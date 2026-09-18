Bürgergeld: Für Vermieter ist die Neue Grundsicherung nun mit mehr Risiken verbunden

Seit dem 1. Juli 2026 heißt das bisherige Bürgergeld Grundsicherungsgeld. Mit der Umgestaltung wurden zugleich die Regeln für Unterkunftskosten verschärft. Das betrifft nicht nur Leistungsberechtigte, sondern auch Vermieter, deren Miete ganz oder teilweise vom Jobcenter finanziert wird.

Besonders bei hohen Mieten, kleinen Wohnungen mit teurem Quadratmeterpreis und Mietverhältnissen in Gebieten mit Mietpreisbremse entstehen neue Konflikte. Die Mietzahlung durch das Jobcenter bietet Vermietern außerdem weniger Sicherheit, als häufig angenommen wird.

Der Mietvertrag besteht weiterhin nur zwischen Mieter und Vermieter

Das Jobcenter wird durch die Übernahme der Unterkunftskosten nicht zum Vertragspartner des Vermieters. Mietschuldner bleibt die Person, die den Mietvertrag unterschrieben hat.

Erkennt das Jobcenter nur einen Teil der vereinbarten Miete an, bleibt der Mieter grundsätzlich trotzdem zur vollständigen Zahlung verpflichtet. Die sozialrechtliche Kürzung verändert den Mietvertrag nicht automatisch.

Kann der Mieter die Differenz nicht aus dem Regelbedarf oder anderem Einkommen aufbringen, entstehen Mietrückstände. Genau darin liegt das erste finanzielle Risiko für Vermieter.

Die Karenzzeit schützt teure Wohnungen nicht mehr vollständig

Während der früheren Bürgergeld-Karenzzeit wurden die tatsächlichen Unterkunftskosten im ersten Bezugsjahr grundsätzlich übernommen. Seit Juli 2026 gilt dieser Schutz nur noch eingeschränkt.

Nach dem aktuellen § 22 SGB II werden in der Karenzzeit normalerweise höchstens 150 Prozent der örtlichen Angemessenheitsgrenze berücksichtigt. Liegt eine Bruttokaltmiete deutlich darüber, entsteht die Finanzierungslücke bereits zu Beginn des Leistungsbezugs.

Beträgt die örtliche Angemessenheitsgrenze beispielsweise 600 Euro, erkennt das Jobcenter während der Karenzzeit normalerweise höchstens 900 Euro an. Bei einer Bruttokaltmiete von 1.050 Euro muss der Mieter monatlich 150 Euro selbst aufbringen.

Nach dem Ende der Karenzzeit kann die anerkannte Miete weiter auf die reguläre Angemessenheitsgrenze von 600 Euro sinken. Gegen-Hartz erläutert die neuen Miet- und Wohnkosten-Obergrenzen ausführlich.

Härtefälle können die Finanzierungslücke vorübergehend verhindern

Die Grenze von 150 Prozent gilt nicht ausnahmslos. Höhere Aufwendungen können während der Karenzzeit anerkannt werden, wenn sie unabweisbar sind oder in einer Bedarfsgemeinschaft mit Kindern anfallen.

Ein Härtefall kommt etwa bei gesundheitlichen Einschränkungen, benötigter Barrierefreiheit, fehlendem Ersatzwohnraum oder besonderen familiären Umständen infrage. Die höhere Zahlung muss jedoch vom Jobcenter geprüft und bewilligt werden.

Vermieter können nicht sicher davon ausgehen, dass ein solcher Ausnahmefall anerkannt wird. Wird der Antrag abgelehnt oder später anders bewertet, bleibt die mietvertragliche Forderung gegenüber dem Mieter bestehen.

Welche Kosten trotz Überschreitung noch übernommen werden können, zeigt der Beitrag Grundsicherung: Miete über der Obergrenze – was das Jobcenter noch zahlt.

Quadratmeterhöchstmieten treffen besonders kleine und teure Wohnungen

Kommunale Träger dürfen seit Juli 2026 zusätzlich eine Quadratmeterhöchstmiete festlegen. Damit können Wohnungen als unangemessen gelten, obwohl ihre Gesamtmiete noch innerhalb der allgemeinen Mietobergrenze liegt.

