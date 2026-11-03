Arm im Alter: So viel muss man für 1.000, 1.500 oder 2.000 Euro Rente verdienen

45 Jahre arbeiten und trotzdem mit einer knappen Rente auskommen: Das ist auch bei durchgehender Beschäftigung möglich. Für 1.500 Euro gesetzliche Bruttorente braucht es nach den Rentenwerten von 2026 bei 45 Beitragsjahren rechnerisch ein Monatsbrutto von rund 3.393 Euro.

Für 2.000 Euro Bruttorente steigt der erforderliche Verdienst auf rund 4.525 Euro. Doch auch diese Rente kommt nach den Abzügen für Kranken- und Pflegeversicherung deutlich kleiner auf dem Konto an.

Die Rente richtet sich nach dem ganzen Berufsleben

Ein gutes Gehalt kurz vor dem Ruhestand gleicht Jahrzehnte mit niedrigen Löhnen nur begrenzt aus. Die gesetzliche Rente entsteht aus den Ansprüchen, die Versicherte während ihres gesamten Versicherungslebens sammeln.

Dafür wird der beitragspflichtige Jahresverdienst mit dem rentenrechtlichen Durchschnittsentgelt des jeweiligen Jahres verglichen. Wer genau diesen Durchschnitt erreicht, erhält für das Jahr einen Entgeltpunkt; bei der Hälfte des Durchschnitts sind es 0,5 Punkte.

Nach der Rentenformel der Deutschen Rentenversicherung werden die gesammelten Punkte bei einer regulären Altersrente ohne Zu- oder Abschläge mit dem aktuellen Rentenwert multipliziert. Seit dem 1. Juli 2026 bringt ein Entgeltpunkt monatlich 42,52 Euro Bruttorente.

Diese Werte liegen der Gehaltsrechnung zugrunde

Das vorläufige Durchschnittsentgelt für 2026 beträgt 51.944 Euro im Jahr, also rechnerisch 4.328,67 Euro im Monat. Mit diesem Verdienst entsteht für ein vollständiges Beitragsjahr nach der vorläufigen Rechengröße ein Entgeltpunkt.

Alle folgenden Gehälter sind Vergleichswerte nach den Lohnverhältnissen von 2026. Sie unterstellen, dass Beschäftigte über die betrachteten Jahre im Durchschnitt denselben Anteil am jeweiligen rentenrechtlichen Durchschnittsverdienst erzielen.

Es geht also beispielsweise bei 3.393 Euro nicht darum, 45 Jahre lang denselben nominalen Eurobetrag zu verdienen. Gerechnet wird mit der entsprechenden Verdienstposition gegenüber dem Durchschnitt des jeweiligen Jahres.

Tabelle: Welches Bruttogehalt für welche Bruttorente nötig ist

Die Modellrechnung unterstellt eine Altersrente ohne Abschläge und berücksichtigt ausschließlich Rentenpunkte aus den angegebenen Beschäftigungsjahren. Zusätzliche Ansprüche etwa aus Kindererziehung, Pflege oder einem Grundrentenzuschlag sind nicht eingerechnet.

Erforderlicher Monatsverdienst für die gewünschte Bruttorente nach den Rechenwerten von 2026 Monatliche Bruttorente Benötigte Entgeltpunkte Monatsbrutto bei 45 Beitragsjahren Monatsbrutto bei 40 Beitragsjahren Monatsbrutto bei 35 Beitragsjahren 1.000 Euro 23,5183 rund 2.262 Euro rund 2.545 Euro rund 2.909 Euro 1.500 Euro 35,2775 rund 3.393 Euro rund 3.818 Euro rund 4.363 Euro 2.000 Euro 47,0367 rund 4.525 Euro rund 5.090 Euro rund 5.817 Euro

Eigene Berechnungen mit 42,52 Euro Rentenwert und 51.944 Euro vorläufigem Durchschnittsentgelt; Gehälter auf volle Euro gerundet. Die Beitragsjahre bezeichnen hier Jahre mit dem unterstellten Verdienst und sind nicht mit den Wartezeiten für bestimmte Rentenarten gleichzusetzen.

