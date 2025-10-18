Bürgergeld: Das zahlen die Jobcenter für Miete – Tabelle mit allen Mietgrenzen

Leistungsberechtigte erhalten neben dem Regelbedarf die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) in angemessener Höhe. Dazu zählen die Grundmiete, kalte Nebenkosten und Heizkosten. Ob eine Wohnung als „angemessen“ gilt, bestimmen die örtlichen Jobcenter nach regionalen Richtwerten.
Einheitliche bundesweite Obergrenzen gibt es nicht, denn die Mietniveaus unterscheiden sich zwischen den Kommunen teils erheblich. Deshalb lohnt der Blick auf die jeweils aktuellen Grenzwerte vor Ort.
Während die Wohnungsgröße als grobe Richtschnur dient, prüfen Jobcenter vor allem die Bruttokaltmiete (Miete inkl. kalter Nebenkosten, ohne Heizkosten) sehr genau. Heizkosten werden gesondert beurteilt, weil Art und Effizienz der Heizung stark variieren können.
Karenzzeit und Warmmiete: Was in den ersten 12 Monaten gilt
In der Karenzzeit – den ersten zwölf Monaten nach der Erstantragstellung – werden Miete und kalte Nebenkosten grundsätzlich nicht auf Angemessenheit geprüft.
Die Heizkosten müssen jedoch auch in dieser Phase angemessen sein. Aussagen zur Warmmiete lassen sich nicht pauschal treffen, weil Heizkosten je nach Gebäude, Energieträger und Verbrauch stark schwanken.
Wohnungsgröße: Orientierungswerte nach Haushaltsgröße
Die zulässige Wohnfläche ist kein starres K.-o.-Kriterium, sondern eine Orientierung. Weicht die Quadratmeterzahl leicht nach oben ab, die Miete liegt aber im angemessenen Rahmen, wird das Jobcenter in der Regel keinen Umzug verlangen.
Hinweis: Derzeit sieht es so aus, als wolle die Bundesregierung die Karenzzeit abschaffen. Bis dato ist sie allerdings noch möglich.
Als belastbarer Anhaltspunkt gelten folgende Richtwerte:
Stand: 2025, bundesweite Orientierungsbandbreiten
|Haushaltsgröße (Personen)
|Angemessene Wohnungsgröße (m²)
|1 Person
|45–50 m²
|2 Personen
|60–65 m²
|3 Personen
|75–80 m²
|4 Personen
|85–95 m²
|5 Personen
|95–110 m²
|6 Personen
|105–125 m²
|je weitere Person
|+ 10–15 m²
Inhaltsverzeichnis
Überblick: Bruttokaltmieten in ausgewählten Großstädten
Die folgende Übersicht zeigt die angemessene Bruttokaltmiete je Haushaltsgröße (ohne Heizkosten) für zehn große Städte. Sie macht das Preisgefälle zwischen den Kommunen unmittelbar sichtbar – von Leipzig bis München.
|Stadt
|1 Person
|2 Personen
|3 Personen
|4 Personen
|5 Personen
|Berlin
|449 €
|543 €
|669 €
|772 €
|904 €
|Dresden
|451 €
|558 €
|716 €
|814 €
|963 €
|Düsseldorf
|546 €
|632 €
|776 €
|1.003 €
|1.317 €
|Essen
|472 €
|613 €
|754 €
|896 €
|1.038 €
|Frankfurt (Main)
|786 €
|903 €
|1.078 €
|1.219 €
|1.360 €
|Hamburg
|573 €
|694 €
|813 €
|980 €
|1.362 €
|Hannover
|499 €
|587 €
|697 €
|834 €
|946 €
|Köln
|677 €
|820 €
|976 €
|1.139 €
|1.302 €
|Leipzig
|346 €
|450 €
|587 €
|671 €
|782 €
|München
|890 €
|1.092 €
|1.286 €
|1.569 €
|1.939 €
Praxislücke: „Das Jobcenter zahlt systematisch 116 € zu wenig“
Auswertungen und Praxiserfahrungen zeigen, dass zwischen Marktmieten und Angemessenheitsgrenzen nicht selten Lücken bestehen. In der öffentlichen Diskussion ist von einer durchschnittlichen Unterdeckung von rund 116 € die Rede.
