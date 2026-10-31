3.500 Euro Weihnachtsgeld trotz Kündigung: Vertragsklausel schützt Arbeitgeber nicht

Ein Beschäftigter sollte auf 3.500 Euro Weihnachtsgeld verzichten, obwohl sein Arbeitgeber die Sonderzahlung zuvor drei Jahre hintereinander geleistet hatte. Die Firma berief sich auf eine Klausel im Arbeitsvertrag und darauf, dass das Arbeitsverhältnis bereits gekündigt war.

Das Landesarbeitsgericht Köln bestätigte jedoch den Anspruch des Mannes auf die vollständige Zahlung. Das Urteil vom 18. Juni 2026 (6 SLa 670/25) zeigt, warum Arbeitgeber Weihnachtsgeld trotz vertraglicher Freiwilligkeitsvorbehalte nicht beliebig streichen dürfen.

Arbeitgeber verweigert 3.500 Euro Weihnachtsgeld

Der Kläger arbeitete seit dem 1. Oktober 2019 als Großhandelskaufmann bei dem Unternehmen. Sein monatliches Bruttogehalt betrug zuletzt 3.500 Euro.

In den Jahren 2021, 2022 und 2023 erhielt er jeweils ein zusätzliches Monatsgehalt als Weihnachtsgeld. Die Sonderzahlung wurde auch an andere Beschäftigte des Unternehmens ausgezahlt.

Auf seiner Gehaltsabrechnung für November 2023 war das Weihnachtsgeld ausdrücklich als jährliche Zahlung ausgewiesen. Einen gesonderten Vorbehalt, wonach die Auszahlung keine Ansprüche für kommende Jahre begründen sollte, erklärte der Arbeitgeber bei den jeweiligen Zahlungen nicht.

Für 2024 verweigerte das Unternehmen jedoch die Sonderzahlung vollständig. Nach eigenen Angaben hatte es in diesem Jahr überhaupt keinem Beschäftigten Weihnachtsgeld gezahlt.

Beschäftigter klagte trotz bereits ausgesprochener Kündigung

Das Arbeitsverhältnis des Mannes endete aufgrund einer Kündigung durch den Arbeitgeber am 31. Januar 2025. Im vorherigen Kündigungsschutzverfahren hatten sich beide Seiten auf einen gerichtlichen Vergleich geeinigt, der eine ordnungsgemäße Abwicklung des Arbeitsverhältnisses vorsah.

Der Arbeitgeber wollte das Weihnachtsgeld für 2024 trotzdem nicht auszahlen. Er verwies auf eine Regelung im Arbeitsvertrag, nach der kein Anspruch auf die Sonderzahlung bestehen sollte.

Der ehemalige Beschäftigte akzeptierte das nicht und erhob im April 2025 Klage beim Arbeitsgericht Bonn. Er verlangte 3.500 Euro brutto Weihnachtsgeld für 2024 zuzüglich Verzugszinsen.

Das Arbeitsgericht Bonn gab ihm am 13. November 2025 recht (1 Ca 701/25). Gegen diese Entscheidung legte der Arbeitgeber Berufung ein, blieb damit vor dem Landesarbeitsgericht Köln jedoch erfolglos.

Drei Jahre Weihnachtsgeld begründeten einen Anspruch

Entscheidend war nach Auffassung der Gerichte die regelmäßige Zahlung des Weihnachtsgeldes in den Jahren 2021 bis 2023. Der Arbeitgeber hatte damit eine sogenannte betriebliche Übung begründet.

Eine betriebliche Übung entsteht, wenn ein Unternehmen bestimmte Leistungen regelmäßig gewährt und Beschäftigte daraus schließen dürfen, dass diese Leistungen auch künftig gezahlt werden. Aus dem wiederholten Verhalten kann dadurch ein vertraglicher Anspruch entstehen, obwohl keine ausdrückliche Zusage im ursprünglichen Arbeitsvertrag steht.

Bei jährlich gewährten Sonderzahlungen kann eine solche Bindung regelmäßig nach drei vorbehaltlosen Zahlungen entstehen. Das setzt allerdings voraus, dass keine besonderen Umstände oder wirksamen Vorbehalte gegen einen dauerhaften Anspruch sprechen.

Im konkreten Fall hatten die Beschäftigten drei Jahre hintereinander jeweils ein zusätzliches Monatsgehalt erhalten. Deshalb durfte der Kläger nach der gerichtlichen Bewertung davon ausgehen, dass ihm auch für 2024 Weihnachtsgeld zusteht.

Warum die Vertragsklausel den Arbeitgeber nicht schützte

Der Arbeitsvertrag enthielt mehrere Regelungen, mit denen das Unternehmen seine Verpflichtung zur Zahlung von Weihnachtsgeld begrenzen wollte. Zusätzliche Leistungen sollten freiwillig sein und unter bestimmten Voraussetzungen widerrufen werden können.

Gleichzeitig sollte selbst eine mehrfache Auszahlung keinen Rechtsanspruch begründen. Außerdem knüpfte der Vertrag die Gewährung einer Gratifikation daran, dass das Arbeitsverhältnis weder beendet noch gekündigt war.

