Bürgergeld: Jobcenter zwingt Grundsicherungsbezieher zum Rechtsstreit mit dem eigenen Vermieter

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Wer ab Juli 2026 Grundsicherung bezieht und eine Miete zahlt, die gegen die Mietpreisbremse verstößt, wird vom Jobcenter aufgefordert, den eigenen Vermieter schriftlich zu rügen. Wer das nicht tut, dem kürzt das Amt dauerhaft die Wohnkosten. Wer es tut, riskiert ein zerrüttetes Mietverhältnis.

Die Neuregelung im Dreizehnten Gesetz zur Änderung des SGB II schafft ein Dilemma, das Hunderttausende Leistungsberechtigte in angespannten Wohnungsmärkten trifft – und für das der Gesetzgeber keine Lösung anbietet.

Neue Obergrenze bei Wohnkosten greift ab dem ersten Tag

Mit der neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende, die das bisherige Bürgergeld ablöst, ändert sich die Übernahme der Mietkosten grundlegend. Der Bundestag hat das Gesetz am 5. März 2026 beschlossen, Inkrafttreten ist der 1. Juli 2026.

Kern der Reform: Das Jobcenter übernimmt Mietkosten künftig nur noch bis zum 1,5-Fachen der kommunalen Angemessenheitsgrenze – und zwar vom ersten Tag des Leistungsbezugs an. Die Karenzzeit, die bisher im ersten Jahr die volle Mietübernahme garantierte, verliert damit für teure Wohnungen ihre Schutzwirkung.

Ein Rechenbeispiel macht das greifbar: Liegt die kommunale Angemessenheitsgrenze bei 500 Euro Bruttokaltmiete, übernimmt das Jobcenter maximal 750 Euro. Wer 900 Euro zahlt, muss 150 Euro monatlich selbst aufbringen – bei einem Regelsatz von 563 Euro für Alleinstehende eine Lücke, die direkt in die Existenz schneidet. Die bisherige Karenzzeit hätte diese 900 Euro im ersten Jahr vollständig gedeckt. Dieser Schutz fällt weg.

Mietpreisbremse wird zur zweiten Schranke – auch in der Karenzzeit

Neben der 1,5-fach-Deckelung baut der Gesetzgeber eine zweite Grenze ein, die vielen Betroffenen noch nicht bewusst ist. Übersteigt die vereinbarte Kaltmiete die nach der zivilrechtlichen Mietpreisbremse zulässige Höhe, gelten die übersteigenden Anteile künftig automatisch als unangemessene Aufwendungen für Unterkunft.

Die Mietpreisbremse fließt damit direkt in die sozialrechtliche Angemessenheitsprüfung ein – eine Verknüpfung, die es bisher nicht gab.

Das bedeutet: Selbst eine Miete, die unter der 1,5-fach-Obergrenze liegt, kann als unangemessen gelten, wenn sie gegen die Mietpreisbremse verstößt. In einem solchen Fall leitet das Jobcenter ein Kostensenkungsverfahren ein – ohne Rücksicht auf die Karenzzeit. Der Schutzraum des ersten Jahres, der verhindern sollte, dass Menschen direkt nach Jobverlust unter Umzugsdruck geraten, existiert in diesen Fällen nicht mehr.

Wenn das Amt den Mieter zum Angriff auf den Vermieter zwingt

Der eigentliche Sprengstoff liegt in der Rügepflicht. Das Jobcenter wird Leistungsberechtigte auffordern, den Verstoß gegen die Mietpreisbremse gegenüber dem Vermieter förmlich zu beanstanden – in Textform, einzelfallbezogen und konkret. Ohne diese Rüge entsteht kein Rückforderungsanspruch, ohne Rückforderungsanspruch keine Mietsenkung, und ohne Mietsenkung bleibt die Miete dauerhaft unangemessen. Das Jobcenter kürzt dann die Wohnkostenübernahme auf das zulässige Niveau.

Sabine M., 46, alleinerziehend, lebt seit vier Jahren in einer Dreizimmerwohnung in Dortmund. Ihre Kaltmiete liegt bei 680 Euro, die Mietpreisbremse erlaubt maximal 616 Euro. Als sie Grundsicherung beantragt, stellt das Jobcenter die Differenz von 64 Euro monatlich fest und fordert sie zur Rüge auf.

Sabine kennt ihren Vermieter: Der hat einer anderen Mieterin nach einem Rechtsstreit beim nächsten Anlass nicht verlängert. Rügt Sabine, steht sie in zwölf Monaten möglicherweise ohne Wohnung da – in einem Markt, in dem sie als alleinerziehende Grundsicherungsbezieherin kaum Chancen hat. Rügt sie nicht, fehlen ihr monatlich 64 Euro vom Regelsatz. Für Essen, Kleidung, Schulmaterial.

