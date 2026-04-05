Bürgergeld: Jobcenter Wuppertal verweigert Miete trotz jahrelanger Verfahrensverzögerung

Lesedauer 4 Minuten

Im Jobcenter Wuppertal sorgt ein Fall aus der Beratungspraxis von Tacheles e.V. für erhebliche rechtliche und sozialpolitische Fragen. Im Mittelpunkt steht eine 53-jährige Frau aus Wuppertal, die nach Angaben des Vereins 26 Monate lang auf die Bearbeitung ihres Bürgergeldantrags warten musste.

Nachdem ihr Ende Februar 2026 rückwirkend Bürgergeld-Leistungen bewilligt worden waren, erkannte das Jobcenter ausgerechnet die während dieser Zeit aufgelaufenen Unterkunftskosten nicht an. Die Begründung: Eine Zahlungsverpflichtung sei nicht festzustellen.

Der Fall wirft ein grelles Licht auf die Folgen überlanger Verwaltungsverfahren. Denn die Betroffene konnte ihren Lebensunterhalt seit Dezember 2023 nicht mehr vollständig aus eigenen Mitteln bestreiten und hatte deshalb Bürgergeld beantragt.

Dass sie trotz ausbleibender Mietzahlungen nicht längst ihre Wohnung verloren hat, lag offenbar allein an der Geduld ihres Vermieters. Gerade dieser Umstand wird ihr nun jedoch zum Nachteil ausgelegt.

26 Monate Bearbeitungszeit und ein folgenschwerer Bescheid

Nach Darstellung von Tacheles e.V. zog sich das Antragsverfahren über mehr als zwei Jahre hin. Erst nachdem der Verein erheblichen Druck ausgeübt hatte, sei es zu einer rückwirkenden Leistungsbewilligung gekommen. Mit dem Bewilligungsbescheid war die Angelegenheit jedoch nicht erledigt. Vielmehr begann damit der nächste Konflikt.

Im Bescheid vertritt das Jobcenter Wuppertal die Auffassung, die Unterkunftskosten seien bei der Leistungsberechnung nicht zu berücksichtigen.

Wörtlich heißt es demnach: „Eine Berücksichtigung Ihrer Unterkunftskosten erfolgt nicht, da eine Zahlungsverpflichtung seitens des Jobcenters Wuppertal AöR nicht anerkannt werden kann.“

Dies hat weitreichende Folgen. Denn sie bedeutet im Ergebnis, dass Mietschulden, die während einer extrem langen Bearbeitungsdauer entstanden sind, nicht übernommen werden sollen.

Die Betroffene bleibt damit auf erheblichen Rückständen sitzen, obwohl die Verzögerung nach Darstellung von Tacheles nicht ihre Schuld war.

Wenn Geduld des Vermieters zum Nachteil wird

Besonders brisant ist die rechtliche Begründung, die hinter der Entscheidung steht. Offenbar wird aus dem Umstand, dass der Vermieter bislang keine Kündigung ausgesprochen hat, abgeleitet, dass keine durchsetzbare Mietzahlungspflicht bestehe. Diese Sichtweise stellt das Verhältnis von Mietvertrag, sozialrechtlichem Bedarf und staatlicher Leistungspflicht auf den Kopf.

📚 Lesen Sie auch: Alle Zuschüsse beim Bürgergeld und der Sozialhilfe 2026 im Überblick

Denn eine Pflicht zur Mietzahlung entsteht nicht erst dann, wenn ein Vermieter kündigt oder eine Räumungsklage einreicht. Sie folgt bereits aus dem bestehenden Mietvertrag.

Dass ein Vermieter trotz Zahlungsrückständen zunächst auf eine Kündigung verzichtet, hebt diese Verpflichtung nicht auf. Vielmehr zeigt ein solcher Fall häufig, dass das Mietverhältnis noch gerettet werden kann, wenn die öffentliche Stelle rechtzeitig handelt.

Gerade im Sozialrecht ist dieser Punkt von erheblicher Bedeutung. Leistungen für Unterkunft und Heizung sollen nicht erst dann greifen, wenn Obdachlosigkeit unmittelbar bevorsteht. Sie dienen auch dazu, Wohnungsverlust zu verhindern, bevor die Situation eskaliert.

Rechtsprechung des Bundessozialgerichts spricht gegen die Haltung des Jobcenters

Nach den von Tacheles angeführten Entscheidungen des Bundessozialgerichts besteht ein Bedarf für Unterkunftskosten auch dann, wenn Mietrückstände auflaufen, solange eine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung besteht. Maßgeblich ist also nicht, ob der Vermieter bereits mit Kündigung oder Klage reagiert hat, sondern ob der Mietvertrag fortbesteht und daraus weiterhin Forderungen resultieren.

Damit kollidiert die Argumentation des Jobcenters nach Einschätzung von Kritikern unmittelbar mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Wenn der sozialrechtliche Bedarf erst in dem Moment anerkannt würde, in dem die Wohnung akut verloren zu gehen droht, würde der präventive Charakter der Leistungen leer laufen. Der gesetzliche Anspruch, Unterkunft zu sichern und Wohnungslosigkeit abzuwenden, würde auf diese Weise faktisch ausgehöhlt.