Eine pauschale Aussage für alle Kommunen ist indes nicht möglich; entscheidend sind Marktsegment, Stadtteil, Wohnungsgröße und Verfügbarkeit. Wichtig bleibt: Grenzwerte prüfen, Alternativen vergleichen und Nachweise zu Nebenkosten sowie Heizkosten sorgfältig dokumentieren.
Mietobergrenzen und Kennzahlen nach Städten
Im Folgenden die jeweils maßgeblichen KdU-Richtwerte (Bruttokalt, soweit verfügbar) samt ergänzenden Strukturzahlen. Die Datenschnitte beziehen sich auf die in den Tabellen vermerkten Stände und Gültigkeiten.
Aachen
Gültig seit März 2024; Grundlage für 2025.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|50 m²
|512,00 €
|404,00 €
|108,00 €
|2 Personen
|65 m²
|598,00 €
|477,10 €
|120,90 €
|3 Personen
|80 m²
|748,80 €
|617,60 €
|131,20 €
|4 Personen
|95 m²
|851,20 €
|668,80 €
|182,40 €
|5 Personen
|110 m²
|1.046,10 €
|852,50 €
|193,60 €
|6 Personen
|125 m²
|1.188,75 €
|k. A.
|k. A.
|jede weitere
|15 m²
|142,65 €
|k. A.
|k. A.
Aachen zählt rund 260.000 Einwohner und 25.077 Bedarfsgemeinschaften. Die durchschnittlichen monatlichen KdU liegen bei 494 € pro Haushalt.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|401 €
|14.131
|56,35 %
|2 Personen
|487 €
|4.644
|18,52 %
|3 Personen
|592 €
|2.769
|11,04 %
|4 Personen
|693 €
|1.827
|7,29 %
|5+ Personen
|918 €
|1.706
|6,80 %
Berlin
Stand 01.10.2023; auch 2025 gültig.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|50 m²
|449,00 €
|360,50 €
|88,50 €
|2 Personen
|65 m²
|543,40 €
|428,35 €
|115,05 €
|3 Personen
|80 m²
|668,80 €
|527,20 €
|141,60 €
|4 Personen
|90 m²
|772,40 €
|593,10 €
|159,30 €
|5 Personen
|102 m²
|903,72 €
|723,18 €
|180,54 €
|6 Personen
|114 m²
|1.010,04 €
|808,26 €
|201,78 €
|jede weitere
|12 m²
|106,32 €
|85,08 €
|21,24 €
Berlin verzeichnet rund 3,89 Mio. Einwohner und 241.164 Bedarfsgemeinschaften. Im Schnitt werden 607 € KdU pro BG gezahlt.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|474 €
|143.213
|59,38 %
|2 Personen
|580 €
|38.343
|15,90 %
|3 Personen
|722 €
|24.623
|10,21 %
|4 Personen
|863 €
|17.919
|7,43 %
|5+ Personen
|1.349 €
|17.069
|7,08 %
Bochum
Richtwerte zuletzt im Mai 2025 geprüft; Anhebung zum 01.07.2025. Für Haushalte mit fünf oder mehr Personen erfolgt die Beurteilung im Einzelfall.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|50 m²
|439,25 €
|k. A.
|k. A.
|2 Personen
|65 m²
|546,26 €
|k. A.
|k. A.
|3 Personen
|80 m²
|654,88 €
|k. A.
|k. A.
|4 Personen
|95 m²
|791,16 €
|k. A.
|k. A.
|5 Personen
|110 m²
|1.001,70 €
|k. A.
|k. A.
|6 Personen
|125 m²
|1.123,10 €
|k. A.
|k. A.
|jede weitere
|15 m²
|121,40 €
|k. A.
|k. A.
