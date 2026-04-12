Bürgergeld: Neue Obergrenzen für Wohn- und Mietkosten ab dem 1. Juli 2026

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Wer Bürgergeld bezieht, kann bislang darauf vertrauen, dass das Jobcenter in einer ersten Schutzphase die tatsächlichen Kosten der Unterkunft weitgehend übernimmt. Diese Logik wird ab dem 1. Juli 2026 spürbar verändert.

Nach der vom Bundestag am 5. März 2026 beschlossenen und vom Bundesrat am 27. März 2026 gebilligten Neufassung des SGB II soll die bisherige Wohnkostenregel nicht abgeschafft, aber in ihrer Wirkung klar beschnitten werden.

Für viele Betroffene ist das mehr als eine technische Korrektur. Es geht um die Frage, ob ein Jobverlust oder eine Trennung weiterhin für einige Monate ohne unmittelbaren Umzugsdruck bewältigt werden kann oder ob die finanzielle Belastung sofort einsetzt.

Die geplanten Änderungen betreffen einen besonders sensiblen Bereich des Existenzminimums. Denn die Kosten der Unterkunft gehören im System der Grundsicherung nicht zu einer freiwilligen Zusatzleistung, sondern zu den Bedarfen, die das tägliche Leben überhaupt erst stabilisieren.

Wie die Rechtslage bisher funktioniert

Bislang gilt im Bürgergeld bei den Unterkunftskosten eine zweistufige Ordnung. Im ersten Jahr des Leistungsbezugs greift die sogenannte Karenzzeit. In dieser Phase übernimmt das Jobcenter grundsätzlich die tatsächliche Kaltmiete und die kalten Nebenkosten, auch wenn die Wohnung nach den örtlichen Richtwerten eigentlich zu teuer ist.

Die Idee dahinter war, Menschen nach einem plötzlichen Einkommensverlust nicht sofort zu einem Wohnungswechsel zu drängen. Die Wohnung sollte in einer Krisensituation zunächst gesichert bleiben.

Erst nach Ablauf dieser zwölf Monate prüft das Jobcenter, ob die Kosten der Unterkunft den örtlichen Maßstäben entsprechen. Diese Maßstäbe richten sich nach den kommunalen Angemessenheitsgrenzen.

Sie unterscheiden sich je nach Stadt, Landkreis, Haushaltsgröße und teilweise auch nach dem jeweiligen Wohnungsmarkt innerhalb eines Vergleichsraums. Liegen die Unterkunftskosten über diesen Werten, folgt in der Regel eine Kostensenkungsaufforderung.

Betroffene erhalten dann meist eine Frist von sechs Monaten, um die Ausgaben zu reduzieren, etwa durch einen Umzug, eine Untervermietung oder eine Einigung mit dem Vermieter.

Schon heute gilt allerdings: Die Schonfrist bezieht sich nicht auf alles. Heizkosten unterliegen bereits zu Beginn des Leistungsbezugs einer Angemessenheitsprüfung. Der Schutz der Karenzzeit betrifft im bisherigen System also vor allem Kaltmiete und kalte Nebenkosten.

Was sich zum 1. Juli 2026 ändert

Die Neuregelung greift genau an dieser bisherigen Schutzlogik an. Formal bleibt eine Karenzzeit erhalten. Praktisch verliert sie aber einen erheblichen Teil ihrer bisherigen Wirkung.

Künftig sollen Unterkunftskosten von Beginn an nicht mehr als Bedarf anerkannt werden, soweit sie mehr als das Eineinhalbfache der abstrakt angemessenen Aufwendungen betragen. Damit wird eine starre Obergrenze eingezogen, die schon am ersten Tag des Leistungsbezugs wirkt.

Für Betroffene bedeutet das eine neue Realität. Wer in einer Wohnung lebt, die deutlich oberhalb des örtlichen Richtwerts liegt, kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass das Jobcenter die tatsächliche Miete im ersten Jahr vollständig trägt.

Der Schutz der ersten zwölf Monate endet damit nicht auf dem Papier, wohl aber in den Fällen, in denen die Kosten sehr deutlich über dem kommunalen Maßstab liegen.

