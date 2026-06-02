7 Vorteile mit dem Grad der Behinderung 30

Ein Grad der Behinderung von 30 wird im Alltag oft unterschätzt. Viele Betroffene gehen davon aus, dass erst ab einem GdB von 50 spürbare Nachteilsausgleiche möglich sind.

Tatsächlich gibt es aber bereits ab GdB 30 mehrere Vorteile, vor allem im Steuerrecht und im Arbeitsleben. Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen dem festgestellten GdB und einer zusätzlichen Gleichstellung.

Ein GdB von 30 bedeutet noch keine Schwerbehinderung im rechtlichen Sinn. Als schwerbehindert gelten Menschen grundsätzlich erst ab einem GdB von 50. Dennoch kann ein GdB von 30 bereits ausreichen, um bestimmte Entlastungen zu nutzen oder über die Bundesagentur für Arbeit eine Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen zu beantragen.

Was bedeutet ein GdB von 30?

Der Grad der Behinderung beschreibt, wie stark eine gesundheitliche Beeinträchtigung die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinflusst. Er wird in Zehnerschritten festgestellt. Ein GdB von 30 zeigt, dass eine dauerhafte Beeinträchtigung anerkannt wurde, die über eine nur geringe Einschränkung hinausgeht.

Der Bescheid über den GdB wird in der Regel durch das zuständige Versorgungsamt oder die nach Landesrecht zuständige Behörde erteilt. Dieser Bescheid ist die Grundlage für steuerliche Entlastungen und für weitere Anträge. Für viele arbeitsrechtliche Vorteile reicht der Bescheid allein jedoch noch nicht aus.

1. Steuerlicher Behinderten-Pauschbetrag

Ein unmittelbarer Vorteil ab GdB 30 ist der Behinderten-Pauschbetrag. Nach § 33b Einkommensteuergesetz erhalten Menschen mit einem festgestellten GdB von mindestens 20 einen Pauschbetrag, der behinderungsbedingte Mehraufwendungen steuerlich berücksichtigt. Bei einem GdB von 30 beträgt dieser Pauschbetrag 620 Euro pro Jahr.

Der Pauschbetrag mindert das zu versteuernde Einkommen. Betroffene müssen dafür nicht jede einzelne behinderungsbedingte Ausgabe nachweisen. Das vereinfacht die Steuererklärung erheblich und kann je nach persönlichem Steuersatz zu einer spürbaren Entlastung führen.

2. Möglichkeit der Gleichstellung

Menschen mit einem GdB von 30 oder 40 können bei der Bundesagentur für Arbeit eine Gleichstellung beantragen. Voraussetzung ist, dass sie wegen ihrer Behinderung ohne diese Gleichstellung keinen geeigneten Arbeitsplatz bekommen oder ihren bestehenden Arbeitsplatz nicht behalten können. Die rechtliche Grundlage findet sich im Sozialgesetzbuch IX.

Die Gleichstellung ist vor allem für Beschäftigte und Arbeitsuchende wichtig. Sie sorgt nicht dafür, dass der GdB auf 50 steigt. Sie eröffnet aber im Berufsleben Rechte, die sonst schwerbehinderten Menschen vorbehalten sind.

3. Besserer Kündigungsschutz nach Gleichstellung

Ein besonders wichtiger Vorteil der Gleichstellung ist der besondere Kündigungsschutz. Arbeitgeber können gleichgestellten Beschäftigten nicht ohne Weiteres kündigen. In vielen Fällen muss vor einer Kündigung das Integrationsamt beteiligt werden.

Dieser Schutz soll nicht jede Kündigung unmöglich machen. Er sorgt aber dafür, dass geprüft wird, ob die Kündigung mit der Behinderung zusammenhängt und ob andere Lösungen möglich sind. Dazu können technische Hilfen, eine Anpassung der Tätigkeit oder eine Veränderung der Arbeitsorganisation gehören.

4. Unterstützung bei der Ausstattung des Arbeitsplatzes

Mit einer Gleichstellung können Beschäftigte leichter Zugang zu Hilfen erhalten, die den Arbeitsplatz sichern. Dazu gehören etwa technische Arbeitshilfen, Anpassungen des Arbeitsplatzes oder andere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Zuständig können je nach Fall die Agentur für Arbeit, Rehabilitationsträger oder Integrationsämter sein.

Solche Hilfen sind besonders relevant, wenn gesundheitliche Einschränkungen die tägliche Arbeit erschweren. Es geht nicht darum, Sonderrechte zu schaffen. Ziel ist vielmehr, vorhandene Fähigkeiten trotz gesundheitlicher Belastungen nutzbar zu halten.

