Arbeitnehmer bekommen ab 2027 genau 200 Euro mehr Netto

Arbeitnehmer bekommen 2027 mehr Netto: Pauschbetrag soll um 200 Euro steigen

Für Millionen Beschäftigte soll sich ab 2027 steuerlich etwas ändern: Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag soll von derzeit 1.230 Euro auf 1.430 Euro steigen. Gleichzeitig plant die Bundesregierung einen höheren Grundfreibetrag und einen günstigeren Einkommensteuertarif für kleine und mittlere Einkommen.

Das Bundeskabinett hat den Entwurf des Einkommensteuerreformgesetzes 2027 am 2. September 2026 beschlossen. Die Bundesregierung beziffert das gesamte Entlastungsvolumen auf rund zehn Milliarden Euro, wobei die Reform 2027 beginnen und ab 2028 ihre volle Wirkung entfalten soll.

Für Arbeitnehmer bedeutet das voraussichtlich mehr Netto vom Brutto. Allerdings darf die Erhöhung des Pauschbetrags um 200 Euro nicht mit einer Auszahlung von 200 Euro verwechselt werden.

Arbeitnehmer-Pauschbetrag soll auf 1.430 Euro steigen

Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag beträgt derzeit 1.230 Euro im Jahr. Er wird bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit berücksichtigt, ohne dass Beschäftigte dafür einzelne berufliche Ausgaben nachweisen müssen.

Ab 2027 sollen daraus 1.430 Euro werden. Damit werden rechnerisch weitere 200 Euro des Arbeitslohns bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Einkünfte berücksichtigt, sofern nicht ohnehin höhere tatsächliche Werbungskosten geltend gemacht werden.

Die geplante Änderung ist Teil eines größeren Steuerpakets. Einen Überblick über weitere geplante Änderungen gibt es auch im Gegen-Hartz-Beitrag „Klingbeils neues Paket: Mehr Kindergeld, höhere Minijob-Steuer – das alles ist ab 2027 geplant“.

200 Euro höherer Pauschbetrag bedeuten nicht 200 Euro mehr Netto

Ein häufiger Irrtum besteht darin, die Erhöhung des Pauschbetrags unmittelbar mit der Steuerersparnis gleichzusetzen. Die zusätzlichen 200 Euro werden nicht vom Finanzamt ausgezahlt, sondern verringern lediglich die steuerlich berücksichtigten Einkünfte.

Wie hoch die tatsächliche Ersparnis ausfällt, hängt daher vom persönlichen Einkommen und dem jeweiligen Steuersatz ab. Bei einem persönlichen Steuersatz von beispielsweise ungefähr 30 Prozent könnte die zusätzliche Entlastung durch die 200 Euro grob bei etwa 60 Euro Einkommensteuer im Jahr liegen.

Bei einem angenommenen Steuersatz von 20 Prozent wären es etwa 40 Euro, bei 35 Prozent ungefähr 70 Euro. Diese vereinfachten Werte zeigen nur den Effekt des höheren Pauschbetrags und berücksichtigen die übrigen Änderungen des Steuertarifs noch nicht.

Nicht jeder Arbeitnehmer profitiert mit den vollen 200 Euro

Besonders interessant ist die Erhöhung für Beschäftigte, deren tatsächliche berufliche Ausgaben unterhalb des neuen Pauschbetrags von 1.430 Euro liegen. Sie erhalten die höhere steuerliche Berücksichtigung, ohne Rechnungen oder andere Nachweise für entsprechende Werbungskosten vorlegen zu müssen.

Wer beispielsweise tatsächlich nur 600 Euro berufliche Kosten im Jahr hat, erhält derzeit trotzdem den Pauschbetrag von 1.230 Euro. Nach den Regierungsplänen würden künftig automatisch 1.430 Euro berücksichtigt.

Anders sieht es aus, wenn die tatsächlichen Werbungskosten bereits heute über 1.430 Euro liegen. Wer zum Beispiel Fahrtkosten, Arbeitsmittel, Fortbildungen oder andere anerkannte Aufwendungen von insgesamt 2.000 Euro nachweisen kann, setzt ohnehin diese 2.000 Euro an und erhält durch die Erhöhung des Pauschbetrags selbst keinen zusätzlichen Vorteil.

