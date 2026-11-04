Bürgergeld: 268 Euro im Monat weniger – diese Jobcenter sind ganz weit oben

Fast 268 Euro im Monat fehlen betroffenen Mieterhaushalten beim Jobcenter Fürstenfeldbruck durchschnittlich für Unterkunft und Heizung.

Auch in Berlin Treptow-Köpenick, München und Ebersberg liegen die nicht anerkannten Wohnkosten weit über dem Bundesdurchschnitt.

Die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken zeigt, wie teuer diese Lücke für Leistungsberechtigte geworden ist: Für 2025 weist die Statistik rund 651 Millionen Euro nicht anerkannte Wohnkosten aus. Wer keine anderen Mittel hat, muss die Differenz aus dem Geld für den täglichen Lebensunterhalt bestreiten.

Fürstenfeldbruck weist den höchsten monatlichen Fehlbetrag aus

Fürstenfeldbruck erreicht mit 267,94 Euro den höchsten in der Bundestagsantwort ausgewiesenen durchschnittlichen Fehlbetrag je betroffener Miet-Bedarfsgemeinschaft. Das ist mehr als doppelt so viel wie der bundesweite Durchschnitt von 129,39 Euro.

Besonders hohe Beträge verzeichnet die Auswertung außerdem für Berlin Treptow-Köpenick mit 247,36 Euro, die Stadt München mit 241,55 Euro und Ebersberg mit 240,60 Euro. Die folgenden Vergleichswerte stammen aus Tabelle 1 der Bundestagsdrucksache 21/8477 zur Wohnkostenlücke 2025.

Jobcenter beziehungsweise Vergleichswert Durchschnittliche monatliche Wohnkostenlücke 2025 bei betroffenen Miet-Bedarfsgemeinschaften Rechnerische Belastung bei zwölf Monaten mit derselben Lücke Fürstenfeldbruck 267,94 Euro 3.215,28 Euro Berlin Treptow-Köpenick 247,36 Euro 2.968,32 Euro München, Landeshauptstadt 241,55 Euro 2.898,60 Euro Ebersberg 240,60 Euro 2.887,20 Euro Bundesdurchschnitt 129,39 Euro 1.552,68 Euro Wuppertal 107,21 Euro 1.286,52 Euro

Die Tabelle zeigt ausgewählte Jobcenter und den Bundesdurchschnitt; erfasst sind Unterkunft, Betriebskosten und Heizung. Die Jahresspalte ist eine eigene Beispielrechnung für einen unveränderten monatlichen Fehlbetrag und kein statistisch ermittelter Jahresdurchschnitt je Haushalt.

Eine Bedarfsgemeinschaft kann aus einer einzelnen Person, einem Paar oder einer Familie bestehen. Die genannten Beträge gelten jeweils für die betroffenen Bedarfsgemeinschaften und sind keine pauschalen Eigenanteile für alle Leistungsberechtigten vor Ort.

Die Wohnkostenlücke wächst um knapp ein Drittel

2024 hatte die bundesweite Wohnkostenlücke noch rund 494 Millionen Euro betragen, 2025 waren es rund 651 Millionen Euro. Damit stieg die nicht anerkannte Summe innerhalb eines Jahres um etwa 157 Millionen Euro beziehungsweise 31,8 Prozent.

Bezogen auf die tatsächlichen Unterkunfts- und Heizkosten der erfassten Miet-Bedarfsgemeinschaften erhöhte sich der Anteil der Lücke von 2,4 auf 3,1 Prozent. Diese Quote beschreibt den ungedeckten Kostenanteil über alle erfassten Mieterhaushalte hinweg, nicht den Anteil der betroffenen Haushalte.

Die längerfristige Entwicklung verlief allerdings nicht durchgehend nach oben: 2020 lag die Quote bei 2,9 Prozent, 2021 bei 2,7 Prozent und 2023 bei 2,2 Prozent. Der Anstieg 2025 folgt damit auf eine zwischenzeitliche Entlastung.

Fast jeder siebte erfasste Mieterhaushalt ist betroffen

Im Jahresdurchschnitt 2025 hatten 375.980 Miet-Bedarfsgemeinschaften eine Differenz zwischen ihren tatsächlichen und anerkannten laufenden Wohnkosten. Das entsprach 14,9 Prozent der Miet-Bedarfsgemeinschaften mit laufend anerkannten Unterkunftskosten – also fast jedem siebten erfassten Haushalt.

2024 hatte dieser Anteil noch 12,6 Prozent betragen, während der durchschnittliche monatliche Fehlbetrag bei den Betroffenen von 116,17 auf 129,39 Euro stieg. Weitere Hintergründe zu dieser Entwicklung erläutert unsere Auswertung zur gestiegenen Wohnkostenlücke.

Die Belastung verschärft sich damit auf zwei Wegen: Mehr Haushalte müssen zuzahlen, und die Zuzahlung fällt bei den Betroffenen höher aus. Ein bundesweiter Kostenanteil von 3,1 Prozent bildet diese persönliche Belastung nur unzureichend ab.

Auch 107 Euro im Monat fehlen beim täglichen Einkauf

Wuppertal liegt mit einer durchschnittlichen monatlichen Wohnkostenlücke von 107,21 Euro unter dem Bundeswert. Für einen Haushalt mit dauerhaft diesem Fehlbetrag summiert sich die Belastung trotzdem auf mehr als 1.286 Euro im Jahr.

Die Mietforderung des Vermieters bleibt bestehen, wenn das Jobcenter nur einen Teil der Kosten anerkennt. Ohne andere verfügbare Mittel wird die Wohnung deshalb aus dem Regelbedarf mitfinanziert, der für Lebensmittel, Kleidung, Haushaltsstrom und weitere alltägliche Ausgaben vorgesehen ist.

