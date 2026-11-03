Arbeitslosengeld statt Rente mit 63 – So können Rentner ihre Abschläge halbieren

Mit 63 den Job verlieren und sofort eine gekürzte Rente beantragen? Das kann teuer werden. Wer stattdessen zwei Jahre Arbeitslosengeld bezieht und erst mit 65 in Rente geht, kann seinen lebenslangen Rentenabschlag von 14,4 auf 7,2 Prozent halbieren. Doch dafür müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein.

Besonders problematisch sind ein vorschnell unterschriebener Aufhebungsvertrag, fehlende Versicherungszeiten und eine falsche Einschätzung der Arbeitsfähigkeit.

Wer diese Punkte übersieht, kann plötzlich ohne ausreichendes Einkommen dastehen.

Warum zwei Jahre späterer Rentenbeginn so viel ausmachen

Für Menschen ab Jahrgang 1964 liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren. Wer mindestens 35 Versicherungsjahre gesammelt hat, kann die Altersrente für langjährig Versicherte bereits mit 63 beziehen. Dafür werden 0,3 Prozent pro vorgezogenem Monat abgezogen.

Vier Jahre früher bedeuten 14,4 Prozent weniger Rente. Bei einem Beginn mit 65 sind es nur noch 7,2 Prozent. Diese Kürzung bleibt jeweils auch nach Erreichen des regulären Rentenalters bestehen.

Ein fiktives Beispiel zeigt den Unterschied. Bei einer rechnerischen monatlichen Bruttorente von 1.800 Euro vor Abschlägen ergeben sich mit 63 Jahren 1.540,80 Euro.

Mit 65 wären es bei unveränderter Berechnungsgrundlage 1.670,40 Euro. Der Unterschied beträgt 129,60 Euro monatlich.

Während des Arbeitslosengeldbezugs können zudem weitere Rentenpunkte entstehen. Die tatsächliche spätere Rentenhöhe hängt deshalb auch von den zusätzlichen Beiträgen ab.

Zwei Jahre Arbeitslosengeld bekommt nicht jeder

Ein Anspruch auf 24 Monate Arbeitslosengeld besteht nach § 147 SGB III erst ab 58 Jahren, wenn innerhalb der maßgeblichen fünf Jahre mindestens 48 Monate Versicherungspflicht vorliegen. Wer beispielsweise nur 36 Monate nachweisen kann, erhält in diesem Alter höchstens 18 Monate Arbeitslosengeld.

Auch die Höhe unterscheidet sich von der späteren Rente. Arbeitslosengeld beträgt 60 Prozent des pauschalierten Nettoentgelts, bei Vorliegen der Voraussetzungen für den erhöhten Leistungssatz mit Kind 67 Prozent.

Wichtig ist außerdem, dass Arbeitslose dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen müssen. Dazu gehört im Regelfall, mindestens 15 Stunden wöchentlich arbeiten zu können und eine Beschäftigung zu suchen.

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Bei erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen kann die Nahtlosigkeitsregelung nach § 145 SGB III greifen.

Aufhebungsvertrag kann sechs Monate Arbeitslosengeld kosten

Besonders riskant wird der Übergang, wenn ältere Beschäftigte selbst kündigen oder einen Aufhebungsvertrag unterschreiben. Ohne anerkannten wichtigen Grund droht eine Sperrzeit von zwölf Wochen.

Bei einer zwölfwöchigen Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe wird die Anspruchsdauer zusätzlich um mindestens ein Viertel gekürzt. Aus ursprünglich 24 Monaten Arbeitslosengeld werden dann nur noch 18 Monate mit Auszahlung.

Wer damit zwei Jahre bis zum geplanten Rentenbeginn überbrücken wollte, muss plötzlich eine finanzielle Lücke schließen. Deshalb sollte ein Aufhebungsvertrag vor der Unterschrift geprüft werden.

Bei 45 Versicherungsjahren gelten andere Regeln

Eine Besonderheit betrifft die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Ab Jahrgang 1964 ist diese nach 45 anrechenbaren Versicherungsjahren mit 65 möglich.

Doch Arbeitslosengeld zählt in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn im Regelfall nicht zu dieser Wartezeit. Ausnahmen gelten insbesondere, wenn die Arbeitslosigkeit durch Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers verursacht wurde.

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Wer mit 63 noch nicht alle 45 Jahre erfüllt hat, sollte deshalb genau prüfen, ob die Zeit bis zum 65. Geburtstag überhaupt angerechnet wird. Andernfalls könnte der geplante abschlagsfreie Rentenbeginn scheitern.

Diese drei Punkte sollten Beschäftigte vor dem Jobende klären

Bevor ältere Arbeitnehmer den Übergang planen, sollten sie ihre Rentenauskunft und die mögliche Dauer des Arbeitslosengeldes prüfen lassen. Auch der konkrete Beendigungsgrund des Arbeitsverhältnisses kann entscheidend sein.

Die Arbeitsuchendmeldung muss spätestens drei Monate vor Beschäftigungsende erfolgen. Wird das Ende erst kurzfristig bekannt, bleiben dafür drei Tage.

Die zusätzliche Arbeitslosmeldung ist spätestens am ersten Tag ohne Beschäftigung erforderlich.

Über die finanziellen Unterschiede zwischen beiden Wegen haben wir bereits im Artikel Arbeitslosengeld statt Rente mit 63 – Zwei Jahre können Tausende mehr bringen berichtet.

Häufige Fragen zu Arbeitslosengeld vor der Rente

Muss ich mit 63 eine vorgezogene Altersrente beantragen?

Nein. Wer die Voraussetzungen für Arbeitslosengeld erfüllt, muss nicht allein wegen seines Alters eine vorgezogene Altersrente beantragen. Ein bereits bewilligter Altersrentenbezug kann allerdings zum Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchs führen.

Zählen zwei Jahre Arbeitslosengeld für die 45 Versicherungsjahre?

In den letzten 24 Monaten vor Rentenbeginn zählen diese Zeiten nur unter bestimmten Ausnahmen, etwa bei Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers.

Bekomme ich nach einer Eigenkündigung trotzdem Arbeitslosengeld?

Ein Anspruch kann bestehen. Allerdings droht ohne anerkannten wichtigen Grund eine Sperrzeit. Diese kann sowohl die Auszahlung verzögern als auch die gesamte Anspruchsdauer verkürzen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Wartezeiten und anrechenbare Versicherungszeiten

Bundesagentur für Arbeit, Anspruch, Höhe und Dauer des Arbeitslosengeldes

§ 36 SGB VI, Altersrente für langjährig Versicherte

§ 51 SGB VI, Anrechenbare Versicherungszeiten

§ 147 SGB III, Anspruchsdauer beim Arbeitslosengeld

§ 148 SGB III, Minderung der Anspruchsdauer

§ 159 SGB III, Sperrzeit beim Arbeitslosengeld

§ 145 SGB III, Arbeitslosengeld bei geminderter Leistungsfähigkeit