Berufliche Ausgaben Berücksichtigung 2026 Geplant ab 2027 800 Euro 1.230 Euro 1.430 Euro 1.300 Euro 1.300 Euro 1.430 Euro 1.700 Euro 1.700 Euro 1.700 Euro

Die Tabelle zeigt, warum die Reform nicht bei jedem Beschäftigten denselben Effekt hat. Wer bereits hohe Werbungskosten geltend macht, profitiert eher von den weiteren Steueränderungen als von der Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags.

Der höhere Pauschbetrag kann sich bereits beim Monatsnetto bemerkbar machen

Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wird grundsätzlich bereits bei der Berechnung der Lohnsteuer berücksichtigt. Beschäftigte müssen deshalb nicht erst zwingend eine Einkommensteuererklärung abgeben, um den normalen Pauschbetrag zu erhalten.

Wird die geplante Erhöhung gesetzlich umgesetzt und in die Lohnsteuerberechnung eingearbeitet, kann sie sich damit auch über den laufenden Lohnsteuerabzug bemerkbar machen. Die Veränderung pro Monat bleibt beim Pauschbetrag allein allerdings überschaubar.

Deutlich interessanter wird das Paket durch das Zusammenspiel mehrerer Änderungen. Neben dem höheren Arbeitnehmer-Pauschbetrag soll auch der Grundfreibetrag steigen und der Einkommensteuertarif verändert werden.

Grundfreibetrag steigt 2027 auf 12.564 Euro

Der steuerliche Grundfreibetrag beträgt 2026 insgesamt 12.348 Euro. Nach dem Regierungsentwurf soll er 2027 auf 12.564 Euro und 2028 nochmals auf 12.900 Euro steigen.

Der Grundfreibetrag schützt das steuerliche Existenzminimum. Die geplante Erhöhung um 216 Euro gegenüber 2026 sorgt deshalb ebenfalls dafür, dass ein größerer Teil des Einkommens ohne Einkommensteuer bleibt.

Warum insbesondere Menschen mit sehr niedrigen Einkommen von einem höheren Grundfreibetrag teilweise wenig haben, erläutert Gegen-Hartz ausführlicher im Beitrag „Grundfreibetrag soll 2027 deutlich steigen, viele bleiben außen vor“.

Auch die Steuerprogression soll entschärft werden

Für Beschäftigte mit kleinen und mittleren Einkommen dürfte neben den Freibeträgen vor allem die geplante Änderung des Einkommensteuertarifs interessant sein. Nach den Regierungsplänen soll die zweite Progressionszone bis zu einem Einkommen von 70.600 Euro abgeflacht werden.

Damit soll verhindert werden, dass zusätzliche Einkommen in diesem Bereich zu schnell mit höheren Steuersätzen belastet werden. Die Bundesregierung erwartet deshalb insbesondere bei mittleren Einkommen eine spürbare Entlastung.

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Wie groß das Plus tatsächlich ausfällt, lässt sich nicht allein anhand des Bruttogehalts bestimmen. Familienstand, Kinder, Werbungskosten, Sonderausgaben und weitere steuerliche Faktoren können das Ergebnis verändern.

Familien können stärker profitieren

Bei Familien kommen weitere Änderungen hinzu. Das Kindergeld soll nach dem Regierungsentwurf von derzeit 259 Euro auf 267 Euro monatlich im Jahr 2027 steigen und 2028 nochmals auf 272 Euro erhöht werden.

Auch die steuerlichen Freibeträge für Kinder sollen steigen. Für 2027 sind insgesamt 10.056 Euro und für 2028 insgesamt 10.236 Euro je Kind vorgesehen.

Die Bundesregierung nennt als Beispiel eine berufstätige Familie mit zwei Kindern und einem zu versteuernden Gesamteinkommen von 60.000 Euro. Ab 2028 soll diese gegenüber dem heutigen Stand um mehr als 600 Euro jährlich entlastet werden können.

Steuererklärung kann sich trotzdem weiterhin lohnen

Der höhere Pauschbetrag macht eine Steuererklärung nicht überflüssig. Wer beruflich mehr als 1.430 Euro ausgibt, kann nach wie vor seine tatsächlichen Werbungskosten geltend machen, sofern die jeweiligen steuerrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Das kann beispielsweise bei einem längeren Arbeitsweg, einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung, größeren Arbeitsmitteln oder Fortbildungskosten schnell der Fall sein. In solchen Fällen zählt nicht der Pauschbetrag, sondern die nachgewiesene höhere Summe.

Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums könnten allerdings rund 1,3 Millionen Steuerpflichtige durch die geplante Erhöhung künftig auf Angaben in der Anlage N verzichten, weil ihre tatsächlichen Aufwendungen unter dem neuen Pauschbetrag liegen.

Gewerkschaftsbeiträge können zusätzlich berücksichtigt werden

Für Gewerkschaftsmitglieder ist außerdem eine bereits geltende Besonderheit interessant. Gewerkschaftsbeiträge werden nach der aktuellen Regelung zusätzlich zum allgemeinen Arbeitnehmer-Pauschbetrag berücksichtigt und verbrauchen diesen nicht.

Damit können Beschäftigte beispielsweise den Pauschbetrag erhalten und daneben ihre entsprechenden Gewerkschaftsbeiträge steuerlich berücksichtigen. Weitere Änderungen, die Arbeitnehmer bereits 2026 betreffen, erläutert der Gegen-Hartz-Beitrag „Das ändert sich für uns alle im Portmonee ab 2026“.

Wer keine Einkommensteuer zahlt, hat vom Pauschbetrag wenig

Die angekündigte Entlastung erreicht allerdings nicht jeden Beschäftigten im gleichen Umfang. Wer wegen eines sehr niedrigen steuerpflichtigen Einkommens ohnehin keine Einkommensteuer bezahlt, erhält durch einen höheren Werbungskosten-Pauschbetrag keine zusätzliche Auszahlung.

Auch bei ausschließlich pauschal besteuerten Minijobs funktioniert die Entlastung nicht auf dieselbe Weise wie bei regulär lohnversteuerten Beschäftigungen. Entscheidend ist deshalb immer die individuelle steuerliche Situation.

Die Reform enthält nicht nur Entlastungen

Das Steuerpaket besteht zudem nicht ausschließlich aus Vergünstigungen. So soll die Steuerermäßigung für bestimmte Handwerkerleistungen von 20 auf 15 Prozent sinken und der maximal berücksichtigte Steuerbetrag von 1.200 auf 900 Euro reduziert werden.

Außerdem soll sich die einheitliche Pauschsteuer bei Minijobs verändern. Solche Maßnahmen dienen nach den Regierungsplänen unter anderem der Finanzierung des Entlastungspakets.

Für die Bewertung eines einzelnen Haushalts reicht es deshalb nicht aus, lediglich den höheren Arbeitnehmer-Pauschbetrag zu betrachten. Je nach Lebenssituation können andere Änderungen einen Teil der Steuerentlastung wieder verringern.

Die 1.430 Euro sind noch nicht endgültig beschlossen

Beschäftigte sollten die neuen Beträge bislang noch nicht als endgültig geltendes Steuerrecht betrachten. Am 2. September 2026 hat das Bundeskabinett zunächst den Regierungsentwurf beschlossen; das Gesetzgebungsverfahren ist damit noch nicht abgeschlossen.

Im weiteren Verfahren können sich einzelne Regelungen noch verändern. Erst wenn das Gesetzgebungsverfahren beendet und das Gesetz verkündet ist, besteht Planungssicherheit über die endgültigen Beträge für 2027.

Der aktuelle Stand ist dennoch für Arbeitnehmer interessant, weil mehrere Änderungen gleichzeitig auf eine steuerliche Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen ausgerichtet sind. Der höhere Arbeitnehmer-Pauschbetrag ist dabei nur ein Teil des geplanten Pakets.

Beispiel aus der Praxis: Wie viel bringt der höhere Pauschbetrag?

Martin arbeitet als Angestellter und hat nur geringe berufliche Ausgaben. Seine tatsächlichen Werbungskosten betragen ungefähr 700 Euro im Jahr, sodass für ihn 2026 automatisch der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.230 Euro günstiger ist.

Wird die Reform wie geplant beschlossen, werden 2027 stattdessen 1.430 Euro berücksichtigt. Seine steuerlich angesetzten Werbungskosten erhöhen sich damit um 200 Euro.

Unterstellt man vereinfacht einen persönlichen Steuersatz von ungefähr 30 Prozent, ergibt sich allein daraus eine Einkommensteuerersparnis von rund 60 Euro im Jahr. Hinzu können die Entlastung durch den höheren Grundfreibetrag und die veränderte Tarifkurve kommen, sodass sein gesamter Vorteil größer ausfallen kann.