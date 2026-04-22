Ab Gdb 50: Diese Befreiungen gibt es 2026 bei einer Schwerbehinderung

Wer in Deutschland als schwerbehindert anerkannt ist, hat im Jahr 2026 Zugang zu einer Reihe von Nachteilsausgleichen, Ermäßigungen und Befreiungen. Im Alltag werden diese Vorteile oft pauschal als „Befreiungen“ bezeichnet.

Tatsächlich handelt es sich jedoch um unterschiedliche Rechtsfolgen. Manche entlasten finanziell, andere erleichtern Mobilität, wieder andere schützen im Arbeitsleben. Entscheidend ist deshalb nicht allein der Schwerbehindertenausweis, sondern immer auch der festgestellte Grad der Behinderung und vor allem die eingetragenen Merkzeichen.

Wichtig ist außerdem, dass viele Vergünstigungen nicht automatisch greifen. Häufig muss ein Antrag gestellt werden, etwa bei der Kfz-Steuer, beim Rundfunkbeitrag oder für die unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr. Wer seine Ansprüche nicht kennt, verzichtet daher nicht selten auf Vorteile, die ihm rechtlich zustehen.

Schwerbehindert ist nicht gleich schwerbehindert

Von einer Schwerbehinderung spricht das Gesetz bei einem Grad der Behinderung von wenigstens 50. Doch daraus folgt noch nicht, dass jede Vergünstigung automatisch offensteht. Für zahlreiche Erleichterungen kommt es auf Merkzeichen wie „G“, „aG“, „H“, „Bl“, „Gl“, „B“, „RF“ oder „TBl“ an. Sie beschreiben die Art der Einschränkung und sind im Ausweis oder im Feststellungsbescheid vermerkt.

Gerade bei Befreiungen im engeren Sinn zeigt sich dieser Unterschied deutlich. Die Kfz-Steuerbefreiung gibt es nicht für alle schwerbehinderten Menschen, sondern nur für bestimmte Personengruppen. Auch beim Rundfunkbeitrag reicht eine anerkannte Schwerbehinderung allein nicht aus. Ohne das passende Merkzeichen oder den passenden Nachweis bleibt es bei der regulären Zahlungspflicht.

Freifahrt im Nahverkehr: oft bekannt, aber nicht immer kostenlos

Zu den bekanntesten Entlastungen gehört die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr. Sie kommt für schwerbehinderte Menschen in Betracht, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und ein entsprechendes Beiblatt mit Wertmarke zum Ausweis vorliegt. Anspruchsberechtigt sind insbesondere Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt, hilflos, gehörlos oder taubblind sind.

Der Punkt „kostenlos“ ist dabei erklärungsbedürftig. In vielen Fällen wird für die Freifahrt eine Eigenbeteiligung über die Wertmarke fällig. Für den Zeitraum ab 1. Januar 2025 wurde diese Eigenbeteiligung gesetzlich auf 104 Euro für ein Jahr und 53 Euro für ein halbes Jahr festgesetzt. Diese Beträge galten nach dem amtlichen Anpassungsbeschluss auch noch zu Beginn des Jahres 2026. Vollständig ohne Eigenbeteiligung erhalten die Wertmarke nur bestimmte Gruppen, etwa blinde oder hilflose Menschen sowie Empfänger bestimmter Sozialleistungen.

Im Alltag ist diese Regelung besonders bedeutsam, weil sie den Zugang zu Bus und Bahn erleichtert und regelmäßig Fahrtkosten senken kann. Wer allerdings stattdessen eine Kfz-Steuerermäßigung nutzen möchte, muss beachten, dass beides nicht beliebig nebeneinander beansprucht werden kann.

Kfz-Steuer: vollständige Befreiung oder Ermäßigung um die Hälfte

Bei der Kraftfahrzeugsteuer gibt es 2026 für schwerbehinderte Menschen zwei Varianten. Je nach Merkzeichen ist entweder eine vollständige Steuerbefreiung oder eine Steuerermäßigung um 50 Prozent möglich.

Eine vollständige Steuerbefreiung kommt insbesondere für Menschen mit den Merkzeichen „H“, „Bl“ oder „aG“ in Betracht. Wer diese Voraussetzungen erfüllt, kann das Fahrzeug steuerfrei halten, sofern die weiteren rechtlichen Bedingungen eingehalten werden. Die Vergünstigung ist fahrzeugbezogen und setzt einen Antrag voraus.