Für das Landesarbeitsgericht waren diese Regelungen widersprüchlich. Einerseits sollte überhaupt kein Anspruch entstehen können, andererseits wollte sich der Arbeitgeber den Widerruf eines solchen Anspruchs vorbehalten.

Nach § 307 BGB müssen vorformulierte Vertragsbedingungen klar und verständlich sein. Eine Klausel, die Beschäftigte durch widersprüchliche Aussagen unangemessen benachteiligt, kann unwirksam sein.

📚 Lesen Sie auch: EM-Rente: Gericht darf die DRV nicht einfach zur Entscheidung zwingen

Genau das nahm das Landesarbeitsgericht im vorliegenden Fall an. Der Arbeitgeber konnte sich deshalb nicht auf die widersprüchliche Vertragsregelung berufen, um die Zahlung zu verweigern.

Auch spätere Zusagen dürfen nicht ausgeschlossen werden

Das Gericht beanstandete noch einen weiteren Punkt. Die Vertragsklausel sollte praktisch verhindern, dass durch spätere Vereinbarungen oder wiederholte Zahlungen jemals ein Anspruch auf Weihnachtsgeld entstehen konnte.

Das widerspricht dem gesetzlichen Vorrang individueller Vereinbarungen nach § 305b BGB. Individuelle Absprachen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben Vorrang vor vorformulierten Vertragsbedingungen.

Ein Arbeitgeber kann deshalb nicht schon bei Abschluss des Arbeitsvertrags wirksam festlegen, dass sämtliche späteren Zusagen rechtlich bedeutungslos bleiben. Das gilt auch dann, wenn sich eine entsprechende Vereinbarung aus dem Verhalten der Vertragsparteien ergibt.

Das Landesarbeitsgericht stützte sich dabei auf die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Bereits am 25. Januar 2023 hatte das höchste deutsche Arbeitsgericht eine vergleichbare Freiwilligkeitsklausel für unwirksam erklärt (10 AZR 109/22).

Kündigung führt nicht automatisch zum Verlust des Weihnachtsgeldes

Für Beschäftigte ist besonders wichtig, dass eine Kündigung nicht in jedem Fall den Anspruch auf Weihnachtsgeld beendet. Entscheidend ist unter anderem, auf welcher rechtlichen Grundlage die Sonderzahlung beruht und welchen Zweck sie erfüllt.

Wird mit dem Weihnachtsgeld auch die bereits geleistete Arbeit vergütet, dürfen Arbeitgeber den Anspruch nicht ohne Weiteres an den ungekündigten Bestand des Arbeitsverhältnisses knüpfen. Das hat das Bundesarbeitsgericht unter anderem mit Urteil vom 13. November 2013 (10 AZR 848/12) entschieden.

Anders können die Voraussetzungen bei Sonderzahlungen sein, die ausschließlich die Betriebstreue belohnen sollen. Auch tarifvertragliche Regelungen können eigenständige Stichtage und Anspruchsvoraussetzungen enthalten.

Im Kölner Fall musste das Gericht allerdings keine allgemeine Entscheidung über sämtliche Stichtagsregelungen treffen. Ausschlaggebend war, dass die konkrete Vertragsklausel insgesamt unwirksam war und der Anspruch bereits aus betrieblicher Übung bestand.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Weitere Unterschiede erklärt der Gegen-Hartz-Beitrag Anspruch auf Weihnachtsgeld trotz Kündigung.

Weihnachtsgeld kann trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten geschuldet sein

Der Arbeitgeber hatte vorgetragen, dass im Jahr 2024 überhaupt kein Weihnachtsgeld ausgezahlt worden sei. Damit wollte er begründen, weshalb auch dem Kläger keine Zahlung zustehen sollte.

Die vollständige Streichung einer Sonderzahlung beseitigt jedoch nicht automatisch einen bereits entstandenen vertraglichen Anspruch. Hat sich ein Unternehmen durch betriebliche Übung verpflichtet, kann es sich davon nicht allein durch eine neue Entscheidung über die Auszahlung lösen.

Auch wirtschaftliche Schwierigkeiten führen nicht ohne Weiteres dazu, dass Beschäftigte ihren Anspruch verlieren. Dafür müsste eine rechtlich tragfähige Grundlage bestehen, etwa eine wirksame Vereinbarung über die Änderung oder den Widerruf der Leistung.

Im entschiedenen Fall hatte der Arbeitgeber eine solche Grundlage nicht. Die unwirksame Vertragsklausel konnte den entstandenen Weihnachtsgeldanspruch nicht beseitigen.

Landesarbeitsgericht bestätigt vollständige Zahlung

Das Landesarbeitsgericht Köln wies die Berufung des Unternehmens mit Urteil vom 18. Juni 2026 (6 SLa 670/25) zurück. Damit blieb die Entscheidung des Arbeitsgerichts Bonn zugunsten des Beschäftigten bestehen.

