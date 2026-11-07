Bürgergeld: Bundesagentur nennt falsche 200-Euro-Grenze

Wer Grundsicherungsgeld bezieht und sich ehrenamtlich engagiert, kann bestimmte Aufwandsentschädigungen behalten, ohne dass das Jobcenter die Leistungen kürzt. Das Gesetz schützt entsprechende Einnahmen bis zu 3.300 Euro im Jahr, doch die Bundesagentur für Arbeit nennt auf ihrer Internetseite weiterhin pauschal eine Grenze von 200 Euro.

Diese unterschiedliche Darstellung kann Betroffene bares Geld kosten. Wer sich auf die niedrigere Angabe der Behörde verlässt, verzichtet möglicherweise auf eine Aufwandsentschädigung, die ihm gesetzlich zusteht und nicht auf seine Grundsicherung angerechnet werden dürfte.

Die Bundesagentur warnt vor einer Grenze, die so nicht gilt

Auf ihrer Seite „Jobchancen verbessern“ wirbt die Bundesagentur für ehrenamtliches Engagement und verweist auf zusätzliche Fähigkeiten sowie neue Kontakte. Direkt darunter erklärt sie zur Aufwandsentschädigung: „Beträgt sie mehr als 200 Euro, wird sie auf das Grundsicherungsgeld angerechnet.“

Die am 28. Oktober 2026 abrufbare Aussage nennt weder einen Zeitraum noch die unterschiedlichen gesetzlichen Steuerbefreiungen. Damit vermittelt sie eine pauschale Anrechnungsgrenze, die das geltende Recht für diese Einnahmen nicht vorsieht.

Das Gesetz schützt bestimmte Einnahmen bis zu 3.300 Euro

§ 11a Absatz 1 Nummer 5 SGB II nimmt bestimmte steuerfreie Aufwandsentschädigungen und nebenberufliche Einnahmen von der Einkommensanrechnung aus. Die Vorschrift verweist auf § 3 Nummer 12, 26 und 26a Einkommensteuergesetz und begrenzt die Begünstigung auf den Betrag der Übungsleiterpauschale.

Diese beträgt seit Januar 2026 jährlich 3.300 Euro, während die allgemeine Ehrenamtspauschale auf 960 Euro gestiegen ist. Welche Zahlungen darunterfallen, erläutert auch der Beitrag „Bürgergeld: Diese 3.300 Euro bleiben anrechnungsfrei“.

Auch 275 Euro sind keine starre Monatsgrenze

Wer 3.300 Euro durch zwölf teilt, kommt auf 275 Euro im Monat – diese Rechnung ersetzt aber nicht die Prüfung der Jahreseinnahmen. Eine unregelmäßige Auszahlung über 200 oder 275 Euro rechtfertigt deshalb für sich genommen keine Kürzung.

Ein fiktives Beispiel dazu: Leonia bezieht Grundsicherungsgeld, trainiert zudem Kinder in einem gemeinnützigen Sportverein und erhält dafür zweimal jährlich 1.650 Euro.

Erfüllt ihre Tätigkeit die Voraussetzungen der Übungsleiterpauschale und schöpft sie den Freibetrag nicht bereits anderweitig aus, bleiben die insgesamt 3.300 Euro bei der Einkommensanrechnung geschützt.

Nicht jedes Vereinsamt erlaubt 3.300 Euro

Die höhere Steuerbefreiung erfasst bestimmte nebenberufliche Tätigkeiten, etwa als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder Betreuer sowie bestimmte künstlerische und pflegerische Aufgaben.

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Zusätzlich müssen die gesetzlichen Voraussetzungen hinsichtlich des Auftraggebers und der gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecke erfüllt sein.

Für andere begünstigte Vereinsaufgaben kommt dagegen häufig nur die Ehrenamtspauschale von jährlich 960 Euro infrage. Wer beispielsweise die Vereinskasse führt, kann nicht allein wegen der Bezeichnung „Ehrenamt“ die höhere Übungsleiterpauschale beanspruchen.

Tätigkeit oder Zahlung Was 2026 bei der Anrechnung zu beachten ist Begünstigte nebenberufliche Übungsleitertätigkeit Bis zu 3.300 Euro jährlich können steuerfrei und beim Jobcenter anrechnungsfrei bleiben. Begünstigte allgemeine ehrenamtliche Tätigkeit Die Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 26a EStG umfasst bis zu 960 Euro jährlich. Bestimmte Aufwandsentschädigungen aus öffentlichen Kassen Ein Schutz kommt in Betracht, soweit die Zahlung unter § 3 Nummer 12 EStG fällt; die SGB-II-Grenze ist zusätzlich zu beachten. Mehrere begünstigte Tätigkeiten Steuerliche Freibeträge und die gemeinsame Grenze nach § 11a Absatz 1 Nummer 5 SGB II müssen zusammen geprüft werden. Zahlung oberhalb der einschlägigen Grenzen Der übersteigende Teil braucht eine gesonderte Prüfung; die gesamte Zahlung verliert nicht automatisch ihren Schutz.

Die Tabelle zeigt, warum eine einzige Zahl ohne Erklärung nicht genügt: Das Jobcenter muss zunächst feststellen, welche Tätigkeit Sie ausüben und auf welcher Grundlage Sie Geld erhalten. Erst danach lässt sich entscheiden, ob überhaupt anrechenbares Einkommen vorliegt.

