6 Posten die den Pfändungsfreibetrag 2026 auf dem P-Konto erhöhen

Lesedauer 8 Minuten

Das P-Konto soll verhindern, dass bei einer Pfändung das gesamte Guthaben blockiert wird. Es schafft damit einen Mindestschutz für den Lebensunterhalt. Dieser Schutz greift aber nicht in jeder Konstellation in ausreichender Höhe automatisch.

Gerade bei Unterhaltspflichten, Kindergeld, Sozialleistungen, Nachzahlungen oder einmaligen geschützten Leistungen ist oft mehr möglich als nur der pauschale Grundbetrag. Wer das nicht weiß oder zu spät reagiert, verliert im schlimmsten Fall Zugriff auf Geld, das eigentlich hätte geschützt werden können.

Wie hoch ist der automatische Freibetrag auf dem P-Konto im Jahr 2026?

Im Jahr 2026 gilt zunächst der Freibetrag, der zum 1. Juli 2025 angehoben wurde. Auf dem P-Konto sind damit derzeit automatisch 1.560 Euro pro Kalendermonat geschützt. Dieser Betrag gilt jedenfalls bis zum 30. Juni 2026.

Für viele Kontoinhaber ist das die erste Schutzstufe: Liegt das verfügbare Guthaben innerhalb dieses Rahmens, darf die Bank den Betrag trotz Pfändung nicht an Gläubiger auskehren.

In der Praxis entsteht jedoch oft ein Missverständnis. Der automatische Schutz ist nur die Ausgangsbasis. Er bedeutet nicht, dass jede persönliche Lebenslage mit 1.560 Euro ausreichend berücksichtigt ist.

Wer etwa Kinder versorgt, Unterhalt zahlt oder bestimmte Sozialleistungen erhält, kann einen höheren pfändungsfreien Betrag beanspruchen. Genau hier setzt die Erhöhung des Freibetrags an.

Wann sich der Pfändungsfreibetrag 2026 erhöhen lässt

Eine Erhöhung des Freibetrags kommt immer dann in Betracht, wenn neben dem Grundbetrag weitere gesetzlich geschützte Beträge berücksichtigt werden müssen. Das betrifft vor allem Personen, die gesetzlich zum Unterhalt verpflichtet sind.

Für die erste unterhaltsberechtigte Person erhöht sich der Freibetrag derzeit um 585,23 Euro. Für die zweite bis fünfte unterhaltsberechtigte Person kommen jeweils weitere 326,04 Euro hinzu.

Das ist jedoch nicht die einzige Fallgruppe. Auch Kindergeld und andere gesetzliche Geldleistungen für Kinder können den verfügbaren Schutzrahmen erweitern. Hinzu kommen bestimmte Sozialleistungen, einmalige Sozialleistungen, Nachzahlungen sowie Leistungen, die zum Ausgleich eines gesundheitlich bedingten Mehraufwands gezahlt werden.

Das Gesetz sieht hierfür verschiedene Erhöhungsbeträge vor, die nicht automatisch ohne Nachweis auf dem Konto erscheinen.

In der Alltagswirklichkeit heißt das: Wer Kinder hat, Unterhalt leistet oder auf bestimmte Sozialleistungen angewiesen ist, sollte nicht davon ausgehen, dass die Bank alles von selbst korrekt einordnet.

Der höhere Freibetrag muss häufig durch eine Bescheinigung oder durch eine gerichtliche beziehungsweise behördliche Entscheidung abgesichert werden.

Tabelle: Diese Posten erhöhen den Pfändungsfreibetrag

Was erhöht den Pfändungsfreibetrag auf dem P-Konto? Erläuterung Gesetzliche Unterhaltspflichten Wer einer oder mehreren Personen gesetzlich Unterhalt gewährt, kann einen höheren Freibetrag erhalten. Der Schutz auf dem P-Konto steigt dann über den automatischen Grundfreibetrag hinaus. Kindergeld Geht Kindergeld auf dem P-Konto ein, kann dieser Betrag zusätzlich geschützt werden. In der Praxis wird dafür meist eine P-Konto-Bescheinigung benötigt. Sozialleistungen für weitere Personen im Haushalt Bestimmte Sozialleistungen, die für weitere Personen im Haushalt gezahlt werden, können den pfändungsfreien Betrag erhöhen. Auch hier ist in der Regel ein entsprechender Nachweis erforderlich. Bestimmte weitere Sozialleistungen Einige weitere geschützte Sozialleistungen können ebenfalls zu einem höheren Freibetrag führen, wenn sie auf dem Konto eingehen und gegenüber der Bank korrekt bescheinigt werden. Individuell festgesetzte höhere Freibeträge In besonderen Fällen kann das Vollstreckungsgericht oder die Vollstreckungsstelle einen höheren individuellen Freibetrag festsetzen, wenn der pauschale Schutz trotz Bescheinigung nicht ausreicht. Eine wirksame P-Konto-Bescheinigung Die Bescheinigung ist zwar kein eigener Erhöhungsgrund, aber oft die Voraussetzung dafür, dass Unterhalt, Kindergeld oder bestimmte Sozialleistungen überhaupt als erhöhter Freibetrag berücksichtigt werden.