Daneben gibt es die Steuerermäßigung um 50 Prozent. Sie ist vor allem für schwerbehinderte Menschen mit Merkzeichen „G“ oder „Gl“ vorgesehen. Diese Ermäßigung ist jedoch an eine zusätzliche Bedingung geknüpft: Wer sie nutzen will, muss auf das Recht zur unentgeltlichen Beförderung im öffentlichen Personenverkehr verzichten. Genau hier liegt einer der häufigsten Beratungsfehler. Für Betroffene stellt sich oft die praktische Frage, welches Modell im Alltag günstiger ist: die vergünstigte Mobilität mit Bus und Bahn oder die Steuerermäßigung für das eigene Auto.

Rundfunkbeitrag: Ermäßigung mit RF, Befreiung nur in besonderen Fällen

Beim Rundfunkbeitrag herrscht häufig Unsicherheit, weil viele Menschen von einer generellen Befreiung bei Schwerbehinderung ausgehen. Das ist 2026 so nicht richtig. In den meisten Fällen gibt es keine vollständige Befreiung, sondern lediglich eine Ermäßigung. Diese setzt das Merkzeichen „RF“ voraus.

Mit dem Merkzeichen „RF“ fällt nur ein Drittel des regulären Rundfunkbeitrags an. Nach den offiziellen Angaben beträgt dieser Drittelbeitrag 2026 weiterhin 6,12 Euro monatlich. Eine vollständige Befreiung ist nur in besonderen Konstellationen möglich, etwa bei Taubblindheit, beim Bezug von Blindenhilfe oder für Sonderfürsorgeberechtigte.

Hinzu kommt: Die Ermäßigung oder Befreiung wird nicht automatisch gewährt. Der Beitragsservice verlangt einen Antrag und die passenden Nachweise.

Für Betroffene ist diese Unterscheidung wichtig, weil der Schwerbehindertenausweis allein keine pauschale Entlastung auslöst. Erst das anerkannte Merkzeichen oder der besondere Status eröffnet den Anspruch.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Steuerliche Entlastung über den Behinderten-Pauschbetrag

Im Steuerrecht geht es weniger um eine klassische Befreiung als um eine spürbare Entlastung. Menschen mit Behinderung können einen Behinderten-Pauschbetrag geltend machen. Dieser steht bereits ab einem Grad der Behinderung von 20 zu. Für schwerbehinderte Menschen ab GdB 50 sind die Beträge entsprechend höher.

Bei einem GdB von 50 liegt der Pauschbetrag 2026 bei 1.140 Euro, bei GdB 100 bei 2.840 Euro. Für hilflose, blinde oder taubblinde Menschen gilt ein erhöhter Pauschbetrag von 7.400 Euro. Der Vorteil besteht darin, dass typische behinderungsbedingte Aufwendungen pauschal berücksichtigt werden können, ohne dass jede einzelne Ausgabe im Detail nachgewiesen werden muss.

Für viele Haushalte ist das steuerlich durchaus relevant, auch wenn die Wirkung vom Einkommen und der individuellen Steuersituation abhängt. Wer bislang keine Einkommensteuererklärung abgegeben hat, sollte zumindest prüfen, ob sich dies wegen des Pauschbetrags und weiterer möglicher außergewöhnlicher Belastungen lohnt.

Entlastungen im Arbeitsleben: Freistellung von Mehrarbeit und Zusatzurlaub

Nicht jede Erleichterung bei Schwerbehinderung ist finanzieller Natur. Das Arbeitsrecht sieht 2026 weiterhin Schutzvorschriften vor, die den Berufsalltag unmittelbar betreffen.

Dazu gehört zunächst die Freistellung von Mehrarbeit. Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freigestellt. Gemeint ist damit die Arbeitszeit, die über die gesetzliche Regelarbeitszeit hinausgeht. Wer gesundheitlich schneller an Belastungsgrenzen stößt, kann sich auf diese Vorschrift berufen.

Hinzu kommt ein Anspruch auf bezahlten zusätzlichen Urlaub. Bei einer Fünf-Tage-Woche sind das fünf Arbeitstage pro Urlaubsjahr. Bei einer anderen Verteilung der Arbeitszeit wird der Zusatzurlaub entsprechend umgerechnet. Dieser Anspruch soll den erhöhten Regenerationsbedarf ausgleichen und ist in der Praxis oft ebenso wichtig wie finanzielle Vergünstigungen.

Parkerleichterungen: kein Freibrief, aber oft eine große Hilfe

Auch beim Parken gibt es für bestimmte Gruppen Erleichterungen. Wer die Voraussetzungen für den blauen EU-Parkausweis erfüllt, darf unter anderem auf ausgewiesenen Behindertenparkplätzen parken. Das betrifft vor allem Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung, blinde Menschen sowie bestimmte Personen mit schweren Gliedmaßenfehlbildungen.