Die Regel richtet sich insbesondere gegen sehr kleine Wohnungen, deren Vermieter die örtliche Gesamtgrenze durch einen hohen Quadratmeterpreis nahezu vollständig ausschöpfen. Eine 15 Quadratmeter große Wohnung kann deshalb sozialrechtlich problematisch sein, obwohl ihre Gesamtmiete auf den ersten Blick nicht zu hoch erscheint.

Legt eine Kommune beispielsweise 15 Euro als höchstens berücksichtigungsfähigen Quadratmeterpreis fest, können bei 15 Quadratmetern lediglich 225 Euro als Unterkunftsbedarf angesetzt werden. Eine vereinbarte Miete von 500 Euro würde für den Mieter eine erhebliche monatliche Lücke verursachen.

Die kommunale Quadratmeterhöchstmiete kann bereits während der Karenzzeit angewendet werden. Vermieter solcher Wohnungen müssen deshalb häufiger mit Kostensenkungsverfahren, Zahlungsproblemen oder einem frühen Auszug rechnen.

Die Mietpreisbremse wird für Vermieter zum zusätzlichen Risiko

Eine weitere Änderung betrifft Wohnungen in Gebieten mit Mietpreisbremse. Überschreitet die vereinbarte Miete die nach den §§ 556d bis 556g BGB zulässige Miethöhe, wird sie sozialrechtlich als unangemessen behandelt.

Das Jobcenter muss den Mieter auffordern, den angenommenen Verstoß gegenüber dem Vermieter zu rügen. Aus einem bisher häufig freiwillig ausgeübten Mieterrecht wird damit im Leistungsbezug ein erheblicher finanzieller Druck.

Der Vermieter muss dann darlegen, weshalb die vereinbarte Miete trotzdem zulässig ist. In Betracht kommen etwa eine zulässige höhere Vormiete, ein nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzter Neubau oder eine umfassende Modernisierung.

Kommt keine Einigung zustande, kann eine gerichtliche Klärung folgen. Nach den Informationen des Bundesarbeitsministeriums zur neuen Grundsicherung können Rückforderungsansprüche auf den kommunalen Träger übergehen und von diesem gegen den Vermieter verfolgt werden.

Damit steht dem Vermieter unter Umständen nicht nur der Mieter gegenüber. Auch das Jobcenter kann zu viel übernommene Miete zivilrechtlich zurückverlangen.

Weitere Einzelheiten enthält der Beitrag Bürgergeld ab Juli 2026: Wer die Mietpreisbremse nicht nutzt, zahlt drauf.

Direktzahlung durch das Jobcenter ist keine Mietgarantie

Viele Vermieter halten eine Direktzahlung für besonders sicher. Nach § 22 Absatz 7 SGB II kann das Grundsicherungsgeld für Unterkunft und Heizung auf Antrag des Leistungsberechtigten unmittelbar an den Vermieter überwiesen werden.

Das Jobcenter soll auch dann direkt zahlen, wenn die zweckentsprechende Verwendung der Unterkunftsleistung nicht gesichert ist. Das kann bei kündigungsrelevanten Mietrückständen, erheblichen Energieschulden, bestimmten Erkrankungen oder einer suchtbedingten Beeinträchtigung der Fall sein.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Die Direktzahlung begründet jedoch keinen dauerhaften eigenen Zahlungsanspruch des Vermieters gegen das Jobcenter. Ändert sich der Leistungsanspruch, endet der Bewilligungszeitraum oder wird die Unterkunft nicht mehr anerkannt, kann sich auch die Überweisung verändern oder vollständig entfallen.

Der Vermieter bleibt deshalb darauf angewiesen, dass der Mieter seinen Antrag rechtzeitig verlängert, erforderliche Unterlagen einreicht und seinen Anspruch erhält. Ob das geschehen ist, darf das Jobcenter dem Vermieter wegen des Sozialdatenschutzes nicht ohne Weiteres mitteilen.