Die Rechnung lässt sich nachvollziehen: Gewünschte monatliche Bruttorente geteilt durch 42,52, geteilt durch die Beitragsjahre, multipliziert mit 51.944 und geteilt durch zwölf ergibt das erforderliche Monatsbrutto. Für eine erste persönliche Einschätzung bietet gegen-hartz.de außerdem einen Rentenrechner für Brutto- und Nettorente.

Weniger Beitragsjahre machen das Rentenziel deutlich teurer

Für 1.500 Euro Bruttorente reichen im Modell bei 45 Beitragsjahren rund 3.393 Euro Monatsbrutto. Wer dieselbe Rente aus 35 Beitragsjahren aufbauen möchte, braucht rund 4.363 Euro und damit knapp 970 Euro mehr im Monat.

Das trifft Menschen mit längeren Unterbrechungen ebenso wie Beschäftigte, die über viele Jahre in Teilzeit arbeiten. Soweit dadurch weniger beitragspflichtiges Einkommen und weniger Rentenpunkte zusammenkommen, sinkt der spätere Anspruch.

Aus einer Unterbrechung folgt allerdings nicht automatisch eine vollständige Rentenlücke. Anerkannte Kindererziehungszeiten und die nicht erwerbsmäßige Pflege Angehöriger können unter den gesetzlichen Voraussetzungen zusätzliche Rentenansprüche begründen.

📚 Lesen Sie auch: Abschaffung der Rente nach 45 Jahren: Neue Rentenfrist ist jetzt schon geplant

Selbst 45 Jahre mit Durchschnittsverdienst ergeben keine 2.000 Euro

Wer 45 Jahre lang jeweils einen Entgeltpunkt sammelt, kommt beim aktuellen Rentenwert auf 1.913,40 Euro Bruttorente. Die Marke von 2.000 Euro wird damit trotz eines vollständigen Erwerbslebens mit durchgehendem Durchschnittsverdienst verfehlt.

Auch das häufig genannte Rentenniveau von 48 Prozent erlaubt keine einfache Rechnung mit dem letzten Gehalt. Wie das Bundesarbeitsministerium erläutert, beschreibt es das Verhältnis einer standardisierten Rente zum Durchschnittsentgelt, jeweils nach Sozialabgaben und vor Steuern.

Von 1.500 Euro Bruttorente bleiben zunächst rund 1.315 Euro

Für die folgende Auszahlung wird eine Pflichtversicherung in der Krankenversicherung der Rentner angenommen, mit 2,9 Prozent Zusatzbeitrag und 3,6 Prozent Pflegeversicherungsbeitrag. Die 2,9 Prozent entsprechen dem für 2026 bekanntgegebenen durchschnittlichen Zusatzbeitrag; die eigene Krankenkasse kann einen anderen Satz verlangen.

Von der gesetzlichen Rente tragen Versicherte 7,3 Prozent allgemeinen Krankenversicherungsbeitrag sowie die Hälfte des Zusatzbeitrags. Zusammen mit dem vollständig selbst zu zahlenden Pflegeversicherungsbeitrag ergibt das in diesem Beispiel einen Abzug von 12,35 Prozent.

Damit werden von 1.000 Euro Bruttorente zunächst 876,50 Euro ausgezahlt, von 1.500 Euro bleiben 1.314,75 Euro. Aus 2.000 Euro Bruttorente werden 1.753 Euro, jeweils vor einer möglichen Einkommensteuer.

Die Beitragsteilung erklärt die Deutsche Rentenversicherung, den durchschnittlichen Zusatzbeitrag nennt das Bundesgesundheitsministerium. Für zuschlagspflichtige Kinderlose beträgt der Pflegebeitrag 4,2 Prozent; aus 1.500 Euro Bruttorente werden dann bei gleichem Zusatzbeitrag 1.305,75 Euro vor Steuern.

Bei mehreren berücksichtigungsfähigen Kindern unter 25 Jahren können niedrigere Pflegebeiträge gelten. Freiwillig gesetzlich oder privat versicherte Rentner müssen ihre Beiträge gesondert berechnen.