Bochum hat rund 375.000 Einwohner und 20.639 Bedarfsgemeinschaften. Durchschnittlich werden 497 € KdU pro BG gezahlt.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|398 €
|11.785
|57,10 %
|2 Personen
|490 €
|3.559
|17,24 %
|3 Personen
|591 €
|2.179
|10,56 %
|4 Personen
|692 €
|1.630
|7,90 %
|5+ Personen
|940 €
|1.486
|7,20 %
Bremen
Neufestsetzung zum 01.03.2025; einheitliche Grenzwerte im gesamten Stadtgebiet.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|50 m²
|538,50 €
|433,50 €
|105,00 €
|2 Personen
|60 m²
|562,20 €
|444,00 €
|118,20 €
|3 Personen
|75 m²
|696,00 €
|547,50 €
|148,50 €
|4 Personen
|85 m²
|790,50 €
|599,25 €
|191,25 €
|5 Personen
|95 m²
|973,75 €
|760,00 €
|213,75 €
|6 Personen
|105 m²
|1.181,40 €
|951,45 €
|229,95 €
|jede weitere
|10 m²
|107,40 €
|85,50 €
|21,90 €
Bremen zählt ca. 577.000 Einwohner und 39.002 Bedarfsgemeinschaften. Durchschnittlich werden 535 € KdU je BG gezahlt.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|442 €
|21.980
|56,36 %
|2 Personen
|529 €
|6.356
|16,30 %
|3 Personen
|616 €
|4.500
|11,54 %
|4 Personen
|691 €
|3.149
|8,07 %
|5+ Personen
|943 €
|3.017
|7,74 %
Chemnitz
Richtwerte seit 01.05.2024; auch 2025 maßgeblich.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|48 m²
|313,44 €
|k. A.
|k. A.
|2 Personen
|60 m²
|375,60 €
|k. A.
|k. A.
|3 Personen
|75 m²
|459,00 €
|k. A.
|k. A.
|4 Personen
|85 m²
|531,25 €
|k. A.
|k. A.
|5 Personen
|95 m²
|582,35 €
|k. A.
|k. A.
|6 Personen
|105 m²
|643,65 €
|k. A.
|k. A.
|jede weitere
|10 m²
|61,30 €
|k. A.
|k. A.
Chemnitz zählt rund 252.000 Einwohner und 12.619 BG. Die durchschnittlichen KdU liegen bei 400 €.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|332 €
|7.487
|59,33 %
|2 Personen
|403 €
|2.216
|17,56 %
|3 Personen
|477 €
|1.358
|10,76 %
|4 Personen
|547 €
|765
|6,06 %
|5+ Personen
|754 €
|793
|6,28 %
Dortmund
Stand 01.04.2024; nächste Überprüfung im 4. Quartal 2025. Das Jobcenter stellt einen Mietpreisrechner bereit.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|50 m²
|570 €
|400 €
|170 €
|2 Personen
|65 m²
|690 €
|490 €
|200 €
|3 Personen
|80 m²
|820 €
|590 €
|230 €
|4 Personen
|95 m²
|1.040 €
|780 €
|260 €
|5 Personen
|110 m²
|1.230 €
|930 €
|300 €
|6 Personen
|125 m²
|1.310 €
|1.000 €
|310 €
|jede weitere
|individuell
|individuell
|individuell
|individuell
Dortmund hat etwa 614.500 Einwohner und 45.198 Bedarfsgemeinschaften. Durchschnittlich werden 572 € KdU gezahlt.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|450 €
|24.627
|54,49 %
|2 Personen
|564 €
|8.077
|17,87 %
|3 Personen
|679 €
|5.112
|11,31 %
|4 Personen
|782 €
|3.629
|8,03 %
|5+ Personen
|1.044 €
|3.753
|8,30 %
Dresden
Stand 01.01.2025; maßgeblich für 2025 und 2026.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|45 m²
|450,50 €
|k. A.
|k. A.
|2 Personen
|60 m²
|557,64 €
|k. A.
|k. A.
|3 Personen
|75 m²
|715,73 €
|k. A.
|k. A.
|4 Personen
|85 m²
|813,85 €
|k. A.
|k. A.
|5 Personen
|95 m²
|962,50 €
|k. A.
|k. A.
|6 Personen
|105 m²
|1.079,10 €
|k. A.
|k. A.
|jede weitere
|10 m²
|116,60 €
|k. A.
|k. A.
