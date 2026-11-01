Bürgergeld knallhart: Doch versprochenen Milliarden fehlen

Milliarden einsparen und das Bürgergeld komplett umbauen. Mit diesem Versprechen warb Friedrich Merz vor der Bundestagswahl. Von Einsparungen in zweistelliger Milliardenhöhe war die Rede. Doch drei Monate nach dem Start der neuen Grundsicherung ist davon in den Haushaltszahlen wenig zu sehen.

Die Ausgaben sind gegenüber dem Vorjahr nur leicht gesunken. Ob die strengeren Regeln überhaupt zu diesem Rückgang beigetragen haben, lässt sich aus den Zahlen nicht ablesen. Wie weit die politischen Versprechen und die bisherigen Ergebnisse auseinanderliegen, zeigt der Vergleich zwischen den angekündigten Einsparungen und der tatsächlichen Haushaltsentwicklung.

100 Millionen weniger sind kein Beweis für den Reformerfolg

Nach den vom Handelsblatt am 23. Oktober 2026 wiedergegebenen Monatsdaten lagen die Ausgaben im August bei rund 3,4 Milliarden Euro und im September bei rund 3,3 Milliarden Euro, jeweils etwa 100 Millionen unter dem Vorjahresmonat.

Im Juli standen dagegen unverändert rund 3,5 Milliarden Euro zu Buche; die gerundeten Zahlen betreffen die dort betrachteten Leistungen einschließlich Unterkunftskosten.

Wenn weniger Menschen Leistungen benötigen, kann das diverse Ursachen haben – eine zeitliche Überschneidung ist dafür kein Nachweis.

Die Regierung kann die Wirkung nicht aufschlüsseln

In der Pressekonferenz vom 23. Oktober konnte das Arbeitsministerium auch nicht beziffern, welchen Anteil Arbeitsvermittlung, veränderte Wohnkosten und demografische Entwicklungen jeweils an den niedrigeren Ausgaben hatten.

Die Bundesregierung hält eine abschließende Bewertung nach wenigen Monaten für verfrüht und verweist auf langfristige Effekte.

Dieser Vorbehalt ist zwar sachlich berechtigt, doch das Versprechen, Milliarden einzusparen steht dem entgegen. Dass sich Effekte eines Umbaus des Bürgergeld-Systems erst auf längere Sicht zeigen, betonten im Vorfeld gerade die Kritiker.

Die CDU / CSU behauptete hingegen solche Entlastungen, ohne dafür belastbare Untersuchungen zu liefern.

Ser Gesetzentwurf rechnete nur mit Millionen

Sogar die eigene Kostenrechnung im Regierungsentwurf, Bundestagsdrucksache 21/3541, fiel von Anfang an bescheiden aus: Über Bund, Länder, Kommunen und Bundesagentur für Arbeit zusammengerechnet standen für 2026 Minderausgaben von 86 Millionen Euro und für 2027 von 70 Millionen Euro.

Für 2028 und 2029 wies die Tabelle dagegen geringe Mehrausgaben aus.

Welche Zahl gemeint ist Was sie tatsächlich aussagt Zweistellige Milliardenbeträge Politische Einsparankündigung von Friedrich Merz, kein nachgewiesenes Ergebnis. 86 Millionen Euro für 2026 Im Regierungsentwurf veranschlagte Minderausgaben über mehrere öffentliche Haushalte. 70 Millionen Euro für 2027 Prognose desselben Entwurfs; keine Messung der bisherigen Reformwirkung. Je rund 100 Millionen Euro weniger im August und September Gerundeter Vergleich mit den Vorjahresmonaten; Ursachen nicht einzeln nachgewiesen. 50,81 Milliarden Euro für 2027 Geplante Bundesausgaben für die Grundsicherung für Arbeitsuchende insgesamt.

Auch 2027 bleibt der Finanzbedarf hoch

Nach der Bundestagsdarstellung zum Haushaltsentwurf 2027 sollen die Bundesausgaben für die Grundsicherung für Arbeitsuchende von 51,02 auf rund 50,81 Milliarden Euro sinken. Das entspricht etwa 210 Millionen Euro oder rund 0,4 Prozent.