Eine Rüge ist kein Formular – sondern ein juristischer Akt mit Folgen

Die Rüge nach der Mietpreisbremse ist keine schlichte Beschwerde. Sie ist eine förmliche Beanstandung der vereinbarten Miethöhe, die in Textform erfolgen und sich auf die konkrete Auskunft des Vermieters beziehen muss, sofern dieser eine solche erteilt hat.

Standardisierte Textbausteine reichen nach der Rechtsprechung nicht aus – das Amtsgericht Berlin-Mitte hat eine Rüge als unwirksam verworfen, weil sie keinen Bezug auf die im Mietvertrag erteilte Vermieter-Auskunft nahm.

Für Menschen in Grundsicherung ist das eine enorme Hürde. Viele kennen weder den örtlichen Mietspiegel noch die Vormiete, wissen nichts über Modernisierungsausnahmen oder Neubauregelungen. Ob überhaupt ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse vorliegt, ist in vielen Fällen juristisch umstritten.

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Trotzdem soll das Jobcenter die Betroffenen zu genau dieser Rüge auffordern – ohne selbst eine rechtliche Beratung anbieten zu müssen. Die Gesetzesbegründung schweigt dazu, wie Leistungsberechtigte ohne juristische Vorkenntnisse eine wirksame Rüge formulieren sollen.

Was passiert, wenn der Vermieter nicht einlenkt

Senkt der Vermieter nach der Rüge tatsächlich die Miete, ist das Kostensenkungsverfahren erledigt. Realistischer ist ein anderes Szenario: Der Vermieter ignoriert die Rüge, beruft sich auf eine Modernisierung oder bestreitet den Verstoß. Die Miete bleibt sozialrechtlich unangemessen, das Jobcenter übernimmt die Differenz nicht.

Für diesen Fall sieht der Gesetzentwurf vor, dass Rückforderungsansprüche wegen überzahlter Miete auf den kommunalen Träger übergehen. Das Jobcenter tritt an die Stelle des Mieters und kann selbst gegen den Vermieter vorgehen. Das klingt nach Entlastung – aber ob die Kommunen das tatsächlich tun, steht auf einem anderen Blatt.

Die personelle und juristische Ausstattung der Jobcenter ist für mietrechtliche Verfahren nicht ausgelegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rückforderungsanspruch von 40 oder 60 Euro monatlich in einem aufwändigen Verfahren durchgesetzt wird, ist gering. Der Mieter bleibt derweil auf der Lücke sitzen.

Keine Sanktion, aber eine stille Kürzung mit demselben Effekt

Formal ist die Rügepflicht keine Mitwirkungspflicht im Sinne der Sanktionsvorschriften. Wer sich weigert, den Vermieter zu rügen, wird nicht mit einer Leistungsminderung von 30 Prozent bestraft. Aber die Folge ist kaum weniger einschneidend: Ohne Rüge stuft das Jobcenter den überhöhten Mietanteil dauerhaft als unangemessen ein und übernimmt ihn nicht.

Die Differenz frisst sich Monat für Monat in den Regelsatz – ein schleichender Entzug von Geld, das für den täglichen Bedarf gedacht ist.

Eigenmächtig die Miete kürzen darf der Leistungsberechtigte auf keinen Fall. Wer weniger überweist als vertraglich vereinbart, riskiert die fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzugs – nach zwei Monatsmieten Rückstand hat der Vermieter das Recht dazu.

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Die Betroffenen stecken in einer Zange: Das Jobcenter verlangt eine Handlung, die das Mietverhältnis gefährdet. Gleichzeitig verbieten die Regeln des Mietrechts jede Eigenmächtigkeit bei der Mietzahlung. Was bleibt, ist ein Verlust, der sich nur in der Höhe unterscheidet – nicht in der Tatsache, dass er eintritt.

Angespannte Wohnungsmärkte verschärfen das Problem

Die Mietpreisbremse gilt ausschließlich in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt – also dort, wo bezahlbarer Wohnraum am knappsten ist. Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, aber auch mittelgroße Städte wie Hannover, Dortmund oder Leipzig sind betroffen.

Ausgerechnet in diesen Städten sollen Grundsicherungsbezieher nun ihre Vermieter konfrontieren, obwohl sie auf dem freien Markt kaum eine Alternative finden.

Der SoVD hat in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf klargestellt: Die Neuregelung geht in eine völlig falsche Richtung. Statt Leistungsberechtigte die Einhaltung der Mietpreisbremse zivilrechtlich durchsetzen zu lassen, müsse bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.

