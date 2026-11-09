Arbeitnehmerin Sabine spart Steuern ohne neue Ausgaben

Sabine arbeitet als kaufmännische Angestellte und fährt 2026 an 220 Tagen zu ihrer 20 Kilometer entfernten Arbeitsstelle. Bei 38 Cent je Entfernungskilometer ergibt das ohne anzurechnende Arbeitgeberzuschüsse 1.672 Euro Werbungskosten, für die sie keine Tankquittungen vorlegen muss.

Da der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.230 Euro ohnehin berücksichtigt wird, bleiben ohne weitere Werbungskosten 442 Euro zusätzlicher Steuerabzug.

Bei einem vereinfachend angenommenen Grenzsteuersatz von 30 Prozent spart Sabine dadurch rund 133 Euro Einkommensteuer, ohne zusätzliche berufliche Anschaffungen tätigen zu müssen.

Das Beispiel zeigt, warum sich eine Steuererklärung auch dann lohnen kann, wenn Arbeitnehmer keinen dicken Ordner voller Rechnungen haben.

Das Steuerrecht kennt nämlich mehrere Beträge, für die keine einzelnen Ausgaben belegt werden müssen; einige berücksichtigt der Arbeitgeber bereits beim Lohnsteuerabzug, andere müssen Beschäftigte selbst geltend machen.

Ohne zusätzliche Ausgaben heißt nicht ohne Voraussetzungen

Ein Pauschbetrag ersetzt für bestimmte Aufwendungen den Einzelnachweis, ein Freibetrag stellt einen gesetzlich bestimmten Betrag von der Besteuerung frei. Ob die Entlastung automatisch greift oder Angaben erforderlich sind, hängt von der jeweiligen Vorschrift ab.

Auch bei einer Pauschale muss der zugrunde liegende Sachverhalt stimmen: Ein Arbeitsweg muss tatsächlich zurückgelegt, ein Homeoffice-Tag tatsächlich zu Hause gearbeitet worden sein.

Für den Behinderten-Pauschbetrag braucht es die entsprechende amtliche Feststellung.

Außerdem ist ein Steuerabzug keine Auszahlung in gleicher Höhe. Ein zusätzlicher Abzug von 1.000 Euro spart bei einem vereinfachend angenommenen Grenzsteuersatz von 30 Prozent etwa 300 Euro Einkommensteuer.

12.348 Euro Grundfreibetrag: Die Entlastung steckt bereits im Tarif

Der Grundfreibetrag beträgt 2026 für eine einzelne Person 12.348 Euro. Bei zusammen veranlagten Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnern bleiben im Rahmen des Splittingtarifs zusammen 24.696 Euro des zu versteuernden Einkommens steuerfrei.

Diese Beträge bestätigt das Sächsische Staatsministerium der Finanzen in seiner Übersicht für 2026. Es handelt sich um Grenzen für das zu versteuernde Einkommen; vom Bruttolohn können zuvor beispielsweise Werbungskosten und abzugsfähige Vorsorgeaufwendungen abgehen.

Beschäftigte müssen den Grundfreibetrag nicht eigens beantragen, denn er ist bereits in der Steuerberechnung enthalten. Wer ihn in der Steuererklärung sucht, wird deshalb keinen zusätzlichen Posten finden, mit dem sich die Entlastung ein zweites Mal auslösen lässt.

1.230 Euro Arbeitnehmer-Pauschbetrag auch ohne Rechnungen

Für Arbeitnehmer werden 2026 grundsätzlich 1.230 Euro Werbungskosten berücksichtigt, auch wenn ihre beruflichen Ausgaben tatsächlich geringer waren. Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach § 9a Einkommensteuergesetz wird automatisch angesetzt und ist regelmäßig bereits beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt.

Eine Steuererklärung führt deshalb nicht allein dadurch zu einer Erstattung, dass Beschäftigte erstmals von diesen 1.230 Euro erfahren. Eine zusätzliche Entlastung entsteht bei den gewöhnlichen Werbungskosten erst, wenn deren anerkannte Summe den Pauschbetrag übersteigt.