Dresden zählt rund 572.000 Einwohner und 21.978 Bedarfsgemeinschaften. Durchschnittlich werden 494 € KdU gezahlt.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|419 €
|13.917
|63,32 %
|2 Personen
|493 €
|3.688
|16,78 %
|3 Personen
|590 €
|2.123
|9,66 %
|4 Personen
|695 €
|1.202
|5,47 %
|5+ Personen
|1.056 €
|1.048
|4,77 %
Duisburg
Gültig seit 01.08.2025.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|50 m²
|446,00 €
|k. A.
|k. A.
|2 Personen
|65 m²
|538,20 €
|k. A.
|k. A.
|3 Personen
|80 m²
|644,00 €
|k. A.
|k. A.
|4 Personen
|95 m²
|776,15 €
|k. A.
|k. A.
|5 Personen
|110 m²
|947,10 €
|k. A.
|k. A.
|6 Personen
|125 m²
|1.076,25 €
|k. A.
|k. A.
|jede weitere
|15 m²
|129,15 €
|k. A.
|k. A.
Duisburg hat rund 507.800 Einwohner und 34.841 Bedarfsgemeinschaften. Durchschnittlich werden 486 € KdU gezahlt.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|391 €
|17.778
|51,03 %
|2 Personen
|462 €
|6.373
|18,29 %
|3 Personen
|548 €
|4.195
|12,04 %
|4 Personen
|644 €
|3.306
|9,49 %
|5+ Personen
|820 €
|3.189
|9,15 %
Düsseldorf
Angemessenheitsgrenzen bei Umzug/Neuanmietung seit 01.11.2024; maßgeblich für 2025. Ein Mietkostenrechner ist verfügbar.
Lassen Sie Ihren Bescheid kostenlos von Experten prüfen.Bescheid prüfen
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|50 m²
|546 €
|k. A.
|k. A.
|2 Personen
|65 m²
|632 €
|k. A.
|k. A.
|3 Personen
|80 m²
|776 €
|k. A.
|k. A.
|4 Personen
|95 m²
|1.003 €
|k. A.
|k. A.
|5 Personen
|110 m²
|1.317 €
|k. A.
|k. A.
|6 Personen
|125 m²
|1.497 €
|k. A.
|k. A.
|jede weitere
|15 m²
|180 €
|k. A.
|k. A.
Düsseldorf (ca. 655.000 Einwohner) hat 27.969 Bedarfsgemeinschaften. Durchschnittlich werden 538 € KdU gezahlt.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|429 €
|15.953
|59,15 %
|2 Personen
|534 €
|4.639
|17,20 %
|3 Personen
|680 €
|2.846
|10,55 %
|4 Personen
|818 €
|1.875
|6,95 %
|5+ Personen
|1.047 €
|1.656
|6,14 %
Essen
Anhebung zum 01.09.2024; deutliche Pluszeichen in mehreren Stufen.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|50 m²
|471,50 €
|368,00 €
|103,50 €
|2 Personen
|65 m²
|612,95 €
|478,40 €
|134,55 €
|3 Personen
|80 m²
|754,40 €
|588,80 €
|165,60 €
|4 Personen
|95 m²
|895,85 €
|699,20 €
|196,65 €
|5 Personen
|110 m²
|1.037,50 €
|809,60 €
|227,70 €
|6 Personen
|120 m²
|1.131,60 €
|883,20 €
|248,40 €
|jede weitere
|10 m²
|94,50 €
|76,00 €
|18,50 €
Essen hat ca. 596.000 Einwohner und 42.863 BG. Durchschnittliche KdU: 541 €.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|422 €
|23.897
|55,75 %
|2 Personen
|549 €
|7.048
|16,44 %
|3 Personen
|660 €
|4.875
|11,37 %
|4 Personen
|761 €
|3.513
|8,20 %
|5+ Personen
|949 €
|3.530
|8,24 %
Frankfurt am Main
Stand 01.06.2024.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|50 m²
|786 €
|k. A.
|k. A.
|2 Personen
|60 m²
|903 €
|k. A.
|k. A.
|3 Personen
|75 m²
|1.078 €
|k. A.
|k. A.
|4 Personen
|87 m²
|1.219 €
|k. A.
|k. A.
|5 Personen
|99 m²
|1.360 €
|k. A.
|k. A.
|6 Personen
|111 m²
|1.501 €
|k. A.
|k. A.
|jede weitere
|12 m²
|141 €
|k. A.
|k. A.
