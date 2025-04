Bürgergeld: Das Jobcenter stellt Kind vor schlimme Wahl

Bürgergeld News

Als CDU, CSU und SPD am 9. April 2025 ihren 162‑Seiten‑Vertrag unterzeichneten, betonten sie gleich zu Beginn ihre Orientierung an der UN‑Behindertenrechtskonvention und kündigten „volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe“ an. Schon in den Verhandlungen ...