Wer beispielsweise 1.800 Euro abzugsfähige Fahrt- und Homeoffice-Kosten erreicht, erhält gegenüber dem bereits berücksichtigten Pauschbetrag einen zusätzlichen Abzug von 570 Euro. Die 1.800 Euro werden also nicht noch einmal vollständig auf die 1.230 Euro aufgeschlagen.

Gewerkschaftsbeiträge zählen 2026 zusätzlich

Eine Änderung kann Beschäftigten schon bei niedrigen sonstigen Berufskosten helfen: Seit 2026 werden Gewerkschaftsbeiträge neben dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag berücksichtigt. Darauf weist das Bundesfinanzministerium in seiner Übersicht zu den Steueränderungen 2026 hin.

Wer 360 Euro Jahresbeitrag zahlt und ansonsten unter dem Pauschbetrag bleibt, kann damit grundsätzlich 1.230 Euro plus 360 Euro abziehen. Voraussetzung sind tatsächlich gezahlte Beiträge, die in der Steuererklärung angegeben werden; bei einer Berechnung mit höheren Werbungskosten dürfen sie nicht doppelt erfasst werden.

📚 Lesen Sie auch: Rentenreform noch vor Weihnachten: Diese Jahrgänge sind für die Rente noch geschützt

Arbeitsweg: 38 Cent ab dem ersten Entfernungskilometer

Seit dem 1. Januar 2026 beträgt die Entfernungspauschale bereits ab dem ersten vollen Kilometer 38 Cent. Berechnet wird die einfache Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte für die Tage, an denen Beschäftigte diese tatsächlich aufsuchen.

Bei 20 Kilometern und 220 tatsächlichen Fahrtagen ergeben sich 1.672 Euro. Ohne weitere Werbungskosten sind davon 442 Euro zusätzlich zum ohnehin berücksichtigten Arbeitnehmer-Pauschbetrag wirksam.

Die Pauschale kann grundsätzlich auch nutzen, wer mit dem Fahrrad fährt oder zu Fuß geht; Tankrechnungen sind dafür nicht erforderlich. Die Einzelheiten und die grundsätzlich geltende Höchstgrenze von 4.500 Euro mit Ausnahmen insbesondere für die Nutzung eines eigenen oder überlassenen Autos regelt § 9 Einkommensteuergesetz.

Urlaubstage, Krankheitstage ohne Fahrt und reine Homeoffice-Tage zählen nicht als Fahrtage. Warum daraus keine feste monatliche Erstattung folgt, erläutert auch unser Beitrag über Fahrtgeld und die tatsächliche Steuerentlastung von Pendlern.

Homeoffice: Bis zu 1.260 Euro ohne eigenes Arbeitszimmer

Für die berufliche Tätigkeit in der eigenen Wohnung können Arbeitnehmer unter den gesetzlichen Voraussetzungen sechs Euro je Tag ansetzen, höchstens 1.260 Euro im Jahr. Ein separates Arbeitszimmer ist dafür nicht erforderlich.

Im Regelfall muss mehr als die Hälfte der täglichen Arbeitszeit zu Hause stattfinden, ohne dass am selben Tag die erste Tätigkeitsstätte aufgesucht wird. Wer dauerhaft keinen anderen Arbeitsplatz für die betreffende Tätigkeit hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch für einen Tag mit Fahrt zur ersten Tätigkeitsstätte die Tagespauschale erhalten.

Die amtlichen Hinweise zur Tagespauschale verlangen, dass die betreffenden Tage aufgezeichnet und glaubhaft gemacht werden. Auch diese Pauschale gehört zu den Werbungskosten und wirkt grundsätzlich erst zusammen mit den übrigen Werbungskosten oberhalb von 1.230 Euro zusätzlich.

