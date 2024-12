Bürgergeld-Bescheide allesamt nicht rechtskräftig

Lesedauer 2 Minuten

Im Jahr 2024 sorgte ein Urteil des Sozialgerichts Berlin für Aufsehen: Sämtliche Bürgergeldbescheide der Jobcenter aus diesem Jahr sind in Bezug auf die Rechtsbehelfsbelehrung fehlerhaft. Was genau hinter diesem Urteil steckt, welche Auswirkungen es auf Bürgergeld-Leistungsberechtigte hat und wie Betroffene davon profitieren können, erklärt Dr. Utz Anhalt in diesem Artikel und in diesem Video.

Wie kam es zu diesem Fehler?

Der Fehler in den Bürgergeldbescheiden ist auf eine Änderung der Rechtsbehelfsbelehrung zurückzuführen, die seit dem 1. Januar 2024 gilt. Diese Änderung betrifft die elektronische Einreichung von Widersprüchen. Früher war hierfür eine qualifizierte elektronische Signatur erforderlich. Mit der neuen Regelung reicht eine einfache Signatur aus.

Die Jobcenter haben es jedoch versäumt, diese Neuerung korrekt in ihre Bescheide aufzunehmen. Der Fehler führte dazu, dass die Bürgergeldbescheide eine falsche Rechtsbehelfsbelehrung enthielten. Dieser Sachverhalt wurde durch das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 11. Oktober 2024 offiziell bestätigt (Az: S 142 AS 2627/24)

Welche Auswirkungen hat das Urteil?

Die gravierendste Folge des Fehlers betrifft die Widerspruchsfrist. Normalerweise beträgt diese einen Monat. Aufgrund der falschen Belehrung wurde die Frist auf ein ganzes Jahr verlängert. Das bedeutet: Leistungsberechtigte können alle Bescheide des Jahres 2024, unabhängig vom Datum des Erhalts, noch einmal prüfen und gegebenenfalls Widerspruch einlegen.

Was bedeutet das für Betroffene konkret?

Die verlängerte Widerspruchsfrist bietet Betroffenen erhebliche Vorteile:

Mehr Zeit zur Prüfung der Bescheide

Die übliche Frist von vier Wochen ist häufig knapp bemessen. Viele Leistungsberechtigte übersehen in der Eile Fehler oder verpassen die Frist vollständig. Mit der neuen Regelung bleibt nun ausreichend Zeit, um Unterlagen gründlich zu prüfen. Vermeidung komplizierter Folgeprozesse

Ist die Widerspruchsfrist abgelaufen, bleibt lediglich die Möglichkeit eines Überprüfungsantrags, der jedoch langwierig ist und nicht immer erfolgreich endet. Mit der verlängerten Frist können solche aufwendigen Verfahren vermieden werden. Nachträgliche Korrektur von Bescheiden

Betroffene können auch ältere Bescheide des Jahres 2024 nachträglich anfechten. Das eröffnet Chancen auf mögliche Nachzahlungen oder andere Korrekturen.

Wie konnte es zu diesem massiven Fehler kommen?

Die Ursache liegt in der mangelnden Anpassung der Rechtsbehelfsbelehrung durch die Jobcenter. Seit dem 1. Januar 2024 gelten neue Anforderungen an die elektronische Kommunikation, die jedoch nicht korrekt in die Bescheide integriert wurden. Dieses Versäumnis zeigt, wie wichtig eine sorgfältige Umsetzung gesetzlicher Änderungen ist, insbesondere wenn sie Bürgerrechte direkt betreffen.

Was sollten Leistungsberechtigte jetzt tun?

Betroffene sollten die Gelegenheit nutzen und ihre Bescheide des Jahres 2024 genau überprüfen. Folgende Schritte werden empfohlen:

Alle Bescheide sammeln

Stellen Sie sicher, dass Sie sämtliche Bescheide des Jahres 2024 griffbereit haben. Prüfung auf Fehler

Achten Sie besonders auf Berechnungsfehler, nicht berücksichtigte Bedarfe oder unklare Kürzungen. Fachliche Unterstützung suchen

Sozialverbände, Anwälte für Sozialrecht oder Beratungsstellen können dabei helfen, Bescheide professionell zu prüfen und Widersprüche zu formulieren. Widerspruch einlegen

Wenn Fehler gefunden werden, sollte ein Widerspruch schriftlich eingereicht werden. Die verlängerte Frist ermöglicht dies ohne Zeitdruck.

Ein Beispiel: Was könnte korrigiert werden?

Angenommen, in Ihrem Bescheid wurde ein Mehrbedarf für Alleinerziehende nicht berücksichtigt. Durch die verlängerte Widerspruchsfrist können Sie diesen Bescheid auch Monate nach Erhalt noch anfechten und eine Nachzahlung beantragen. Das zeigt, wie wichtig es ist, die Bescheide erneut unter die Lupe zu nehmen.

Eine Chance für Leistungsberechtigte

Das Versagen der Jobcenter in diesem Fall ist ein Beispiel für die weitreichenden Folgen von Verwaltungsfehlern. Dennoch ergibt sich für Bürger eine wertvolle Chance: Sie können ihre Rechte umfassender geltend machen und finanzielle Nachteile vermeiden.

Die verlängerte Widerspruchsfrist ist ein Gewinn für alle Leistungsberechtigten, die nun die Möglichkeit haben, ihre Bescheide ohne Eile zu prüfen und zu korrigieren. Es bleibt zu hoffen, dass die Jobcenter aus diesem Fehler lernen und künftige Änderungen gewissenhafter umsetzen.

Hinweis: Lesen Sie zu diesem Thema auch die rechtlichen Ausführungen von Detlef Brock.