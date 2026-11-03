80-Euro-Waldi: Dose Ravioli soll ins Guinness-Rekordbuch und Schwerbehinderten helfen

Eine Dose Ravioli ist normalerweise ein Fall für den Vorratsschrank. Walter Lehnertz, bekannt als „80-Euro-Waldi“ aus „Bares für Rares“, verbindet damit größere Pläne: Die Konserve soll ihm einen Platz im Guinness-Rekordbuch verschaffen.

Am Anfang stand ein Auftritt mit Gegenwind

Waldi trat bei „Linus’ Talentprobe“ im Kölner Tanzbrunnen außerhalb des eigentlichen Wettbewerbs auf. Mit „Bodo Ballermann“ von Udo Lindenberg konnte er das Publikum allerdings nicht überzeugen.

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger über den Abend berichtete, blieb der erhoffte Prominentenbonus aus: Die Zuschauer sangen lieber „Hey Baby“. Als Trostpreis bekam der Antiquitätenhändler eine Dose Ravioli.

Damit hätte die Geschichte als kleine Bühnenanekdote enden können. Doch ein Händler, der beruflich nach verkäuflichen Geschichten sucht, erkennt offenbar auch im Trostpreis eine Gelegenheit.

Warum eine gewöhnliche Konserve plötzlich interessant wird

Lehnertz gehört seit der ersten Folge zum Händlerteam von „Bares für Rares“. Seinen Spitznamen verdankt er den 80 Euro, mit denen er häufig in die Verhandlungen einsteigt, wie auch sein Autorenporträt beim Rowohlt Verlag erläutert.

Genau diese Bekanntheit verleiht der Dose einen besonderen Zusammenhang. Sie erinnert an einen öffentlichen Auftritt und an einen Fernsehmann, der aus dem Gegenwind des Publikums noch eine neue Geschichte macht.

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Bei einer solchen Versteigerung bezahlen Interessenten auch für diesen Zusammenhang und für die Möglichkeit, einen guten Zweck zu unterstützen.

Ein früherer Bericht nennt bereits 220 Euro

Eine Ende September veröffentlichte Zusammenfassung eines Berichts von Der Westen nennt für eine signierte Raviolidose aus Waldis Besitz einen Versteigerungspreis von 220 Euro. Demnach begann das Bieten bei 80 Euro; der Erlös wurde der Spendenaktion „Ferkelchen“ zugeordnet.

Wofür die Aktion „Ferkelchen“ Geld sammelt

Den sozialen Hintergrund erläutert die Projektseite der Biker & Triker Freunde ohne Grenzen Selfkant e. V.: Waldi hat die Aktion mit einem übergroßen Sparschwein initiiert, unterstützt von den Walentowski Galerien. Das „Ferkelchen“ soll durch die Republik reisen und Spenden sammeln.

Nach Angaben des Vereins gehen 50 Prozent des Erlöses an die Stiftung „RTL – Wir helfen Kindern“. Die anderen 50 Prozent erhält der Verein für seine integrativen und sozialen Aktionen für behinderte Menschen.

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Ein hoher Preis macht noch keinen Guinness-Rekord

Nach den Angaben von Guinness World Records zum Anmeldeverfahren müssen Interessenten ihren Versuch anmelden und die jeweiligen Regeln sowie die Anforderungen an Belege beachten. Anschließend prüft die Organisation die eingereichten Nachweise.

Selbst ein anerkannter Rekord erscheint außerdem nicht automatisch im gedruckten Buch. Über die Aufnahme in eine Ausgabe entscheidet Guinness World Records gesondert.

Für Waldis Vorhaben bleibt deshalb die Anerkennung offen. Der mögliche Nutzen einer Benefizversteigerung lässt sich dagegen schon am Geld bemessen, das tatsächlich bei den unterstützten Projekten ankommt.

Fragen und Antworten zu Waldis Raviolidose

Wer ist „80-Euro-Waldi“?

Walter Lehnertz ist Antiquitätenhändler und gehört seit der ersten Folge zum Händlerteam von „Bares für Rares“. Sein häufiges Einstiegsgebot von 80 Euro brachte ihm den bekannten Spitznamen ein.

Woher stammt die Raviolidose?

Nach dem Bericht des Kölner Stadt-Anzeigers erhielt Waldi sie als Trostpreis bei „Linus’ Talentprobe“ im Kölner Tanzbrunnen. Dort war er mit einem Gesangsauftritt außerhalb des Wettbewerbs angetreten.

Welcher Versteigerungspreis wurde bisher berichtet?

Eine Ende September veröffentlichte Zusammenfassung eines Berichts von Der Westen nennt 220 Euro für eine signierte Dose. Diese frühere Angabe ist kein bestätigter aktueller Stand des Rekordvorhabens.

Warum bezahlt jemand so viel für eine Konserve?

Die Verbindung zu einem bekannten Menschen, die Geschichte des Gegenstands und der gute Zweck können ein Gebot beeinflussen. Daraus ergibt sich kein entsprechender Marktwert für andere Raviolidosen.

Wem hilft die Aktion „Ferkelchen“?

Laut Projektseite gehen die Erlöse je zur Hälfte an die Stiftung „RTL – Wir helfen Kindern“ und an integrative sowie soziale Aktionen der Biker & Triker Freunde ohne Grenzen Selfkant e. V.

Ist Waldis Guinness-Rekord schon bestätigt?

Eine offizielle Bestätigung liegt für diesen Beitrag nicht vor. Der Eintrag ist deshalb als Vorhaben einzuordnen.