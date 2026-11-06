Bürgergeld oder Arbeiten: Tabelle zeigt, ab wann es sich lohnt

Wer Bürgergeld und Arbeit gegeneinander aufrechnet, entscheidet mit der Auswahl seiner Zahlen oft schon über das Ergebnis. Ein fairer Vergleich muss zeigen, was demselben Haushalt nach der Miete, mit allen zustehenden Leistungen und nach zusätzlichen Arbeitskosten bleibt.

Die Berechnungen zeigen beides: Erwerbstätigkeit erhöht durch Freibeträge zunächst das verfügbare Einkommen, doch zusätzliche Arbeitsstunden bringen bei ergänzendem Leistungsbezug teilweise erstaunlich wenig.

Wie groß der tatsächliche Abstand ausfällt, hängt deshalb auch von Lohn, Wohnkosten, Familiengröße und Fahrtkosten ab.

563 Euro Regelbedarf sind erst der Anfang der Rechnung

Alleinstehende erhalten 2026 weiterhin einen monatlichen Regelbedarf von 563 Euro. Hinzu kommen die vom Jobcenter anerkannten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sowie gegebenenfalls Mehrbedarfe.

Bei vollständig anerkannten Wohn- und Heizkosten von 600 Euro ergibt sich für einen Single ohne weitere Ansprüche ein monatlicher Bedarf von 1.163 Euro. Nach Bezahlung der Warmmiete bleiben davon 563 Euro für den übrigen Lebensunterhalt.

Davon müssen beispielsweise Lebensmittel, Kleidung und gewöhnlicher Haushaltsstrom bezahlt werden. Die 1.163 Euro sind daher kein Betrag, der nach Abzug der Wohnkosten zur freien Verfügung steht.

Die Regelbedarfe für 2026 sind amtlich festgelegt, während die anerkannten Wohnkosten vom Einzelfall abhängen. Einen Überblick über Voraussetzungen und zusätzliche Bedarfe bietet unser Ratgeber zum Grundsicherungsgeld 2026.

Arbeiten und Leistungen beziehen kann zusammengehören

Die Frage „Bürgergeld oder Arbeit?“ blendet aus, dass auch Beschäftigte Anspruch auf ergänzende Unterstützung haben können. Reicht der anrechenbare Lohn nicht für den anerkannten Bedarf, stockt das Jobcenter bei erfüllten Anspruchsvoraussetzungen auf.

Dabei wird der Nettolohn um die gesetzlichen Absetzbeträge bereinigt. Erst das verbleibende Einkommen mindert die Leistung; deshalb gehören Nettolohn und ergänzende Zahlung gemeinsam in den Vergleich.

Vereinfacht gilt bei einem Haushalt ohne sonstige Einkünfte: Jobcenter-Leistung = anerkannter Bedarf minus anrechenbares Erwerbseinkommen. Wie das Zusammenspiel funktioniert, erläutert auch unser Beitrag über den Zuverdienst bei der neuen Grundsicherung.

Diese Freibeträge bleiben vom Verdienst geschützt

Im üblichen Fall bleiben zunächst 100 Euro monatlich anrechnungsfrei. Vom Bruttoanteil zwischen 100 und 520 Euro werden zusätzlich 20 Prozent geschützt, vom Anteil zwischen 520 und 1.000 Euro weitere 30 Prozent.

Zwischen 1.000 und 1.200 Euro brutto sind weitere zehn Prozent anrechnungsfrei. Wer mindestens ein minderjähriges Kind hat oder mit einem minderjährigen Kind in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, kann diese letzte Stufe bis 1.500 Euro ausschöpfen.

Damit ergibt sich einschließlich des Grundbetrags ein üblicher maximaler Absetzbetrag von 348 Euro ohne minderjähriges Kind beziehungsweise 378 Euro mit minderjährigem Kind. Die Staffelung steht in § 11b SGB II; für bestimmte junge Menschen in Schule, Studium oder Ausbildung gelten günstigere Sonderregeln.

Tabelle: Was einem Single mit ergänzenden Leistungen bleibt

Das folgende Rechenmodell betrifft eine alleinstehende Person über 25 Jahre ohne Kinder, ohne sonstiges Einkommen und ohne Mehrbedarf. Ihre Warmmiete von 600 Euro wird vollständig anerkannt, der gesamte monatliche Bedarf beträgt somit 1.163 Euro.

Die Tabelle berücksichtigt die üblichen Absetzbeträge und einen weiterhin bestehenden ergänzenden Leistungsanspruch. Zusätzliche Arbeitskosten sind noch nicht abgezogen; höhere individuell anerkannte Abzüge sind nicht eingerechnet.

