Bei der Rente kehren zwei Dämpfungsfaktoren wieder zurück

Für Rentnerinnen und Rentner zeichnet sich nach dem Ende der gesetzlichen Haltelinie eine wichtige Änderung ab. Bis einschließlich 2031 wird das Rentenniveau bei mindestens 48 Prozent abgesichert, danach soll wieder die reguläre Rentenanpassungsformel mit ihren dämpfenden Bestandteilen gelten.

Nach derzeitiger Rechtslage bleibt auch die Rentenanpassung zum 1. Juli 2031 noch geschützt; erstmals bei der Anpassung im Jahr 2032 können Nachhaltigkeitsfaktor und Beitragssatzfaktor wieder in die Berechnung einfließen.

Das bedeutet nicht, dass die ausgezahlten Renten automatisch sinken. Wahrscheinlicher ist, dass sie in Jahren mit ungünstiger demografischer Entwicklung weniger stark steigen als die Löhne und dadurch langfristig an Abstand zu den Erwerbseinkommen verlieren.

Bis 2031 folgt die Rente weitgehend der Lohnentwicklung

Mit dem Rentenpaket 2025 wurde die Haltelinie für das Sicherungsniveau vor Steuern bis 2031 verlängert. Der aktuelle Rentenwert wird in diesem Zeitraum so festgesetzt, dass das Rentenniveau von 48 Prozent nicht unterschritten wird.

Deshalb werden die sonst geltenden Dämpfungsfaktoren während dieser Jahre nicht angewendet. Die Anpassung orientiert sich vor allem an der Entwicklung der Löhne sowie an Veränderungen der Sozialabgaben auf Löhne und Renten.

Wie das bei einer konkreten Anpassung wirkt, zeigt die Rentenerhöhung 2026 mit dem neuen Rentenwert von 42,52 Euro. Die jährliche Anpassung erfolgt jeweils zum 1. Juli und wird durch eine Rentenwertbestimmungsverordnung festgelegt.

Die 48 Prozent sind keine persönliche Ersatzquote

Das Rentenniveau wird häufig falsch verstanden. Es bedeutet nicht, dass jeder Rentner 48 Prozent seines letzten Bruttogehalts oder Nettogehalts erhält.

Verglichen werden eine gesetzlich definierte Standardrente nach 45 Beitragsjahren mit Durchschnittsverdienst und das verfügbare Durchschnittsentgelt der Beschäftigten. Von beiden Vergleichswerten werden bestimmte Sozialabgaben abgezogen, Steuern bleiben bei dieser Kennzahl dagegen außen vor.

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Die tatsächliche Rente eines Menschen hängt weiterhin von den erworbenen Entgeltpunkten, dem Zugangsfaktor, der Rentenart und dem aktuellen Rentenwert ab. Wer weniger als 45 Jahre versichert war oder unterdurchschnittlich verdient hat, erhält daher nicht automatisch 48 Prozent seines früheren Einkommens.

Ab 2032 kehren zwei Dämpfungsfaktoren zurück

Nach dem Auslaufen der Haltelinie soll die Lohnentwicklung weiterhin den Ausgangspunkt der jährlichen Rentenanpassung bilden. Hinzu kommen jedoch wieder der Beitragssatzfaktor und der Nachhaltigkeitsfaktor.

Der Beitragssatzfaktor berücksichtigt, wie sich die Aufwendungen der Beschäftigten für die gesetzliche Rentenversicherung und für die zusätzliche Altersvorsorge verändern. Steigen diese Belastungen, kann das den Anstieg des aktuellen Rentenwerts abschwächen.

Der Nachhaltigkeitsfaktor bildet ab, wie sich das Verhältnis von Rentenbeziehenden zu Beitragszahlenden verändert. Nimmt die Zahl der Rentner im Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten zu, wirkt der Faktor in der Regel dämpfend; entwickelt sich das Verhältnis günstiger, kann er die Anpassung auch stützen.

Damit ist der Nachhaltigkeitsfaktor keine pauschale Kürzungsvorschrift. Seine Wirkung hängt jedes Jahr von den dann verfügbaren Daten ab, wie auch der Beitrag zum möglichen Bremseffekt des Nachhaltigkeitsfaktors ausführlich erläutert.