Diese Freibeträge und Pauschalen gelten 2026

Wichtige Steuerbeträge für Arbeitnehmer und ihre Familien, Stand: 9. November 2026 Betrag Höhe 2026 Berücksichtigung Grundfreibetrag 12.348 Euro; bei Zusammenveranlagung 24.696 Euro Automatisch im Steuertarif Arbeitnehmer-Pauschbetrag 1.230 Euro jährlich Automatisch; höhere Werbungskosten angeben Entfernungspauschale 0,38 Euro je vollem Entfernungskilometer und tatsächlichem Fahrtag Arbeitsweg und Fahrtage angeben Homeoffice-Tagespauschale 6 Euro täglich, höchstens 1.260 Euro jährlich Berechtigte Tage angeben Sparer-Pauschbetrag 1.000 Euro; bei Zusammenveranlagung 2.000 Euro Freistellungsauftrag oder Steuererklärung Kinderfreibetrag einschließlich Betreuung, Erziehung und Ausbildung 9.756 Euro pro Kind für beide Eltern zusammen Kind angeben; Vergleich mit dem Kindergeld Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 4.260 Euro; zusätzlich 240 Euro je weiterem begünstigten Kind Voraussetzungen prüfen und geltend machen Ausbildungsfreibetrag Bis zu 1.200 Euro pro Kind jährlich Volljähriges Kind in Ausbildung und auswärtiger Unterbringung angeben Behinderten-Pauschbetrag 384 bis 2.840 Euro nach GdB; bei Hilflosigkeit, Blindheit oder Taubblindheit 7.400 Euro Amtliche Feststellung und steuerliche Geltendmachung Pflege-Pauschbetrag 600 Euro bei Pflegegrad 2; 1.100 Euro bei Pflegegrad 3; 1.800 Euro bei Pflegegrad 4, 5 oder Hilflosigkeit Persönliche Pflege ohne Einnahmen; weitere Voraussetzungen beachten Übungsleiterfreibetrag Bis zu 3.300 Euro jährlich Für Einnahmen aus begünstigten nebenberuflichen Tätigkeiten Ehrenamtspauschale Bis zu 960 Euro jährlich Für Einnahmen aus begünstigten nebenberuflichen Tätigkeiten

Familien: Kindergeld und Kinderfreibetrag werden verglichen

Der Kinderfreibetrag beträgt 2026 insgesamt 6.828 Euro pro Kind für beide Eltern zusammen. Mit dem Freibetrag für Betreuung, Erziehung oder Ausbildung von 2.928 Euro ergibt das 9.756 Euro, grundsätzlich also 4.878 Euro je Elternteil.

Das Finanzamt prüft im Rahmen der Steuerveranlagung, ob die steuerliche Wirkung der Freibeträge günstiger ist als der Kindergeldanspruch. Eltern erhalten deshalb nicht die volle Steuerentlastung aus den Freibeträgen zusätzlich zum Kindergeld, wie das Bundesfamilienministerium zu den Freibeträgen für Kinder erläutert.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Arbeitnehmer sollten ihre Kinder vollständig in der Anlage Kind erfassen. Ist ein volljähriges Kind in Ausbildung und auswärts untergebracht, kommt unter den Voraussetzungen des § 33a Absatz 2 Einkommensteuergesetz außerdem ein Ausbildungsfreibetrag von jährlich bis zu 1.200 Euro hinzu.

Voraussetzung ist unter anderem ein Anspruch auf Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag. Der Ausbildungsfreibetrag steht für dasselbe Kind insgesamt nur einmal zu, wird zwischen den Eltern grundsätzlich hälftig aufgeteilt und bei fehlenden Voraussetzungen in einzelnen vollen Monaten anteilig gekürzt.

Alleinerziehende: 4.260 Euro können das Einkommen mindern

Alleinerziehende können einen Entlastungsbetrag von 4.260 Euro jährlich erhalten, für jedes weitere begünstigte Kind kommen 240 Euro hinzu. Zum Haushalt muss mindestens ein Kind gehören, für das Kindergeld oder ein Kinderfreibetrag zusteht.