Bruttolohn im Monat Anrechnungsfreier Betrag Verfügbar nach 600 Euro Warmmiete Plus gegenüber ohne Arbeit 0 Euro 0 Euro 563 Euro 0 Euro 520 Euro 184 Euro 747 Euro 184 Euro 603 Euro 208,90 Euro 771,90 Euro 208,90 Euro 1.000 Euro 328 Euro 891 Euro 328 Euro 1.200 Euro 348 Euro 911 Euro 348 Euro 1.500 Euro 348 Euro 911 Euro 348 Euro

Die Beträge nach der Miete ergeben sich aus Nettolohn plus ergänzender Leistung minus Warmmiete. Eine bestimmte Brutto-Netto-Umrechnung ist für diese Tabelle nicht erforderlich, weil ein höheres anrechenbares Nettoeinkommen die ergänzende Leistung entsprechend senkt.

Warum mehr Arbeit zeitweise keinen zusätzlichen Euro bringt

Besonders deutlich wird die Anrechnung beim Sprung von 1.000 auf 1.200 Euro brutto. Trotz 200 Euro zusätzlichen Bruttoverdienstes steigt das verfügbare Haushaltseinkommen im Modell lediglich um 20 Euro.

Oberhalb von 1.200 Euro brutto wächst der übliche Freibetrag eines Beschäftigten ohne minderjähriges Kind überhaupt nicht mehr. Solange ergänzende Leistungen fließen und die übrigen Berechnungsbedingungen gleich bleiben, wird zusätzliches Nettoeinkommen dann vollständig durch eine entsprechend niedrigere Jobcenter-Zahlung ausgeglichen.

Das erklärt, warum zusätzliche Stunden finanziell enttäuschend sein können. Ein Plus durch die Aufnahme einer Arbeit bedeutet deshalb noch lange kein gleichmäßiges Plus bei jeder Ausweitung der Arbeitszeit.

Was bei 1.800 Euro Nettolohn übrig bleibt

Wer den Leistungsbezug verlässt, kann einen deutlich größeren Abstand erreichen. Bei beispielhaft 1.800 Euro Nettolohn und derselben Warmmiete von 600 Euro bleiben 1.200 Euro für den übrigen Lebensunterhalt.

Das sind 637 Euro mehr als die 563 Euro des Singles ohne Erwerbseinkommen. Zusätzliche Berufsausgaben sind dabei noch abzuziehen; ein möglicher Wohngeldanspruch ist in dieser Rechnung nicht enthalten.

Die 1.800 Euro netto sind eine ausdrücklich angenommene Vergleichsgröße und keine pauschale Nettolohnprognose. Der gesetzliche Mindestlohn beträgt 2026 13,90 Euro brutto je Stunde, was bei 40 Wochenstunden im Jahresdurchschnitt rund 2.409 Euro Monatsbrutto ergibt.

Fahrtkosten können das rechnerische Plus deutlich verkleinern

Der Freibetrag beschreibt zunächst den rechnerischen Einkommensvorsprung. Wer für den Job zusätzliche, nicht erstattete Fahrtkosten oder Betreuungskosten tragen muss, hat davon tatsächlich weniger im Portemonnaie.

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Von einem rechnerischen Plus von 348 Euro bleiben bei zusätzlichen Ausgaben von 60 Euro noch 288 Euro. Solche Kosten gehören deshalb ebenso in den Vergleich wie die Lohnabrechnung und der Leistungsbescheid.

Allerdings enthält der Grundabsetzbetrag von 100 Euro bereits eine Pauschale für bestimmte Versicherungen und notwendige Ausgaben. Bei mehr als 400 Euro Bruttoverdienst können nachgewiesene berücksichtigungsfähige Aufwendungen an ihre Stelle treten, wenn sie zusammen über 100 Euro liegen; zusätzliche Fahrtkosten erhöhen den Abzug daher nicht automatisch in voller Höhe.

Das Arbeitsministerium erläutert die Abzüge bei Erwerbseinkommen. Höhere anerkannte Abzüge können die ergänzende Leistung erhöhen und einen Teil der Belastung auffangen.

Bei Familien müssen Kindergeld und weitere Hilfen mitgerechnet werden

Der Bedarf einer Familie umfasst mehrere Menschen und häufig eine größere Wohnung. Wer ihre gesamte Unterstützung dem Nettolohn eines alleinstehenden Beschäftigten gegenüberstellt, produziert einen Vergleich ohne gemeinsame Grundlage.

Auch Kindergeld darf nicht doppelt gezählt werden: Es beträgt 2026 monatlich 259 Euro je Kind und wird bei der Grundsicherung grundsätzlich als Einkommen berücksichtigt. Es kommt daher nicht einfach zusätzlich auf einen bereits vollständig gedeckten Bedarf obendrauf.

Für erwerbstätige Eltern können stattdessen Wohngeld und Kinderzuschlag infrage kommen. Der Kinderzuschlag beträgt höchstens 297 Euro je Kind im Monat, seine tatsächliche Höhe hängt von den persönlichen Verhältnissen ab.

Wohngeld und Kinderzuschlag dürfen dabei nicht pauschal auf eine ungekürzte Jobcenter-Leistung aufgeschlagen werden. Wie die Bundesagentur für Arbeit zu den Leistungen für Familien erklärt, sollen diese vorrangigen Hilfen den Grundsicherungsbezug grundsätzlich vermeiden.