5. Bessere Chancen bei Arbeitssuche und Vermittlung

Auch Arbeitsuchende mit GdB 30 können von der Gleichstellung profitieren. Die Bundesagentur für Arbeit kann besondere Unterstützung bei der beruflichen Eingliederung leisten. Das kann Beratung, Vermittlung oder die Prüfung von Fördermöglichkeiten umfassen.

Gerade bei Bewerbungen kann eine anerkannte Gleichstellung ein wichtiges Signal sein. Sie zeigt, dass eine gesundheitliche Einschränkung offiziell festgestellt wurde und dass besondere Schutzrechte im Arbeitsleben greifen können. Für Arbeitgeber können zudem Förderleistungen interessant sein, wenn dadurch eine Einstellung erleichtert wird.

6. Schutz vor Benachteiligung im Beruf

Menschen mit Behinderung sind im Arbeitsleben vor Benachteiligung geschützt. Bei einem GdB von 30 kann dieser Schutz durch eine Gleichstellung deutlich greifbarer werden. Betroffene können sich dann im Betrieb auch an die Schwerbehindertenvertretung wenden, sofern eine solche Vertretung besteht.

Das kann bei Konflikten, Gesprächen mit dem Arbeitgeber oder bei Fragen zur Arbeitsplatzgestaltung helfen. Die Vertretung kann unterstützen, vermitteln und darauf achten, dass Schutzrechte beachtet werden. Für Betroffene ist das oft eine wichtige Entlastung, weil sie ihre Anliegen nicht allein vorbringen müssen.

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7. Nachteilsausgleiche im Bewerbungsverfahren

Eine Gleichstellung kann auch im Bewerbungsverfahren Bedeutung haben. Öffentliche Arbeitgeber müssen schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber unter bestimmten Voraussetzungen besonders berücksichtigen. Dazu gehört, dass geeignete Bewerberinnen und Bewerber in vielen Fällen zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden müssen.

Auch im privaten Arbeitsmarkt kann eine Gleichstellung helfen, wenn Förderleistungen oder Arbeitsplatzanpassungen eine Beschäftigung ermöglichen. Entscheidend ist immer, dass die gesundheitliche Einschränkung im Zusammenhang mit der beruflichen Situation steht. Eine pauschale Bevorzugung entsteht daraus nicht.

Übersicht: Was gilt ab GdB 30?

Vorteil Einordnung Behinderten-Pauschbetrag Bei GdB 30 beträgt er 620 Euro pro Jahr und kann steuerlich geltend gemacht werden. Gleichstellung Sie kann bei der Bundesagentur für Arbeit beantragt werden, wenn der Arbeitsplatz gefährdet ist oder eine Beschäftigung erschwert wird. Besonderer Kündigungsschutz Er gilt in der Regel erst nach anerkannter Gleichstellung und schützt vor übereilten Kündigungen. Hilfen am Arbeitsplatz Technische, organisatorische oder finanzielle Unterstützung kann möglich sein. Unterstützung bei Arbeitssuche Die Agentur für Arbeit kann Beratung, Vermittlung und Fördermöglichkeiten prüfen. Schwerbehindertenvertretung Nach Gleichstellung können Betroffene im Betrieb zusätzliche Unterstützung erhalten. Bewerbungsverfahren Bei öffentlichen Arbeitgebern können besondere Verfahrensrechte greifen.

Was gilt trotz GdB 30 nicht automatisch?

Bei aller Bedeutung des GdB 30 sollten Betroffene die Grenzen kennen. Ein Schwerbehindertenausweis wird grundsätzlich erst ab einem GdB von 50 ausgestellt. Auch typische Nachteilsausgleiche wie der gesetzliche Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen gelten bei GdB 30 nicht automatisch.

Selbst bei einer Gleichstellung entsteht kein Anspruch auf den Zusatzurlaub nach § 208 SGB IX. Auch Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr oder ein früherer Renteneintritt sind nicht allein wegen eines GdB von 30 möglich. Die Gleichstellung wirkt vor allem im Arbeitsleben.

Wie wird die Gleichstellung beantragt?

Der Antrag wird bei der zuständigen Agentur für Arbeit gestellt. Er kann online, schriftlich, telefonisch oder persönlich erfolgen. Sinnvoll ist es, den GdB-Bescheid beizufügen und nachvollziehbar zu erklären, warum die Behinderung die berufliche Situation erschwert.

Wichtig sind konkrete Angaben. Betroffene sollten beschreiben, ob der Arbeitsplatz gefährdet ist, ob bestimmte Tätigkeiten nur eingeschränkt möglich sind oder ob Bewerbungen wegen der gesundheitlichen Einschränkungen erschwert werden. Je genauer der Zusammenhang zwischen Behinderung und Beruf dargestellt wird, desto besser kann der Antrag geprüft werden.