Der Mann hatte somit Anspruch auf die verlangten 3.500 Euro brutto Weihnachtsgeld zuzüglich der zugesprochenen Zinsen. Der Arbeitgeber musste außerdem die Kosten des Berufungsverfahrens tragen.

Eine Revision zum Bundesarbeitsgericht ließ das Landesarbeitsgericht nicht zu. Die Richter begründeten dies damit, dass ihre Entscheidung auf den besonderen Umständen des Einzelfalls beruhte.

Das Urteil bedeutet daher nicht, dass jede Freiwilligkeitsklausel unwirksam ist. Es zeigt vielmehr, dass Arbeitgeber ihre Zahlungspflichten nicht mit widersprüchlichen oder zu weitreichenden Vertragsformulierungen ausschließen können.

Was Beschäftigte vor der Weihnachtsgeldabrechnung prüfen sollten

Viele Unternehmen zahlen das Weihnachtsgeld zusammen mit dem Novembergehalt aus. Beschäftigte sollten deshalb rechtzeitig prüfen, ob ihnen aufgrund früherer Zahlungen oder bestehender Vereinbarungen eine Sonderzahlung zusteht.

Ein Blick in die Gehaltsabrechnungen der vergangenen Jahre kann dabei besonders hilfreich sein. Wer beispielsweise 2023, 2024 und 2025 regelmäßig Weihnachtsgeld erhalten hat, sollte überprüfen, ob dadurch eine betriebliche Übung entstanden sein könnte.

Wichtig sind außerdem der Arbeitsvertrag, mögliche tarifvertragliche Regelungen und schriftliche Mitteilungen des Arbeitgebers. Auch die Formulierungen auf früheren Gehaltsabrechnungen können für die rechtliche Bewertung eine Rolle spielen.

Steht auf einer Abrechnung lediglich, dass das Weihnachtsgeld freiwillig gezahlt wurde, ist damit ein Anspruch für kommende Jahre nicht zwingend ausgeschlossen. Entscheidend ist, ob ein rechtlich wirksamer Vorbehalt besteht und wie die bisherigen Zahlungen unter Berücksichtigung aller Umstände zu verstehen waren.

Wer kein Weihnachtsgeld erhält, sollte Fristen beachten

Bleibt eine erwartete Sonderzahlung aus, sollten Beschäftigte nicht einfach bis zum folgenden Weihnachtsfest warten. Arbeitsverträge und Tarifverträge können Ausschlussfristen enthalten, innerhalb derer ausstehende Vergütungsansprüche geltend gemacht werden müssen.

Solche Fristen können bereits nach wenigen Monaten ablaufen. Werden sie versäumt, kann ein eigentlich bestehender Anspruch verloren gehen.

Betroffene sollten deshalb zunächst die Fälligkeit des Weihnachtsgeldes und mögliche Ausschlussfristen prüfen. Anschließend kann es sinnvoll sein, den ausstehenden Betrag unter Angabe des betreffenden Jahres schriftlich und nachweisbar einzufordern.

Reagiert der Arbeitgeber nicht oder lehnt er die Zahlung ab, kommen eine arbeitsrechtliche Beratung und gegebenenfalls eine Klage vor dem Arbeitsgericht in Betracht. Gerade bei widersprüchlichen Vertragsklauseln kann eine rechtliche Prüfung entscheidend sein.

Häufige Fragen zum Weihnachtsgeld trotz Kündigung

Habe ich nach drei Jahren automatisch Anspruch auf Weihnachtsgeld?

Nicht automatisch, allerdings können drei aufeinanderfolgende vorbehaltlose Zahlungen eine betriebliche Übung begründen. Entscheidend sind die bisherigen Zahlungen, mögliche wirksame Vorbehalte und die gesamten Umstände des Arbeitsverhältnisses.

Darf mein Arbeitgeber Weihnachtsgeld streichen, wenn ich bereits gekündigt bin?

Eine Kündigung führt nicht grundsätzlich zum Wegfall des Weihnachtsgeldanspruchs. Ob die Zahlung trotzdem geschuldet wird, hängt insbesondere von der Anspruchsgrundlage, dem Zweck der Sonderzahlung und der Wirksamkeit möglicher Stichtagsregelungen ab.

Was kann ich tun, wenn mein Arbeitgeber das Weihnachtsgeld verweigert?

Beschäftigte sollten ihre Arbeitsverträge, früheren Gehaltsabrechnungen und mögliche Ausschlussfristen prüfen. Besteht ein Anspruch, sollte das Weihnachtsgeld nach Fälligkeit rechtzeitig und nachweisbar eingefordert werden.

Quellen

Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 18. Juni 2026 (6 SLa 670/25)

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 25. Januar 2023 (10 AZR 109/22)

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13. November 2013 (10 AZR 848/12)

§ 307 BGB, Inhaltskontrolle vorformulierter Vertragsbedingungen

§ 305b BGB, Vorrang der Individualabrede

§ 306 BGB, Rechtsfolgen unwirksamer Allgemeiner Geschäftsbedingungen

§ 611a BGB, Arbeitsvertrag und Vergütungspflicht