Daneben gibt es weitere Parkerleichterungen über den orangefarbenen Parkausweis. Dieser berechtigt zwar nicht zum Parken auf speziell ausgeschilderten Behindertenparkplätzen, kann aber andere Erleichterungen bringen, etwa beim Parken im eingeschränkten Halteverbot oder an Parkuhren. Für viele Betroffene ist das vor allem dann bedeutsam, wenn Wege kurz gehalten werden müssen oder längere Fußstrecken kaum möglich sind.

Weil die Voraussetzungen im Detail recht streng sind, lohnt sich ein genauer Blick in den Feststellungsbescheid und die kommunale Praxis der Straßenverkehrsbehörden.

Wo Betroffene 2026 besonders genau hinschauen sollten

Im Ergebnis zeigt sich: Die Frage nach „Befreiungen bei Schwerbehinderung“ lässt sich nicht mit einer einzigen Liste beantworten. Einige Vorteile knüpfen an den bloßen Status der Schwerbehinderung an, viele andere aber an zusätzliche Merkzeichen oder an einen gesonderten Antrag. Wer 2026 neu einen Ausweis erhalten hat oder einen Änderungsbescheid bekommen hat, sollte deshalb prüfen, ob sich daraus neue Ansprüche ergeben.

Gerade an den Schnittstellen zwischen Nahverkehr, Kfz-Steuer und Rundfunkbeitrag entstehen in der Praxis die meisten Missverständnisse. Ein häufiger Irrtum besteht darin, dass Betroffene eine Steuerermäßigung beim Auto erwarten, obwohl sie parallel die Freifahrt nutzen möchten. Ebenso verbreitet ist die Annahme, das Merkzeichen „RF“ führe zur völligen Befreiung vom Rundfunkbeitrag. Tatsächlich bleibt es meist bei einer Ermäßigung.

Bereich Entlastung 2026 ÖPNV Unentgeltliche Beförderung mit Beiblatt und Wertmarke; in bestimmten Fällen ohne Eigenbeteiligung, sonst nach amtlicher Festsetzung 104 Euro jährlich oder 53 Euro halbjährlich Kfz-Steuer Je nach Merkzeichen vollständige Befreiung oder Ermäßigung um 50 Prozent; bei 50 Prozent nur bei Verzicht auf Freifahrt Rundfunkbeitrag Mit Merkzeichen RF Ermäßigung auf ein Drittel, also 6,12 Euro monatlich; vollständige Befreiung nur in besonderen Fällen Einkommensteuer Behinderten-Pauschbetrag je nach GdB; bei GdB 50: 1.140 Euro, bei GdB 100: 2.840 Euro, bei Hilflosigkeit, Blindheit oder Taubblindheit: 7.400 Euro Arbeitsleben Freistellung von Mehrarbeit auf Verlangen sowie zusätzlicher bezahlter Urlaub von fünf Arbeitstagen bei einer Fünf-Tage-Woche Parken Je nach Voraussetzungen Parkerleichterungen oder Berechtigung für ausgewiesene Behindertenparkplätze

Beispiel aus der Praxis

Ein 58-jähriger Mann erhält 2026 einen Schwerbehindertenausweis mit einem GdB von 80 sowie den Merkzeichen „G“ und „RF“. Zunächst geht er davon aus, nun automatisch von der Kfz-Steuer und vom Rundfunkbeitrag befreit zu sein.

Bei genauer Prüfung zeigt sich aber ein anderes Bild. Für das Auto kommt in seinem Fall keine vollständige Steuerbefreiung in Betracht, sondern nur eine Ermäßigung um 50 Prozent. Dafür müsste er allerdings auf die Freifahrt im Nahverkehr verzichten. Beim Rundfunkbeitrag ist er ebenfalls nicht vollständig befreit, sondern zahlt wegen des Merkzeichens „RF“ nur den ermäßigten Beitrag.

Zusätzlich kann er in seiner Steuererklärung den Behinderten-Pauschbetrag geltend machen und im Arbeitsverhältnis den Zusatzurlaub nutzen. Das Beispiel zeigt, dass die Entlastung in der Summe beachtlich sein kann, aber nur dann vollständig wirksam wird, wenn die einzelnen Ansprüche sauber voneinander unterschieden werden.

Quellen

Bundesministerium der Justiz, Sozialgesetzbuch IX: Schwerbehindert ist, wer einen Grad der Behinderung von wenigstens 50 hat; geregelt sind dort auch die Freistellung von Mehrarbeit, der Zusatzurlaub sowie die Vorschriften zur unentgeltlichen Beförderung.

Bundesministerium der Justiz, Schwerbehindertenausweisverordnung: Das Beiblatt mit Wertmarke ist die formale Voraussetzung, um die unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr in Anspruch zu nehmen.