Die wichtigste Stellschraube: die P-Konto-Bescheinigung

Der schnellste und in vielen Fällen effektivste Weg zu einem höheren Freibetrag ist die P-Konto-Bescheinigung. Sie dient gegenüber der Bank als Nachweis, dass neben dem allgemeinen Grundschutz zusätzliche pfändungsfreie Beträge zu berücksichtigen sind. Sobald die Bescheinigung vorliegt und anerkannt wird, muss das Kreditinstitut den erweiterten Freibetrag beachten.

Für Betroffene ist das oft die entscheidende Hürde. Nicht selten wird zu spät erkannt, dass die bloße Existenz von Kindern oder Unterhaltspflichten noch nicht genügt. Die Bank darf sich im Pfändungsfall an formalen Nachweisen orientieren. Erst mit einer wirksamen Bescheinigung wird aus dem möglichen Schutz ein tatsächlich nutzbarer Freibetrag.

Wichtig ist außerdem, dass die Bescheinigung nicht nur für klassische Unterhaltssituationen Bedeutung hat. Auch wenn Kindergeld auf dem Konto eingeht oder bestimmte Sozialleistungen den Kontostand erhöhen, kann sie dafür sorgen, dass diese Beträge nicht in die Pfändung geraten. Damit wird aus dem P-Konto nicht nur ein Basisschutz, sondern ein Instrument, das die konkrete Lebenslage deutlich besser abbildet.

📚 Lesen Sie auch: Rente: Rentner sparen über 900 Euro bei der Autoversicherung

Wer eine Bescheinigung ausstellen darf

Nicht jede Stelle ist verpflichtet, eine solche Bescheinigung auszustellen, aber mehrere Institutionen kommen dafür in Betracht. Sozialleistungsträger, Familienkassen und sonstige leistungsgewährende Stellen müssen Leistungsbeziehern auf Antrag eine Bescheinigung ausstellen.

Daneben können anerkannte Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstellen, Arbeitgeber, Rechtsanwälte und Steuerberater entsprechende Bescheinigungen ausstellen.

Für Betroffene ist das deshalb bedeutsam, weil der Weg zur Erhöhung des Freibetrags nicht immer über das Gericht führen muss. In vielen Fällen reicht ein zügiger Nachweis durch eine dafür vorgesehene Stelle. Gerade bei Familienkassen und Sozialleistungsträgern kann das besonders naheliegend sein, wenn Kindergeld oder Sozialleistungen eine Rolle spielen.

Allerdings zeigt die Praxis auch, dass nicht jede Bescheinigung vollständig ist. Manchmal wird nur ein Teil der berücksichtigungsfähigen Beträge erfasst. Dann bleibt der Pfändungsschutz unter dem Niveau, das eigentlich erreichbar wäre. Wer Zweifel hat, sollte deshalb genau prüfen, ob sämtliche Unterhaltspflichten und geschützten Zahlungseingänge in der Bescheinigung enthalten sind.

Ab wann die Bank den höheren Freibetrag beachten muss

Sobald die Bescheinigung der Bank vorliegt, muss sie den nachgewiesenen Schutz nicht irgendwann unbestimmt in der Zukunft, sondern zeitnah berücksichtigen. Nach der gesetzlichen Regelung ist die Bescheinigung ab dem zweiten auf die Vorlage folgenden Geschäftstag zu beachten. Das ist für die Praxis außerordentlich wichtig, weil im Pfändungsfall oft jeder Tag zählt.