Aufwandsersatz und Vergütung auseinanderhalten

Auch die Erstattung konkreter Auslagen verlangt eine eigene Prüfung: Fahrtkostenersatz ist nicht ohne Weiteres dasselbe wie eine pauschale Vergütung für geleistete Arbeit.

Wie relevant diese Unterscheidung werden kann, zeigt der Fall eines ehrenamtlichen Richters, bei dem das Jobcenter mit einem vorläufigen Sechs-Monats-Bescheid vor Gericht scheiterte.

Lassen Sie sich deshalb vom Verein oder der Einrichtung bestätigen, wofür die Zahlung bestimmt ist und welche Tätigkeit Sie übernehmen. Eine nachvollziehbare Abrechnung hilft, Streit über den Geldzufluss zu vermeiden, wie auch der Beitrag über angeforderte Nachweise zum Lebensunterhalt verdeutlicht.

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Einnahmen melden, auch wenn sie geschützt sind

Anrechnungsfrei bedeutet nicht, dass Sie die Zahlung verschweigen dürfen: Teilen Sie dem Jobcenter leistungsrelevante Einnahmen und Änderungen mit und reichen Sie verlangte Belege ein. Die Mitwirkungspflichten ergeben sich aus § 60 SGB I.

Dokumentieren Sie Zahlungsdatum, Betrag und Zweck und bewahren Sie die Vereinbarung über Ihre Tätigkeit auf. Bei vorläufig bewilligten Leistungen sollten Sie außerdem die Anforderungen an Nachweise beachten, die der Beitrag zur Fristfalle bei vorläufigen Bescheiden erläutert.

Eine Internetseite ersetzt keine rechtmäßige Berechnung

Die falsche Behördeninformation beweist noch nicht, dass Jobcenter tatsächlich flächendeckend nach einer 200-Euro-Grenze kürzen. Sie gibt aber Anlass, bei einer Anrechnung genau hinzusehen und den eigenen Leistungsbescheid auf Richtigkeit zu überprüfen.

Prüfen Sie im Berechnungsbogen, ob das Jobcenter die Aufwandsentschädigung als Einkommen angesetzt und die passende Ausnahme berücksichtigt hat.

Dass eine fehlerhafte Einkommensanrechnung finanzielle Nachteile auslösen kann, macht die Kontrolle besonders wichtig.

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Gegen eine unberechtigte Kürzung können Sie vorgehen

Rechnet das Jobcenter geschützte Einnahmen trotzdem an, können Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids Widerspruch einlegen.

Benennen Sie den Bescheid, verweisen Sie auf die begünstigte Tätigkeit und fügen Sie die entsprechenden Nachweise bei.

Ist diese Frist bereits abgelaufen, kommt ein Überprüfungsantrag gegen den Bescheid in Betracht. Ob daraus eine Nachzahlung folgt, hängt unter anderem vom betroffenen Zeitraum und der damals geltenden Rechtslage ab.

Betroffene brauchen verlässliche Auskünfte

Wer bei der rechtlichen Einordnung nicht weiterkommt, kann eine unabhängige Sozialberatung aufsuchen oder prüfen lassen, ob Beratungshilfe für anwaltliche Unterstützung möglich ist. Lehnt das Jobcenter den Widerspruch ab, sollten Sie auch den Widerspruchsbescheid auf Fehler prüfen und die darin genannte Klagefrist beachten.

Die Bundesagentur sollte ihren Hinweis korrigieren und die Voraussetzungen verständlich erklären. Wer Menschen zum Ehrenamt ermutigt, darf sie nicht zugleich mit einer falschen Anrechnungsgrenze davon abschrecken.

Vier Fragen und Antworten zum Ehrenamt

Darf das Jobcenter jede Aufwandsentschädigung über 200 Euro anrechnen?

Nein, eine solche pauschale Grenze gilt für die hier behandelten begünstigten Einnahmen nicht. Entscheidend sind die steuerrechtliche Einordnung und die einschlägigen Jahresgrenzen.

Kann ich mit jedem Ehrenamt 3.300 Euro anrechnungsfrei erhalten?

Nein, für eine Tätigkeit, die lediglich unter die allgemeine Ehrenamtspauschale fällt, beträgt die Steuerbefreiung 2026 nur 960 Euro. Die höhere Übungsleiterpauschale setzt eine entsprechend begünstigte Tätigkeit voraus.

Kann auch eine größere Einmalzahlung geschützt sein?

Ja, eine gebündelte Auszahlung führt nicht allein wegen ihrer Höhe zur Anrechnung. Die Zahlung muss unter die gesetzliche Begünstigung fallen und innerhalb der einschlägigen Jahresgrenzen bleiben.

Muss ich eine anrechnungsfreie Zahlung trotzdem melden?

Ja, Sie sollten die Einnahme dem Jobcenter mitteilen und ihre Einordnung belegen. So kann die Behörde prüfen, welche Ausnahme von der Einkommensanrechnung greift.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: „Jobchancen verbessern“, Abschnitt „Ehrenamt“, abgerufen am 28. Oktober 2026.

Bundesfinanzministerium: „Die wichtigsten steuerlichen Änderungen 2026“, Abschnitt zur Stärkung des Ehrenamts.