Auf dem Bescheid kann weiterhin der vollständige Regelbedarf stehen, während ein Teil davon längst für die Miete gebunden ist. Die Wohnkostenlücke verkleinert so das tatsächlich verfügbare Geld zum Leben.

Die Mietgrenze muss zum erreichbaren Wohnraum passen

Nach § 22 SGB II werden Unterkunfts- und Heizkosten grundsätzlich in tatsächlicher Höhe anerkannt, soweit sie angemessen sind. Die örtlichen Angemessenheitswerte hängen unter anderem von der Haushaltsgröße und den Verhältnissen im jeweiligen Wohnungsmarkt ab.

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Eine niedrigere Bewilligung verschafft einem Haushalt jedoch noch keine günstigere Wohnung. Wenn passende Angebote fehlen oder Vermieter die Bewerbung ablehnen, lässt sich die Miete nicht allein durch einen Verweis auf kommunale Richtwerte senken.

Die statistische Lücke erklärt für sich genommen nicht, warum Kosten im einzelnen Fall unberücksichtigt geblieben sind oder ob die Entscheidung rechtmäßig war. Hohe Fehlbeträge geben aber Anlass, die örtlichen Vorgaben und ihre Anwendung genauer zu prüfen.

Die Tabelle vergleicht die fehlenden Eurobeträge je betroffenem Haushalt. Für die finanzielle Belastung zählt außerdem, welchen Anteil diese Lücke an den gesamten Wohnkosten ausmacht.

Eine Mietkürzung muss im Einzelfall geprüft werden

Im üblichen Kostensenkungsverfahren können höhere Wohnkosten weiter anzuerkennen sein, solange eine Senkung nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Das Gesetz nennt dafür in der Regel längstens sechs Monate, verlangt aber eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse.

Wer trotz ausreichender Bemühungen keine geeignete günstigere Wohnung findet, sollte Angebote, Bewerbungen und Absagen nachvollziehbar dokumentieren. Wie Betroffene auf ein entsprechendes Schreiben reagieren können, erklärt der Beitrag Jobcenter droht mit Mietkürzung: So reagieren Betroffene jetzt richtig.

Gesundheitliche Einschränkungen, eine Behinderung oder Pflegebedarf können für die Bewertung ebenfalls erheblich sein. Entscheidend sind konkrete Nachweise dazu, welcher Wohnraum benötigt wird und welche Möglichkeiten zur Kostensenkung tatsächlich bestehen.

Gegen eine zu niedrige Bewilligung können Betroffene vorgehen

Eine bloße Aufforderung zur Kostensenkung sollte schriftlich beantwortet werden, ist aber regelmäßig noch kein unmittelbar anfechtbarer Verwaltungsakt. Sobald ein Bewilligungs- oder Änderungsbescheid zu geringe Unterkunftskosten festsetzt, kommt ein Widerspruch in Betracht.

Dafür gilt grundsätzlich eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Hinweise zu Form und Frist enthält der Ratgeber zum Widerspruch gegen den Bürgergeld-Bescheid.

Drohen durch die Unterdeckung erhebliche Nachteile, kann zusätzlich ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht notwendig werden. Die Grundlage dafür ist § 86b Sozialgerichtsgesetz; Anspruch und Dringlichkeit müssen nachvollziehbar dargelegt werden.

Fragen und Antworten zur Wohnkostenlücke

Was ist mit Wohnkostenlücke gemeint?

Gemeint ist die Differenz zwischen den tatsächlichen und den vom Jobcenter anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung. Die vertraglich geschuldeten Zahlungen müssen Betroffene trotzdem leisten.

Bei welchem Jobcenter ist die durchschnittliche monatliche Lücke am höchsten?

Den höchsten in der Bundestagsantwort ausgewiesenen Betrag erreicht Fürstenfeldbruck mit 267,94 Euro je betroffener Miet-Bedarfsgemeinschaft. Dabei handelt es sich um einen Durchschnittswert für 2025.

Wie hoch war die Wohnkostenlücke bundesweit?

Für 2025 weist die Auswertung insgesamt rund 651 Millionen Euro aus, rund 31,8 Prozent mehr als 2024. Bei den betroffenen Miet-Bedarfsgemeinschaften fehlten für die laufenden Wohnkosten durchschnittlich 129,39 Euro im Monat.

Wie viele Mieterhaushalte mussten zuzahlen?

Im Jahresdurchschnitt waren 375.980 Miet-Bedarfsgemeinschaften betroffen. Das waren 14,9 Prozent der erfassten Miet-Bedarfsgemeinschaften mit laufend anerkannten Unterkunftskosten.

Muss jeder Haushalt in Fürstenfeldbruck knapp 268 Euro selbst zahlen?

Nein, der Betrag beschreibt die durchschnittliche Lücke bei den dort betroffenen Haushalten. Ob und in welcher Höhe im persönlichen Fall Kosten ungedeckt bleiben, ergibt sich aus den tatsächlichen Aufwendungen und ihrer Anerkennung im Bescheid.

Ist jede nicht vollständige Kostenübernahme rechtswidrig?

Das lässt sich aus der Statistik nicht ableiten. Entscheidend sind die gesetzlichen Vorgaben, die örtlichen Angemessenheitswerte und die Umstände des einzelnen Haushalts.

Was hilft bei einer drohenden oder bereits bestehenden Mietlücke?

Betroffene sollten die Berechnung prüfen, ihre Möglichkeiten zur Kostensenkung dokumentieren und einen zu niedrigen Leistungsbescheid innerhalb der geltenden Frist anfechten. Bei einer dringenden finanziellen Notlage kann zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz in Betracht kommen.