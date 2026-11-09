Bürgergeld-Reform: Sparversprechen gebrochen – 250 Millionen Euro fehlen

Die Bundesregierung muss für die neue Grundsicherung im Jahr 2026 weitere 250 Millionen Euro bereitstellen. Das Arbeitsministerium hat zusätzliche Haushaltsmittel beantragt, obwohl die Union vor der Bürgergeld-Reform Einsparungen in Milliardenhöhe angekündigt hatte.

Die zusätzlichen Ausgaben werfen Fragen zur Haushaltsplanung auf.

Bundesregierung benötigt 250 Millionen Euro mehr für die Grundsicherung

Wie der Tagesspiegel unter Berufung auf ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums berichtet, hat das Arbeitsministerium eine überplanmäßige Ausgabe von 250 Millionen Euro beantragt. Der Haushaltsausschuss wurde über den zusätzlichen Finanzbedarf informiert.

Im Bundeshaushalt 2026 sind 28,05 Milliarden Euro für das bisherige Bürgergeld einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge vorgesehen. Weitere 13 Milliarden Euro entfallen auf die Beteiligung des Bundes an Unterkunft und Heizung.

Nach dem Bericht reichen die Mittel für den ersten Ausgabenposten nicht aus. Bei Unterkunft und Heizung fällt der Bedarf dagegen niedriger aus als geplant, sodass unter dem Strich 250 Millionen Euro zusätzlich benötigt werden.

Höhere Krankenkassenbeiträge belasten den Haushalt

Als eine Ursache nennt das Finanzministerium höhere Nachzahlungen für Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen. Die tatsächliche Entwicklung dieser Beiträge sei bei der Haushaltsplanung nicht vollständig absehbar gewesen.

Nach § 251 SGB V trägt der Bund die Krankenversicherungsbeiträge für entsprechend versicherungspflichtige Grundsicherungsbeziehende. Die endgültige Abrechnung der Zusatzbeiträge erfolgt jeweils im Folgejahr.

Eine Nachzahlung im Jahr 2026 kann daher auch Beitragszeiträume vor Einführung der neuen Grundsicherung betreffen. Aus dem veröffentlichten Bericht geht nicht hervor, auf welchen Zeitraum sich die betreffende Nachzahlung genau bezieht.

Milliarden-Einsparungen versprochen und Millionen eingeplant

Friedrich Merz hatte bereits im Dezember 2024 erklärt, beim Bürgergeld ließen sich zweistellige Milliardenbeträge einsparen. Die spätere Finanzkalkulation der Bundesregierung fiel deutlich niedriger aus.

Der Regierungsentwurf zur SGB-II-Reform bezifferte die erwarteten Einsparungen für 2026 auf insgesamt 86 Millionen Euro. Davon sollten 75 Millionen Euro auf den Bund entfallen.

Für 2027 wurden lediglich 70 Millionen Euro an Minderausgaben über die verschiedenen öffentlichen Haushalte hinweg erwartet. Bereits diese Zahlen zeigten eine erhebliche Differenz zu den früheren politischen Ankündigungen.

Eine frühere Auswertung von Gegen-Hartz zeigte zudem, dass geringere Monatsausgaben allein keinen Nachweis für Einsparungen durch strengere Sanktionen liefern. Auch die jetzt benötigten 250 Millionen Euro lassen sich nicht unmittelbar mit den prognostizierten Reformeffekten verrechnen.

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Grünen-Politiker kritisiert Sanktionen statt Arbeitsförderung

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Timon Dzienus bezeichnet die angekündigten Einsparungen gegenüber dem Tagesspiegel als „dreiste Lüge“. Zugleich kritisiert er den „Sanktionsfetischismus von Merz“.

Dzienus fordert, stärker in Qualifizierung und Weiterbildung zu investieren, damit Menschen dauerhaft eine Beschäftigung finden. Er hält verschärfte Sanktionen nicht für den geeigneten Weg, um Arbeitslosigkeit und Sozialausgaben zu verringern.

Die Bundesregierung verfolgt mit der seit dem 1. Juli 2026 geltenden Reform dagegen das Ziel, Mitwirkungspflichten verbindlicher zu gestalten und Arbeitslose schneller in Beschäftigung zu vermitteln. Gleichzeitig sieht sie zusätzliche Fördermöglichkeiten vor.

Ob die verschärften Sanktionen tatsächlich zu messbaren Einsparungen geführt haben, lässt sich aus den bisherigen Haushaltszahlen nicht zuverlässig bestimmen.

Was die zusätzlichen Millionen für Leistungsberechtigte bedeuten

Der zusätzliche Finanzbedarf bedeutet weder eine Erhöhung des Grundsicherungsgeldes noch eine neue Kürzung der individuellen Leistungen. Es geht zunächst um die Finanzierung bestehender gesetzlicher Verpflichtungen.

Anspruchsberechtigte erhalten ihre Leistungen nach den gesetzlichen Voraussetzungen des SGB II. Dazu zählen neben dem Regelbedarf auch anerkannte Mehrbedarfe sowie die berücksichtigungsfähigen Kosten für Unterkunft und Heizung.

Wer einen fehlerhaften Leistungsbescheid erhält, sollte die Berechnung unabhängig von der Haushaltsdebatte prüfen. Gegen einen Bescheid kann in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Häufige Fragen zur Grundsicherung

Bekommen Leistungsberechtigte durch die 250 Millionen Euro mehr Geld?

Nein. Die zusätzlichen Haushaltsmittel verändern die individuellen Leistungsansprüche nicht und führen zu keiner Erhöhung der Regelsätze.

Hat die Bürgergeld-Reform die 250 Millionen Euro Mehrkosten verursacht?

Das ist nicht nachgewiesen. Die Summe bezeichnet eine Überschreitung der Haushaltsplanung, unter anderem wegen höherer Nachzahlungen für Krankenversicherungsbeiträge.

Können Jobcenter wegen der höheren Kosten Leistungen verweigern?

Ein fehlender Haushaltsansatz beseitigt bestehende gesetzliche Leistungsansprüche nicht. Entscheidend bleiben die individuellen Anspruchsvoraussetzungen und die geltenden Vorschriften des SGB II.

Quellen

Tagesspiegel, Bericht über die überplanmäßigen Ausgaben und die Aussagen von Timon Dzienus (im Text verlinkt)

Bundeshaushaltsplan 2026, Einzelplan 11, Seiten 12 und 13

Deutscher Bundestag, Gesetzentwurf zur SGB-II-Reform, Drucksache 21/3541 (im Text verlinkt)

Deutschlandfunk, Bericht über die angekündigten Milliardeneinsparungen vom 16. Dezember 2024

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Inkrafttreten der Grundsicherungsreform am 1. Juli 2026

§ 251 SGB V zur Finanzierung der Krankenversicherungsbeiträge (im Text verlinkt)

§ 19 SGB II zum Grundsicherungsgeld

§ 84 SGG zur Widerspruchsfrist