Wer also eine Erhöhung des Freibetrags erreichen will, sollte Unterlagen nicht liegen lassen. Zwischen Geldeingang, Kontosperre und drohender Abführung an den Gläubiger vergehen häufig nur kurze Zeiträume. Je früher der Nachweis bei der Bank ist, desto größer ist die Chance, dass das geschützte Guthaben tatsächlich verfügbar bleibt.

Wenn keine Bescheinigung zu bekommen ist

Nicht immer funktioniert der Weg über Arbeitgeber, Familienkasse oder Schuldnerberatung reibungslos. Manche Stellen stellen keine Bescheinigung aus, andere erfassen nur einzelne Erhöhungsbeträge, wieder andere sind kurzfristig nicht erreichbar.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Für solche Fälle sieht das Gesetz eine ersatzweise Lösung vor. Dann können das Vollstreckungsgericht oder die Vollstreckungsstelle den pfändungsfreien Betrag beziehungsweise die Erhöhungsbeträge festsetzen oder bescheinigen.

Das ist vor allem dann bedeutsam, wenn Betroffene trotz bestehender Ansprüche praktisch nicht an den erweiterten Schutz gelangen. Der Gesetzgeber wollte gerade vermeiden, dass der Pfändungsschutz an formalen Hürden scheitert.

Wer nachweisbar vergeblich versucht hat, auf anderem Weg eine Bescheinigung zu erhalten, kann sich daher an die zuständige gerichtliche oder behördliche Stelle wenden.

Gerade in angespannten finanziellen Lagen ist das ein wichtiger Ausweg. Denn ein nicht erfasster Freibetrag ist wirtschaftlich oft genauso problematisch wie gar kein Pfändungsschutz. Miete, Abschläge und alltägliche Lebenshaltungskosten richten sich schließlich nicht nach formalen Verzögerungen.

Kurz & knapp: So erhöhst Du den Pfändungsfreibetrag auf dem P-Konto

Wie lässt sich der Pfändungsfreibetrag auf dem P-Konto 2026 erhöhen? Was ist dabei zu beachten? Unterhaltspflichten berücksichtigen lassen Wer gesetzlich unterhaltspflichtig ist, kann einen höheren Freibetrag bekommen. Seit dem 1. Juli 2025 erhöht sich der Schutz für die erste unterhaltsberechtigte Person um 585,23 Euro und für die zweite bis fünfte Person um jeweils 326,04 Euro. Diese Werte gelten auch im Jahr 2026 jedenfalls bis zum 30. Juni 2026 weiter. Kindergeld auf dem P-Konto schützen lassen Geht Kindergeld auf dem P-Konto ein, kann dadurch der pfändungsfreie Betrag steigen. Damit die Bank das korrekt berücksichtigt, ist in der Regel eine Bescheinigung nötig, aus der der Bezug des Kindergeldes hervorgeht. Sozialleistungen nachweisen Bestimmte Sozialleistungen können zu einem höheren geschützten Betrag führen. Dazu zählen je nach Fall etwa Bürgergeld, Sozialhilfe, gesetzliche Rente oder andere geschützte Leistungen. Die auszahlende Stelle kann hierfür eine Bescheinigung ausstellen. Eine P-Konto-Bescheinigung bei der Bank vorlegen Die wichtigste praktische Voraussetzung für einen höheren Freibetrag ist meist eine wirksame P-Konto-Bescheinigung. Erst wenn sie der Bank vorliegt, muss das Kreditinstitut die zusätzlichen Freibeträge berücksichtigen. Bescheinigung von der Familienkasse, dem Jobcenter oder einer anderen Leistungsstelle holen Leistungsgewährende Stellen sind verpflichtet, auf Antrag eine Bescheinigung über die von ihnen gezahlten geschützten Leistungen auszustellen. Das ist oft der schnellste Weg, wenn Kindergeld oder Sozialleistungen auf dem Konto eingehen. Bescheinigung über eine Schuldnerberatungsstelle erhalten Anerkannte Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen können Bescheinigungen für das P-Konto ausstellen. Das ist besonders sinnvoll, wenn mehrere Erhöhungsgründe zusammenkommen und eine Gesamtbescheinigung benötigt wird. Bescheinigung durch den Arbeitgeber nutzen Auch der Arbeitgeber darf eine P-Konto-Bescheinigung ausstellen, etwa wenn Unterhaltspflichten nachgewiesen werden müssen. Verpflichtet ist er dazu allerdings nicht. Bescheinigung durch Rechtsanwalt oder Steuerberater einholen Rechtsanwälte und Steuerberater dürfen ebenfalls Bescheinigungen ausstellen. Dieser Weg ist meist kostenpflichtig, kann aber hilfreich sein, wenn andere Stellen kurzfristig nicht erreichbar sind. Ersatzweise eine Entscheidung des Vollstreckungsgerichts oder der Vollstreckungsstelle beantragen Wenn eine Bescheinigung auf anderem Weg nicht oder nicht vollständig zu bekommen ist, kann das Vollstreckungsgericht oder die Vollstreckungsstelle den höheren Freibetrag festsetzen. Das ist besonders wichtig, wenn sonst geschützte Beträge verloren gehen würden. Alte gerichtliche Beschlüsse oder Bescheide anpassen lassen Wurde der Freibetrag früher bereits individuell durch Gericht oder Behörde festgesetzt, erfolgt die Anpassung an die höheren Werte nicht automatisch. Dann muss ausdrücklich eine Änderung beantragt werden, damit 2026 die aktuellen Freibeträge gelten. Besondere geschützte Einmalzahlungen gesondert freigeben lassen Bestimmte Sonderzahlungen, etwa pfändungsfreies Weihnachtsgeld, werden auf dem P-Konto nicht immer automatisch zusätzlich geschützt. In solchen Fällen ist meist ein gesonderter Antrag beim Vollstreckungsgericht oder bei der Vollstreckungsstelle nötig. Unterlagen frühzeitig einreichen Die Bank muss einen höheren Freibetrag erst berücksichtigen, wenn ihr die Bescheinigung oder Entscheidung vorliegt. Deshalb sollten Nachweise über Unterhalt, Kindergeld und Sozialleistungen möglichst früh eingereicht werden, damit geschütztes Guthaben nicht an Gläubiger abgeführt wird.