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Was sich 2032 gegenüber 2031 ändert

Bereich Bis einschließlich 2031 Ab der Anpassung 2032 Rentenniveau Mindestens 48 Prozent gesetzlich abgesichert Keine unveränderte 48-Prozent-Haltelinie nach geltendem Recht Ausgangspunkt Entwicklung der anpassungsrelevanten Löhne Weiterhin Entwicklung der anpassungsrelevanten Löhne Nachhaltigkeitsfaktor Für die Anpassung ausgesetzt Wird wieder berücksichtigt Beitragssatzfaktor Für die Anpassung ausgesetzt Wird wieder berücksichtigt Nominale Rentenkürzung Durch die Rentengarantie ausgeschlossen Auch nach aktueller Rechtslage durch die Rentengarantie ausgeschlossen

Warum die Rentenerhöhungen kleiner ausfallen könnten

In den kommenden Jahren erreichen geburtenstarke Jahrgänge das Rentenalter, während ihnen vergleichsweise schwächere Jahrgänge auf dem Arbeitsmarkt folgen. Verschlechtert sich dadurch das Verhältnis zwischen Rentenbeziehenden und Beitragszahlenden, kann der Nachhaltigkeitsfaktor einen Teil des Lohnanstiegs aus der Rentenanpassung herausrechnen.

Steigen die beitragspflichtigen Löhne beispielsweise um drei Prozent, folgt daraus ab 2032 deshalb nicht zwingend eine Rentenerhöhung von ebenfalls drei Prozent. Je nach Beitragssatz und demografischer Entwicklung könnte das Plus niedriger liegen.

Eine genaue Prozentzahl für 2032 lässt sich heute noch nicht seriös nennen. Die erforderlichen Lohn-, Beitrags- und Versichertendaten stehen erst näher am Anpassungstermin fest, zudem kann der Gesetzgeber die Regeln bis dahin erneut ändern.

Die Rente darf nominal nicht sinken

Auch nach der Rückkehr der Dämpfungsfaktoren gilt die Rentengarantie. Ergäbe die Formel rechnerisch einen niedrigeren aktuellen Rentenwert, darf der bisherige Wert nicht herabgesetzt werden.

Auf dem Rentenbescheid steht dann also nicht allein wegen der neuen Formel plötzlich ein geringerer Bruttobetrag. Möglich wäre jedoch eine Nullrunde, obwohl die Lebenshaltungskosten weiter steigen.

Davon zu unterscheiden sind Veränderungen beim Zahlbetrag durch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge oder durch Steuern. Solche Abzüge können dazu führen, dass vom Brutto-Plus weniger auf dem Konto ankommt; mehr zu den persönlichen Angaben und Fristen steht im Beitrag zum Prüfen des Rentenbescheids.

Die Haltelinie wirkt über 2031 hinaus nach

Das Ende der 48-Prozent-Garantie setzt die bis dahin gewährten Erhöhungen nicht zurück. Die Rentenanpassung 2032 baut auf dem Rentenwert auf, der durch die Haltelinie bis 2031 erreicht wurde.

Damit starten die Renten nach dem Ende des Schutzzeitraums von einem höheren Betrag, als sie ihn ohne die verlängerte Haltelinie erreicht hätten. Erst die weiteren Anpassungen können sich dann wieder langsamer als die Löhne entwickeln.

Weitere Reformen können die Rechnung noch verändern

Die Regeln für die Zeit nach 2031 sind politisch nicht unangreifbar. Die Alterssicherungskommission hat im Juni 2026 Vorschläge für einen weiteren Umbau der Altersvorsorge vorgelegt, und die Bundesregierung hat zusätzliche Reformschritte angekündigt.

Bis 2032 können daher neue Haltelinien, eine veränderte Rentenformel oder andere Finanzierungsregeln beschlossen werden. Einen Überblick über bereits beschlossene und diskutierte Vorhaben bietet der Beitrag zu den Änderungen bei der Rente.

Für Rentner und rentennahe Jahrgänge zählt deshalb der jeweilige Gesetzesstand. Langfristige Beispielrechnungen sind hilfreich, dürfen aber nicht mit einer verbindlichen Prognose für die persönliche Rente verwechselt werden.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Grundlagen der Rentenanpassung.