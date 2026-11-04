5 neue Änderungen für Rentner ab 2027: “Mehr Rente, mehr Steuern, weniger Krankenschutz”

Mehr Rente für Eltern, strengere Regeln beim Krankengeld und ein anderes Verfahren beim Rentenstart: 2027 bringt mehrere Änderungen für Rentner und Menschen kurz vor dem Ruhestand.

Hinzu kommen die nächsten gesetzlich vorgesehenen Schritte beim Rentenalter und bei der Besteuerung neuer Renten.

Die Auswirkungen unterscheiden sich erheblich: Manche erhalten zusätzliche Ansprüche, andere müssen ihre bisherige Planung überdenken. Besonders für Rentner, die weiterarbeiten, kann der Jahreswechsel eine Entscheidung mit spürbaren finanziellen Folgen verlangen.

Diese fünf Änderungen sind bereits geregelt

Änderung Wer betroffen ist Was ab 2027 gilt Mütterrente III Berechtigte Eltern mit vor 1992 geborenen Kindern Zusätzlicher Rentenanspruch ab Januar 2027; Auszahlung für laufende Renten erst 2028 rückwirkend. Krankengeld bei Alters-Teilrenten Beschäftigte Altersrentner mit einer Teilrente von mehr als zwei Dritteln Der gesetzliche Krankengeldanspruch ist ab Januar 2027 ausgeschlossen. Hochrechnung beim Rentenbeginn Menschen mit einer neu beginnenden Altersrente ab Januar 2027 Noch fehlende beitragspflichtige Einnahmen werden unter den gesetzlichen Voraussetzungen ohne gesonderte Zustimmung hochgerechnet; eine günstigere spätere Berechnung wird berücksichtigt. Nächste Stufe beim Rentenalter Jahrgang 1961, dessen erste reguläre Renten 2027 beginnen können Die Regelaltersgrenze liegt bei 66 Jahren und sechs Monaten. Höherer Besteuerungsanteil Menschen mit erstmaligem Beginn einer gesetzlichen Rente im Jahr 2027 Grundsätzlich fließen 84,5 Prozent der Rente in die steuerliche Berechnung ein.

Mütterrente III: Der Anspruch steigt, das Geld kommt später

Für vor 1992 geborene Kinder wird die rentenrechtliche Anerkennung der Erziehung auf bis zu drei Jahre erweitert. Gegenüber den bisherigen zweieinhalb Jahren entspricht das einer Verbesserung um sechs Monate.

Bei laufenden Renten wird die zusätzliche Erziehungsleistung über einen Zuschlag berücksichtigt. Wie die Deutsche Rentenversicherung erläutert, können daraus je berücksichtigtem Kind zusätzliche 0,5 Entgeltpunkte entstehen.

Beim seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro entspricht ein vollständiger zusätzlicher halber Rentenpunkt in einer Altersrente rechnerisch 21,26 Euro brutto monatlich. Bei zwei entsprechend berücksichtigten Kindern wären es 42,52 Euro.

Für die Haushaltsplanung ist der Auszahlungstermin entscheidend: Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums erhalten Berechtigte mit laufender Rente die Verbesserung erst im Januar 2028 rückwirkend für 2027. Der zusätzliche Anspruch ab Januar 2027 bedeutet deshalb zunächst noch kein höheres monatliches Guthaben auf dem Konto.

Die endgültige Nachzahlung hängt auch vom Rentenwert ab Juli 2027 ab. Einzelheiten zu Anspruch, automatischer Umsetzung und Auszahlung erläutert Gegen-Hartz im Beitrag zur Mütterrente III und ihrem Auszahlungszeitpunkt.

Teilrente: Die 99,99-Prozent-Lösung verliert den Krankengeldschutz

Eine besonders einschneidende Änderung betrifft Altersrentner, die neben ihrer Rente weiter sozialversicherungspflichtig arbeiten. Bislang konnte eine Teilrente von 99,99 Prozent unter den weiteren Voraussetzungen einen Krankengeldanspruch erhalten.

Ab dem 1. Januar 2027 schließt eine Alters-Teilrente von mehr als zwei Dritteln der Vollrente den gesetzlichen Krankengeldanspruch aus. Die Deutsche Rentenversicherung nennt deshalb 66,66 Prozent als Höchstwert für eine entsprechend gewählte Teilrente, wenn der Krankengeldschutz erhalten bleiben soll.

Eine Teilrente von 66,67 Prozent liegt bereits über der Grenze. Auch bei 66,66 Prozent müssen die übrigen Voraussetzungen für Krankengeld vorliegen.

Damit wird die Absicherung bei längerer Krankheit für betroffene Rentner deutlich teurer: Sie müssen auf einen erheblichen Teil ihrer laufenden Rente verzichten, wenn sie den Schutz erhalten möchten. Ob sich das im Einzelfall lohnt, hängt unter anderem vom Arbeitsentgelt und der persönlichen Situation ab.

Soll eine Umstellung zum 1. Januar 2027 gelten, muss der Änderungswunsch nach Angaben der Rentenversicherung spätestens am 31. Dezember 2026 eingegangen sein. Die Hintergründe und weitere Voraussetzungen erklärt Gegen-Hartz zur neuen Krankengeldgrenze bei Teilrenten.