Besondere Vorsicht bei alten gerichtlichen Beschlüssen und behördlichen Entscheidungen

Ein besonders wichtiger Punkt wird häufig übersehen: Die allgemeine Anhebung der Pfändungsfreigrenzen wirkt nicht in jeder Fallgestaltung automatisch weiter. Wenn der unpfändbare Betrag bereits durch einen gerichtlichen Beschluss oder durch eine Entscheidung der Vollstreckungsstelle eines öffentlichen Gläubigers individuell festgesetzt wurde, muss dieser Wert meist aktiv angepasst werden.

Das ist im Jahr 2026 besonders relevant, weil viele Schuldner davon ausgehen, die Erhöhung auf 1.560 Euro und die gestiegenen Zusatzbeträge würden ohne weiteres Zutun in jedem laufenden Verfahren ankommen.

Genau das ist bei älteren individuellen Festsetzungen nicht immer der Fall. Bleibt ein alter Beschluss unverändert, orientieren sich Banken oder Arbeitgeber weiter an dem bisherigen Betrag. Zu viel abgeführte Beträge lassen sich dann unter Umständen nicht mehr zurückholen.

Wer also schon vor der jüngsten Erhöhung eine gerichtliche oder behördliche Entscheidung zum P-Konto oder zur Pfändungsfreigrenze erhalten hat, sollte prüfen, ob diese noch die aktuellen Werte enthält. Ist das nicht der Fall, muss die Anpassung ausdrücklich beantragt werden.

Welche Zahlungseingänge oft zusätzlichen Schutz verdienen

In der öffentlichen Wahrnehmung wird das P-Konto häufig auf den monatlichen Regelfall reduziert. Tatsächlich gibt es aber immer wieder Zahlungseingänge, die gesondert betrachtet werden müssen. Dazu gehören etwa Kindergeld, Nachzahlungen von Sozialleistungen oder andere gesetzlich besonders geschützte Leistungen. Solche Beträge können den Freibetrag erweitern, wenn sie korrekt nachgewiesen werden.

Hinzu kommen besondere Fälle wie Weihnachtsgeld. Gerade hier zeigt sich, dass der automatische P-Konto-Schutz nicht jede Konstellation vollständig abdeckt. Bestimmte unpfändbare Sonderzahlungen müssen gesondert freigegeben werden.

Wer bei einer Kontopfändung Weihnachtsgeld erhält, sollte deshalb nicht darauf vertrauen, dass die Bank den Schutz ohne weiteres von selbst umsetzt.