Frankfurt zählt ca. 775.000 Einwohner und 32.435 BG. Durchschnittliche KdU: 597 €.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|497 €
|18.306
|56,44 %
|2 Personen
|586 €
|5.619
|17,32 %
|3 Personen
|662 €
|3.763
|11,60 %
|4 Personen
|808 €
|2.538
|7,82 %
|5+ Personen
|1.103 €
|2.209
|6,81 %
Hamburg
Grenzwerte auf Basis Mietspiegel 2023; Stand 20.03.2024; maßgeblich für 2025.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|50 m²
|573,00 €
|k. A.
|k. A.
|2 Personen
|60 m²
|693,60 €
|k. A.
|k. A.
|3 Personen
|75 m²
|813,00 €
|k. A.
|k. A.
|4 Personen
|90 m²
|980,10 €
|k. A.
|k. A.
|5 Personen
|105 m²
|1.361,85 €
|k. A.
|k. A.
|6 Personen
|120 m²
|1.545,60 €
|k. A.
|k. A.
|jede weitere
|15 m²
|193,20 €
|k. A.
|k. A.
Hamburg hat ca. 1,90 Mio. Einwohner und 100.168 BG. Durchschnittliche KdU: 722 €.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|509 €
|57.923
|57,83 %
|2 Personen
|676 €
|16.935
|16,91 %
|3 Personen
|859 €
|11.230
|11,21 %
|4 Personen
|1.137 €
|7.447
|7,43 %
|5+ Personen
|2.006 €
|6.633
|6,62 %
Hannover
Deutliche Anhebung zum 01.06.2024 gegenüber 01.06.2022.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|50 m²
|499 €
|k. A.
|k. A.
|2 Personen
|60 m²
|587 €
|k. A.
|k. A.
|3 Personen
|75 m²
|697 €
|k. A.
|k. A.
|4 Personen
|85 m²
|834 €
|k. A.
|k. A.
|5 Personen
|95 m²
|946 €
|k. A.
|k. A.
|6 Personen
|105 m²
|1.046 €
|k. A.
|k. A.
|jede weitere
|10 m²
|100 €
|k. A.
|k. A.
Region Hannover: ca. 1,18 Mio. Einwohner; Stadt Hannover: ca. 548.000 Einwohner; 56.062 BG in der Region. Durchschnittlich 534 € KdU je BG.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|432 €
|32.300
|57,61 %
|2 Personen
|529 €
|9.273
|16,54 %
|3 Personen
|637 €
|6.156
|10,98 %
|4 Personen
|759 €
|4.309
|7,69 %
|5+ Personen
|969 €
|4.024
|7,18 %
Köln
Anhebung zum 01.01.2025; nachfolgend die aktuellen Richtwerte.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|50 m²
|677 €
|k. A.
|k. A.
|2 Personen
|65 m²
|820 €
|k. A.
|k. A.
|3 Personen
|80 m²
|976 €
|k. A.
|k. A.
|4 Personen
|95 m²
|1.139 €
|k. A.
|k. A.
|5 Personen
|110 m²
|1.302 €
|k. A.
|k. A.
|6 Personen
|125 m²
|1.466 €
|k. A.
|k. A.
|jede weitere
|15 m²
|164 €
|k. A.
|k. A.
