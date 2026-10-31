Arbeitslosengeld: Beendeter Nebenjob spart Geld

Wer Arbeitslosengeld I bezieht und seinen Nebenjob wechselt, muss einen höheren Freibetrag nicht automatisch verlieren. Auch eine bereits beendete Nebentätigkeit kann dazu führen, dass vom Verdienst im neuen Nebenjob mehr als die üblichen 165 Euro monatlich anrechnungsfrei bleiben.

Der frühere Nebenjob muss dafür nicht beim selben Arbeitgeber fortgesetzt werden. Die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit enthalten ausdrücklich Beispiele mit einem beendeten alten und einem später aufgenommenen neuen Nebenjob.

Für Betroffene lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf die Beschäftigung vor der Arbeitslosigkeit. Entscheidend sind die Dauer der früheren Nebentätigkeit, ein gleichzeitig bestehendes Versicherungspflichtverhältnis und das damalige Nebeneinkommen.

Warum 165 Euro nicht immer die Grenze sind

Beim Arbeitslosengeld I bleiben grundsätzlich 165 Euro Nebeneinkommen im Monat anrechnungsfrei. Vor der Anrechnung berücksichtigt die Arbeitsagentur außerdem abzugsfähige Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und Werbungskosten.

Daneben sieht § 155 Absatz 2 SGB III eine Begünstigung für Menschen vor, die schon vor ihrem Arbeitslosengeldanspruch länger nebenbei gearbeitet haben. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen kommt ein zusätzlicher persönlicher Freibetrag hinzu.

Wie dadurch deutlich mehr als 165 Euro geschützt sein können, erläutert auch unser Ratgeber zum höheren Nebenjob-Freibetrag beim Arbeitslosengeld.

Der alte Nebenjob muss nicht weiterlaufen

Die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 155 SGB III zeigen auf den Seiten 18 und 19, dass eine frühere Nebentätigkeit auch nach ihrem Ende einen zusätzlichen Freibetrag begründen kann. Ein Beispiel behandelt sogar eine mehrmonatige Pause vor dem Arbeitslosengeldanspruch und eine anschließend neu aufgenommene Nebenbeschäftigung.

Für den zusätzlichen Freibetrag ist somit keine nahtlose Fortsetzung des bisherigen Nebenjobs erforderlich. Auch bei einem neuen Arbeitgeber kann die frühere Nebentätigkeit berücksichtigt werden.

Dabei handelt es sich nicht um eine neue gesetzliche Regelung. Die BA-Weisung erläutert die Anwendung des bestehenden Rechts.

Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen

Innerhalb der letzten 18 Monate vor Entstehung des Arbeitslosengeldanspruchs muss mindestens zwölf Monate lang eine Nebentätigkeit neben einem Versicherungspflichtverhältnis ausgeübt worden sein. Typischerweise handelt es sich um einen Nebenjob zusätzlich zu einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung.

Die erforderliche Dauer kann nach der BA-Weisung auch durch mehrere nacheinander ausgeübte Nebentätigkeiten erreicht werden. Wer schon vor der Arbeitslosigkeit den Nebenjob gewechselt hat, scheidet deshalb nicht automatisch aus der Begünstigung aus.

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Ein irgendwann früher ausgeübter Minijob reicht dagegen nicht aus. Ebenso wenig genügt es, erst während der Arbeitslosigkeit erstmals einen Nebenjob aufzunehmen und diesen anschließend zwölf Monate auszuüben: Das Gesetz blickt auf die Zeit vor der Anspruchsentstehung zurück.

Warum zwei unterschiedliche Zeiträume zählen

Die 18 Monate dienen der Prüfung, ob die erforderliche Beschäftigungsdauer erreicht wurde. Für die Höhe des zusätzlichen Freibetrags betrachtet die Arbeitsagentur dagegen das durchschnittliche monatliche Nebeneinkommen der letzten zwölf Monate unmittelbar vor Entstehung des Anspruchs.

Diese Unterscheidung ist bei Beschäftigungspausen besonders wichtig. Monate ohne Nebenverdienst innerhalb des zwölfmonatigen Berechnungszeitraums können den Durchschnitt senken, obwohl die erforderliche Beschäftigungsdauer im längeren Prüfzeitraum erfüllt ist.

Zeitraum Was geprüft oder berechnet wird Letzte 18 Monate vor Entstehung des Anspruchs Wurde mindestens zwölf Monate neben einem Versicherungspflichtverhältnis eine Nebentätigkeit unter den gesetzlichen Voraussetzungen ausgeübt? Letzte zwölf Monate vor Entstehung des Anspruchs Wie hoch war das durchschnittliche monatliche Nebeneinkommen für den zusätzlichen Freibetrag?

Der allgemeine Freibetrag kommt hinzu

Nach dem Merkblatt der Bundesagentur zum Nebeneinkommen beträgt der zusätzliche Freibetrag mindestens 165 Euro monatlich, wenn die Voraussetzungen der Begünstigung erfüllt sind. Der allgemeine Freibetrag von ebenfalls 165 Euro wird daneben berücksichtigt.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, ergeben sich insgesamt mindestens 330 Euro monatlich. Bei einem höheren früheren Durchschnittsverdienst fällt der Gesamtfreibetrag entsprechend höher aus.

Ein Freibetrag ist allerdings keine zusätzliche Zahlung der Arbeitsagentur. Er bestimmt, welcher Teil des tatsächlich erzielten Nebenverdienstes das Arbeitslosengeld nicht mindert.