Eine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person kann den Anspruch ausschließen. Ein volljähriges Kind, für das weiterhin Kindergeld oder ein Kinderfreibetrag zusteht, ist jedoch eine gesetzliche Ausnahme; die bloße Aussage, es dürfe kein weiterer Erwachsener dort wohnen, greift deshalb zu kurz.

Die Voraussetzungen stehen in § 24b Einkommensteuergesetz. Beschäftigte sollten prüfen, ob der Entlastungsbetrag bereits über Steuerklasse II oder erst in ihrer Steuererklärung berücksichtigt wird.

Behinderung und Pflege: Auch neben dem Beruf steuerlich wichtig

Der Behinderten-Pauschbetrag beginnt bereits bei einem festgestellten GdB von 20 mit 384 Euro jährlich; eine Schwerbehinderung ist dafür nicht erforderlich. Bei GdB 50 sind es 1.140 Euro, bei GdB 100 insgesamt 2.840 Euro und bei Hilflosigkeit, Blindheit oder Taubblindheit 7.400 Euro anstelle des niedrigeren Betrags.

Diese Beträge ergeben sich aus § 33b Einkommensteuergesetz und werden neben den beruflichen Werbungskosten berücksichtigt. Einzelne behinderungsbedingte Ausgaben müssen dafür nicht belegt werden; zum Verfahren enthält unser Beitrag über den Behinderten-Pauschbetrag und den Nachweis ab 2026 weitere Einzelheiten.

Wer neben seiner Arbeit Angehörige persönlich und ohne Einnahmen dafür in der eigenen oder deren Wohnung innerhalb der EU oder des EWR pflegt, kann einen Pflege-Pauschbetrag beantragen. Er beträgt 600 Euro bei Pflegegrad 2, 1.100 Euro bei Pflegegrad 3 und 1.800 Euro bei Pflegegrad 4 oder 5 sowie bei Hilflosigkeit.

Bei mehreren berechtigten Pflegepersonen wird der Betrag geteilt. Das Familienportal des Bundes erläutert außerdem die Pflicht zur Angabe der Steuer-Identifikationsnummer der gepflegten Person und die weiteren Voraussetzungen.

Nach den Hinweisen des Bundesportals kann weitergereichtes Pflegegeld als Einnahme der Pflegeperson den Anspruch ausschließen. Für Eltern, die Pflegegeld für ihr Kind mit Behinderung erhalten, besteht eine Ausnahme; auch eine lediglich treuhänderische Verwendung für die erforderliche Pflege ist gesondert zu beurteilen.

Ehrenamt: Höhere steuerfreie Beträge seit 2026

Für begünstigte nebenberufliche Tätigkeiten beträgt der Übungsleiterfreibetrag seit 2026 bis zu 3.300 Euro, die Ehrenamtspauschale bis zu 960 Euro jährlich. Erfasst werden entsprechende Einnahmen etwa aus einer Tätigkeit für einen gemeinnützigen Verein oder eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.

Dafür müssen keine Ausgaben in gleicher Höhe nachgewiesen werden. Für dieselbe Tätigkeit können die beiden Steuerbefreiungen allerdings nicht nebeneinander genutzt werden, wie die Deutsche Rentenversicherung zur Steuerfreiheit nebenberuflicher Tätigkeiten erläutert.

Auch Zinsen können ohne Ausgabennachweis steuerfrei bleiben

Arbeitnehmer mit Tagesgeld, Sparguthaben oder einem Depot können den Sparer-Pauschbetrag nutzen. Er beträgt nach § 20 Absatz 9 Einkommensteuergesetz 1.000 Euro jährlich beziehungsweise 2.000 Euro bei zusammen veranlagten Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnern.

Damit die Bank den Betrag direkt beim Steuerabzug berücksichtigt, benötigt sie einen Freistellungsauftrag. Bei mehreren Banken darf die Summe der erteilten Aufträge den persönlichen Gesamtbetrag nicht überschreiten.

