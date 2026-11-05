Angehörige springen bei Pflege ein: Die Kosten kann die Pflegekasse erstatten

Wenn eine Pflegeperson krank wird, Urlaub macht oder aus anderen Gründen ausfällt, übernehmen häufig Angehörige die Betreuung. Dafür müssen sie manchmal unbezahlten Urlaub nehmen oder ihre Arbeitszeit reduzieren. Was viele nicht wissen, ist, dass die Pflegekasse den dadurch entstehenden Verdienstausfall unter bestimmten Voraussetzungen erstatten kann.

Der GKV-Spitzenverband bestätigt diese Möglichkeit in seinem Rundschreiben vom 2. April 2026. Allerdings dürfen Angehörige für denselben Verdienstausfall nicht gleichzeitig Leistungen der Verhinderungspflege und Pflegeunterstützungsgeld erhalten. Entscheidend ist deshalb, welche Leistung im konkreten Fall infrage kommt.

Wann die Pflegekasse den Verdienstausfall übernimmt

Nach § 39 SGB XI können Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 Verhinderungspflege beanspruchen, wenn ihre übliche Pflegeperson vorübergehend ausfällt. Eine andere Person übernimmt dann die notwendige Pflege zu Hause.

Dabei können auch nahe Angehörige einspringen. Verlieren sie wegen dieser zusätzlichen Pflege Arbeitsentgelt, kann der nachgewiesene Verdienstausfall als notwendiger Aufwand berücksichtigt werden.

Das Rundschreiben stellt klar, dass dies auch bei einer Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz möglich ist. Voraussetzung ist, dass die beschäftigte Person tatsächlich als Ersatz für eine verhinderte Pflegeperson einspringt.

Wer hingegen ohnehin die übliche Pflege übernimmt, erhält nicht allein wegen seiner unbezahlten Freistellung einen Erstattungsanspruch aus der Verhinderungspflege. Entscheidend ist die tatsächliche Vertretungssituation.

Beispiel zeigt 330 Euro Erstattung für drei Pflegetage

Der GKV-Spitzenverband beschreibt dazu einen konkreten Fall. Ein Mann mit Pflegegrad 4 wird normalerweise von seinem Sohn und seiner Tochter an unterschiedlichen Wochentagen versorgt.

Der Sohn fährt für drei Tage in den Urlaub. Seine Schwester übernimmt deshalb zusätzlich die Pflege und nimmt dafür unbezahlten Urlaub bei ihrem Arbeitgeber.

Ihr entstehen 300 Euro Verdienstausfall und 30 Euro Fahrtkosten. Laut Rundschreiben kann die Pflegekasse beide Beträge erstatten, insgesamt also 330 Euro.

Voraussetzung ist, dass die Kosten nachgewiesen werden und noch ausreichend Mittel aus dem gemeinsamen Jahresbetrag verfügbar sind. Die Tochter erhält damit nicht einfach ihr Gehalt von der Pflegekasse weitergezahlt. Erstattet werden notwendige Aufwendungen der Ersatzpflege im Rahmen des Anspruchs der pflegebedürftigen Person.

Warum Pflegeunterstützungsgeld nicht doppelt gezahlt wird

Eine andere Leistung ist das Pflegeunterstützungsgeld nach § 44a SGB XI. Es kann Beschäftigten bei einer akut aufgetretenen Pflegesituation für bis zu zehn Arbeitstage je Kalenderjahr zustehen, wenn sie ihren Arbeitsverdienst verlieren.

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Die kurzzeitige Arbeitsverhinderung nach § 2 PflegeZG dient dazu, die Versorgung eines nahen Angehörigen kurzfristig zu organisieren oder sicherzustellen. Sie ist von einer längerfristigen Pflegezeit zu unterscheiden.

Erhält die einspringende Person für die betreffenden Tage bereits Pflegeunterstützungsgeld, darf derselbe Verdienstausfall nicht noch einmal über die Verhinderungspflege erstattet werden.

Das gemeinsame Rundschreiben bezeichnet beide Leistungen insoweit als gleichrangig. Pflegebedingte Aufwendungen und nachgewiesene Fahrtkosten können jedoch zusätzlich zum Pflegeunterstützungsgeld erstattungsfähig bleiben.

