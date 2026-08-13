Anyonym angeschwärzt: Mann aus Niedersachsen soll jetzt fast 17.000 Euro Krankengeld zurückzahlen

17.201 Euro Krankengeld sollte ein Mann aus Niedersachsen zurückzahlen, weil ihn jemand anonym bei seiner Krankenkasse angeschwärzt hatte. Den Namen des Informanten erfährt er bis heute nicht. Das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen hat das im März 2026 bestätigt (Az. L 16 KR 1/26).

Wer Krankengeld bezieht, Bürgergeld beantragt oder Rente erhält, kann auf dieselbe Weise angezeigt werden: anonym, ohne Beweis, oft aus der Nachbarschaft.

Das ist kein Sonderfall der Krankenkassen. Dieselbe Rechtslage gilt beim Jobcenter und bei der Rentenversicherung, weil alle drei Träger demselben Sozialgeheimnis unterliegen. Wer glaubt, den Namen des Hinweisgebers erstreiten zu können, verschwendet meist Monate.

Dabei gibt es einen einzigen Riss in diesem Schutz, den kaum jemand kennt – und der eine echte Verteidigung möglich macht, statt eine aussichtslose Auskunftsklage zu führen.

Warum die Behörde den Namen fast immer verschweigen darf

Der Mann aus dem LSG-Fall war acht Monate arbeitsunfähig und bezog in dieser Zeit rund 17.200 Euro Krankengeld. Drei Jahre später ging bei seiner Kasse ein anonymer Hinweis ein: Er habe während der Krankschreibung zwei Minijobs in der Gastronomie ausgeübt. Die Kasse fragte bei der Minijobzentrale nach.

Der Hinweis stimmte. Zunächst forderte die Kasse das gesamte Krankengeld zurück, verzichtete darauf aber, nachdem der Hausarzt eine ausgeprägte Erschöpfung bestätigt hatte. Der Mann wollte danach nur noch eines wissen: Wer hatte ihn angezeigt?

Die Antwort der Krankenkasse: keine. Das LSG bestätigte diese Weigerung. Bei der Herausgabe von Sozialdaten hat die Behörde ein Ermessen, in das sie den Schutz des Hinweisgebers einbeziehen darf, und in aller Regel auch muss. Grundlage ist § 25 SGB X: Die Akteneinsicht endet dort, wo berechtigte Interessen Dritter entgegenstehen.

Verstärkt wird das durch § 35 SGB I, das Sozialgeheimnis, das den Namen eines Informanten als besonders schützenswertes Sozialdatum behandelt. Der Weg über das Informationsfreiheitsgesetz führt ebenfalls nicht weiter: Es gilt nur für Bundesbehörden, gesetzliche Krankenkassen sind aber Körperschaften der Länder.

Der eine Riss im Schutz, und wann er wirklich trägt

Ganz lückenlos ist der Schutz trotzdem nicht. Das LSG hat die Ausnahme klar benannt: Anders liegt der Fall, wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass der Hinweisgeber wider besseres Wissen und in der Absicht der Rufschädigung gehandelt hat. Dasselbe gilt, wenn der Behörde leichtfertig unzutreffende Informationen übermittelt wurden.

Im Fall aus Niedersachsen griff die Ausnahme nicht, weil sich der Minijob-Verdacht bestätigt hatte. Der Hinweisgeber hatte schlicht recht.

Genau hier liegt der Denkfehler vieler Betroffener: Sie prüfen nicht, ob die Ausnahme in ihrem eigenen Fall greifen könnte, bevor sie eine Auskunftsklage anstrengen. Wer beweisen kann, dass eine Anschuldigung erfunden, übertrieben oder erkennbar ins Blaue hinein erhoben wurde, hat tatsächlich eine Chance.

Beim Jobcenter ist das bereits gerichtlich bestätigt: Das Sozialgericht Berlin verpflichtete ein Jobcenter zur Namensnennung, nachdem ein Hinweisgeber eine Bürgergeld-Empfängerin fälschlich beschuldigt hatte, ein Vermögen geerbt zu haben (Az. S 103 AS 4461/20). Der Unterschied zum Krankengeld-Fall ist entscheidend: Dort war der Vorwurf frei erfunden, beim Minijob-Fall war er wahr.

Warum dasselbe Prinzip beim Jobcenter und der Rentenkasse gilt

Jobcenter sind wie Krankenkassen Leistungsträger im Sinne des Sozialgesetzbuchs und deshalb genauso an § 35 SGB I gebunden. Das Sozialgeheimnis unterscheidet nicht danach, ob es um Krankengeld, Bürgergeld oder Rente geht. Es gilt für jede Behörde, die Sozialleistungen verwaltet.

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Die Rentenversicherung durfte aus demselben Grund eine Hinweisgeberin verschweigen, die einen Rentner nach seinem Umzug an die Costa Brava gemeldet hatte (SG Berlin, Az. S 9 R 1113/12 WA). Drei Träger, drei Leistungsarten, ein Prinzip.