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Für 2.000 Euro Auszahlung braucht es mehr als 5.100 Euro Monatsbrutto

Wer mit „2.000 Euro Rente“ den Betrag auf dem Konto meint, muss ein höheres Rentenziel ansetzen. Unter den genannten Annahmen sind dafür rund 2.281,80 Euro Bruttorente erforderlich, solange eine mögliche Einkommensteuer noch unberücksichtigt bleibt.

Welcher Verdienst für die gewünschte Rentenauszahlung vor Einkommensteuer nötig wäre Gewünschte monatliche Auszahlung vor Einkommensteuer Erforderliche Bruttorente Erforderliches Monatsbrutto bei 45 Beitragsjahren 1.000 Euro rund 1.140,90 Euro rund 2.581 Euro 1.500 Euro rund 1.711,35 Euro rund 3.872 Euro 2.000 Euro rund 2.281,80 Euro rund 5.162 Euro

Eigene Modellrechnung für eine abschlagsfreie Altersrente bei Pflichtversicherung in der Krankenversicherung der Rentner, 2,9 Prozent Zusatzbeitrag und 3,6 Prozent Pflegebeitrag. Die Gehälter sind Vergleichswerte nach den Lohnverhältnissen von 2026; Einkommensteuer ist nicht abgezogen.

Eine endgültige Nettorente nach Steuern lässt sich aus dem früheren Gehalt allein nicht berechnen. Dafür sind unter anderem das Jahr des Rentenbeginns, weitere Einkünfte, der Familienstand und abzugsfähige Ausgaben zu berücksichtigen.

Warum die Rentenauszahlung und der nach Steuern verfügbare Betrag auseinanderliegen können, zeigt auch der Beitrag „1.800 Euro Rente brutto: So viel bleibt 2026 übrig“.

Ein früher Rentenbeginn kann die Rechnung zusätzlich verschlechtern

Bei einer vorgezogenen Altersrente mit Abschlägen werden für jeden Monat vor dem abschlagsfreien Rentenalter 0,3 Prozent abgezogen. Bei 36 Monaten sind das 10,8 Prozent, die dauerhaft bestehen bleiben.

Aus einem bis dahin erworbenen Anspruch von 1.500 Euro werden dadurch 1.338 Euro Bruttorente. Hinzu kommen mögliche fehlende Rentenpunkte, wenn durch den früheren Ausstieg weitere Beschäftigungsjahre entfallen; die Regeln zur Rentenberechnung erläutert das Bundesarbeitsministerium.

Ob die Rente reicht, entscheidet sich auch an der Miete

Eine einzelne Bruttorente sagt noch nicht, ob ein Haushalt im Alter arm ist. Dafür müssen die verfügbaren Haushaltseinkünfte und die Lebenssituation betrachtet werden; hohe Wohnkosten können den finanziellen Spielraum erheblich verkleinern.

Wenn die Mittel für den notwendigen Lebensunterhalt fehlen, kommt je nach persönlicher Lage Grundsicherung im Alter infrage. Wer seine laufenden Ausgaben grundsätzlich bestreiten kann, aber Unterstützung bei den Wohnkosten benötigt, sollte einen möglichen Wohngeldanspruch prüfen lassen.

Eine bundesweit einheitliche Rentengrenze für Wohngeld gibt es nicht. Welche Faktoren den Anspruch beeinflussen, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag „Wohngeld für Rentner: So hoch darf die Rente 2026 sein“.

Die Renteninformation verdient mehr Aufmerksamkeit als das letzte Gehalt

Für die persönliche Planung ist der tatsächliche Versicherungsverlauf aussagekräftiger als eine allgemeine Gehaltstabelle. Fehlende Beschäftigungszeiten und nicht erfasste Kindererziehungs- oder Pflegezeiten sollten mit der Rentenversicherung geklärt werden.

Die Tabellen bewerten Rentenansprüche mit den Werten von 2026 und sind keine individuelle Zukunftsprognose. Bis zum tatsächlichen Rentenbeginn verändern Rentenanpassungen die Eurobeträge und Preissteigerungen deren Kaufkraft.