In einem einfachen Beispiel wird die Tragweite sichtbar. Liegt die abstrakt angemessene Kaltmiete für einen Ein-Personen-Haushalt bei 500 Euro, dann läge die neue Grenze bei 750 Euro. Wer 900 Euro Kaltmiete zahlt, hätte monatlich 150 Euro selbst zu tragen, sofern keine Ausnahme greift. Bei einem Regelbedarf von 563 Euro für Alleinstehende wäre das ein erheblicher Einschnitt in den Lebensunterhalt.

Die Karenzzeit bleibt, verliert aber ihre bisherige Schutzwirkung

Genau hierin liegt der entscheidende Wandel. Bislang war die erste Phase des Leistungsbezugs ein recht robuster Schutzraum. Ab Juli 2026 wird sie zu einer begrenzten Übergangsregel für Wohnungen, die zwar teuer, aber nicht extrem teuer sind. Für Mieten oberhalb der neuen Eineinhalbfach-Grenze entfällt dieser Schutz sofort.

Das verändert auch die soziale Funktion der Karenzzeit. Bisher diente sie dazu, Menschen nach Einkommenseinbruch nicht zusätzlich mit Wohnungsdruck zu belasten. Künftig wird stärker zwischen noch hinnehmbaren und aus Sicht des Gesetzgebers deutlich überhöhten Mieten unterschieden.

Wer oberhalb dieser Schwelle lebt, soll nicht mehr über Monate vom Jobcenter abgeschirmt werden.

Für viele Haushalte ist das ein gravierender Unterschied. Gerade in Ballungsräumen, in denen Bestandsmieten, kleine Wohnungen und angespannten Wohnungsmärkte zusammentreffen, kann die Grenze schneller erreicht sein als in Regionen mit niedrigerem Mietniveau. Die Regel wirkt bundesweit, trifft aber regional sehr unterschiedlich.

Die neue Ausnahme für Haushalte mit Kindern

Im parlamentarischen Verfahren wurde die geplante Härtefallregel noch erweitert. Künftig können in der Karenzzeit höhere Unterkunftskosten weiterhin anerkannt werden, wenn sie unabweisbar sind oder in Bedarfsgemeinschaften mit Kindern anfallen.

Das ist eine negative Nachschärfung, weil Untersuchungen darauf hindeuten, dass Familien mit Kindern von der neuen Obergrenze häufiger betroffen wären als der Durchschnitt.

Ob diese Öffnung in der Praxis großzügig oder restriktiv gehandhabt wird, ist derzeit noch offen. Der Gesetzestext schafft einen Spielraum, aber keine pauschale Entwarnung.

Familien können sich deshalb nicht darauf verlassen, dass jede überhöhte Miete automatisch weitergetragen wird. Vieles dürfte davon abhängen, wie Jobcenter die Zumutbarkeit eines Umzugs, die Lage auf dem Wohnungsmarkt, Schulwege, Betreuungsstrukturen und die tatsächliche Verfügbarkeit von Ersatzwohnraum bewerten.

Für Betroffene mit Kindern ist die Änderung dennoch von erheblicher Bedeutung. Ohne diese Ergänzung wäre der Einschnitt noch härter ausgefallen. So bleibt zumindest die Möglichkeit erhalten, in besonders belastenden Konstellationen die tatsächlichen Unterkunftskosten auch oberhalb der neuen Grenze vorübergehend anerkennen zu lassen.

Die Mietpreisbremse wird mit dem Leistungsrecht verknüpft

Eine zweite wichtige Neuerung betrifft nicht die Höhe der Angemessenheitsgrenze, sondern die Verbindung zwischen Sozialrecht und Zivilrecht. Künftig soll eine Miete auch dann als unangemessen gelten, wenn sie die nach den Vorschriften zur Mietpreisbremse zulässige Miethöhe überschreitet.

In diesem Fall muss die Mieterin oder der Mieter den angenommenen Verstoß gegenüber dem Vermieter rügen.

Sozialrechtlich ist das ein bemerkenswerter Schritt. Denn die Mietpreisbremse war bislang ein Recht, das Mieter selbst gegenüber dem Vermieter geltend machen konnten, unabhängig davon, ob sie Leistungen bezogen oder nicht. Nun wird ihre Nutzung im SGB II faktisch zu einer Mitwirkungspflicht, wenn das Jobcenter die Kosten in voller Höhe übernehmen soll.

