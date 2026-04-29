Bürgergeld-Nachweise: Ab Juli 2026 gibt es beim Grundsicherungsgeld keine zweite Chance mehr

Lesedauer 7 Minuten

Wer beim Jobcenter vorläufige Leistungen bezieht und später Nachweise nachreicht, verliert ab dem 1. Juli 2026 die Möglichkeit, diese im Klageverfahren noch geltend zu machen. Das 13. SGB-II-Änderungsgesetz (BGBl. 2026 I Nr. 107) führt eine harte gesetzliche Ausschlussfrist ein: Belege und Angaben, die dem Jobcenter erst nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens vorgelegt werden, dürfen bei der abschließenden Entscheidung nicht mehr berücksichtigt werden.

Wer die Frist verpasst, hat keinen Anspruch auf Nachbesserung – auch wenn die fehlenden Nachweise längst existieren. Das Bundessozialgericht hatte Betroffenen diese Möglichkeit 2022 ausdrücklich zugesprochen. Der Gesetzgeber hat dieses Urteil jetzt gezielt ausgehebelt.

Was sich ab dem 1. Juli 2026 ändert – und warum das Bundessozialgericht nichts mehr dagegen tun kann

Bis Ende Juni 2026 gilt folgende Rechtslage: Hat jemand mit vorläufig bewilligten Leistungen Nachweise nicht fristgerecht beim Jobcenter eingereicht, ist das nicht zwingend das Ende. Das Bundessozialgericht hatte in einem Grundsatzurteil vom 29. November 2022 (B 4 AS 64/21 R) klargestellt: § 41a Abs. 3 SGB II enthält keine materielle Präklusionswirkung.

Das heißt im Klartext: Nachweise, die erst im Klageverfahren vorgelegt werden, müssen berücksichtigt werden – selbst wenn das Jobcenter längst eine Nullfeststellung erlassen hatte.

Dieses Urteil war ein wichtiges Schutzinstrument für alle, die aus Unwissenheit, Überforderung oder bürokratischen Engpässen Fristen verpasst hatten. Ein selbstständiger Malermeister, der seine Betriebsausgaben nicht rechtzeitig vorgelegt hatte und dessen Leistungsanspruch zunächst auf null festgesetzt wurde, konnte noch vor Gericht beweisen, dass er kaum Einnahmen hatte – und hatte gute Chancen auf Nachzahlung.

Ab dem 1. Juli 2026 ist genau das nicht mehr möglich. Der neu eingefügte § 41a Abs. 3 Satz 5 SGB II schafft die materielle Präklusionsnorm, die das BSG dem alten Recht abgesprochen hatte: Nachweise und Auskünfte, die dem Jobcenter erst nach dem Abschluss des Verwaltungsverfahrens – spätestens mit Bekanntgabe des Widerspruchsbescheides – vorgelegt werden, sind von der Berücksichtigung ausgeschlossen.

Die Begründung des Gesetzgebers ist unverblümt: Das BSG-Urteil aus 2022 soll für die Zukunft keine Wirkung mehr entfalten.

Wer vorläufige Leistungen erhält – und warum die neue Frist gerade diese Gruppe trifft

Vorläufige Bewilligungen sind im Alltag der Jobcenter keine Ausnahme, sondern Routine. Sie werden immer dann ausgesprochen, wenn das Einkommen im Bewilligungszeitraum nicht präzise vorhersehbar ist oder die Anspruchsvoraussetzungen noch nicht abschließend geprüft werden können.

Ein Jobwechsel läuft gerade, ein Unterhalt fließt unregelmäßig, eine selbstständige Tätigkeit läuft nebenher – in all diesen Fällen kommt ein vorläufiger Bescheid.

Selbstständige sind besonders betroffen. Ihr Einkommen lässt sich im Voraus kaum beziffern. Sie erhalten fast immer vorläufige Leistungen und müssen nach Ablauf des Bewilligungszeitraums eine Einnahmen-Ausgaben-Übersicht einreichen – die sogenannte Anlage EKS.

Kommen dann im Rahmen der abschließenden Entscheidung Korrekturen heraus, werden Überzahlungen zurückgefordert. Wer zu viel Bürgergeld bekommen hat, zahlt zurück. Wer zu wenig bekommen hat, kann Nachzahlung verlangen.