Die strengeren Meldevorschriften können später auch die Miete gefährden

Normale Leistungsminderungen dürfen die rechnerisch anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung nicht verringern. Bei einer willentlichen Ablehnung einer konkret verfügbaren und zumutbaren Arbeit soll das Jobcenter die anerkannte Miete sogar direkt an den Vermieter überweisen.

Auch nach drei aufeinanderfolgenden versäumten Meldeterminen werden die Unterkunftskosten zunächst für einen weiteren Monat erbracht. Die Überweisung soll in diesem Zeitraum ebenfalls direkt an den Vermieter erfolgen.

Meldet sich die betroffene Person innerhalb dieses Monats nicht persönlich beim Jobcenter, kann anschließend der gesamte Leistungsanspruch entfallen. Damit endet dann auch die weitere Finanzierung der Miete.

Für Vermieter entsteht dadurch ein zeitlich verzögertes Ausfallrisiko. Die Direktzahlung im ersten Monat kann den Eindruck erwecken, das Mietverhältnis sei weiterhin finanziell abgesichert, obwohl die Leistung kurz darauf vollständig eingestellt werden kann.

Fehlende Unterlagen können rückwirkende Erstattungen auslösen

Viele Selbstständige, Erwerbstätige mit schwankendem Einkommen und andere Leistungsberechtigte erhalten zunächst eine vorläufige Bewilligung. Nach dem Bewilligungszeitraum fordert das Jobcenter Nachweise über das tatsächlich erzielte Einkommen an.

Wer die angeforderten Unterlagen nicht rechtzeitig vorlegt, riskiert eine endgültige Festsetzung ohne Leistungsanspruch für einzelne Monate. Bereits ausgezahlte Beträge können dann zurückverlangt werden.

Eine solche Erstattungsforderung richtet sich normalerweise gegen den Leistungsberechtigten. Vermieter sollten dennoch beachten, dass direkt erhaltene Zahlungen überprüft werden können, wenn sie erkennbar ohne rechtlichen Grund eingegangen sind.

Das gilt etwa, wenn nach dem Ende des Mietverhältnisses versehentlich eine weitere Monatsmiete überwiesen wird und der Vermieter weiß, dass ihm das Geld nicht mehr zusteht. Ein solcher Betrag sollte nicht mit anderen Forderungen gegen den ehemaligen Mieter verrechnet werden, ohne die Rechtslage prüfen zu lassen.

Ohne Zusicherung trägt der Mieter die Differenz

Vor der Unterzeichnung eines neuen Mietvertrags soll die leistungsberechtigte Person die Zusicherung des zuständigen Jobcenters einholen. Das Jobcenter bestätigt damit, in welcher Höhe es die Kosten der neuen Unterkunft berücksichtigen wird.

Fehlt diese Zusicherung, bleibt der Mietvertrag zwar wirksam. Das Jobcenter kann seine Leistung jedoch auf den angemessenen oder sogar auf den bisherigen Unterkunftsbetrag begrenzen.

Besonders streng sind die Vorgaben bei Personen unter 25 Jahren. Ohne vorherige Zusicherung können Unterkunftskosten nach einem Auszug aus dem Elternhaus vollständig unberücksichtigt bleiben, wenn kein gesetzlich anerkannter Ausnahmegrund besteht.

Vermieter können sich deshalb eine vorhandene Zusicherung vorlegen lassen, sofern der Mietinteressent freiwillig zustimmt. Dabei sollte geprüft werden, ob die bestätigte Bruttokaltmiete, die Heizkosten und die Wohnungsgröße mit dem angebotenen Vertrag übereinstimmen.

Ein echter Mietvertrag muss nachweisbar sein

Das Jobcenter übernimmt nur Unterkunftskosten, die auf einer ernst gemeinten rechtlichen Verpflichtung beruhen. Das betrifft besonders Miet- und Untermietverträge zwischen Angehörigen.

