkeit und die damaligen Vermögensverhältnisse angegeben werden.

Benötigt wird eine nachvollziehbare Vermögensaufstellung zum Stichtag. Dazu gehören passende Kontoauszüge und Nachweise über weitere damalige Vermögenswerte sowie Angaben zu vorhandenem Bargeld.

Ein aktueller Kontoauszug allein belegt die damalige Situation nicht. Weitere Erläuterungen und einen Formulierungsvorschlag bietet Gegen-Hartz im Beitrag über Gegenmaßnahmen bei Jobcenter-Schulden von Kindern.

Ein bestandskräftiger Bescheid beendet den Schutz nicht

Auch wenn gegen den ursprünglichen Erstattungsbescheid kein Widerspruch mehr möglich ist, kann die Haftungsbeschränkung noch im Einziehungsverfahren geltend gemacht werden. Die Bestandskraft der Forderung und die Frage, in welchem Umfang sie durchgesetzt werden darf, sind zu unterscheiden.

Ist der Bescheid noch nicht bestandskräftig, muss die Haftungsbeschränkung nach Eintritt der Volljährigkeit bereits von Amts wegen berücksichtigt werden. Das gilt auch für ein laufendes Widerspruchs- oder Klageverfahren.

Selbst ein erst nach dem 18. Geburtstag erlassener Erstattungsbescheid schließt den Schutz nicht aus. Nach dem Bundessozialgericht kommt es darauf an, dass die dafür ursächliche Vertreterhandlung und der betroffene Leistungsbezug in die Minderjährigkeit fallen, Urteil vom 18. November 2014, Aktenzeichen B 4 AS 12/14 R.

Wer einen neuen Erstattungsbescheid angreifen möchte, muss trotzdem die Rechtsbehelfsfrist beachten: Für den Widerspruch gilt regelmäßig ein Monat nach Bekanntgabe. Hinweise zur Prüfung bietet unser Beitrag über abschließende Bürgergeld-Bescheide und Rückforderungen.

Bei drohender Vollstreckung sofort reagieren

Kündigt das Hauptzollamt eine Vollstreckung an, sollten Betroffene sowohl die einziehende Stelle als auch das Hauptzollamt über die geltend gemachte Haftungsbeschränkung informieren. Zugleich sollten sie beantragen, die Vollstreckung bis zur Klärung auszusetzen.

Die bloße Absendung eines Schreibens garantiert noch keinen Vollstreckungsstopp. Bleibt die Klärung aus und drohen konkrete Maßnahmen, kann kurzfristig sozialrechtliche Beratung und gegebenenfalls gerichtlicher Eilrechtsschutz erforderlich sein.

Bevor über Monatsraten gesprochen wird, gehört deshalb die Reichweite der Haftung geprüft. Eine niedrige Rate beantwortet noch nicht, ob der verlangte Betrag überhaupt eingezogen werden darf.

7 Fragen und Antworten zu alten Jobcenter-Schulden

Welche Forderungen können unter den Schutz fallen?

Erfasst sein können eigene Erstattungsforderungen aus der Minderjährigkeit, die auf dem Handeln der Eltern oder anderer gesetzlicher Vertreter beruhen. Für nach dem 18. Geburtstag selbst begründete neue Schulden gilt dieser Schutz nicht pauschal.

Wann bleiben 15.000 Euro Vermögen geschützt?

Der zusätzliche Schutz nach § 40 Absatz 9 SGB II gilt bei Eintritt der Volljährigkeit seit dem 1. Januar 2023. Liegt das damals zu berücksichtigende Vermögen höchstens bei 15.000 Euro, steht für die erfassten Rückforderungen kein Haftungsvermögen zur Verfügung.

Was gilt, wenn ich schon 2022 oder früher 18 geworden bin?

Dann greift der zusätzliche Freibetrag nicht, die allgemeine Haftungsbeschränkung nach § 1629a BGB kann aber weiterhin helfen. Wer beim Eintritt der Volljährigkeit kein zu berücksichtigendes Vermögen hatte, kann die Rückzahlung ebenfalls vollständig abwehren.

Muss ich späteren Ausbildungslohn für die alten Schulden einsetzen?

Eine wegen fehlenden Haftungsvermögens ausgeschlossene Haftung lebt durch später neu verdientes Geld nicht wieder auf. Ob und in welcher Höhe überhaupt Haftungsvermögen vorhanden war, wird anhand des Stichtags der Volljährigkeit geprüft.

Verschwinden die Forderungen automatisch am 18. Geburtstag?

Auf eine automatische Erledigung sollten sich Betroffene nicht verlassen. Im Einziehungsverfahren müssen sie die Haftungsbeschränkung geltend machen und ihre damaligen Vermögensverhältnisse darlegen.

Kann ich mich noch wehren, wenn der Bescheid längst bestandskräftig ist?

Ja, die beschränkte Minderjährigenhaftung kann auch dann noch gegen die Einziehung der erfassten Forderung eingewandt werden. Damit wird die Durchsetzbarkeit geprüft, ohne dass allein deshalb die ursprüngliche Widerspruchsfrist neu beginnt.

Was tun, wenn bereits das Hauptzollamt schreibt?

Die Haftungsbeschränkung umgehend gegenüber der zuständigen einziehenden Stelle geltend machen, Nachweise einreichen und das Hauptzollamt informieren. Gleichzeitig sollte ausdrücklich eine Aussetzung der Vollstreckung bis zur Entscheidung über die Einrede beantragt werden.

Quellen: Bürgerbeauftragter Mecklenburg-Vorpommern, Bericht 2025, Drucksache 8/6400, Seite 66; § 1629a BGB; § 40 Absatz 9 SGB II; Fachliche Weisungen der Bundesagentur für Arbeit, Randnummern 40.20 bis 40.25; Informationen des Inkasso-Service; BSG, B 7 AS 3/22 R; BSG, B 4 AS 12/14 R; § 84 SGG.