Rund 10.000 Euro Mietschulden während der Wartezeit

Die wirtschaftlichen Folgen für die Betroffene sind erheblich. Nach Angaben von Tacheles hatte die 53-Jährige ihre Miete bis zur Antragstellung vollständig gezahlt. Erst während der 26-monatigen Bearbeitungszeit seien Rückstände entstanden. Diese summierten sich demnach auf rund 10.000 Euro.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Hinzu kommt, dass die Nachzahlung der Regelleistung in Höhe von etwa 2.500 Euro nach Darstellung des Vereins sofort vollständig zur Schuldentilgung eingesetzt wurde.

Das zeigt, wie angespannt die Lage der Frau inzwischen ist. Trotz nachträglicher Leistungsbewilligung bleibt sie mit einem erheblichen Teil der Verbindlichkeiten belastet, die ohne die lange Untätigkeit der Behörde womöglich gar nicht entstanden wären.

Vorläufige Leistungen hätten die Eskalation verhindern können

Ein weiterer Vorwurf richtet sich gegen das Vorgehen des Jobcenters während des laufenden Antragsverfahrens. Nach Auffassung des Vereins hätte die Behörde vorläufige Leistungen bewilligen müssen.

Gerade in Fällen mit unklaren oder noch zu prüfenden Einkommensverhältnissen, etwa bei Selbstständigen, dient dieses Instrument dazu, existenzielle Notlagen während der Prüfung zu vermeiden.

Wäre dieser Weg beschritten worden, hätte sich der Mietrückstand in dem beschriebenen Umfang nach Darstellung des Vereins gar nicht erst aufgebaut.

Der Fall berührt damit nicht nur die Frage einer rechtswidrigen Ablehnung von Unterkunftskosten, sondern auch die Frage, ob die Verwaltung ihre Pflicht zur zeitnahen Existenzsicherung verletzt hat.

Existenzminimum und soziale Rechte stehen auf dem Spiel

Tacheles bewertet das Verhalten des Jobcenters Wuppertal als schwerwiegenden Verstoß gegen geltendes Recht. Der Verein verweist dabei auch auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach das menschenwürdige Existenzminimum jederzeit gewährleistet sein muss. Dieses Grundrecht darf nicht durch administrative Hürden oder restriktive Auslegung unterlaufen werden.

Auch der allgemeine sozialrechtliche Auftrag, soziale Rechte möglichst weitgehend zu verwirklichen, steht im Raum. Kritiker sehen im vorliegenden Fall das Gegenteil dieses Anspruchs verwirklicht. Statt existenzsichernde Leistungen verlässlich zu gewähren, werde eine jahrelang aufgelaufene Notlage im Nachhinein zum Anlass genommen, die Übernahme der Kosten zu verweigern.

Widerspruch ohne Einlenken

Nach Angaben von Tacheles hat die Betroffene im Widerspruchsverfahren sowohl ihre fortbestehende Zahlungspflicht als auch den Zusammenhang zwischen der behördlichen Verzögerung und den Mietschulden dargelegt.

Das Jobcenter will dennoch an seiner ablehnenden Haltung festhalten.

Damit ist aus einem Einzelfall längst ein Vorgang geworden, der über die persönliche Situation der Frau hinausweist. Er berührt die Frage, wie Behörden mit Menschen umgehen, die auf existenzsichernde Leistungen angewiesen sind, und wie viel rechtliche Verlässlichkeit Betroffene in solchen Situationen tatsächlich erwarten können.

Fall mit Signalwirkung

Der Wuppertaler Fall zeigt, wie schnell sich behördliche Verzögerungen in soziale Abstiegsdynamiken verwandeln können. Wer auf Bürgergeld angewiesen ist, braucht nicht erst Hilfe, wenn die Räumung droht, sondern in dem Moment, in dem der Lebensunterhalt nicht mehr gesichert ist.

Wenn eine Behörde zwei Jahre lang nicht entscheidet und anschließend argumentiert, fehlende Kündigung bedeute fehlende Zahlungspflicht, entsteht ein Verständnis von Sozialverwaltung, das mit dem Schutzgedanken des Sozialstaats nur schwer vereinbar erscheint.

Tacheles fordert deshalb die vollständige Nachzahlung der Unterkunftskosten, eine verlässliche Bewilligung vorläufiger Leistungen in vergleichbaren Fällen und eine offizielle Entschuldigung gegenüber der Betroffenen.

Unabhängig vom weiteren Verlauf des Widerspruchs- oder eines möglichen Klageverfahrens bleibt bereits jetzt der Eindruck eines Vorgangs, der geeignet ist, das Vertrauen in rechtsstaatliches Verwaltungshandeln nachhaltig zu erschüttern.

Quellen

Stellungnahme von Harald Thomé, Tacheles e.V., Bundessozialgericht, Urteile vom 07.05.2009 – B 14 AS 31/07 R und vom 03.03.2009 – B 4 AS 37/08, Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 09.02.2010 – 1 BvL 1/09 u. a. § 2 Abs. 2 SGB I