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Auch im neuen Nebenjob gilt die Grenze von weniger als 15 Stunden

Ein höherer Freibetrag ändert nichts an den Voraussetzungen für den Arbeitslosengeldanspruch. Nach § 138 Absatz 3 SGB III muss die Arbeitszeit grundsätzlich unter 15 Stunden pro Woche bleiben.

Wer mehrere Erwerbstätigkeiten ausübt, muss deren Arbeitszeiten zusammenrechnen. Gelegentliche Abweichungen von geringer Dauer lässt das Gesetz unberücksichtigt; eine regelmäßig mindestens 15-stündige Tätigkeit schließt die Beschäftigungslosigkeit dagegen grundsätzlich aus.

Außerdem müssen Arbeitslose weiterhin für die Vermittlung zur Verfügung stehen. Der höhere Freibetrag schützt einen Teil des Einkommens, befreit aber nicht von den übrigen Anspruchsvoraussetzungen.

Welche Unterlagen Betroffene vorlegen sollten

Für die Prüfung empfiehlt es sich, die Beschäftigungszeiten der früheren Nebenjobs und die damaligen Einkünfte vollständig nachzuweisen. Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen und Unterlagen über das Beschäftigungsende helfen, den zeitlichen Verlauf nachvollziehbar zu machen.

Beim neuen Nebenjob sollten Betroffene ausdrücklich auf die frühere Nebentätigkeit hinweisen und um Prüfung des zusätzlichen Freibetrags nach § 155 Absatz 2 SGB III bitten. Aus den Unterlagen sollte auch hervorgehen, in welchen Zeiträumen parallel ein Versicherungspflichtverhältnis bestand.

Die Bundesagentur für Arbeit verlangt die Anmeldung des Nebenjobs vorab. Bei einer Beschäftigung ist außerdem die elektronische Bescheinigung des Nebeneinkommens durch den Arbeitgeber vorgesehen.

Was bei einem zu niedrigen Freibetrag zu tun ist

Berücksichtigt die Arbeitsagentur lediglich 165 Euro, sollten Betroffene den Berechnungsbogen und die Begründung prüfen. Wird die Begünstigung allein mit dem Hinweis auf einen anderen Arbeitgeber oder das Ende des alten Nebenjobs abgelehnt, können sie auf die Beispiele der BA-Weisung verweisen.

Für einen Widerspruch gilt bei Bekanntgabe im Inland grundsätzlich eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Das regelt § 84 Sozialgerichtsgesetz; die Rechtsbehelfsbelehrung nennt die zulässigen Übermittlungswege.

Fragen und Antworten zum Nebenjobwechsel beim Arbeitslosengeld

Muss ich beim bisherigen Nebenjob-Arbeitgeber bleiben?

Nein. Auch bei einem später aufgenommenen neuen Nebenjob kann ein zusätzlicher Freibetrag berücksichtigt werden, wenn die erforderliche Beschäftigungsdauer vor dem Arbeitslosengeldanspruch erreicht wurde und die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Kann eine Pause den Freibetrag verringern?

Ja. Monate ohne Nebenverdienst innerhalb des zwölfmonatigen Berechnungszeitraums können den Durchschnitt senken. Die Pause führt aber nicht automatisch zum vollständigen Verlust der Begünstigung.

Bleibt der neue Nebenverdienst vollständig anrechnungsfrei?

Nur soweit der nach Abzug von Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen und Werbungskosten verbleibende Verdienst die berücksichtigten Freibeträge nicht übersteigt. Der darüberliegende Betrag mindert das Arbeitslosengeld.

Gelten beim Arbeitslosengeld dieselben Freibeträge wie beim Bürgergeld?

Nein. Dieser Beitrag behandelt Arbeitslosengeld I nach dem SGB III; die Einkommensanrechnung bei Leistungen des Jobcenters folgt anderen Vorschriften.

Praxisbeispiel: Nach einer Pause beginnt ein neuer Nebenjob

Das folgende fiktive Beispiel überträgt die Berechnung der BA-Weisung auf konkrete Zeiträume: Sabine arbeitet neben ihrer versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung von August 2024 bis Juli 2025 in einem Nebenjob. Sie verdient dort monatlich 400 Euro netto und bleibt unter 15 Wochenstunden.

Ihre versicherungspflichtige Hauptbeschäftigung endet am 31. Januar 2026. Ab dem 1. Februar 2026 hat Sabine Anspruch auf Arbeitslosengeld. Im 18-monatigen Prüfzeitraum von August 2024 bis Januar 2026 liegen damit zwölf Monate Nebentätigkeit neben der Hauptbeschäftigung.

Für die Berechnung des zusätzlichen Freibetrags zählt jedoch nur der Zeitraum von Februar 2025 bis Januar 2026. Darin hat Sabine sechs Monate lang jeweils 400 Euro verdient, insgesamt also 2.400 Euro; geteilt durch zwölf ergibt das einen zusätzlichen Freibetrag von 200 Euro.

Zusammen mit dem allgemeinen Freibetrag von 165 Euro bleiben 365 Euro monatlich anrechnungsfrei. Am 1. Februar 2026 beginnt Sabine bei einem anderen Arbeitgeber einen neuen Nebenjob mit acht Wochenstunden und 450 Euro netto im Monat.

Ohne weitere abzugsfähige Werbungskosten werden 85 Euro auf ihr Arbeitslosengeld angerechnet. Würde lediglich der allgemeine Freibetrag von 165 Euro berücksichtigt, wären es 285 Euro. Der zusätzliche Freibetrag verringert die Anrechnung in diesem Beispiel somit um 200 Euro monatlich.