Praxisbeispiel: 45 Jahre gearbeitet und trotzdem nur rund 1.162 Euro ausgezahlt

Thomas hat 45 Jahre lang Beiträge gezahlt und im Durchschnitt eine Verdienstposition erreicht, die 2026 einem Monatsbrutto von 3.000 Euro entspricht. Ohne zusätzliche Rentenpunkte oder Abschläge ergibt das nach den verwendeten Rechenwerten rund 1.326,09 Euro Bruttorente.

Bei 2,9 Prozent Zusatzbeitrag und 3,6 Prozent Pflegebeitrag werden ihm zunächst rund 1.162,32 Euro ausgezahlt. Nach einer Warmmiete von 750 Euro bleiben 412,32 Euro für Strom, Lebensmittel, Versicherungen und sämtliche weiteren Ausgaben.

Ob Thomas ergänzende Leistungen erhält, müsste anhand seines gesamten Einkommens, seines Vermögens und der sonstigen Anspruchsvoraussetzungen geprüft werden. Das Beispiel zeigt, wie knapp die Haushaltsrechnung auch nach 45 Beitragsjahren ausfallen kann.

Sieben Fragen und Antworten zu Gehalt und Rente

Wie viel muss ich für 1.000 Euro Rente verdienen?

Für 1.000 Euro monatliche Bruttorente braucht es im Modell bei 45 Beitragsjahren rund 2.262 Euro Monatsbrutto nach den Lohnverhältnissen von 2026. Bei 40 Jahren sind es rund 2.545 Euro, bei 35 Jahren rund 2.909 Euro.

Welches Gehalt ist für 1.500 Euro Rente erforderlich?

Bei 45 Beitragsjahren sind für 1.500 Euro Bruttorente rechnerisch rund 3.393 Euro Monatsbrutto nötig. Aus dieser Rente werden bei 2,9 Prozent Zusatzbeitrag und 3,6 Prozent Pflegebeitrag zunächst 1.314,75 Euro vor Einkommensteuer ausgezahlt.

Wie viel muss ich für 2.000 Euro Rente verdienen?

Für 2.000 Euro Bruttorente sind bei 45 Beitragsjahren rund 4.525 Euro Monatsbrutto erforderlich. Wer 2.000 Euro nach Kranken- und Pflegebeiträgen erhalten möchte, braucht unter den genannten Annahmen rund 5.162 Euro Monatsbrutto, wobei eine mögliche Einkommensteuer zusätzlich zu berücksichtigen ist.

Zählt für die Rente nur mein letztes Gehalt?

Die Rentenberechnung berücksichtigt die während des gesamten Versicherungslebens erworbenen Ansprüche. Ein hohes Gehalt in den letzten Berufsjahren erhöht die Rente, ersetzt aber nicht die Rentenpunkte aus früheren Jahren.

Habe ich nach 45 Arbeitsjahren automatisch Anspruch auf 2.000 Euro?

Die Zahl der Jahre allein bestimmt die Rentenhöhe nicht, weil auch die Höhe der versicherten Verdienste zählt. 45 Jahre mit jeweils einem Entgeltpunkt ergeben beim Rentenwert von 42,52 Euro eine monatliche Bruttorente von 1.913,40 Euro.

Können Kindererziehung und Angehörigenpflege die Rente erhöhen?

Für anerkannte Kindererziehungszeiten und bestimmte Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Angehörigenpflege können Rentenansprüche entstehen. Ob und in welcher Höhe diese Zeiten berücksichtigt werden, hängt von den gesetzlichen Voraussetzungen und dem persönlichen Versicherungsverlauf ab.

Was kann ich tun, wenn die Rente nicht zum Leben reicht?

Je nach Einkommen, Vermögen, Wohnkosten und Haushaltslage kommen Grundsicherung im Alter oder Wohngeld infrage. Die persönliche Prüfung ist sinnvoll, weil aus der Rentenhöhe allein kein verlässlicher Leistungsanspruch abgeleitet werden kann.