Für Bürgergeld-Beziehende, die anonym gemeldet werden, etwa weil ein Nachbar eine vermeintliche Bedarfsgemeinschaft (Partner, deren Einkommen zusammengerechnet wird) vermutet, bedeutet das dieselbe Ausgangslage wie im Krankengeld-Fall. Das Jobcenter darf den Hinweis prüfen, ohne den Namen zu nennen.

Was es nicht darf: allein aufgrund der Vermutung die Zahlungen einstellen. Das Sozialgericht Nordhausen hat klargestellt, dass bloße Vermutungen, selbst eine anonyme Anzeige, dafür nicht ausreichen. Die Behörde braucht positive Kenntnis der Tatsachen, kein Bauchgefühl.

Wo die eigentliche Verteidigung ansetzt

Die Suche nach dem Hinweisgeber kostet Zeit, die im entscheidenden Teil des Verfahrens fehlt: bei der Prüfung des Vorwurfs selbst. Im Krankengeld-Fall entschied am Ende nicht, ob der Minijob stattfand, das stand längst fest. Entscheidend war, ob er mit der attestierten Arbeitsunfähigkeit vereinbar war.

Der Hausarzt bestätigte eine ausgeprägte Erschöpfung und erklärte, er wisse nicht, was sein Patient in seiner Freizeit mache. Diese ärztliche Einschätzung brachte die Wende, nicht die Anonymität des Hinweisgebers.

Eine anonyme Anzeige zu prüfen ist der Behörde erlaubt. Die Krankenkasse durfte bei der Minijobzentrale nachfragen, das Jobcenter darf bei einer vermuteten Bedarfsgemeinschaft ermitteln. Rechtswidrig wird es erst, wenn die Behörde aus einer bloßen Vermutung eine Sanktion macht, ohne die eigentliche Voraussetzung selbst zu belegen: Arbeitsunfähigkeit, gemeinsames Wirtschaften oder tatsächliches Einkommen.

Drei Schritte, die tatsächlich weiterhelfen

Bei einem Bescheid mit Rückforderung oder Leistungskürzung bleibt ein Monat Zeit für den Widerspruch, gerechnet ab dem Tag der Bekanntgabe (§ 84 SGG). Der Widerspruch kann zunächst kurz und formlos begründet sein. Eine ausführliche Stellungnahme lässt sich nachreichen, sobald ärztliche Unterlagen oder andere Nachweise vorliegen. Die Frist verstreichen zu lassen kostet den Anspruch auf Überprüfung, unabhängig davon, ob der Vorwurf überhaupt zutrifft.

Zweitens zählt die Beweislage zur Sachfrage, nicht zur Anonymität. Beim Krankengeld heißt das: den behandelnden Arzt um eine konkrete Stellungnahme bitten, welche Tätigkeiten mit der Diagnose unvereinbar gewesen wären. Beim Bürgergeld heißt das: Mietvertrag, getrennte Kontoführung oder Meldeadresse vorlegen, wenn eine Bedarfsgemeinschaft unterstellt wird.

Drittens sollte der Name des Hinweisgebers nicht zum Hauptziel werden. Ohne dessen Identität ist ohnehin keine zivilrechtliche Klage wegen falscher Verdächtigung möglich. Wer seine Kraft stattdessen in den Widerspruch steckt, steht am Ende deutlich besser da.

Ein Sonderfall bleibt die Ausnahme selbst. Bei konkreten Anhaltspunkten für eine vorsätzliche Falschmeldung, etwa weil die Behauptung nachweislich erfunden war, lohnt sich eine schriftliche, belegte Eingabe an die Behörde. Das entscheidet tatsächlich über die Namensnennung, wie der Berliner Bürgergeld-Fall zeigt. Ohne solche Anhaltspunkte bleibt dieser Weg verschlossen, und die Zeit ist im Widerspruch besser investiert.

Was das für den nächsten Bescheid bedeutet

Der anonyme Hinweis selbst ist kein Beweis und keine Pflichtverletzung der Behörde. Er ist der Auslöser einer Prüfung, die genauso läuft wie jede andere. Die Verteidigung gehört dorthin, wo sie wirkt: auf die Frage, ob der Vorwurf stimmt, nicht darauf, wer ihn erhoben hat. Das bedeutet, sich mit der eigenen Situation auseinanderzusetzen statt mit einem unbekannten Gegner. Es ist aber der einzige Weg, der zu einem Ergebnis führt.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 25 SGB X – Akteneinsicht durch Beteiligte

Bundesministerium der Justiz: § 35 SGB I – Sozialgeheimnis

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen: Beschluss vom 23. März 2026, Az. L 16 KR 1/26

Sozialgericht Berlin: Urteil zur Auskunftspflicht bei Bürgergeld-Hinweisgebern, Az. S 103 AS 4461/20

Bundesministerium der Justiz: § 84 SGG – Frist und Form des Widerspruchs