Stephan K., 44, aus Magdeburg, arbeitet als freiberuflicher IT-Berater und bezog in einem Quartal ergänzend Grundsicherungsgeld. Das Jobcenter bewilligte die Leistung vorläufig. Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums forderte es die Anlage EKS an.

Stephan reichte sie zu spät ein – zunächst passierte nichts, außer dass das Jobcenter eine Nullfeststellung für zwei Monate erließ: kein Anspruch, Rückforderung von rund 1.200 Euro. Widerspruch eingelegt, doch im Widerspruchsverfahren legte er die vollständigen Belege nicht vor. Erst beim Sozialgericht brachte er alles bei – lückenlose Kontoauszüge, Rechnungen, Betriebsausgaben.

Das Gericht gab ihm recht: Die 1.200 Euro musste er nicht zurückzahlen. Vor Juli 2026 war das möglich. Danach ist dieses Verfahren eine Sackgasse.

Die Ausschlussfrist im Detail: Wann genau ist Schluss?

Der Stichtag ist nicht der Ablauf der Mitwirkungsfrist, die das Jobcenter im Aufforderungsschreiben setzt. Der Stichtag ist der Widerspruchsbescheid – präziser: der Zeitpunkt seiner Bekanntgabe.

Wer Widerspruch gegen eine Nullfeststellung oder eine niedrigere Abschlussfestsetzung einlegt und im Widerspruchsverfahren die fehlenden Nachweise vorlegt, ist noch auf der sicheren Seite. Diese Unterlagen müssen im Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden. Nur was danach kommt – was erst im Klageverfahren oder gar im Berufungsverfahren auftaucht – ist ausgeschlossen.

Das klingt großzügig, ist es aber nicht. In der Praxis verstreicht zwischen der Aufforderung des Jobcenters und dem Erlass des Widerspruchsbescheids oft mehr als ein Jahr.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld: Vollzeitdruck ab Juli 2026 für aufstockende Minijobber

Das Jobcenter erlässt zunächst eine abschließende Entscheidung, der Betroffene legt Widerspruch ein, das Vorverfahren zieht sich hin – und genau in dieser Phase muss alles beigebracht werden. Wer hofft, beim Sozialgericht noch fehlende Belege nachzuliefern, wartet ab 1. Juli 2026 vergebens.

Besonders problematisch: Die Frist hängt vom Verhalten des Jobcenters ab. Erlässt es den Widerspruchsbescheid schnell, bleibt kaum Zeit. Ermittelt es schleppend, gewinnt der Betroffene Wochen oder Monate. Diese Abhängigkeit von Behördengeschwindigkeit ist strukturell ungerecht – hat der Gesetzgeber aber hingenommen.

Was die Nullfeststellung bedeutet – und warum die Rückforderung trotzdem kommt

Wer die Nachweisfrist verpasst und auch im Widerspruchsverfahren keine Unterlagen vorlegt, bekommt die Quittung in Form eines abschließenden Bescheids: Für die Monate, in denen kein Nachweis erbracht wurde, stellt das Jobcenter fest, dass kein Leistungsanspruch bestand.

Die vorläufig ausgezahlten Leistungen werden als Überzahlung behandelt und müssen zurückgezahlt werden – abzüglich einer Bagatellgrenze von 50 Euro je Bedarfsgemeinschaft. Das Jobcenter schickt einen Erstattungsbescheid, auch wenn das Einkommen nachweislich gering war und ein Anspruch tatsächlich bestanden hätte.

Das bedeutet konkret: Wer sechs Monate lang monatlich 500 Euro vorläufig erhalten hat und anschließend nicht nachweist, dass ein Anspruch bestand, muss 3.000 Euro zurückzahlen – oder zumindest den Teil, der nicht durch erbrachte Nachweise gedeckt ist. Diese Rückforderung wird per Bescheid festgesetzt und kann durch Aufrechnung direkt aus laufenden Leistungen einbehalten werden.