Köln hat rund 1,1 Mio. Einwohner und 58.330 BG. Durchschnittliche KdU: 603 €.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|485 €
|33.639
|57,67 %
|2 Personen
|619 €
|10.109
|17,33 %
|3 Personen
|744 €
|6.416
|11,00 %
|4 Personen
|876 €
|4.482
|7,68 %
|5+ Personen
|1.058 €
|3.684
|6,32 %
Leipzig
Stand 01.01.2024.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|45 m²
|345,79 €
|266,41 €
|79,38 €
|2 Personen
|60 m²
|450,00 €
|344,17 €
|105,83 €
|3 Personen
|75 m²
|586,63 €
|454,34 €
|132,29 €
|4 Personen
|85 m²
|671,44 €
|521,51 €
|149,93 €
|5 Personen
|95 m²
|782,46 €
|614,89 €
|167,57 €
|6 Personen
|105 m²
|861,79 €
|676,02 €
|185,77 €
|jede weitere
|10 m²
|79,33 €
|61,13 €
|18,20 €
Leipzig hat ca. 632.500 Einwohner und 31.096 BG. Durchschnittliche KdU: 404 €.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|334 €
|20.234
|65,07 %
|2 Personen
|420 €
|4.906
|15,78 %
|3 Personen
|501 €
|2.822
|9,08 %
|4 Personen
|585 €
|1.630
|5,24 %
|5+ Personen
|928 €
|1.504
|4,84 %
München
Richtwerte größtenteils seit 01.01.2024; Anpassung zum 01.01.2025 bei 1-Personen-Haushalten von 849 auf 890 €.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|50 m²
|890,00 €
|805,00 €
|85,00 €
|2 Personen
|65 m²
|1.092,00 €
|981,50 €
|110,50 €
|3 Personen
|75 m²
|1.286,00 €
|1.158,50 €
|127,50 €
|4 Personen
|90 m²
|1.569,00 €
|1.416,00 €
|153,00 €
|5 Personen
|105 m²
|1.939,00 €
|1.760,50 €
|178,50 €
|6 Personen
|120 m²
|2.188,00 €
|1.984,00 €
|204,00 €
|jede weitere
|15 m²
|310,00 €
|284,50 €
|25,50 €
München zählt ca. 1,6 Mio. Einwohner und 39.466 BG. Durchschnittliche KdU: 686 €.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|553 €
|23.257
|59,13 %
|2 Personen
|661 €
|6.624
|16,84 %
|3 Personen
|780 €
|4.214
|10,71 %
|4 Personen
|1.005 €
|2.641
|6,71 %
|5+ Personen
|1.465 €
|2.599
|6,61 %
Nürnberg
Stand 01.07.2024.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|50 m²
|522,00 €
|k. A.
|k. A.
|2 Personen
|65 m²
|649,00 €
|k. A.
|k. A.
|3 Personen
|75 m²
|747,00 €
|k. A.
|k. A.
|4 Personen
|90 m²
|917,00 €
|k. A.
|k. A.
|5 Personen
|105 m²
|1.065,00 €
|k. A.
|k. A.
|6 Personen
|115 m²
|1.167,00 €
|k. A.
|k. A.
|jede weitere
|10 m²
|102,00 €
|k. A.
|k. A.
Nürnberg zählt ca. 545.000 Einwohner und 24.038 BG. Durchschnittliche KdU: 517 €.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|433 €
|13.810
|57,45 %
|2 Personen
|506 €
|4.482
|18,65 %
|3 Personen
|600 €
|2.755
|11,46 %
|4 Personen
|750 €
|1.661
|6,91 %
|5+ Personen
|960 €
|1.330
|5,53 %
Recklinghausen
Aktualisierung zum 01.08.2025.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|50 m²
|458,00 €
|350,00 €
|108,00 €
|2 Personen
|65 m²
|560,40 €
|420,00 €
|140,40 €
|3 Personen
|80 m²
|692,80 €
|520,00 €
|172,80 €
|4 Personen
|95 m²
|855,20 €
|650,00 €
|205,20 €
|5 Personen
|110 m²
|997,60 €
|760,00 €
|237,60 €
|jede weitere
|15 m²
|132,40 €
|100,00 €
|32,40 €
Recklinghausen hat rund 119.500 Einwohner und 32.831 BG. Durchschnittliche KdU: 487 €.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|380 €
|17.570
|53,52 %
|2 Personen
|480 €
|6.204
|18,90 %
|3 Personen
|568 €
|3.793
|11,55 %
|4 Personen
|679 €
|2.503
|7,62 %
|5+ Personen
|900 €
|2.761
|8,41 %
Stuttgart
Veröffentlichung ausschließlich auf Kaltmietbasis; Stand 01.01.2025.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|45 m²
|k. A.
|563,00 €
|k. A.
|2 Personen
|60 m²
|k. A.
|665,00 €
|k. A.
|3 Personen
|75 m²
|k. A.
|788,00 €
|k. A.
|4 Personen
|90 m²
|k. A.
|940,00 €
|k. A.
|5 Personen
|105 m²
|k. A.
|1.104,00 €
|k. A.
|6 Personen
|120 m²
|k. A.
|1.450,00 €
|k. A.
|jede weitere
|15 m²
|k. A.
|181,20 €
|k. A.