Freiwillige Zahlungen ohne vorherige Mietvereinbarung reichen nicht aus. Auch regelmäßige Überweisungen schaffen allein noch keinen sozialrechtlich anzuerkennenden Unterkunftsbedarf.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg bestätigte dies bei einem Vater, der seinen erwachsenen Sohn aufgenommen hatte. Gegen-Hartz berichtet über den Fall unter der Überschrift Vater nimmt Sohn auf – das Jobcenter verweigert die Mietzahlung.

Ein schriftlicher Vertrag ist zwar nicht in jeder Konstellation zwingend. Er erleichtert aber den Nachweis, dass Höhe, Fälligkeit, Nebenkosten und Zahlungspflicht tatsächlich vereinbart wurden.

Mietminderungen verändern auch die Jobcenter-Zahlung

Mängel wie Schimmel, Heizungsausfall oder erheblicher Lärm können eine Mietminderung rechtfertigen. Sinkt dadurch die tatsächlich geschuldete Miete, kann auch das Jobcenter seine Unterkunftsleistung reduzieren.

Ist die Miete direkt an den Vermieter überwiesen worden, können sich daraus Überzahlungen ergeben. Der Vermieter sollte deshalb Mietminderungen, Vergleiche, Gutschriften und nachträgliche Korrekturen nachvollziehbar abrechnen.

Wird eine Mietminderung später durch ein Urteil oder einen Vergleich teilweise verworfen, kann eine Nachzahlung entstehen. Ob das Jobcenter diese Forderung übernimmt, hängt unter anderem davon ab, ob der Mieter im Zeitpunkt der Fälligkeit noch leistungsberechtigt ist.

Die sozialrechtlichen Folgen einer Mietminderung werden im Beitrag Mietminderung beim Grundsicherungsgeld und das Jobcenter fordert es erklärt.

Welche Veränderungen für Vermieter besonders wichtig sind

Sachverhalt Mögliche Entscheidung des Jobcenters Risiko für den Vermieter Miete liegt über 150 Prozent der örtlichen Grenze Differenz wird bereits während der Karenzzeit nicht anerkannt Mietrückstände können ab dem ersten Bezugsmonat entstehen Kommune setzt eine Quadratmeterhöchstmiete fest Hoher Quadratmeterpreis wird nicht vollständig berücksichtigt Besonders kleine und teure Wohnungen verlieren ihre bisherige Finanzierung Miete verstößt möglicherweise gegen die Mietpreisbremse Mieter muss den Vermieter zur Senkung auffordern Senkungs-, Auskunfts- und Rückforderungsansprüche drohen Miete wird direkt an den Vermieter gezahlt Überweisung erfolgt nur im Umfang des bestehenden Leistungsanspruchs Die Zahlung kann nach einer Leistungsänderung enden Drei Meldetermine werden versäumt Wohnkosten werden noch einen Monat direkt gezahlt Danach kann die gesamte staatliche Mietzahlung entfallen Neuer Mietvertrag wurde ohne Zusicherung geschlossen Jobcenter begrenzt die Unterkunftsleistung Mieter muss die Differenz dauerhaft selbst tragen Mietminderung oder Guthaben verändert die tatsächliche Schuld Unterkunftsbedarf wird neu berechnet Überzahlungen müssen möglicherweise ausgeglichen werden

Eine pauschale Ablehnung von Leistungsbeziehern ist nicht gerechtfertigt

Die neuen Regeln bedeuten nicht, dass Mieter mit Grundsicherungsgeld generell unzuverlässig sind. Viele Mietverhältnisse laufen über Jahre störungsfrei, und eine Direktzahlung kann den regelmäßigen Zahlungseingang sogar verbessern.

Das Risiko hängt stärker von der Miethöhe, der örtlichen Angemessenheitsgrenze, dem Quadratmeterpreis und einer vorhandenen Zusicherung ab als vom Leistungsbezug allein. Auch eine rechtlich einwandfreie Vertragsgestaltung vermindert spätere Auseinandersetzungen.

Vermieter sollten deshalb vor Vertragsabschluss prüfen, ob die angebotene Wohnung zu den örtlichen Richtwerten passt. Während des Mietverhältnisses sollten Zahlungseingänge, Betriebskostenabrechnungen, Mietänderungen und Mitteilungen des Mieters sorgfältig dokumentiert werden.