Rentenbeginn: Hochrechnung wird Standard, höhere tatsächliche Verdienste zählen nachträglich

Wer seine Altersrente frühzeitig beantragt, hat häufig noch nicht alle Gehaltsabrechnungen für die letzten Arbeitsmonate vorliegen. Die Rentenversicherung kann deshalb die noch fehlenden beitragspflichtigen Einnahmen für bis zu drei Monate aus den zuvor gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Kalendermonate hochrechnen.

Für Altersrenten mit Beginn ab dem 1. Januar 2027 entfällt die bisherige Wahlmöglichkeit zur Hochrechnung. Eine gesonderte Zustimmung ist dann nach den aktuellen Verfahrenshinweisen der Rentenversicherung nicht mehr erforderlich.

Zugleich verbessert sich die spätere Korrekturmöglichkeit: Ergibt sich mit den tatsächlich gemeldeten Einnahmen eine höhere Altersrente, wird diese automatisch neu berechnet. Fällt die Berechnung niedriger aus, bleibt es für diese Altersrente bei dem günstigeren Ergebnis aus der Hochrechnung.

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Das kann beispielsweise bei einer höheren beitragspflichtigen Sonderzahlung vor dem Ruhestand helfen. Die Rentenversicherung beschreibt diese Änderung ausdrücklich in ihren Fachinformationen zum SGB VI-Anpassungsgesetz.

Voraussetzung bleiben ein entsprechend frühzeitiger Rentenantrag und rechtzeitig vorliegende Meldungen; der Antrag selbst entfällt durch das Verfahren nicht. Weitere Einzelheiten enthält unser Beitrag zur Hochrechnung der Rente ab 2027.

Regelaltersgrenze: Für den Jahrgang 1961 gelten 66 Jahre und sechs Monate

2027 erreicht der erste Teil des Geburtsjahrgangs 1961 die reguläre Altersgrenze. Diese liegt für den Jahrgang bei 66 Jahren und sechs Monaten, während für 1960 Geborene noch 66 Jahre und vier Monate gelten.

Der Unterschied folgt aus der seit Jahren gesetzlich festgelegten Anhebung des Rentenalters. Die Staffelung ist in § 235 SGB VI geregelt.

Wer beispielsweise am 10. Januar 1961 geboren wurde, erreicht seine Regelaltersgrenze im Juli 2027. Bei erfüllten Anspruchsvoraussetzungen und rechtzeitigem Antrag kann die Regelaltersrente am 1. August 2027 beginnen.

Der genaue Beginn hängt damit vom Geburtsdatum ab; ein Teil des Jahrgangs erreicht ihn erst 2028. Für vorgezogene Altersrenten gelten eigene Voraussetzungen und Altersgrenzen.

Wer seinen Ausstieg plant, sollte deshalb die konkrete Rentenart und den frühestmöglichen Beginn prüfen lassen. Einen Überblick bietet Gegen-Hartz zu den Rentenmöglichkeiten und möglichen Abschlägen der betroffenen Jahrgänge.

Steuern: Neue Renten werden zu 84,5 Prozent steuerlich berücksichtigt

Bei erstmaligem Beginn einer gesetzlichen Rente im Jahr 2027 beträgt der Besteuerungsanteil grundsätzlich 84,5 Prozent. Für einen entsprechenden Rentenbeginn 2026 sind es noch 84 Prozent.

Die verbleibenden 15,5 Prozent bilden grundsätzlich die Grundlage für den persönlichen Rentenfreibetrag. Dieser wird im Jahr nach dem Rentenbeginn als Eurobetrag festgelegt und bleibt bei regelmäßigen Rentenerhöhungen unverändert.

Der persönliche Einkommensteuersatz und die tatsächliche Steuerzahlung ergeben sich erst aus der weiteren Berechnung. Dabei werden unter anderem der Grundfreibetrag, abzugsfähige Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie weitere Einkünfte berücksichtigt.

Bereits laufende Renten werden durch den Jahreswechsel nicht pauschal auf einen Besteuerungsanteil von 84,5 Prozent umgestellt. Bei aufeinanderfolgenden Renten aus derselben Versicherung, etwa beim Wechsel von einer Erwerbsminderungsrente zur Altersrente, gelten besondere Berechnungsregeln.

Die gesetzlichen Vorgaben stehen in § 22 Einkommensteuergesetz. Die praktischen Unterschiede erläutert Gegen-Hartz im Beitrag zu Rente und Steuern ab 2027.

Fiktives Praxisbeispiel: Rund 600 Euro weniger Rente für den Krankengeldschutz

Peter arbeitet neben seiner Altersrente weiter und erfüllt bislang die Voraussetzungen für Krankengeld. Seine volle Bruttorente beträgt 1.800 Euro; als Teilrente von 99,99 Prozent bezieht er davon 1.799,82 Euro.

Behält er diese Rentenhöhe bei, ist sein gesetzlicher Krankengeldanspruch ab Januar 2027 ausgeschlossen. Eine Teilrente von 66,66 Prozent würde dagegen nur 1.199,88 Euro brutto betragen, also 599,94 Euro weniger im Monat.

Peter lässt deshalb von Rentenversicherung und Krankenkasse prüfen, welche Absicherung und welche Einkommenseinbuße sich für ihn ergeben. Entscheidet er sich für die niedrigere Teilrente ab Januar 2027, muss sein Änderungswunsch spätestens am 31. Dezember 2026 bei der Rentenversicherung eingegangen sein.