Der Gedanke dahinter ist aus Sicht des Gesetzgebers einfach: Öffentliche Leistungen sollen nicht dauerhaft Aufwendungen finanzieren, die nach zivilrechtlichen Regeln vermeidbar oder unwirksam sind. Wenn eine Miete nach den §§ 556d bis 556g BGB zu hoch ist, soll der Staat diesen überhöhten Teil nicht einfach ausgleichen, ohne dass der Mieter die vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten nutzt.

In der Praxis ist dieser Punkt allerdings kompliziert. Die Mietpreisbremse gilt nicht flächendeckend, sondern nur in Gebieten mit entsprechender Landesverordnung. Außerdem hängt die zulässige Miethöhe von Vormiete, Modernisierung, Neubauausnahmen und weiteren Besonderheiten ab.

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Für Mieter ist oft nicht ohne Weiteres erkennbar, ob tatsächlich ein Verstoß vorliegt. Hinzu kommt die soziale Hemmschwelle: Viele Menschen scheuen eine förmliche Rüge aus Sorge, das Mietverhältnis zu belasten. Gerade in einem angespannten Wohnungsmarkt kann diese Zurückhaltung nachvollziehbar sein.

Was passiert, wenn die Miethöhe strittig bleibt

Der Gesetzgeber hat für diesen Konfliktfall eine Zwischenlösung vorgesehen. Wenn nach der Rüge die zulässige Miethöhe weiter streitig bleibt, sollen die tatsächlichen Aufwendungen bis zu einer gerichtlichen Klärung grundsätzlich weiter anerkannt werden. Damit soll vermieden werden, dass Leistungsberechtigte mitten in einem ungelösten Rechtsstreit sofort auf einem Teil der Miete sitzen bleiben.

Kommt es dagegen nach der Rüge zu einer Einigung und wird die Miete abgesenkt, ist das Kostensenkungsverfahren in diesem Punkt erledigt. Ein möglicher Rückforderungsanspruch wegen überzahlter Miete geht für Zeiten des Leistungsbezugs auf das Jobcenter über. Auch das zeigt, wie stark das Sozialrecht hier in mietrechtliche Konstellationen hineinwirkt.

Für die Betroffenen ist das mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Sie müssen künftig nicht nur mit dem Jobcenter über Angemessenheit sprechen, sondern unter Umständen auch mietrechtlich aktiv werden. Der Bereich der Unterkunftskosten wird damit deutlich konfliktanfälliger und beratungsintensiver.

Prüfung der Wohnkosten bei jedem Weiterbewilligungsantrag

Eine dritte Änderung dürfte im Alltag vieler Leistungsbezieher besonders spürbar werden. Die Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung soll künftig nicht nur beim Beginn des Leistungsbezugs, sondern auch bei jedem Folgeantrag erneut geprüft werden. Damit verliert eine frühere Anerkennung ihren dauerhaften Bestand.

Für die Praxis bedeutet das: Auch wer seit längerem in derselben Wohnung lebt und bislang keine Probleme hatte, muss bei jedem Weiterbewilligungsantrag damit rechnen, dass das Jobcenter die Kosten erneut bewertet. Verändert sich der örtliche Richtwert oder das Konzept der Kommune, kann sich die Einschätzung ändern, obwohl der Mietvertrag unverändert geblieben ist.

Diese Regel stärkt die Kontrollfunktion des Jobcenters. Für Leistungsbezieher bringt sie zugleich mehr Unsicherheit. Die Frage, ob die eigene Wohnung noch als angemessen gilt, wird damit nicht nur einmalig, sondern wiederkehrend relevant. Das erhöht den Verwaltungsaufwand und verlagert ein Stück Wohnsicherheitsrisiko auf die Betroffenen.

Wer von den Änderungen besonders betroffen ist

Am stärksten betroffen sind Menschen, die neu in das Leistungssystem eintreten und bereits in einer teuren Wohnung leben. Das kann nach Arbeitsplatzverlust, nach einer Trennung, nach Krankheit oder nach dem Scheitern einer selbständigen Tätigkeit der Fall sein. Genau für diese Gruppe war die bisherige Karenzzeit gedacht. Sie sollte den abrupten Absturz abfedern. Dieser Schutz wird nun begrenzt.

Hinzu kommen Haushalte in Großstädten und Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt.