Stuttgart hat ca. 610.000 Einwohner und 22.975 BG. Durchschnittliche KdU: 638 €.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|506 €
|14.247
|62,01 %
|2 Personen
|657 €
|3.619
|15,75 %
|3 Personen
|805 €
|2.286
|9,95 %
|4 Personen
|979 €
|1.494
|6,50 %
|5+ Personen
|1.335 €
|1.329
|5,78 %
Wuppertal
Gültig seit 01.01.2025; Anhebung gegenüber 2024 um etwa 6,75 %.
|Haushalt
|angemessene Wohnungsgröße
|angemessene Bruttokaltmiete
|Kaltmiete
|Nebenkosten (ohne Heizkosten)
|1 Person
|50 m²
|466,00 €
|354,50 €
|111,50 €
|2 Personen
|65 m²
|568,10 €
|323,15 €
|144,95 €
|3 Personen
|80 m²
|699,20 €
|520,80 €
|178,40 €
|4 Personen
|95 m²
|830,30 €
|618,45 €
|211,85 €
|5 Personen
|110 m²
|933,90 €
|688,60 €
|245,30 €
|6 Personen
|125 m²
|1.061,25 €
|782,50 €
|278,75 €
|jede weitere
|15 m²
|127,35 €
|93,90 €
|33,45 €
Wuppertal verzeichnet ca. 366.000 Einwohner und 22.549 BG. Durchschnittliche KdU: 510 €.
|BG-Größe
|Durchschnittliche KdU
|Haushalte
|Anteil
|1 Person
|397 €
|12.404
|55,01 %
|2 Personen
|521 €
|3.790
|16,81 %
|3 Personen
|612 €
|2.647
|11,74 %
|4 Personen
|711 €
|1.809
|8,02 %
|5+ Personen
|894 €
|1.899
|8,42 %
Noch nicht aufgeführt? Weitere Städte im Überblick
Die obigen Tabellen enthalten die vollständigen Richtwerte für die im Videoscript genannten Kommunen. Sollten Sie Grenzwerte für weitere Orte benötigen – etwa Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Recklinghausen, Stuttgart oder Wuppertal wurden bereits aufgenommen – ergänze ich gerne andere Landkreise und kreisfreie Städte in derselben Struktur.
Nebenkosten müssen angemessen hoch sein
Neben der Miete und den Heizkosten prüft das Jobcenter auch die kalten Nebenkosten. Diese dürfen weder überhöht noch auffällig niedrig angesetzt sein.
Hintergrund ist die Vermeidung hoher Nachzahlungen in der Betriebskostenabrechnung: Eine scheinbar günstige Miete kann sich andernfalls nachträglich als zu teuer erweisen. Sinnvoll sind realistische Vorauszahlungen, die sich an den üblichen Verbräuchen und den Betriebskosten des Hauses orientieren.
Bei Neuverträgen sollten Mieterinnen und Mieter die Abschläge plausibel begründen können und alle Abrechnungen sorgfältig aufbewahren.
Fazit: Regionale Grenzwerte kennen, Unterlagen sorgfältig führen
Die Angemessenheit von Miete und Wohnfläche im Bürgergeld richtet sich lokal nach den Vorgaben des zuständigen Jobcenters. Wer Wohnung und Mietkosten plant, sollte die aktuell gültigen KdU-Richtwerte kennen, auf sachgerechte Nebenkosten achten und die Heizkosten realistisch kalkulieren.
In den ersten zwölf Monaten greift noch die Karenzzeit, dennoch gilt: Für einen sicheren Leistungsbezug sind vollständige, stimmige Unterlagen der beste Schutz vor späteren Kürzungen oder Nachforderungen.
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die veröffentlichten Richtwerte der örtlich zuständigen Jobcenter sowie individuelle Entscheidungen im Einzelfall.