Bei Kinderzuschlag bleiben außerdem Leistungen für Bildung und Teilhabe möglich; auch eine Befreiung von Kita-Gebühren kommt infrage. Die Annahme, mit dem Wechsel in Arbeit gingen sämtliche ergänzenden Hilfen verloren, führt deshalb ebenfalls zu falschen Ergebnissen.

Der Lohnabstand zeigt sich auch später bei der Rente

Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung schafft durch Beiträge Rentenansprüche. Der Bezug von Grundsicherungsgeld allein führt dagegen zu keinen Beitragszahlungen des Jobcenters an die Rentenversicherung, wie die Bundesagentur für Arbeit zur sozialen Absicherung erläutert.

Dieser Unterschied ist auf dem Kontoauszug am Monatsende nicht zu sehen. Bei der Bewertung eines Arbeitsangebots gehört er dennoch dazu, ebenso wie die Aussicht auf bessere Bezahlung und berufliche Entwicklung.

Politisch bleibt die entscheidende Frage, wie viel von zusätzlicher Arbeit tatsächlich bei den Beschäftigten ankommt. Wenn mehr Stunden wegen sinkender Unterstützung kaum mehr verfügbares Einkommen bringen, lässt sich diese Erfahrung nicht mit einem pauschalen Verweis auf den Bruttolohn wegdiskutieren.

Praxisbeispiel: Was ein Minijob tatsächlich bringt

Der fiktive Martin ist 52 Jahre alt, lebt allein und hat einschließlich seiner vollständig anerkannten Warmmiete einen monatlichen Bedarf von 1.163 Euro. Er nimmt einen Minijob mit 603 Euro brutto an; für das Beispiel wird angenommen, dass ihm auch 603 Euro netto ausgezahlt werden.

Nach Abzug des Freibetrags von 208,90 Euro werden 394,10 Euro angerechnet, sodass das Jobcenter noch 768,90 Euro zahlt. Zusammen stehen Martin 1.371,90 Euro zur Verfügung, nach der Warmmiete bleiben 771,90 Euro.

Gegenüber dem Leistungsbezug ohne Arbeit sind das 208,90 Euro zusätzlich. Muss Martin für die Beschäftigung jeden Monat 60 Euro zusätzliche Fahrtkosten selbst tragen und bleibt es bei den Standardabzügen, beträgt sein tatsächliches Plus 148,90 Euro.

Die Anrechnung eines Minijobs im Jahr 2026 hängt somit nicht allein von der Verdienstgrenze ab. Für Martin zählt, welcher Betrag nach der gekürzten Leistung und den zusätzlichen Ausgaben übrig bleibt.

Sieben Fragen und Antworten zu Bürgergeld und Arbeit

Wie viel bleibt 2026 bei einem Minijob mit 603 Euro anrechnungsfrei?

Im üblichen Fall bleiben 208,90 Euro anrechnungsfrei. Solange ein ergänzender Leistungsanspruch besteht, erhöht dieser Betrag das Haushaltseinkommen vor zusätzlichen Arbeitskosten.

Kann ich trotz Arbeit weiterhin Geld vom Jobcenter erhalten?

Ja, wenn der anerkannte Bedarf durch das anrechenbare Einkommen nicht gedeckt wird und die weiteren Voraussetzungen vorliegen. Der Anspruch wird anhand der Verhältnisse der Bedarfsgemeinschaft berechnet.

Wie hoch ist der maximale übliche Freibetrag?

Ohne minderjähriges Kind sind es einschließlich des Grundbetrags 348 Euro, mit minderjährigem Kind 378 Euro. Höhere nachgewiesene Abzüge oder besondere Regeln für junge Menschen können zu anderen Ergebnissen führen.

Bringen zusätzliche Arbeitsstunden immer mehr verfügbares Geld?

Nein, bei ergänzendem Leistungsbezug kann der Zuwachs durch die Einkommensanrechnung vollständig aufgezehrt werden. Zusätzliche Arbeitskosten können das tatsächlich verfügbare Geld sogar weiter verringern.

Bezahlt das Jobcenter zusätzlich den Haushaltsstrom?

Gewöhnlicher Haushaltsstrom muss grundsätzlich aus dem Regelbedarf bezahlt werden. Für Heizstrom und besondere Bedarfe können andere Regeln gelten.

Gehen Wohngeld und Kinderzuschlag mit einem Job verloren?

Nein, gerade Haushalte mit Erwerbseinkommen können darauf Anspruch haben. Ob und in welcher Höhe die Leistungen zustehen, muss für den jeweiligen Haushalt geprüft werden.

Wie vergleiche ich Bürgergeld und einen angebotenen Job richtig?

Vergleichen Sie denselben Haushalt mit denselben Wohnkosten und rechnen Sie Nettolohn sowie alle zustehenden ergänzenden Leistungen zusammen. Anschließend ziehen Sie zusätzliche Arbeitskosten ab und prüfen, ob bisherige Vergünstigungen tatsächlich entfallen.