Dort sind selbst kleine Wohnungen oft teuer, und kurzfristig angemessener Ersatz ist nur schwer zu finden. Wer dort mit einer Miete oberhalb der neuen Schwelle in den Leistungsbezug gerät, muss die Differenz möglicherweise sofort selbst tragen, obwohl ein Umzug weder schnell noch realistisch zu organisieren ist.

Auch Alleinerziehende und Familien geraten stärker in den Blick. Zwar wurde für Bedarfsgemeinschaften mit Kindern eine Ausnahmeregel ergänzt. Dass diese Ergänzung überhaupt aufgenommen wurde, zeigt aber bereits, dass der Gesetzgeber ein erhöhtes Betroffenheitsrisiko sieht.

Warum die Änderungen umstritten sind

Befürworter der Reform argumentieren, die Grundsicherung müsse stärker am Gedanken der Subsidiarität ausgerichtet werden. Der Staat solle nur solche Wohnkosten tragen, die vertretbar und rechtlich nicht vermeidbar seien. Überhöhte Mieten dürften weder über lange Zeiträume durch die Karenzzeit geschützt noch durch Untätigkeit gegenüber einem möglichen Verstoß gegen die Mietpreisbremse perpetuiert werden.

Kritiker wie der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt halten dagegen, dass Wohnen kein gewöhnlicher Ausgabeposten ist. “Wer in wirtschaftliche Not gerät, braucht zunächst Stabilität. Wenn die Unterkunftskosten zu früh und zu streng begrenzt werden, steigt das Risiko von Mietschulden, Verdrängung und faktischem Umzugsdruck. In Regionen mit Wohnungsknappheit werde die Aufforderung zur Kostensenkung schnell zu einer Forderung, etwas Unmögliches zu leisten”, so Anhalt.

Hinzu kommt ein weiterer Einwand: Das System wird nicht unbedingt einfacher. Die neue Rechtslage verlangt zusätzliche Prüfungen, komplizierte Abgrenzungen und im Einzelfall sogar mietrechtliche Auseinandersetzungen. Was als konsequentere Steuerung gedacht ist, kann in der täglichen Verwaltung zu mehr Reibung, mehr Streit und mehr Rechtsberatung führen.

Was für laufende Bewilligungen gilt

Für bereits laufende Bewilligungsabschnitte ist entscheidend, wann der jeweilige Bewilligungszeitraum begonnen hat. Die Neuregelungen treten nach der beschlossenen Fassung zum 1. Juli 2026 in Kraft.

Wer bis dahin noch einen laufenden Bewilligungsbescheid hat, wird nicht automatisch mitten im laufenden Abschnitt in das neue System gezogen. Maßgeblich wird dann der nächste Bewilligungszeitraum sein, in dem die neuen Regeln zur Anwendung kommen.

Das ist für Betroffene wichtig, weil es einen gewissen Übergang schafft. Die Reform wirkt nicht für alle gleichzeitig mit voller Härte, sondern vor allem bei neuen Anträgen und neuen Bewilligungsabschnitten. Trotzdem sollten sich Haushalte mit hohen Unterkunftskosten frühzeitig mit ihren Bescheiden, den örtlichen Richtwerten und möglichen Handlungsoptionen befassen.

Was die Reform für die soziale Praxis bedeutet

Unter dem Strich verschiebt sich der Charakter der Wohnkostenübernahme in der Grundsicherung. Das bisherige System war in den ersten zwölf Monaten vor allem auf Schutz ausgerichtet.

Das neue System setzt früher auf Begrenzung, Kontrolle und rechtliche Aktivierung der Betroffenen. Die Wohnung bleibt zwar weiterhin Teil des Existenzminimums, aber ihre Finanzierung wird enger an Obergrenzen und Mitwirkungspflichten geknüpft.

Für viele Menschen wird damit schon der Eintritt in den Leistungsbezug belastender. Wer bislang hoffen konnte, wenigstens für einige Monate die bisherige Wohnung ohne zusätzliche Existenzsorgen halten zu können, muss künftig schneller rechnen, prüfen, verhandeln und gegebenenfalls selbst zuzahlen.

Die soziale Frage lautet deshalb nicht nur, ob die Reform Kosten spart. Sie lautet auch, wie viel Unsicherheit ein Sicherungssystem aushalten darf, das gerade in Krisenlagen Stabilität schaffen soll.