Hinweis zur Fiktionswirkung: Eine andere gesetzliche Schutzregel bleibt unverändert. Wenn das Jobcenter innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Bewilligungszeitraums keine abschließende Entscheidung erlässt, gelten die vorläufig bewilligten Leistungen automatisch als abschließend festgesetzt – ein Rückforderungsbescheid kann dann nicht mehr ergehen.

Diese Fiktionswirkung schützt diejenigen, bei denen das Jobcenter schlicht untätig bleibt. Sie entbindet aber nicht von der Pflicht, Nachweise fristgerecht einzureichen.

Selbstständige unter besonderem Druck: Die Anlage EKS als Schicksalsdokument

Für Selbstständige verschärft die neue Ausschlussfrist eine ohnehin belastende Situation. Sie müssen nach Ablauf des Bewilligungszeitraums eine detaillierte Einnahmen-Ausgaben-Übersicht vorlegen – mit Angaben zu jedem einzelnen Monat, zu Betriebsausgaben, Kundenforderungen und Einnahmen. Wer dabei Fehler macht oder Unterlagen nicht vollständig hat, riskiert eine Nullfeststellung für einzelne oder alle Monate.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Bisher konnten Fehler in der Anlage EKS noch in einem späteren Verfahren korrigiert werden. Das BSG hatte ausdrücklich entschieden, dass selbst erstmals im Berufungsverfahren vorgelegte Belege zu berücksichtigen sind.

Selbstständige, die zu spät lieferten oder erst vor Gericht vollständige Unterlagen hatten, kamen mit Nachzahlungen davon statt mit Rückforderungen. Diese Sicherheitslinie entfällt ab Juli 2026.

Praktisch bedeutet das: Wer eine vorläufige Entscheidung erhalten hat und später eine abschließende Entscheidung erhält, die einen Anspruchsverlust bedeutet, muss bereits im Widerspruch lückenlose Belege vorlegen. Es gibt keinen Spielraum mehr für die Idee, beim Sozialgericht zu klären, was im Verwaltungsverfahren unklar geblieben ist.

Was Betroffene jetzt konkret tun müssen

Wer aktuell oder nach dem 1. Juli 2026 eine vorläufige Leistungsbewilligung hat oder zu erwarten hat, muss drei Dinge verinnerlichen.

Erstens: Jede Mitwirkungsaufforderung des Jobcenters ernst nehmen. Wenn das Jobcenter auffordert, Einkommensnachweise, Kontoauszüge, Betriebsunterlagen oder andere Belege vorzulegen, ist das keine Formalie.

Es ist die einzige Chance, die Unterlagen in das Verfahren einzubringen. Die vom Jobcenter gesetzte Frist sollte eingehalten werden – ist sie zu kurz, kann Fristverlängerung beantragt werden. Wichtig: Eine Verlängerung muss schriftlich beantragt und bestätigt werden.

Zweitens: Den Widerspruch als letzte Materiallieferung verstehen. Wer gegen eine abschließende Entscheidung Widerspruch einlegt, hat bis zum Erlass des Widerspruchsbescheids Zeit, alle fehlenden Unterlagen nachzureichen.

Der Widerspruch sollte daher nicht nur formell eingelegt, sondern aktiv genutzt werden, um das Bild zu vervollständigen. Das gilt auch für Unterlagen, die vor dem Widerspruch noch nicht vorgelegen hatten.

Drittens: Vollständige Dokumentation von Anfang an. Wer selbstständig ist oder schwankendes Einkommen hat, sollte bereits während des Bewilligungszeitraums Belege sammeln und geordnet aufbewahren: monatliche Einnahmen, Betriebsausgaben mit Quittungen, Kontobewegungen, Rechnungen. Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums kommt die Aufforderung des Jobcenters schnell. Wer dann sucht, verliert Zeit, die nicht mehr vorhanden ist.

Wer unsicher ist, wie die Unterlagen vollständig und korrekt zusammengestellt werden, sollte sich nicht allein durchkämpfen. Sozialverbände wie VdK oder SoVD sowie lokale Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände helfen dabei, die Mitwirkungspflichten zu erfüllen und einen Widerspruch sauber zu begründen. Diese Hilfe ist oft kostenlos oder günstig – und sie muss vor dem Widerspruchsbescheid in Anspruch genommen werden, nicht danach.