Wurde mangels Freistellungsauftrag zu viel Kapitalertragsteuer einbehalten, lässt sich das über die Steuererklärung mit der Anlage KAP korrigieren. Das bestätigt die Berliner Finanzverwaltung in ihren Hinweisen zu Freistellungsaufträgen.

Vorsicht bei angeblichen Pauschalen für Arbeitsmittel

Häufig genannte 110 Euro für Arbeitsmittel oder 16 Euro für Kontoführung sind keine allgemeinen gesetzlichen Freibeträge, die jedem Beschäftigten ohne Weiteres zustehen. Solche Ansätze betreffen tatsächlich entstandene berufliche Aufwendungen und deren Nachweis oder Schätzung.

Aus einer vereinfachten Anerkennungspraxis lässt sich kein Anspruch auf erfundene Ausgaben ableiten. Arbeitnehmer sollten diese Beträge deshalb nicht mit dem automatisch gewährten Arbeitnehmer-Pauschbetrag verwechseln.

Mehr Netto schon 2026: Antrag bis 30. November möglich

Bestimmte steuerliche Abzüge können über einen Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung bereits beim laufenden Gehalt berücksichtigt werden. Für einen Freibetrag im Jahr 2026 muss der Antrag nach § 39a Einkommensteuergesetz spätestens am 30. November 2026 beim Finanzamt eingehen.

Bei Werbungskosten gelten dabei grundsätzlich zusätzliche Antragsvoraussetzungen, insbesondere eine Grenze von mehr als 600 Euro oberhalb des Arbeitnehmer-Pauschbetrags. Für den Behinderten-Pauschbetrag gilt diese Antragsgrenze nicht.

Ein bewilligter Freibetrag kann die einbehaltene Lohnsteuer senken und die Entlastung damit vorziehen. Wie das für das Dezembergehalt funktioniert, zeigt unser Beitrag zum Antrag auf Lohnsteuerfreibetrag bis zum 30. November.

Wer die Novemberfrist verpasst, kann berechtigte Abzüge weiterhin in der Steuererklärung für 2026 geltend machen. Entscheidend ist, dass Beschäftigte die jeweils erforderlichen Angaben machen und nicht davon ausgehen, das Finanzamt werde jede persönliche Entlastung von selbst erkennen.

Vier Fragen und Antworten zu Steuerpauschalen für Arbeitnehmer

Bekomme ich den Arbeitnehmer-Pauschbetrag auch ohne berufliche Ausgaben?

Ja, grundsätzlich werden bis zu 1.230 Euro jährlich ohne Einzelnachweis berücksichtigt, höchstens jedoch bis zur Höhe der entsprechenden Einnahmen. Weil der Betrag regelmäßig bereits im Lohnsteuerabzug steckt, entsteht daraus allein keine zusätzliche Erstattung.

Kann ich Fahrtkosten und Homeoffice zusätzlich zu den 1.230 Euro absetzen?

Diese Beträge gehören grundsätzlich zu den Werbungskosten, deren Summe an die Stelle des Arbeitnehmer-Pauschbetrags tritt, wenn sie höher ist. Gewerkschaftsbeiträge werden seit 2026 gesondert neben dem Pauschbetrag berücksichtigt.

Brauche ich für Pauschalen überhaupt keine Nachweise?

Einzelne Ausgabenbelege sind bei gesetzlichen Pauschalen häufig entbehrlich, die Anspruchsvoraussetzungen müssen aber erfüllt sein. Arbeits- und Homeoffice-Tage sollten nachvollziehbar dokumentiert werden; für Behinderung oder Pflegebedürftigkeit sind die entsprechenden Feststellungen erforderlich.

Kann eine Steuerpauschale auch ohne gezahlte Einkommensteuer Geld bringen?

Die hier beschriebenen Einkommensteuerabzüge senken grundsätzlich eine bestehende Steuerbelastung und sind keine eigenständigen Geldleistungen. Wer ohnehin keine Einkommensteuer schuldet, erhält dadurch normalerweise keine zusätzliche Auszahlung.