Der entscheidende Gedanke lautet: Nicht jeder geschützte Geldeingang erscheint automatisch als erhöhter Freibetrag auf dem Konto. Oft braucht es eine Bescheinigung, manchmal einen Antrag bei Gericht oder bei der Vollstreckungsstelle. Nur dann lässt sich verhindern, dass auch eigentlich unpfändbare Beträge im Zugriff der Gläubiger landen.

Was Betroffene im Alltag besonders beachten sollten

Wer den Freibetrag auf dem P-Konto erhöhen will, sollte seine Kontobewegungen und seine Unterlagen sehr genau im Blick behalten. Es genügt nicht, nur die Höhe des Kontostands anzusehen. Entscheidend ist auch, aus welchen Quellen das Geld stammt und ob dafür schon ein wirksamer Nachweis bei der Bank hinterlegt ist.

Ebenso wichtig ist das Timing. Das P-Konto arbeitet kalendermonatsbezogen. Dadurch kann es erhebliche Unterschiede machen, ob Geld am Monatsanfang oder am Monatsende eingeht und ob Nachweise bereits vorliegen.

In angespannten Situationen empfiehlt es sich deshalb, Unterhaltsnachweise, Bescheide über Sozialleistungen und Nachweise über Kindergeld sofort bereitzuhalten und nicht erst dann zu suchen, wenn der Zugriff auf das Konto bereits eingeschränkt ist.

Praktisch bedeutsam ist auch die Kommunikation mit der Bank. Kreditinstitute müssen die gesetzlichen Freibeträge beachten, dennoch entstehen in der Praxis immer wieder Fehler, Missverständnisse oder Verzögerungen. Wer merkt, dass die Erhöhung trotz vorgelegter Unterlagen nicht umgesetzt wurde, sollte dies umgehend schriftlich beanstanden. Bei fehlerhaften Auskehrungen an Gläubiger zählt oft jeder Tag.

Warum 2026 viele Betroffene noch einmal aktiv werden sollten

Das Jahr 2026 ist für viele Schuldner kein gewöhnliches Übergangsjahr. Die seit 1. Juli 2025 geltenden höheren Freigrenzen wirken zwar grundsätzlich fort, aber nicht jeder Fall profitiert automatisch davon.

Besonders Personen mit älteren Bescheinigungen, früheren gerichtlichen Festsetzungen oder veränderten Familienverhältnissen sollten jetzt prüfen, ob ihr tatsächlicher Schutzrahmen noch stimmt.

Wer inzwischen ein Kind versorgt, mehr Unterhalt leisten muss oder andere geschützte Leistungen erhält als zum Zeitpunkt der ersten Kontopfändung, hat oft einen höheren Anspruch als bislang auf dem Konto berücksichtigt wird. Viele verlieren Monat für Monat Geld, nicht weil der Schutz fehlt, sondern weil er nie vollständig geltend gemacht wurde.

Gerade deshalb sollte das Thema nicht als bloße Formalie behandelt werden. Für Betroffene geht es um Liquidität im Alltag, um die Vermeidung neuer Rückstände und nicht selten auch um die Stabilisierung der gesamten wirtschaftlichen Situation. Ein korrekt erhöhter Freibetrag kann verhindern, dass aus einer Pfändung eine dauerhafte Verschärfung der Notlage wird.

Fazit: Mehr Schutz ist 2026 oft möglich, aber nicht immer automatisch

Der Pfändungsschutz auf dem P-Konto endet im Jahr 2026 nicht beim automatischen Grundbetrag von 1.560 Euro. In vielen Fällen ist deutlich mehr möglich. Unterhaltspflichten, Kindergeld, Sozialleistungen, Nachzahlungen und besondere geschützte Einnahmen können dazu führen, dass der pfändungsfreie Betrag spürbar steigt. Voraussetzung ist allerdings, dass diese Ansprüche sauber nachgewiesen und gegenüber der Bank oder der zuständigen Stelle rechtzeitig geltend gemacht werden.

Wer sich allein auf den Basisschutz verlässt, verschenkt unter Umständen finanzielle Mittel, das ihm rechtlich zusteht. Der sicherste Weg zu einem höheren Freibetrag führt meist über eine passende P-Konto-Bescheinigung. Wenn diese nicht zu bekommen ist oder nicht ausreicht, kommen Gericht oder Vollstreckungsstelle ins Spiel. Gerade bei älteren Entscheidungen ist eine Überprüfung im Jahr 2026 dringend anzuraten.