Tacheles Sozialhilfe e.V. warnt vor einem weiteren Effekt: Wird unter Vermietern bekannt, dass Grundsicherungsbezieher zur Rüge verpflichtet werden, sinkt die Bereitschaft, an diese Gruppe zu vermieten. Die Regelung verschließt den Wohnungsmarkt für genau die Menschen, die sie angeblich schützen soll.

Ob ein Verstoß vorliegt, ist in vielen Fällen unklar

Ein weiteres Problem der Neuregelung: Die Frage, ob eine Miete tatsächlich gegen die Mietpreisbremse verstößt, lässt sich selten auf den ersten Blick beantworten.

Es müssen die ortsübliche Vergleichsmiete, die Vormiete, mögliche Modernisierungszuschläge und Ausnahmen für Neubauten geprüft werden. Selbst Fachanwälte für Mietrecht brauchen dafür den lokalen Mietspiegel, gegebenenfalls Gutachten und eine sorgfältige Einzelfallprüfung.

Das Jobcenter soll diese Einschätzung künftig im Rahmen der Angemessenheitsprüfung vornehmen – ohne dass klar ist, mit welcher fachlichen Grundlage. Die Gesetzesbegründung äußert sich nicht dazu, wie die Jobcenter die mietrechtliche Expertise aufbauen sollen, die für eine belastbare Einschätzung nötig wäre.

Der Verwaltungsaufwand, den die Prüfung in jedem Einzelfall erzeugt, steht in keinem Verhältnis zu den erwarteten Einsparungen. Auch Jobcenter-Vertreter kritisieren diese Belastung intern bereits.

Was Betroffene jetzt konkret tun sollten

Wer ab Juli 2026 Grundsicherung bezieht oder beantragt, sollte drei Fragen sofort klären.

Erstens: Hat die eigene Kommune eine Mietpreisbremsenverordnung erlassen? Die Bremse gilt nicht automatisch, sondern nur in per Landesverordnung festgelegten Gebieten – eine aktuelle Liste veröffentlicht das jeweilige Landesbauministerium.

Zweitens: Übersteigt die eigene Kaltmiete die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als zehn Prozent? Der örtliche Mietspiegel gibt Auskunft.

Drittens: Greifen Ausnahmen, etwa weil die Wohnung nach Oktober 2014 erstmals vermietet oder umfassend modernisiert wurde?

Vor jeder Rüge ist eine Beratung durch einen Mieterverein oder eine Sozialberatungsstelle dringend zu empfehlen. Eine fehlerhaft formulierte Rüge ist nach der Rechtsprechung unwirksam und eröffnet keine Rückforderungsansprüche.

Gleichzeitig darf die Frist nicht verstreichen: Reagiert der Leistungsberechtigte nicht auf die Kostensenkungsaufforderung, kürzt das Jobcenter die Wohnkosten nach Ablauf der gesetzten Frist – in der Regel sechs Monate. Wer in dieser Zeit keine Beratung findet, sollte dem Jobcenter schriftlich mitteilen, dass er sich um eine Klärung bemüht. Denn Untätigkeit wird als Verweigerung der Kostensenkung gewertet.

Häufige Fragen zur Mietpreisbremse im Grundsicherungsbezug

Gilt die Rügepflicht auch für bestehende Leistungsfälle?

Die Neuregelung tritt zum 1. Juli 2026 in Kraft. Wer bereits Grundsicherung bezieht, fällt unter die neuen Regeln, sobald der nächste Bewilligungszeitraum beginnt oder ein Folgeantrag gestellt wird.

Kann der Vermieter mich wegen der Rüge kündigen?

Eine Kündigung allein wegen einer Mietpreisbremsen-Rüge wäre rechtlich unwirksam. In der Praxis kann die Rüge das Verhältnis zum Vermieter aber dauerhaft belasten – mit Folgen bei der nächsten Gelegenheit.

Wer hilft bei der Formulierung der Rüge?

Mietervereine, Sozialberatungsstellen und Fachanwälte für Mietrecht. Das Jobcenter selbst ist nicht verpflichtet, eine rechtliche Beratung zur Rüge anzubieten.

Was, wenn das Jobcenter fälschlich einen Verstoß annimmt?

Gegen die Kostensenkungsaufforderung selbst gibt es keinen Widerspruch – sie ist kein Verwaltungsakt. Erst wenn das Jobcenter die Leistung tatsächlich kürzt, kann gegen den Änderungsbescheid Widerspruch eingelegt und geklagt werden.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

SoVD: Stellungnahme zum Referentenentwurf Grundsicherung, Januar 2026

Fachanwalt.de: Unterkunftskosten in der neuen Grundsicherung ab 2026

§ 556g BGB: Rechtsfolgen; Auskunft über die Miete