Ein besonderer Hinweis für Fälle, in denen das Widerspruchsverfahren bereits läuft: Wenn der Widerspruch vor dem 1. Juli 2026 eingelegt wurde, das Widerspruchsverfahren aber noch nicht abgeschlossen ist, ist unklar, ob die neue Präklusionsregel bereits greift.

Das Übergangsrecht ist für diese Fallkonstellation nicht ausdrücklich geregelt. Betroffene in laufenden Verfahren sollten fehlende Nachweise vorsorglich noch vor Abschluss des Widerspruchsverfahrens einreichen – und sich nicht darauf verlassen, dass altes Recht noch gilt.

Häufige Fragen zur Ausschlussfrist für Nachweise beim Grundsicherungsgeld

Ab wann gilt die neue Präklusionsregel?

Die neue Regelung tritt am 1. Juli 2026 in Kraft (BGBl. 2026 I Nr. 107). Sie gilt für alle abschließenden Entscheidungen nach § 41a SGB II, die ab diesem Datum ergehen. Eine ausdrückliche Übergangsregelung für diesen Paragrafen enthält das 13. Änderungsgesetz nicht – anders als etwa für die neuen Vermögensgrenzen oder das Sanktionsrecht.

Bin ich betroffen, wenn mein Bewilligungszeitraum vor dem 1. Juli 2026 begonnen hat?

Ja, wenn die abschließende Entscheidung nach dem 1. Juli 2026 ergeht. Entscheidend ist das Datum des Bescheids über die abschließende Festsetzung, nicht das Datum, an dem der Bewilligungszeitraum begann. Wer vorläufig für einen Zeitraum bis Ende 2025 bewilligt wurde und im Herbst 2026 eine abschließende Entscheidung erhält, ist von der neuen Präklusionsnorm erfasst.

Was passiert, wenn das Jobcenter die Aufforderung zur Mitwirkung inhaltlich falsch formuliert oder eine zu kurze Frist setzt?

Eine fehlerhafte oder zu kurze Fristsetzung macht die Mitwirkungsaufforderung rechtswidrig – das kann die abschließende Nullfeststellung zu Fall bringen, weil ihre Voraussetzungen nicht ordnungsgemäß gesetzt wurden. An der neuen Präklusionsregel für das Klageverfahren ändert das jedoch nichts direkt.

Der Angriffspunkt verschiebt sich auf die Rechtmäßigkeit des abschließenden Bescheids selbst – was nach wie vor im Widerspruchsverfahren gerügt werden muss.

Was ist, wenn ich die Unterlagen physisch nicht beschaffen kann – etwa weil ein früherer Auftraggeber insolvent ist?

Das Jobcenter hat bei der Mitwirkungsaufforderung einen gewissen Ermessensspielraum. Können Unterlagen objektiv nicht beigebracht werden, kann das Jobcenter nach anderen Wegen suchen – Kontobewegungen als Ersatznachweis, eidesstattliche Erklärungen, Schätzungen.

Diese Argumente müssen aber im Verwaltungsverfahren vorgebracht werden. Wer schweigt und hofft, später beim Gericht gehört zu werden, verliert ab 1. Juli 2026 diese Möglichkeit.

Was kann man noch tun, wenn die neue Frist bereits abgelaufen ist?

Nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids und Einleitung des Klageverfahrens sind neu beigebrachte Nachweise zum Leistungsanspruch selbst ausgeschlossen.

Es bleibt dann nur noch die Prüfung, ob der abschließende Bescheid oder der Widerspruchsbescheid aus anderen Gründen rechtswidrig ist – etwa wegen einer inhaltlich unrichtigen Rechtsfolgenbelehrung oder einer fehlerhaften Fristsetzung bei der Mitwirkungsaufforderung. Das sind reale Ansatzpunkte, erfordern aber anwaltliche Begleitung.

Quellen

Bundesgesetzblatt: Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, BGBl. 2026 I Nr. 107

Bundessozialgericht: Urteil vom 29. November 2022, B 4 AS 64/21 R, ECLI:DE:BSG:2022:291122UB4AS6421R0

gesetze-im-internet.de: § 41a SGB II – Vorläufige Entscheidung, Fassung ab 1. Juli 2026

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen § 41a SGB II, Stand 1. Juli 2023