Dabei sollen die Ausgaben für das Grundsicherungsgeld sinken, während die Bundesbeteiligung an Unterkunft und Heizung steigt. Auch die Mittel für die Eingliederung in Arbeit gehören zur Rechnung: Menschen dauerhaft in Beschäftigung zu bringen, erfordert zunächst Unterstützung und Personal.

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Ein Arbeitsplatz muss den Lebensunterhalt auch decken

Bereits im Faktenpapier vom Oktober 2025 erklärte das Arbeitsministerium, dass die Gesetzesmaßnahmen allein keine nennenswerten Einsparungen erwarten ließen. Größere Entlastungen setzte es mit besserer Arbeitsmarktintegration und einer wirtschaftlichen Belebung in Verbindung.

Das Papier unterschied zwischen einzelnen Leistungsberechtigten und ganzen Haushalten, die ihren Bedarf aus Arbeit decken können. Das ist nur einer unter vielen Faktoren, die das Versprechen, Milliarden einzusparen, ignorierte: Eine Arbeitsaufnahme beendet den Anspruch auf ergänzende Grundsicherung erst, wenn anrechenbares Einkommen und weitere Mittel den jeweiligen Bedarf ausreichend decken.

Verschärfungen sind längst konkret

Nicht große Einsparungen, sondern die Verschärfungen sind jedoch sehr konkret. Seit Juli gelten veränderte Vorgaben, unter anderem bei Mitwirkung, Vermögen und Wohnkosten. Wer Leistungen benötigt, muss genau prüfen, welche Rücklagen geschützt bleiben und welche Folgen wiederholt versäumte Jobcenter-Termine haben können.

Für die öffentliche Bewertung reicht es sowieso nicht, nur die Staatsausgaben zu betrachten: Es geht darum, ob Menschen dauerhaft von ihrer Arbeit leben können oder lediglich weniger Unterstützung erhalten.

Die rechtlichen Grenzen von Sanktionen , Grundgesetz und Menschenwürde verschwinden nicht, weil die Politik Einsparungen verheißt.

Verschieben statt Sparen

Wenn Änderungen dazu führen, dass Betroffene von einer steuerfinanzierten Sozialleistung in eine andere wechseln, entlastet das nicht den Staatshaushalt.

Das zeigen die gesonderten Planungen zu zusätzlichen Grundsicherungsausgaben infolge von Kürzungen bei Familien und zum möglichen Wechsel von Wohngeldhaushalten in die Grundsicherung.

FAQ: Sechs Fragen zu den Einsparungen

Spart die neue Grundsicherung bisher Milliarden?

Die bisher veröffentlichten Zahlen belegen keine Einsparungen in der angekündigten zweistelligen Milliardenhöhe. In einzelnen Monaten lagen die betrachteten Ausgaben etwas unter dem Vorjahreswert.

Sind die niedrigeren Ausgaben eine Folge härterer Regeln?

Das lässt sich aus den Monatszahlen nicht feststellen. Das Arbeitsministerium konnte die Ursachen nicht nennen.

Was bedeuten die 86 Millionen Euro für 2026?

Diese Summe steht als erwartete Minderausgabe im Regierungsentwurf. Sie ist keine nachträglich gemessene Erfolgsbilanz.

Warum bleiben die Ausgaben trotz Arbeitsvermittlung hoch?

Eine Beschäftigung beendet Hilfebedürftigkeit nicht immer. Reicht das anrechenbare Einkommen für den Haushalt nicht aus, können ergänzende Leistungen erforderlich bleiben.

Sind die 50,81 Milliarden Euro für 2027 bereits ausgegeben?

Nein, die Zahl bezeichnet den Ansatz im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2027. Sie umfasst mehr als die unmittelbaren Zahlungen zum Lebensunterhalt.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Faktenpapier Neue Grundsicherung, Oktober 2025.

Bundesregierung: Regierungspressekonferenz vom 23. Oktober 2026.

Deutscher Bundestag: Regierungsentwurf, Drucksache 21/3541, insbesondere Finanztableau.

Deutscher Bundestag: 201 Milliarden Euro für den Sozialetat 2027.

Handelsblatt: Bürgergeld-Reform der Regierung spart Millionensummen, 23. Oktober 2026.