Welche Voraussetzungen für das Pflegeunterstützungsgeld gelten, erklären wir im Beitrag Pflegegeld: Bis zu 1.356 Euro Lohnersatz für pflegende Angehörige.

Bis zu 3.539 Euro stehen für Ersatzpflege bereit

Seit Juli 2025 gibt es einen gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Im Jahr 2026 stehen dafür insgesamt bis zu 3.539 Euro zur Verfügung.

Bei nicht erwerbsmäßiger Ersatzpflege durch Angehörige bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad oder Personen aus demselben Haushalt ist die reine Pflegevergütung regelmäßig auf das Zweifache des monatlichen Pflegegeldes begrenzt.

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Nachgewiesene notwendige Aufwendungen wie Verdienstausfall und Fahrtkosten können zusätzlich berücksichtigt werden. Insgesamt darf die Pflegekasse jedoch nicht mehr als den noch verfügbaren gemeinsamen Jahresbetrag erstatten.

Auch Eltern, die ein Kind mit Autismus und anerkanntem Pflegegrad versorgen, können diese Leistungen nutzen. Das Fachportal Autismus Wissen erklärt die Voraussetzungen für Pflegegeld und Verhinderungspflege.

Welche Nachweise Angehörige einreichen sollten

Wer wegen einer Ersatzpflege unbezahlten Urlaub nimmt, sollte sich den tatsächlichen Verdienstausfall vom Arbeitgeber bestätigen lassen. Auch Beginn, Dauer und Umfang der übernommenen Pflege sollten dokumentiert werden.

Für Fahrtkosten sind Angaben zum Reiseweg und entsprechende Belege hilfreich. Wichtig ist außerdem, der Pflegekasse mitzuteilen, ob für denselben Zeitraum Pflegeunterstützungsgeld bezogen wurde.

Seit Januar 2026 gilt für die Kostenerstattung eine feste Ausschlussfrist. Aufwendungen aus dem Jahr 2026 müssen spätestens bis zum 31. Dezember 2027 mit den erforderlichen Nachweisen geltend gemacht werden.

Familien sollten vor einer längeren unbezahlten Freistellung klären, welche Leistungen tatsächlich verfügbar sind. Denn die Verhinderungspflege ersetzt weder jede Form des Verdienstausfalls noch eine allgemeine Lohnfortzahlung während der Pflegezeit.

Häufige Fragen zum Verdienstausfall bei Verhinderungspflege

Kann die Pflegekasse unbezahlten Urlaub ersetzen?

Ja, wenn der Angehörige tatsächlich notwendige Ersatzpflege übernimmt, dadurch Arbeitsverdienst verliert und die Voraussetzungen der Verhinderungspflege erfüllt sind.

Bekomme ich Pflegeunterstützungsgeld und Verhinderungspflege gleichzeitig?

Für denselben Verdienstausfall ist eine doppelte Erstattung ausgeschlossen. Nachgewiesene Fahrtkosten und andere notwendige Pflegeaufwendungen können daneben möglich sein.

Werden Fahrtkosten zusätzlich zum Verdienstausfall erstattet?

Ja, notwendige und nachgewiesene Fahrtkosten können berücksichtigt werden. Die gesamte Erstattung bleibt jedoch auf das verfügbare gemeinsame Jahresbudget begrenzt.

Quellen

GKV-Spitzenverband, Gemeinsames Rundschreiben zu den leistungsrechtlichen Vorschriften des SGB XI vom 2. April 2026, insbesondere Seiten 268 sowie 272 und 273

§ 39 SGB XI, Verhinderungspflege und Erstattung notwendiger Aufwendungen

§ 42a SGB XI, Gemeinsamer Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege

§ 44a SGB XI, Pflegeunterstützungsgeld

§ 2 PflegeZG, Kurzzeitige Arbeitsverhinderung

Bundesgesundheitsministerium, Häusliche Pflege und Verhinderungspflege

Autismus Wissen, Pflegegeld, Verhinderungspflege und Entlastungsbetrag