Frage 1: Was ändert sich bei den Wohnkosten im Bürgergeld ab dem 1. Juli 2026?

Ab dem 1. Juli 2026 gilt bei den Kosten der Unterkunft eine neue Begrenzung. Das Jobcenter übernimmt die Wohnkosten künftig nicht mehr unbegrenzt während der Karenzzeit, sondern nur noch bis maximal zum 1,5-Fachen der örtlich angemessenen Mietobergrenze. Dadurch verlieren viele Betroffene einen Teil des bisherigen Schutzes in den ersten zwölf Monaten des Leistungsbezugs.

Frage 2: Gibt es die Karenzzeit bei den Wohnkosten dann überhaupt noch?

Ja, die Karenzzeit bleibt formal bestehen. Ihre Wirkung ist aber deutlich schwächer als bisher. Bislang wurden in den ersten zwölf Monaten die tatsächliche Kaltmiete und die kalten Nebenkosten übernommen, auch wenn die Wohnung über den örtlichen Richtwerten lag. Künftig gilt dieser Schutz nur noch, solange die Miete nicht über der neuen 1,5-fachen Obergrenze liegt.

Frage 3: Wer ist von der Neuregelung besonders betroffen?

Besonders betroffen sind Menschen, die neu in den Leistungsbezug kommen und bereits in einer teuren Wohnung leben. Das kann etwa nach einem Arbeitsplatzverlust, einer Trennung oder einer anderen finanziellen Krise passieren. Auch Haushalte in Städten mit hohen Mieten dürften die Änderungen stärker spüren, weil dort die Gefahr größer ist, dass die eigene Wohnung über den zulässigen Grenzen liegt.

Frage 4: Welche Rolle spielt die Mietpreisbremse künftig im SGB II?

Die Mietpreisbremse wird stärker mit dem Leistungsrecht verknüpft. Wenn die Miete die nach der Mietpreisbremse zulässige Höhe deutlich überschreitet, müssen Leistungsberechtigte den Verstoß gegenüber dem Vermieter rügen. Tun sie das nicht, kann das Jobcenter die überhöhten Kosten unter Umständen nicht übernehmen. Damit wird aus einem zivilrechtlichen Anspruch faktisch eine wichtige Pflicht im Leistungsbezug.

Frage 5: Was gilt für Menschen, die bereits Bürgergeld beziehen?

Für laufende Bewilligungszeiträume gilt eine Übergangsregelung. Wenn der Bewilligungsabschnitt bereits vor dem 1. Juli 2026 begonnen hat, wird er noch nach bisherigem Recht zu Ende geführt. Die neuen Regeln greifen dann erst ab dem nächsten Bewilligungsabschnitt. Dadurch gibt es für bestehende Bezieher zunächst einen gewissen Bestandsschutz.

Fazit

Ab dem 1. Juli 2026 soll sich die Wohnkostenregel im SGB II deutlich verändern. Die Karenzzeit bleibt zwar dem Namen nach erhalten, wird aber durch die neue Eineinhalbfach-Grenze erheblich eingeschränkt. Zugleich wird die Mietpreisbremse in das Leistungsrecht eingebunden, und die Angemessenheit der Unterkunftskosten soll bei jedem Folgeantrag erneut geprüft werden.

Damit wird das Wohnen im Leistungsbezug stärker als bisher zum Prüf- und Konfliktfeld. Besonders betroffen sind Neuzugänge mit hohen Bestandsmieten, Haushalte in teuren Wohnungsmärkten und Familien, die trotz Ausnahmeregelung mit unsicherer Verwaltungspraxis rechnen müssen. Die Reform markiert damit einen klaren Richtungswechsel: weg von einer längeren Schutzphase, hin zu früheren Grenzen und engerer Kontrolle.

Quellen

Die Darstellung der geplanten Reform, des parlamentarischen Verfahrens und des Inkrafttretens stützt sich auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, auf die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales sowie auf die Dokumentation der Bundestagsabstimmung vom 5. März 2026. Daraus ergeben sich insbesondere die neue Eineinhalbfach-Grenze bei den Unterkunftskosten, die Verknüpfung mit den §§ 556d bis 556g BGB, die erneute Prüfung bei Folgeanträgen sowie das vorgesehene Inkrafttreten zum 1. Juli 2026.