Wann lohnt sich der Antrag besonders?

Ein Gleichstellungsantrag kann sinnvoll sein, wenn wiederholt krankheitsbedingte Probleme am Arbeitsplatz auftreten. Auch bei drohender Kündigung, Versetzung, Leistungsdruck oder Schwierigkeiten bei der Arbeitsplatzsuche kann er wichtig werden. Entscheidend ist nicht nur die Diagnose, sondern die Auswirkung auf die berufliche Teilhabe.

Wer bereits stabil beschäftigt ist und keine beruflichen Nachteile befürchten muss, braucht die Gleichstellung nicht zwingend. Dennoch kann eine Beratung hilfreich sein, wenn sich die gesundheitliche Lage verändert. Ansprechpartner sind die Agentur für Arbeit, Sozialverbände, Schwerbehindertenvertretungen und spezialisierte Beratungsstellen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine kaufmännische Angestellte erhält nach einer chronischen Erkrankung einen GdB von 30. Durch längeres Sitzen und hohen Zeitdruck verschlechtern sich ihre Beschwerden, zugleich häufen sich Fehlzeiten. Nachdem der Arbeitgeber eine mögliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses anspricht, beantragt sie bei der Agentur für Arbeit die Gleichstellung.

Nach Anerkennung der Gleichstellung wird geprüft, wie der Arbeitsplatz angepasst werden kann. Die Beschäftigte erhält einen ergonomischen Arbeitsplatz und eine veränderte Aufgabenverteilung. Dadurch bleibt sie arbeitsfähig, und der Arbeitgeber gewinnt Planungssicherheit.

Häufige Fragen und Antworten zum GdB 30

1. Welche Vorteile habe ich mit einem GdB von 30?

Mit einem GdB von 30 können Sie den Behinderten-Pauschbetrag in der Steuererklärung geltend machen. Außerdem können Sie unter bestimmten Voraussetzungen eine Gleichstellung bei der Agentur für Arbeit beantragen. Dadurch können im Berufsleben zusätzliche Schutzrechte und Unterstützungsleistungen möglich werden.

2. Bin ich mit einem GdB von 30 schwerbehindert?

Nein, als schwerbehindert gelten Menschen grundsätzlich erst ab einem GdB von 50. Ein GdB von 30 bedeutet aber, dass eine dauerhafte gesundheitliche Beeinträchtigung offiziell anerkannt wurde. Über eine Gleichstellung können Menschen mit GdB 30 im Arbeitsleben teilweise ähnlich geschützt werden wie schwerbehinderte Menschen.

3. Bekomme ich mit GdB 30 automatisch mehr Urlaub?

Nein, der gesetzliche Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen gilt bei einem GdB von 30 nicht automatisch. Auch eine Gleichstellung führt in der Regel nicht zu einem Anspruch auf diesen Zusatzurlaub. Der Zusatzurlaub ist grundsätzlich an eine Schwerbehinderung ab GdB 50 gebunden.

4. Wie hoch ist der Steuerfreibetrag bei GdB 30?

Bei einem GdB von 30 beträgt der Behinderten-Pauschbetrag 620 Euro pro Jahr. Dieser Betrag wird in der Einkommensteuererklärung berücksichtigt und mindert das zu versteuernde Einkommen. Einzelne behinderungsbedingte Kosten müssen dafür nicht gesondert nachgewiesen werden.

5. Wann lohnt sich eine Gleichstellung bei GdB 30?

Eine Gleichstellung kann sinnvoll sein, wenn der Arbeitsplatz wegen der Behinderung gefährdet ist oder die Suche nach einer geeigneten Beschäftigung erschwert wird. Sie kann besonderen Kündigungsschutz und Unterstützung bei der Arbeitsplatzgestaltung ermöglichen. Der Antrag wird bei der zuständigen Agentur für Arbeit gestellt.

Fazit

Ein GdB von 30 bringt mehr Möglichkeiten, als viele Betroffene zunächst vermuten. Der steuerliche Pauschbetrag gilt unmittelbar, während viele arbeitsrechtliche Vorteile erst durch eine Gleichstellung entstehen. Besonders im Berufsleben kann diese Anerkennung einen wirksamen Schutz bieten.

Gleichzeitig ersetzt der GdB 30 keine Schwerbehinderung ab GdB 50. Zusatzurlaub, Schwerbehindertenausweis oder bestimmte Vergünstigungen entstehen dadurch nicht automatisch. Wer seine Rechte kennt und rechtzeitig Beratung nutzt, kann die vorhandenen Möglichkeiten aber gezielt einsetzen.